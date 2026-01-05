Территория Героев...(194)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Младший лейтенант Асламин КонстантинВ районе населенного пункта младший лейтенант Константин Асламин выполнял задачу по штурму укрепленного опорного пункта противника.
При выдвижении на позиции, группа Асламина оказалась под плотным пулеметным огнем ВСУ.
Благодаря умелым действиям младшего лейтенанта Константина Асламина, задача была выполнена без потери личного состава.
Младший сержант Низамиев ИскандерМладший сержант Искандер Низамиев, действуя в составе расчёта БПЛА, выполнял задачу по разведке позиций противника и определению возможных маршрутов движения подразделений на окраине одного из населённых пунктов освобожденного от украинских боевиков.
В ходе воздушной разведки с использованием БПЛА Низамиев своевременно обнаружил диверсионную группу противника, занимавшуюся минированием участка дороги, по которому должно было пройти российское подразделение. Немедленно доложив о выявленной цели командиру подразделения, Искандер получил приказ на её уничтожение и приступил к выполнению задачи.
Вместе с расчетом Искандер организовал и осуществил точечный удар FPV-дронами по диверсионной группе противника.
Благодаря точным и скоординированным действиям младшего сержанта Искандера Низамиева и его товарищей, диверсионная группа была уничтожена, попытка минирования сорвана, а маршрут дальнейшего продвижения российского подразделения полностью очищен от угрозы.
Рядовой Бодня ДанилРядовой Данил Бодня выполнял боевую задачу по уничтожению противника в составе артиллерийского расчета. После успешного поражения вражеских целей артиллерийский расчет в кратчайший срок перевел орудие из боевого положения в походное для смены позиции.
Во время движения на новую огневую позицию Бодня обнаружил в воздухе FPV-дрон противника, который двигался в сторону транспорта с личным составом артиллерийского расчета.
Несмотря на движение автотранспорта по сложному рельефу местности, Данил точными выстрелами из личного стрелкового оружия поразил вражеский дрон, который сдетонировал в воздухе.
Прибыв на новую огневую позицию, артиллерийский расчет продолжил выполнять задачи по уничтожению противника и прикрытию наступающих российских штурмовых подразделений.
Благодаря хладнокровию и профессионализму рядового Данила Бодни удалось сохранить жизни личного состава артиллерийского орудия, а также не допустить повреждения орудия.
Майор Стоякин ДенисМайор Денис Стоякин выполнял боевую задачу вместе со своим подразделением по овладению важным участком противника. В момент приближения группы к назначенной позиции Стоякин принял решение о проведении дополнительных разведывательных мероприятий с целью получения точных данных о численности вражеских сил.
После оценки обстановки Стоякин рационально распределил личный состав по направлениям для последующего проведения штурмовых действий.
Совместно со своими подчиненными он прорвал оборонительные рубежи противника и успешно продвинулся вглубь его обороны, нейтрализовав значительное количество вражеских сил.
Благодаря мужеству и профессионализму майора Дениса Стоякина российское штурмовое подразделение без потерь среди личного состава уничтожило врага и овладело его позициями.
Старший матрос Гаврилов ЕгорСтарший матрос Егор Гаврилов выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступающих российских подразделений в составе минометного расчета.
В ходе ведения огня минометный расчет подвергся налету ударных дронов противника. Гаврилов первым обнаружил приближение вражеских беспилотников и оперативно занял удобную огневую позицию. При приближении дронов он точными выстрелами уничтожил три летательных аппарата, что позволило не допустить потерь среди личного состава минометного расчета. Расчет смог выполнить огневую задачу по поддержке наступающих российских подразделений.
Бдительность на посту и профессиональное владение личным стрелковым оружием позволили старшему матросу Егору Гаврилову защитить орудие и боевых товарищей.
Рядовой Мазитов РустамРядовой Рустам Мазитов выполнял задачу по захвату позиций противника.
В ходе боя, в условиях активного применения артиллерии противника, Рустам одним из первых ворвался на позиции противника, уничтожив огнем из стрелкового оружия двух боевиков ВСУ, что позволило штурмовой группе Рустама овладеть опорным пунктом противника, без потери личного состава.
Благодаря мужеству и профессиональным действиям Рустама Мазитова, поставленная задача была выполнена.
Гвардии ефрейтор Мустафин ВазирГвардии ефрейтор Вазир Мустафин в должности водителя-гранатомётчика автомашины Урал реактивного артиллерийского дивизиона выполняет боевые задачи по доставке боеприпасов.
