Три новых агрегата: позитивные новости отечественного двигателестроения

На прошлой неделе очередной модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М совершил испытательный полет. Напомним, что первый обновленный «Белый лебедь» поднялся в небо в феврале 2020 года. Внешне самолет практически ничем не отличается от советского Ту-160. Однако по боевым характеристикам – это совершенно новая машина. Что немаловажно, наши инженеры не только сумели «воскресить» производство уникальной силовой установки НК-32 для вышеупомянутых машин, но и создать ее новую, более усовершенствованную версию НК-32-02. Особенностью данного двигателя является то, что благодаря использованию новых материалов он стал на 10% экономичнее, оставшись в своей прежней массе. Все это обеспечивает прирост дальности полета Ту-160М на целую тысячу километров. В ноябре текущего года на «ОДК-Кузнецов» были запущены три современных производственных корпуса, которые не только позволят удвоить выпуск НК-32-02, но и в будущем строить перспективные двигатели «Изделие РФ» для будущего бомбардировщика ПАК ДА. Сообщается, что несколько опытных образцов силовой установки уже прошли часть стендовых испытаний. Впрочем, не одними лишь авиадвигателями были заняты наши инженеры в текущем году. На заводе в Коломне создан опытный дизель-генератор 16-36ДГ для белорусских карьерных самосвалов БелАЗ-75304 грузоподъёмностью 220 тонн. Казалось бы, РБ является нашим ближайшим союзником и проблем с импортом ее продукции возникать не должно. Однако в вышеупомянутых самосвалах используются зарубежные комплектующие, включая дизель-генераторы. После ввода Западом санкций против Белоруссии в 2020 году, производство БелАЗов резко сократилось. Теперь, благодаря освоению Россией производства некоторых важных комплектующих, ситуация с выпуском белорусских самосвалов, которых на территории нашей страны уже работает более 11 тыс., начала постепенно выправляться. Наконец, хорошие новости поступают и из области «космического двигателестроения». Так, буквально на прошлой неделе в Воронеже были проведены успешные огневые испытания двигателя РД-0124МС, который будет устанавливаться на вторую ступень перспективной ракеты «Союз-5».

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