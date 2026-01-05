Территория Героев...(194)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Младший лейтенант Асламин Константин В районе населенного пункта младший лейтенант Константин Асламин выполнял задачу по штурму укрепленного опорного пункта противника.

При выдвижении на позиции, группа Асламина оказалась под плотным пулеметным огнем ВСУ.

Проявив отвагу и самоотверженность, точными выстрелами из стрелкового оружия Константин уничтожил пулеметчика и двух боевиков ВСУ, что позволило группе успешно выполнить боевую задачу.

Благодаря умелым действиям младшего лейтенанта Константина Асламина, задача была выполнена без потери личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10868

Младший сержант Низамиев Искандер Младший сержант Искандер Низамиев, действуя в составе расчёта БПЛА, выполнял задачу по разведке позиций противника и определению возможных маршрутов движения подразделений на окраине одного из населённых пунктов освобожденного от украинских боевиков.

В ходе воздушной разведки с использованием БПЛА Низамиев своевременно обнаружил диверсионную группу противника, занимавшуюся минированием участка дороги, по которому должно было пройти российское подразделение. Немедленно доложив о выявленной цели командиру подразделения, Искандер получил приказ на её уничтожение и приступил к выполнению задачи.

Вместе с расчетом Искандер организовал и осуществил точечный удар FPV-дронами по диверсионной группе противника.

Благодаря точным и скоординированным действиям младшего сержанта Искандера Низамиева и его товарищей, диверсионная группа была уничтожена, попытка минирования сорвана, а маршрут дальнейшего продвижения российского подразделения полностью очищен от угрозы.

https://t.me/rabotaembrat/10847

Рядовой Бодня Данил Рядовой Данил Бодня выполнял боевую задачу по уничтожению противника в составе артиллерийского расчета. После успешного поражения вражеских целей артиллерийский расчет в кратчайший срок перевел орудие из боевого положения в походное для смены позиции.

Во время движения на новую огневую позицию Бодня обнаружил в воздухе FPV-дрон противника, который двигался в сторону транспорта с личным составом артиллерийского расчета.

Несмотря на движение автотранспорта по сложному рельефу местности, Данил точными выстрелами из личного стрелкового оружия поразил вражеский дрон, который сдетонировал в воздухе.

Прибыв на новую огневую позицию, артиллерийский расчет продолжил выполнять задачи по уничтожению противника и прикрытию наступающих российских штурмовых подразделений.

Благодаря хладнокровию и профессионализму рядового Данила Бодни удалось сохранить жизни личного состава артиллерийского орудия, а также не допустить повреждения орудия.

https://t.me/rabotaembrat/10881

Майор Стоякин Денис Майор Денис Стоякин выполнял боевую задачу вместе со своим подразделением по овладению важным участком противника. В момент приближения группы к назначенной позиции Стоякин принял решение о проведении дополнительных разведывательных мероприятий с целью получения точных данных о численности вражеских сил.

После оценки обстановки Стоякин рационально распределил личный состав по направлениям для последующего проведения штурмовых действий.

Совместно со своими подчиненными он прорвал оборонительные рубежи противника и успешно продвинулся вглубь его обороны, нейтрализовав значительное количество вражеских сил.

Благодаря мужеству и профессионализму майора Дениса Стоякина российское штурмовое подразделение без потерь среди личного состава уничтожило врага и овладело его позициями.

https://t.me/rabotaembrat/10882

Старший матрос Гаврилов Егор Старший матрос Егор Гаврилов выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступающих российских подразделений в составе минометного расчета.

В ходе ведения огня минометный расчет подвергся налету ударных дронов противника. Гаврилов первым обнаружил приближение вражеских беспилотников и оперативно занял удобную огневую позицию. При приближении дронов он точными выстрелами уничтожил три летательных аппарата, что позволило не допустить потерь среди личного состава минометного расчета. Расчет смог выполнить огневую задачу по поддержке наступающих российских подразделений.

Бдительность на посту и профессиональное владение личным стрелковым оружием позволили старшему матросу Егору Гаврилову защитить орудие и боевых товарищей.

https://t.me/rabotaembrat/10893

Рядовой Мазитов Рустам Рядовой Рустам Мазитов выполнял задачу по захвату позиций противника.