В ходе очередного выезда на позиции артиллерийского подразделения автомобиль под управлением Вазира подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Несмотря на угрозу, Мустафин, проявив хладнокровие и мастерство вождения, с учётом особенностей местности, вывел транспортное средство из зоны обстрела и своевременно доставил боеприпасы к месту назначения без потерь.
Благодаря решительным и профессиональным действиям гвардии ефрейтора Вазира Мустафина была сохранена военная техника с ценным грузом, что позволило огневым расчётам своевременно выполнить огневую задачу по заданным целям.
Младший лейтенант Рогалев НикитаКомандир взвода младший лейтенант Рогалев Никита выполнял задачу по захвату позиций противника.
В ходе стрелкового боя лично руководил группой при выполнении боевой задачи по уничтожению живой силы и техники ВСУ. Противник оказывал активное огневое воздействие, ведя минометный и артиллерийский обстрел. Группа под командованием Рогалева скрытно обошла с тыла опорный пункт с минометным расчетом, на котором закрепились украинские националисты. Офицер грамотно организовал захват позиций противника, лично уничтожил трех военнослужащих ВСУ и успешно выполнил поставленную задачу.
Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего лейтенанта Никиты Рогалева, поставленная задача была выполнена.
Старшина Слинкин БасангВыполняя боевую задачу по охране района действий артиллерии старшина Басанг Слинкин вел наблюдение за подходами к позициям с замаскированного наблюдательного пункта.
В ходе ведения наблюдения Слинкин обнаружил передвижение группы бойцов ВСУ. Проанализировав маршрут движения группы диверсантов противника, старшина доложил по радиосвязи о движении противника, а сам скрытно переместился на более выгодную огневую позицию. Дождавшись выхода диверсантов на открытую местность, точным огнем уничтожил двоих диверсантов. В завязавшемся бою диверсанты начали отступать, бросив убитых.
Благодаря смелым и решительным действиям старшины Басанга Слинкина противника понес потери в живой силе, а замаскированные позиции российской артиллерии не были раскрыты.
Младший сержант Голубин РоманМладший сержант Роман Голубин, оператор БПЛА коптерного типа выполняет задачи по ведению разведки, уничтожению живой силы и техники противника. Кроме того, занимается противодействием БПЛА противника, а также доставкой продовольствия, медикаментов и материальных средств, как российским военнослужащим, так и мирным жителям приграничных районов.
При проведении разведки в приграничном районе Белгородской области, Голубин обнаружил два украинских гексакоптера типа «Баба-Яга», направлявшихся к позициям российских войск. Роман принял решение уничтожить их. Метким сбросом ВОГ-25 он уничтожил один из гексакоптеров. Понимая, что времени на снаряжение и запуск второго беспилотника уже нет, Роман протаранил своим дроном вражеский гексакоптер, уничтожив его.
Благодаря профессиональным действиям младшего сержанта Романа Голубина и его умению оперативно ориентироваться в складывающейся обстановке, удалось сохранить жизни и здоровье российских военнослужащих.
Ефрейтор Андрей БутинНа одном из тактических направлений проведения специальной военной операции ефрейтор Андрей Бутин в ходе наступательных действий выполнял боевую задачу по снабжению штурмовых подразделений вблизи линии боевого соприкостновения.
Под интенсивным минометным огнем противника Бутин, применяя накопленный опыт, обеспечил подвоз продовольствия и боеприпасов на позиции подразделений своего мотострелкового батальона.
Военнослужащий сохранил вверенную технику и жизни личного состава, доставив необходимое количество провизии и боекомплекта.
Благодаря грамотным и умелым действиям ефрейтора Андрея Бутина была обеспечена боеспособность подразделения, что в свою очередь способствовало своевременному выполнению поставленной боевой задачи.
Рядовой Чернов ГеннадийРядовой Геннадий Чернов выполняет задачи по уничтожению живой силы и техники противника в должности оператора FPV-дронов. Кроме того, выполняет задачи по ведению разведки.
Действуя на одном из направлений в Донецкой Народной Республики, Чернову была поставлена задача уничтожить кочующий миномет, который вел обстрел путей подвоза боеприпасов, продовольствия и материальных средств подразделениям российских войск, находящихся на оборонительных позициях.
После получения разведданных Геннадий оперативно поднял FPV-дрон в воздух и направился к месту стоянки качающего миномета. Заходя на цель, Чернов увидел, что расчет противника покидает свою позицию, обнаружив приближения российского дрона. Умело маневрируя между деревьями, Геннадий нагнал пикап противника и метким попаданием дрона в боекомплект уничтожил расчет кочующий миномет.
