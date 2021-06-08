Мы из Советского Союза

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Ностальгия по советским временам... - 4

Часть 1   Часть 2     Часть 3
Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...

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Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4

Отпуск неизвестного в Севастополе:

Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4

Традиционный апрельский субботник:

Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4

Производственная гимнастика:

Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4

Мы обожали бегать босиком
И ели всё, что в руки попадалось:
Сирень,с пятёркой редкой лепестков
Акации сомнительную сладость.

Горошек, непременно со стручком,
Калачики и яблоки зелёные,
Редиску с нежно - розовым бочком
И вместе с вишней косточки вишнёвые.

В куриный дождик прыгали по лужам.
Зимой сосульками хрустели, как кроты.
Всего хотелось, всё нам было нужно,
Всем, что росло, мы набивали рты.

Нас нянчила земля и берегла.
Она играла с нами, баловАла,
И угощала с раннего утра
До бархатного ночи, покрывала.

Мы косы мыли дождевой водой,
А раны подорожником лечили...
Как хочется вернуться к жизни той,
Туда, где это счастье нам дарили.

Где раскрывала нам ладонь земля,
Наполненную чудными дарами,
И угощала щедро и любя,
Пусть пыльными, но чистыми плодами.

Не чистили, не мыли ничего,
А просто ели и остались живы...
Недавно это было... и давно...
Когда большими все деревья были...

Эмма Куневич
https://stihi.ru/2012/03/19/8320

Помню города такими:

Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4

Диктант в третьем классе. 1959 год

Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4

И тааакк.. к доске пойдет

Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4

Школьный столярный верстак СССР

Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4

Касса школьника СССР

Ностальгия по советским временам... - 4

А это помните, для чего?

..

Ностальгия по советским временам... - 4

Советская электронная таблица умножения

Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4

В гараже

Ностальгия по советским временам... - 4
Домашние выходные

Ностальгия по советским временам... - 4
Найди хоть одного толстого

Ностальгия по советским временам... - 4

Путешествия на поезде — одни из любимейших воспоминаний

Ностальгия по советским временам... - 4

Советский деревенский интерьер

Ностальгия по советским временам... - 4

А это в городе...

Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4

Так начиналось утро в деревне

Ностальгия по советским временам... - 4

Дорогая покупка..

Ностальгия по советским временам... - 4

Досуг во дворе

Ностальгия по советским временам... - 4

 А это на городской аллее

Ностальгия по советским временам... - 4

Ещё...

Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4

Дедушке подарили на 23 февраля. Пензенский часовой завод, 17 камней! Работают на сегодняшний день, как и бабушка которая подарила

Ностальгия по советским временам... - 4

Детские часики Электроника 5. Сделано в СССР.

Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4

Простая советская пища

Ностальгия по советским временам... - 4

Помните как в детстве родители жарили семечки на сковороде?

Сopта пива в ССCP:

Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4

И просто разливное из цистерны...

Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4
Ностальгия по советским временам... - 4

А мне б назад туда в СССР / Анатолий Романов на стихи Светланы Чеколаевой

Ностальгия по советским временам... - 4

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Пока остановимся....

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