В ходе боя, в условиях активного применения артиллерии противника, Рустам одним из первых ворвался на позиции противника, уничтожив огнем из стрелкового оружия двух боевиков ВСУ, что позволило штурмовой группе Рустама овладеть опорным пунктом противника, без потери личного состава.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям Рустама Мазитова, поставленная задача была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/10869

Гвардии ефрейтор Мустафин Вазир Гвардии ефрейтор Вазир Мустафин в должности водителя-гранатомётчика автомашины Урал реактивного артиллерийского дивизиона выполняет боевые задачи по доставке боеприпасов.

В ходе очередного выезда на позиции артиллерийского подразделения автомобиль под управлением Вазира подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Несмотря на угрозу, Мустафин, проявив хладнокровие и мастерство вождения, с учётом особенностей местности, вывел транспортное средство из зоны обстрела и своевременно доставил боеприпасы к месту назначения без потерь.

Благодаря решительным и профессиональным действиям гвардии ефрейтора Вазира Мустафина была сохранена военная техника с ценным грузом, что позволило огневым расчётам своевременно выполнить огневую задачу по заданным целям.

https://t.me/rabotaembrat/10848

Младший лейтенант Рогалев Никита Командир взвода младший лейтенант Рогалев Никита выполнял задачу по захвату позиций противника.

В ходе стрелкового боя лично руководил группой при выполнении боевой задачи по уничтожению живой силы и техники ВСУ. Противник оказывал активное огневое воздействие, ведя минометный и артиллерийский обстрел. Группа под командованием Рогалева скрытно обошла с тыла опорный пункт с минометным расчетом, на котором закрепились украинские националисты. Офицер грамотно организовал захват позиций противника, лично уничтожил трех военнослужащих ВСУ и успешно выполнил поставленную задачу.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего лейтенанта Никиты Рогалева, поставленная задача была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/10875

Старшина Слинкин Басанг Выполняя боевую задачу по охране района действий артиллерии старшина Басанг Слинкин вел наблюдение за подходами к позициям с замаскированного наблюдательного пункта.

В ходе ведения наблюдения Слинкин обнаружил передвижение группы бойцов ВСУ. Проанализировав маршрут движения группы диверсантов противника, старшина доложил по радиосвязи о движении противника, а сам скрытно переместился на более выгодную огневую позицию. Дождавшись выхода диверсантов на открытую местность, точным огнем уничтожил двоих диверсантов. В завязавшемся бою диверсанты начали отступать, бросив убитых.

Благодаря смелым и решительным действиям старшины Басанга Слинкина противника понес потери в живой силе, а замаскированные позиции российской артиллерии не были раскрыты.

https://t.me/rabotaembrat/10857

Младший сержант Голубин Роман Младший сержант Роман Голубин, оператор БПЛА коптерного типа выполняет задачи по ведению разведки, уничтожению живой силы и техники противника. Кроме того, занимается противодействием БПЛА противника, а также доставкой продовольствия, медикаментов и материальных средств, как российским военнослужащим, так и мирным жителям приграничных районов.

При проведении разведки в приграничном районе Белгородской области, Голубин обнаружил два украинских гексакоптера типа «Баба-Яга», направлявшихся к позициям российских войск. Роман принял решение уничтожить их. Метким сбросом ВОГ-25 он уничтожил один из гексакоптеров. Понимая, что времени на снаряжение и запуск второго беспилотника уже нет, Роман протаранил своим дроном вражеский гексакоптер, уничтожив его.

Благодаря профессиональным действиям младшего сержанта Романа Голубина и его умению оперативно ориентироваться в складывающейся обстановке, удалось сохранить жизни и здоровье российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/10912

Ефрейтор Андрей Бутин На одном из тактических направлений проведения специальной военной операции ефрейтор Андрей Бутин в ходе наступательных действий выполнял боевую задачу по снабжению штурмовых подразделений вблизи линии боевого соприкостновения.

Под интенсивным минометным огнем противника Бутин, применяя накопленный опыт, обеспечил подвоз продовольствия и боеприпасов на позиции подразделений своего мотострелкового батальона.

Военнослужащий сохранил вверенную технику и жизни личного состава, доставив необходимое количество провизии и боекомплекта.