Благодаря профессиональным действиям рядового Геннадия Чернова расчет кочующего миномета противника был уничтожен, что позволило беспрепятственно осуществлять подвоз боеприпасов, продовольствия и имущества российским подразделениям.
Младший сержант Рассомаха ВладиславМладший сержант Владислав Рассомаха Выполнял задачи по прикрытию штурмовой группы из укрытия вблизи линии боевого соприкосновения.
Рассомаха получил задачу по прикрытию штурмовой группы из снайперской винтовки. Заранее определив маршрут прорыва группы, Владислав выбрал наиболее удобную позицию и настроил личное оружие.
Младший сержант, сосредоточил огонь в бою по вражеским пехотинцам и, устранив их командиров, лишил противника управления и координации.
Благодаря точным расчетам и профессиональному владению личным оружием, младший сержант Владислав Рассомаха уничтожил более десяти украинских боевиков, тем самым оказал помощь российским штурмовикам в прорыве обороны противника и занятию новых рубежей на одном из тактических направлений.
Младший лейтенант Нечаев АлексейПодразделение под командованием младшего лейтенанта Алексея Нечаева выполняло задачу по ведению разведки позиций противника на направлении планируемого наступления.
В ходе ведения наблюдения Нечаев обнаружил личный состав противника, который оборудовал опорный пункт на господствующей высоте. Грамотно оценив обстановку, заместитель командира роты организовал вылет нескольких ударных дронов своего подразделения. Оперативные удары позволили уничтожить боевиков ВСУ.
Продуманные и оперативные действия младшего лейтенанта Алексея Нечаева позволили нанести потери в живой силе противнику и предотвратить оборудование оборонительных позиций боевиков ВСУ на направлении наступления российских войск.
Лейтенант Малишевский ВладимирНачальник аппаратной лейтенант Владимир Малишевский выполнял боевую задачу по восстановлению связи, под непрерывным интенсивным артиллерийском обстрелелом со стороны противника и ударами вражеских дронов.
Малишевский оперативно произвел ремонт и восстановление полевой линии связи между командным пунктом батальона и наблюдательным пунктом штурмовой роты, что позволило командованию батальона обеспечить оперативное управление штурмовыми действиями.
Благодаря мужеству и профессионализму лейтенанта Владимира Малишевского, поставленная боевая задача выполнена в кратчайший срок и полном объеме, а наши штурмовые группы продвинулись вглубь обороны противника и заняли более выгодные рубежи.
Рядовой Турашев ИльяВ ходе выполнения задач в составе разведывательной группы рядовой Илья Турашев, нес боевое дежурство на наблюдательном посту, вблизи с линией боевого соприкосновения.
Противник вел артиллерийский обстрел российских позиций. Несмотря на продолжающееся огневое воздействие, Илья обнаружил в воздухе дрон-разведчик противника, который корректировал огонь. Не теряя времени рядовой Турашев занял выгодную позицию, открыл прицельный огонь из штатного оружия и сбил дрон, не дав ему возможность вести разведку и корректировать вражеский огонь.
Благодаря меткости и профессионализму рядового Ильи Турашева противник лишился возможности разведать и уничтожить замаскированные опорные пункты и технику российских подразделений.
Сержант Лейпожих ВладимирКомандир артиллерийского орудия сержант Владимир Лейпожих выполнял боевую задачу по оказанию огневой поддержки наступающих штурмовых групп на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции.
Владимир организовал бесперебойную работу расчета вверенного орудия в условиях интенсивного огневого воздействия ударных дронов противника.
В ходе выполнения боевой задачи расчет уничтожил укрепленные позиции и личный состав ВСУ.
Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Владимира Лейпожиха и его личного состава, а также слаженной работе военнослужащих, поставленная боевая задача выполнена в полном объеме и без потерь личного состава, а наши штурмовые группы продвинулись вглубь обороны противника и заняли более выгодные рубежи.
Младший сержант Жиляев РусланМладший сержант Руслан Жиляев руководя инженерно-разведывательной группой выполняет боевые задачи по разведке и разминированию маршрутов движения российских подразделений вблизи линии боевого соприкосновения.
Под руководством Жиляева было обнаружено и разминировано более тридцати взрывоопасных предметов, большая часть из которых установлена не в штатном варианте, а с применением магнитных взрывателей, также кассетные боеприпасы иностранного производства.
Смелые и решительные действия младшего сержанта Руслана Жиляева позволили провести эвакуацию раненых, доставку боеприпасов и материальных средств по маршруту движения без рисков подрыва.
Ефрейтор Хордукаш ЮрийНа одном из тактических направлений проведения специальной военной операции ефрейтор Юрий Хордукаш в ходе наступательных действий выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов и материальных средств на позиции подразделения вблизи линии боевого соприкостновения.