Благодаря грамотным и умелым действиям ефрейтора Андрея Бутина была обеспечена боеспособность подразделения, что в свою очередь способствовало своевременному выполнению поставленной боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/10864

Рядовой Чернов Геннадий Рядовой Геннадий Чернов выполняет задачи по уничтожению живой силы и техники противника в должности оператора FPV-дронов. Кроме того, выполняет задачи по ведению разведки.

Действуя на одном из направлений в Донецкой Народной Республики, Чернову была поставлена задача уничтожить кочующий миномет, который вел обстрел путей подвоза боеприпасов, продовольствия и материальных средств подразделениям российских войск, находящихся на оборонительных позициях.

После получения разведданных Геннадий оперативно поднял FPV-дрон в воздух и направился к месту стоянки качающего миномета. Заходя на цель, Чернов увидел, что расчет противника покидает свою позицию, обнаружив приближения российского дрона. Умело маневрируя между деревьями, Геннадий нагнал пикап противника и метким попаданием дрона в боекомплект уничтожил расчет кочующий миномет.

Благодаря профессиональным действиям рядового Геннадия Чернова расчет кочующего миномета противника был уничтожен, что позволило беспрепятственно осуществлять подвоз боеприпасов, продовольствия и имущества российским подразделениям.

https://t.me/rabotaembrat/10913

Младший сержант Рассомаха Владислав Младший сержант Владислав Рассомаха Выполнял задачи по прикрытию штурмовой группы из укрытия вблизи линии боевого соприкосновения.

Рассомаха получил задачу по прикрытию штурмовой группы из снайперской винтовки. Заранее определив маршрут прорыва группы, Владислав выбрал наиболее удобную позицию и настроил личное оружие.

Младший сержант, сосредоточил огонь в бою по вражеским пехотинцам и, устранив их командиров, лишил противника управления и координации.

Благодаря точным расчетам и профессиональному владению личным оружием, младший сержант Владислав Рассомаха уничтожил более десяти украинских боевиков, тем самым оказал помощь российским штурмовикам в прорыве обороны противника и занятию новых рубежей на одном из тактических направлений.

https://t.me/rabotaembrat/10895

Младший лейтенант Нечаев Алексей Подразделение под командованием младшего лейтенанта Алексея Нечаева выполняло задачу по ведению разведки позиций противника на направлении планируемого наступления.

В ходе ведения наблюдения Нечаев обнаружил личный состав противника, который оборудовал опорный пункт на господствующей высоте. Грамотно оценив обстановку, заместитель командира роты организовал вылет нескольких ударных дронов своего подразделения. Оперативные удары позволили уничтожить боевиков ВСУ.

Продуманные и оперативные действия младшего лейтенанта Алексея Нечаева позволили нанести потери в живой силе противнику и предотвратить оборудование оборонительных позиций боевиков ВСУ на направлении наступления российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/10892

Лейтенант Малишевский Владимир Начальник аппаратной лейтенант Владимир Малишевский выполнял боевую задачу по восстановлению связи, под непрерывным интенсивным артиллерийском обстрелелом со стороны противника и ударами вражеских дронов.

Малишевский оперативно произвел ремонт и восстановление полевой линии связи между командным пунктом батальона и наблюдательным пунктом штурмовой роты, что позволило командованию батальона обеспечить оперативное управление штурмовыми действиями.

Благодаря мужеству и профессионализму лейтенанта Владимира Малишевского, поставленная боевая задача выполнена в кратчайший срок и полном объеме, а наши штурмовые группы продвинулись вглубь обороны противника и заняли более выгодные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/10886

Рядовой Турашев Илья В ходе выполнения задач в составе разведывательной группы рядовой Илья Турашев, нес боевое дежурство на наблюдательном посту, вблизи с линией боевого соприкосновения.

Противник вел артиллерийский обстрел российских позиций. Несмотря на продолжающееся огневое воздействие, Илья обнаружил в воздухе дрон-разведчик противника, который корректировал огонь. Не теряя времени рядовой Турашев занял выгодную позицию, открыл прицельный огонь из штатного оружия и сбил дрон, не дав ему возможность вести разведку и корректировать вражеский огонь.