В ходе движения автомобиль военнослужащего был неоднократно атакован БПЛА противника. Хордукаш уничтожил три дрона противника и продолжил выполнение боевой задачи, не допустив потери техники и личного состава и доставив необходимое количество провизии и боекомплекта.
Благодаря грамотным и умелым действиям ефрейтора Юрия Хордукаша была обеспечена боеспособность подразделения, что в свою очередь способствовало своевременному выполнению поставленной боевой задачи.
Старший сержант Болотов ВладиславСтарший сержант Владислав Болотов принимал участие в выполнении задач в составе разведывательного подразделения на одном из участков боевого соприкосновения.
Получив приказ о проведении разведывательных действий, Владислав со своей группой выдвинулся в указанный район.
Скрытно передвигаясь по лесополосе, Болотов услышал голоса. Подойдя поближе, группа обнаружила большое скопление живой силы противника и тяжёлое орудие. Старший сержант принял решение оставаться на месте и наблюдать за действиями противника.
Наблюдая за противником до поздней ночи, Владислав сумел узнать информацию о дальнейшем направлении противника и самое главное — куда он собирается нанести удар. Болотов дал команду группе на отступление. Прибыв в пункт временной дислокации, доложил о полученной информации командованию, после чего по противнику был нанесен превентивный удар.
Благодаря смелым действиям и профессионализму старшего сержанта Владислава Болотова российским войскам удалось застать противника врасплох и уничтожить его, тем самым не позволив ему первому нанести удар по позициям российских войск.
Рядовой Иванов ОлегРядовой Олег Иванов выполнял боевую задачу по штурму и овладению опорным пунктом противника.
Проявив отвагу и самоотверженность, рядовой Иванов одним из первых ворвался на позиции боевиков.
Благодаря профессиональным действиям Иванова, опорный пункт противника был захвачен, а в плен были взяты три боевика ВСУ.
В результате грамотных действий на данном тактическом направлении СВО поставленная боевая задача была выполнена в кратчайший срок и полном объеме, а наши штурмовые группы продвинулись вглубь обороны противника и заняли более выгодные рубежи.
Рядовой Согоян АраратРядовой Арарат Согоян проходит службу в должности стрелка отделения мотострелкового взвода.
Группа Согояна обороняла позиции.
После выполнения боевой задачи при проведении ротации, группа Арарата подверглась атаке ударных БПЛА противника. В ходе атаки вражеских беспилотников двое военнослужащих получили осколочные ранения. Согоян лично оказал им первую медицинскую помощь и эвакуировал товарищей в безопасное место, невзирая на воздействия БПЛА противника.
Благодаря смелости и решительности рядового Арарта Согояна боевая задача по ротации была выполнена, а жизни раненных военнослужащих были спасены.
Ефрейтор Старцев ВикторНа одном из тактических направлений проведения специальной военной операции ефрейтор Виктор Старцев действуя в составе расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» выполнял боевую задачу по уничтожению противника.
В ходе выполнения задачи противник применил ударный БПЛА по боевой машине. Военнослужащий своевременно обнаружил fpv-дрон противника и огнём из стрелкового вооружения уничтожил его на подлете, не допустив поражения вверенной военной техники.
Благодаря профессионализму, решительности и отваге ефрейтора Виктора Старцева, расчет боевой машины продолжил выполнение боевой задачи по уничтожению позиций ВСУ и поддержке продвижения наших мотострелковых подразделений.
Ефрейтор Правилов ЭдуардЕфрейтор Эдуард Правилов в ходе специальной военной операции выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции российской артиллерии, обеспечивающей огневую поддержку штурмовых подразделений.
Правилов неоднократно выезжал на самые опасные участки линии фронта и осуществлял подвоз боеприпасов российским бойцам, а также эвакуировал раненых, несмотря на артиллерийские обстрелы и атаки FPV-дронов противника.
Выполнив задачу по доставке припасов на позиции российской артиллерии, Эдуард возвращался в исходный район. Передвигаясь по лесополосе, он получил по радиосвязи информацию о раненом военнослужащем. Несмотря на начавшийся артиллерийский обстрел со стороны противника, а также риск атаки FPV-дронов, Правилов выдвинулся на помощь раненому военнослужащему. Прибыв на место, он услышал характерный звук дрона-разведчика. Используя рельеф местности, Эдуард укрылся от вражеского БПЛА и, как только он вошел в зону видимости, открыл прицельный огонь из штатного стрелкового оружия. Уничтожив беспилотник, Правилов оказал первую помощь раненому и вывез его до точки эвакуации.
В результате отважных и решительных действий ефрейтора Эруарда Правилова был уничтожен вражеский беспилотник и спасена жизнь раненого военнослужащего.
Ефрейтор Турецков ВасилийЕфрейтор Василий Турецков в ходе ожесточенного боя на одном из тактических направлений проведения спецоперации выполнял эвакуацию раненого сослуживца.
Двигаясь по лесополосе, ефрейтор Турецков заметил вражеский разведывательный дрон, который вёл наблюдение. Военнослужащий, не обращая внимания на дрон-разведчик противника, продолжал эвакуацию. Противник предпринял попытку атаковать их FPV-дроном, в результате чего Турецков получил ранение. Оказав себе медицинскую помощь, военнослужащий продолжил эвакуацию, благодаря чему, раненый товарищ своевременно был доставлен на точку сбора раненых, остался живым и в последствии вернулся в строй.
В результате грамотных действий ефрейтора Василия Турецкова поставленная боевая задача была выполнена и не допущена гибель личного состава подразделения.
Военнослужащий Кыргыс НайырВоеннослужащий из Тувы, 20-летний Найыр Кыргыс из Бай-Тайгинского района, представлен к званию «Герой России» за героическую оборону в Гуляйполе, где он, будучи отрезанным от своих, три дня в одиночку держал оборону, будучи раненым, и преодолел 14 километров пешком к своим.
Тувинский солдат Найыр вошел в город одним из первых и в ходе штурма окраин оказался отрезан от своих товарищей. По приказу командования он занял оборону в одном из зданий, где успешно нейтрализовал нескольких противников. Даже после того, как получил ранение в ногу, боец сам перевязал рану и три дня держал оборону в полуразрушенном здании. Решив во что бы то ни стало выжить, он перебрался в соседний дом, но и там столкнулся с противником. Найыр рассказывает, что после того как получил приказ об отступлении, он прошел 14 километров — раненый, измученный, но не сломленный!
Найыр Кыргыс — выпускник Кызыл-Дагской школы им. Х. А. Анчимаа-Тока Бай-Тайгинского района. В школе Найыр был старостой класса, дружелюбным, отзывчивым, шестикратным чемпионом по хоккею.
https://vk.com/wall-215972719_4233Гвардии младший сержант Никита Леонтьев подписал контракт в октябре 2023 года, а в начале 2024-го уже выполнял боевые задачи в Красногоровке, участвовал в освобождении от ВСУ Авдеевки и «Коксохима» в составе расчета FPV-дронов.
Его первой уничтоженной целью была Bradley. Спустя два года на его счету — более 10 единиц гусеничной техники, более пяти бронетранспортеров колесного типа, более пяти единиц легкой техники и даже один квадроцикл. Никита награжден медалями «За отвагу», «За храбрость» II и I степени, трижды пережил ранение и стал опытным бойцом-беспилотчиком, чье мастерство сегодня так ценится в Армии России. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1871Когда твой отец — Герой России, ты не можешь оставаться в стороне, если Родине грозит опасность. Именно так объясняет Александр Смирнов свое участие в СВО. Он пошел по стопам отца, деда-летчика и прадедов, прошедших Великую Отечественную, став офицером в четвертом поколении.
Начинал сержантом, теперь он — гвардии капитан, причем очередное воинское звание получил досрочно. На фронте у роты Александра важная и очень ответственная задача: их «птицы» выслеживают и уничтожают врага, приближая нашу победу. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1872Военнослужащие войск беспилотных систем, выполняющие боевые задачи в освобожденном Красноармейске, уже успели между боевыми вылетами подготовить к встрече Нового года свои рабочие места в пунктах временной дислокации.
Инженер расчета Николай Задорожный звезду для елки не нашел, но бойцы оригинально вышли из положения. Смотрите видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1882«На врага не жалеем "птиц"», — говорит ефрейтор Руслан Ибраев, оператор ударного FPV-дрона в полку беспилотных систем. Он служит в Армии России уже два года. На СВО пришел добровольцем, решив стать оператором БПЛА, хотя была возможность стать и наводчиком танка, и снайпером.
Самыми значимыми целями Руслан назвал два миномёта 120-го калибра в районе Покровска. Эти минометы, которые находились на удалении 27 километров, представляли собой серьезную угрозу для бойцов на ЛБС. За успешное выполнение боевых задач ефрейтор Ибраев награжден медалью Жукова. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1883«Задача была — уничтожить "глаза" противника. Мы понимали: если мы этого не сделаем, то пострадают наши подразделения».