Благодаря меткости и профессионализму рядового Ильи Турашева противник лишился возможности разведать и уничтожить замаскированные опорные пункты и технику российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10871

Сержант Лейпожих Владимир Командир артиллерийского орудия сержант Владимир Лейпожих выполнял боевую задачу по оказанию огневой поддержки наступающих штурмовых групп на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции.

Владимир организовал бесперебойную работу расчета вверенного орудия в условиях интенсивного огневого воздействия ударных дронов противника.

В ходе выполнения боевой задачи расчет уничтожил укрепленные позиции и личный состав ВСУ.

Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Владимира Лейпожиха и его личного состава, а также слаженной работе военнослужащих, поставленная боевая задача выполнена в полном объеме и без потерь личного состава, а наши штурмовые группы продвинулись вглубь обороны противника и заняли более выгодные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/10865

Младший сержант Жиляев Руслан Младший сержант Руслан Жиляев руководя инженерно-разведывательной группой выполняет боевые задачи по разведке и разминированию маршрутов движения российских подразделений вблизи линии боевого соприкосновения.

Под руководством Жиляева было обнаружено и разминировано более тридцати взрывоопасных предметов, большая часть из которых установлена не в штатном варианте, а с применением магнитных взрывателей, также кассетные боеприпасы иностранного производства.

Смелые и решительные действия младшего сержанта Руслана Жиляева позволили провести эвакуацию раненых, доставку боеприпасов и материальных средств по маршруту движения без рисков подрыва.

https://t.me/rabotaembrat/10872

Ефрейтор Хордукаш Юрий На одном из тактических направлений проведения специальной военной операции ефрейтор Юрий Хордукаш в ходе наступательных действий выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов и материальных средств на позиции подразделения вблизи линии боевого соприкостновения.

В ходе движения автомобиль военнослужащего был неоднократно атакован БПЛА противника. Хордукаш уничтожил три дрона противника и продолжил выполнение боевой задачи, не допустив потери техники и личного состава и доставив необходимое количество провизии и боекомплекта.

Благодаря грамотным и умелым действиям ефрейтора Юрия Хордукаша была обеспечена боеспособность подразделения, что в свою очередь способствовало своевременному выполнению поставленной боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/10887

Старший сержант Болотов Владислав Старший сержант Владислав Болотов принимал участие в выполнении задач в составе разведывательного подразделения на одном из участков боевого соприкосновения.

Получив приказ о проведении разведывательных действий, Владислав со своей группой выдвинулся в указанный район.

Скрытно передвигаясь по лесополосе, Болотов услышал голоса. Подойдя поближе, группа обнаружила большое скопление живой силы противника и тяжёлое орудие. Старший сержант принял решение оставаться на месте и наблюдать за действиями противника.

Наблюдая за противником до поздней ночи, Владислав сумел узнать информацию о дальнейшем направлении противника и самое главное — куда он собирается нанести удар. Болотов дал команду группе на отступление. Прибыв в пункт временной дислокации, доложил о полученной информации командованию, после чего по противнику был нанесен превентивный удар.

Благодаря смелым действиям и профессионализму старшего сержанта Владислава Болотова российским войскам удалось застать противника врасплох и уничтожить его, тем самым не позволив ему первому нанести удар по позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/10896

Рядовой Иванов Олег Рядовой Олег Иванов выполнял боевую задачу по штурму и овладению опорным пунктом противника.

Проявив отвагу и самоотверженность, рядовой Иванов одним из первых ворвался на позиции боевиков.

Благодаря профессиональным действиям Иванова, опорный пункт противника был захвачен, а в плен были взяты три боевика ВСУ.

В результате грамотных действий на данном тактическом направлении СВО поставленная боевая задача была выполнена в кратчайший срок и полном объеме, а наши штурмовые группы продвинулись вглубь обороны противника и заняли более выгодные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/10898

Рядовой Согоян Арарат Рядовой Арарат Согоян проходит службу в должности стрелка отделения мотострелкового взвода.

Группа Согояна обороняла позиции.

После выполнения боевой задачи при проведении ротации, группа Арарата подверглась атаке ударных БПЛА противника. В ходе атаки вражеских беспилотников двое военнослужащих получили осколочные ранения. Согоян лично оказал им первую медицинскую помощь и эвакуировал товарищей в безопасное место, невзирая на воздействия БПЛА противника.