Расчёт ЗРК «Стрела-10» под управлением гвардии лейтенанта Вячеслава Бурдина сбил в небе немало вражеских целей. Однажды противник отправил на разведку позиций двух наших гаубичных дивизионов сразу четыре БПЛА. Три из них бойцы уничтожили практически сразу, а потом начался артиллерийский обстрел. Уже на отходе расчету удалось обнаружить и сбить четвертый беспилотник, и тем самым лишить врага «глаз».
За этот и множество других случаев военнослужащие удостоены заслуженных наград. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1884В преддверии Нового года бойцы не только обеспечивают успешное выполнение задач специальной военной операции, но и создают новогоднее настроение тем, кто больше всего в этом нуждается.
В ходе праздничного мероприятия военнослужащие помогли воспитанникам центра изготовить елочные игрушки и открытки. Танкисты провели мастер-класс по вязанию узлов. Для детей также была организована викторина, в ходе которой они отвечали на вопросы, связанные с Новым годом. См. видео по ссылке
Семья МаржановскихВ 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ЮВО Маржановских знают как семью, которая переехала «за ленту» в полном составе. Удивительная, но уже привычная для них реальность: СВО не разбросала родных по разным углам, а собрала в одном месте. Все при деле и рядом, просто вместо домашнего быта, теперь общий – армейский.
Отец, «Кремень», командует ротой, а сын, «Студент», обеспечивает связь. Но у этого мужского дуэта есть и надёжный тыл: мать семейства тоже служит в 7-й мотострелковой бригаде. Когда отец отправился на спецоперацию, сказала как отрезала: «Или вместе, или никак». Теперь она служит в роте обеспечения, печёт хлеб. СВО разводит их по разным задачам, но знание, что родные где-то рядом, греет душу.
«Бывает, проезжаю по тыловым делам, заскочу на пару минут, просто постоять рядом, – улыбается сын. – И снова в путь».
Подробнее о том, как война сплотила семью Маржановских – в материале «Красной Звезды».
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Лейтенант Тумаков Александр Васильевич, «Зевс».
Саша родился 25.12.1998 г. в городе Вичуге Ивановской области.
В 2016 году он окончил среднюю школу и поступил в Ивановский государственный энергетический университет им.В.И.Ленина.
Прошел курс подготовки на военной кафедре в Военном Учебном Центре при ИГЭУ, с присвоением воинского звания.
После окончания учебного заведения, в июле 2020 года, по распределению был направлен в подразделения морской пехоты Каспийской флотилии.
С марта 2022 года, служил в должности командира взвода, офицера миномётной батареи.
30.12.2022 г. Саша Тумаков геройски погиб при освобождении села Дорожнянка Запорожской области.
В тот день, после первого прилета градов, Саша спрятал в укрытие своих бойцов, а сам продолжил поддерживать пехоту, ведя огонь по наступающим укронацистам. Как артиллерист он прекрасно понимал, что противник срисовал его позицию и уже ввел корректировки, но бросить пехоту без прикрытия он не смог. Ценой своей жизни он помог остановить контрнаступление нацистов.
https://t.me/kaspiyskyberet/10865Владивосток
Василий носил позывной «Чапай».
Он погиб в Курской области, недалеко от деревни Глушково, во время тяжёлого боя.
https://герои-сво.рф/geroi/kosjuk-vasilij-mihajlovich/Гвардии рядовой
Перевоз, Нижегородская область
30.08.1999 - 12.11.2024
Тимур всегда был улыбчивым, добрым, отзывчивыми, всегда был готов придти в трудную минуту.
https://герои-сво.рф/geroi/utaganov-timur-abdusamadovich/
Сержант Изосимов ИгорьИзосимов Игорь Петрович
село Озёрное, Тюменская область
26.02.1987 - 30.08.2023
Погиб: между н.п. Вербовое и Работино Запорожская обл.
Вынес своего раненого товарища из-под обстрела артилерии
https://герои-сво.рф/geroi/izosimov-igor-petrovich/
Лейтенант полиции Горбунов Максим
Лейтенант полиции Климанов Илья24 декабря 2025 года в Москве при исполнении служебных обязанностей погибли два сотрудника полиции 25-летний Максим Горбунов и 24-летний Илья Климанов.
Террорист активировал взрывчатку, когда Климанов и Горбунов попытались его задержать.
24-летний лейтенант Илья Климанов и 25-летний лейтенант Максим Горбунов дружили с детства и жили по соседству.
У последнего дома остались супруга и девятимесячная дочь.
https://t.me/infomoscow24/102007
Военнослужащий Желудков ВикторЖелудков Виктор Анатольевич
г. Киров
03.04.1977 - 03.05.2025
Местные жители Малмыжского района провожают в последний путь Виктора Анатольевича Желудкова, сына своей земли, погибшего 3 мая 2025 года во время проведения Специальной военной операции.
Виктор Анатольевич оставался верным долгу до последнего — в боях, не жалея себя, он отдал жизнь, защищая других.
Военнослужащий Воронин СергейВоронин Сергей Сергеевич
Керчь, Республика Крым
Сергей родился 28 сентября 1979 года. Окончил школу № 13 и училище № 40, работал водителем. Подписал контракт с Вооружёнными Силами РФ и отправился выполнять долг на фронт.
Погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
Военнослужащий Грязнов МихаилГрязнов Михаил Валерьевич
родился 16 июня 2003 года и прошёл сложный жизненный путь: сначала в центре помощи детям без попечения родителей, затем в приёмной семье из Кологрива. После учебы в Островской средней школе и колледже отраслевых технологий в городе Кострома он вернулся в родное село Адищево, Костромская область.
В мае 2024 года Михаил заключил контракт и пошёл защищать Родину.
31 августа 2024 года, выполняя специальные боевые задачи в зоне СВО на территории ДНР у населённого пункта Невское, он погиб, исполняя долг на позиции наводчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода.
Ефрейтор Харитонов НиколайХаритонов Николай Сергеевич
Водитель, помощник пулеметчика
Николай родился 28 августа 1994 года в д.Русские Чукалы, Чувашская Республика. С детства любил заниматься спортом, играл в футбол и хоккей.
В 2012 году после окончания средней школы был призван на военную службу. Николай с детства мечтал стать военным. После срочной службы в 2013 году поступил на службу в Росгвардию Чувашской Республики.
В 2014 году заключил контракт на прохождение службы в Росгвардии Чеченской Республики. С 2016 года проходил военную службу в 7-м отряде специального назначения «Росич», Ростовская область.
С 2019 года поступил на военную службу в военно-морской флот Российской Федерации БПК «Вице-адмирал Кулаков», г.Североморск.
В апреле 2022 года подписал контракт и в составе 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российских вооруженных сил проходил службу в зоне СВО. С сентября 2023 года проходил службу в составе псковского десантно-штурмового батальона.
Погиб во время служебной командировки при выполнении боевой задачи 25.10.2023г., Запорожская область, Работино
https://герои-сво.рф/geroi/haritonov-nikolaj-sergeevich/
Военнослужащий Васильев СергейГородской посёлок Вознесенье, Подпорожского района Ленинградской области.
Сергей проходил службу по контракту и исполнил свой долг перед Родиной с честью.
Сергей Васильев погиб 30 августа 2024 года, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной операции.
https://герои-сво.рф/geroi/vasilev-sergej/
Младший лейтенант Язданов БуранбайЯзданов Буранбай Салаватович
Разведчик
Буранбай родился 25.01.1996 году, деревня Нижняя Тюльма, Республика Башкортостан.
В 2015 году подписал контракт на военную службу в респ, Таджикистан, г. Душанбе.
Во время исполнения боевой задачи героически погиб 02.01.2025, с. Шевченко, ДНР.
Имеет награду - медаль За отвагу.
Любимый муж и отец, дорогой сын и брат.
Военнослужащий Гулиенко ВладиславГулиенко Владислав Юрьевич (30 декабря 1973 г.р.),
уроженец Коммунарска (ныне Алчевск, ЛНР),
работал на металлургическом комбинате.
Был мобилизован в ряды Народной милиции ЛНР.
Погиб 29 августа 2022 года при освобождении Херсона в ходе «Освободительного похода».
Его имя было увековечено на Мемориале погибшим в Алчевске.
Ефрейтор Луняшин Данил19 декабря 2024 года погиб Данил Игоревич Луняшин, ефрейтор из Тюмени, позывной «Завгар», при выполнении боевого задания под селом Плехово, Курская область.
Данил родился 3 октября 2003 года, младший из сыновей в семье, где были четыре сестры. С детства он отличался умом, дружелюбием и готовностью помогать. Учился в гимназии № 49, окончив с отличием колледж транспортных технологий и сервиса. С 13 лет занимался мотокроссом, участвовал в соревнованиях даже вместе с отцом.
В 2022 году призван на срочную службу в ВКС, получил звание ефрейтора. После демобилизации работал менеджером.
В июне 2024 года прослужил по контракту в 177-м разведбатальоне морской пехоты, стал «Завгаром». Начал командировку с Курдюмовки, пережил потерю «братишки» Вовчика и участвовал в решающих миссиях — от помощи летчикам до эвакуации погибших.