Благодаря смелости и решительности рядового Арарта Согояна боевая задача по ротации была выполнена, а жизни раненных военнослужащих были спасены.

https://t.me/rabotaembrat/10901

Ефрейтор Старцев Виктор На одном из тактических направлений проведения специальной военной операции ефрейтор Виктор Старцев действуя в составе расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» выполнял боевую задачу по уничтожению противника.

В ходе выполнения задачи противник применил ударный БПЛА по боевой машине. Военнослужащий своевременно обнаружил fpv-дрон противника и огнём из стрелкового вооружения уничтожил его на подлете, не допустив поражения вверенной военной техники.

Благодаря профессионализму, решительности и отваге ефрейтора Виктора Старцева, расчет боевой машины продолжил выполнение боевой задачи по уничтожению позиций ВСУ и поддержке продвижения наших мотострелковых подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10906

Ефрейтор Правилов Эдуард Ефрейтор Эдуард Правилов в ходе специальной военной операции выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции российской артиллерии, обеспечивающей огневую поддержку штурмовых подразделений.

Правилов неоднократно выезжал на самые опасные участки линии фронта и осуществлял подвоз боеприпасов российским бойцам, а также эвакуировал раненых, несмотря на артиллерийские обстрелы и атаки FPV-дронов противника.

Выполнив задачу по доставке припасов на позиции российской артиллерии, Эдуард возвращался в исходный район. Передвигаясь по лесополосе, он получил по радиосвязи информацию о раненом военнослужащем. Несмотря на начавшийся артиллерийский обстрел со стороны противника, а также риск атаки FPV-дронов, Правилов выдвинулся на помощь раненому военнослужащему. Прибыв на место, он услышал характерный звук дрона-разведчика. Используя рельеф местности, Эдуард укрылся от вражеского БПЛА и, как только он вошел в зону видимости, открыл прицельный огонь из штатного стрелкового оружия. Уничтожив беспилотник, Правилов оказал первую помощь раненому и вывез его до точки эвакуации.

В результате отважных и решительных действий ефрейтора Эруарда Правилова был уничтожен вражеский беспилотник и спасена жизнь раненого военнослужащего.

https://t.me/rabotaembrat/10902

Ефрейтор Турецков Василий Ефрейтор Василий Турецков в ходе ожесточенного боя на одном из тактических направлений проведения спецоперации выполнял эвакуацию раненого сослуживца.

Двигаясь по лесополосе, ефрейтор Турецков заметил вражеский разведывательный дрон, который вёл наблюдение. Военнослужащий, не обращая внимания на дрон-разведчик противника, продолжал эвакуацию. Противник предпринял попытку атаковать их FPV-дроном, в результате чего Турецков получил ранение. Оказав себе медицинскую помощь, военнослужащий продолжил эвакуацию, благодаря чему, раненый товарищ своевременно был доставлен на точку сбора раненых, остался живым и в последствии вернулся в строй.

В результате грамотных действий ефрейтора Василия Турецкова поставленная боевая задача была выполнена и не допущена гибель личного состава подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/10907

Военнослужащий Кыргыс Найыр Военнослужащий из Тувы, 20-летний Найыр Кыргыс из Бай-Тайгинского района, представлен к званию «Герой России» за героическую оборону в Гуляйполе, где он, будучи отрезанным от своих, три дня в одиночку держал оборону, будучи раненым, и преодолел 14 километров пешком к своим.

Тувинский солдат Найыр вошел в город одним из первых и в ходе штурма окраин оказался отрезан от своих товарищей. По приказу командования он занял оборону в одном из зданий, где успешно нейтрализовал нескольких противников. Даже после того, как получил ранение в ногу, боец сам перевязал рану и три дня держал оборону в полуразрушенном здании. Решив во что бы то ни стало выжить, он перебрался в соседний дом, но и там столкнулся с противником. Найыр рассказывает, что после того как получил приказ об отступлении, он прошел 14 километров — раненый, измученный, но не сломленный!

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ

Найыр Кыргыс — выпускник Кызыл-Дагской школы им. Х. А. Анчимаа-Тока Бай-Тайгинского района. В школе Найыр был старостой класса, дружелюбным, отзывчивым, шестикратным чемпионом по хоккею.

https://vk.com/wall-215972719_4233 Гвардии младший сержант Никита Леонтьев подписал контракт в октябре 2023 года, а в начале 2024-го уже выполнял боевые задачи в Красногоровке, участвовал в освобождении от ВСУ Авдеевки и «Коксохима» в составе расчета FPV-дронов.

Его первой уничтоженной целью была Bradley. Спустя два года на его счету — более 10 единиц гусеничной техники, более пяти бронетранспортеров колесного типа, более пяти единиц легкой техники и даже один квадроцикл. Никита награжден медалями «За отвагу», «За храбрость» II и I степени, трижды пережил ранение и стал опытным бойцом-беспилотчиком, чье мастерство сегодня так ценится в Армии России. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1871 Когда твой отец — Герой России, ты не можешь оставаться в стороне, если Родине грозит опасность. Именно так объясняет Александр Смирнов свое участие в СВО. Он пошел по стопам отца, деда-летчика и прадедов, прошедших Великую Отечественную, став офицером в четвертом поколении.

Начинал сержантом, теперь он — гвардии капитан, причем очередное воинское звание получил досрочно. На фронте у роты Александра важная и очень ответственная задача: их «птицы» выслеживают и уничтожают врага, приближая нашу победу. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1872 Военнослужащие войск беспилотных систем, выполняющие боевые задачи в освобожденном Красноармейске, уже успели между боевыми вылетами подготовить к встрече Нового года свои рабочие места в пунктах временной дислокации.

Инженер расчета Николай Задорожный звезду для елки не нашел, но бойцы оригинально вышли из положения. Смотрите видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1882 «На врага не жалеем "птиц"», — говорит ефрейтор Руслан Ибраев, оператор ударного FPV-дрона в полку беспилотных систем. Он служит в Армии России уже два года. На СВО пришел добровольцем, решив стать оператором БПЛА, хотя была возможность стать и наводчиком танка, и снайпером.

Самыми значимыми целями Руслан назвал два миномёта 120-го калибра в районе Покровска. Эти минометы, которые находились на удалении 27 километров, представляли собой серьезную угрозу для бойцов на ЛБС. За успешное выполнение боевых задач ефрейтор Ибраев награжден медалью Жукова. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1883 «Задача была — уничтожить "глаза" противника. Мы понимали: если мы этого не сделаем, то пострадают наши подразделения».

Расчёт ЗРК «Стрела-10» под управлением гвардии лейтенанта Вячеслава Бурдина сбил в небе немало вражеских целей. Однажды противник отправил на разведку позиций двух наших гаубичных дивизионов сразу четыре БПЛА. Три из них бойцы уничтожили практически сразу, а потом начался артиллерийский обстрел. Уже на отходе расчету удалось обнаружить и сбить четвертый беспилотник, и тем самым лишить врага «глаз».

За этот и множество других случаев военнослужащие удостоены заслуженных наград. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1884 В преддверии Нового года бойцы не только обеспечивают успешное выполнение задач специальной военной операции, но и создают новогоднее настроение тем, кто больше всего в этом нуждается.

В ходе праздничного мероприятия военнослужащие помогли воспитанникам центра изготовить елочные игрушки и открытки. Танкисты провели мастер-класс по вязанию узлов. Для детей также была организована викторина, в ходе которой они отвечали на вопросы, связанные с Новым годом. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/59739

Семья Маржановских В 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ЮВО Маржановских знают как семью, которая переехала «за ленту» в полном составе. Удивительная, но уже привычная для них реальность: СВО не разбросала родных по разным углам, а собрала в одном месте. Все при деле и рядом, просто вместо домашнего быта, теперь общий – армейский.

Отец, «Кремень», командует ротой, а сын, «Студент», обеспечивает связь. Но у этого мужского дуэта есть и надёжный тыл: мать семейства тоже служит в 7-й мотострелковой бригаде. Когда отец отправился на спецоперацию, сказала как отрезала: «Или вместе, или никак». Теперь она служит в роте обеспечения, печёт хлеб. СВО разводит их по разным задачам, но знание, что родные где-то рядом, греет душу.

«Бывает, проезжаю по тыловым делам, заскочу на пару минут, просто постоять рядом, – улыбается сын. – И снова в путь».

Подробнее о том, как война сплотила семью Маржановских – в материале «Красной Звезды».