Последнее задание начал 17 декабря. Погиб 19 декабря от осколочного ранения.
Сослуживцы именуют его тигром: храбрый, умный и отзывчивый до конца.
Рядовой Тишин АлександрТишин Александр Алексеевич
Стрелок-радиотелефонист
Минеральные Воды, Ставропольский край
16.02.1981 - 31.08.2023
Погиб: Луганск, Донецкая народная республика
https://герои-сво.рф/geroi/tishin-aleksandr-alekseevich/
Военнослужащий Сухушин АнтонНягань, Ханты-Мансийский автономный округ
Сухушин Антон Васильевич погиб при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции.
Военнослужащий Абдулаев АбдулмуминАбдулаев Абдулмумин Абдулаевич родился 15 марта 1989 года в селении Алмало.
В 2006 году закончил Сафаралинскую школу-интернат.
С 2007 года по 2009 год проходил срочную службу в городе Уссурийске. Окончил Автодорожный университет в 2015 году.
10 лет работал в рядах Росгвардии.
Женился в 2012 году. В 2015 году с семьей переехал жить в Алмало.
В 2020 году окончил Дагестанский государственный университет, получил второе высшее юридическое образование.
В апреле 2022 года уволился из Росгвардии и пошел в морскую пехоту города Каспийска.
28 апреля был отправлен в зону специальной военной операции на Украине, где провел 4 месяца.
Героически погиб 1 сентября 2022 года.
Награжден орденом Мужества (посмертно).
У Абдулмумина осталось трое детей. Подробнее читать по ссылке
https://midag.ru/muzhchinami-ne-rozhdayutsya-imi-stanovyatsya/
Военнослужащий Крутаков РоманБогданович, Свердловская область
Погиб Крутаков Роман, мужественный боец, отдавший жизнь за свободу и безопасность нашей Родины в рамках специальной военной операции.
Военнослужащий Абдрахманов ВильданАбдрахманов Вильдан Фаритович
деревня Ялтырова, Челябинская область
«Он был настоящим героем, который отдал свою жизнь за мир и безопасность нашей Родины». Эти слова — простые и великие одновременно — отражают светлую силу духа и глубину достоинства, с которым отдал жизнь Абдрахманов Вильдан Фаритович.
Военнослужащий Павлов АялПавлов Аял Васильевич
г. Олёкминск, Республика Саха (Якутия)
Родился 23 сентября 2000 года, отдал свою жизнь, защищая Родину.
Военнослужащий Муравский ДенисГремячинск, Пермский край
31 августа 2025 года
Муравский Денис Алексеевич
погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
Рядовой Белов ДмитрийБелов Дмитрий Анатольевич
Уфа, Республика Башкортостан
Населенный пункт:
30.08.1985 - 13.03.2023
Неоднократно награжден, погиб в бою за Бахмут
https://герои-сво.рф/geroi/belov-dmitrij-anatolevich/
Военнослужащий Кащеев Алексей31 августа 2024 года в зоне проведения специальной военной операции трагически погиб житель Новочебоксарска, Чувашская Республика, Алексей Кащеев. Он должен был уехать в отпуск к своей семье, которую не видел почти 10 месяцев. Алексей погиб за день до возвращения домой.
В январе 2023 года Алексей отправился в зону СВО.
Алексей погиб, когда в его машину влетел дрон-камикадзе.
Алексей родился в марте 1991 года, окончил школу №4 в Новочебоксарске. В мирной жизни он занимался ремонтом квартир вместе с братом. В семье у Алексея родились две дочери, которым сейчас 9 и 7 лет.
За время службы он получил три награды за боевые заслуги, но на руки успел получить только одну — медаль «Участника специальной военной операции».
https://герои-сво.рф/geroi/kashheev-aleksej/
Капитан Дранков СергейСызрань, Самарская область
Сергей Дранков родился 1 сентября 1975 года в Сызрани.
После окончания СВВАУЛа служил на Сахалине.
В 2022 году он добровольцем ушел на СВО.
Сергей Анатольевич погиб 9 апреля 2024 года при выполнении боевого задания на территории Луганской народной республики. Капитан Дранков командовал саперным взводом.
Все кто знал Сергея Дранкова, говорят, что это был добрый и заботливый сын, муж, отец. У него остались двое сыновей, жена, родители.
https://герои-сво.рф/geroi/drankov-sergej/
Военнослужащий Григорян АртёмГригорян Артём Вараздатович
посёлок Южный, Краснодарский край
В Усть‑Лабинске пополнилась Аллея Героев — ещё одним памятником, посвящённым мужеству и памяти. Увековечен Артём Вараздатович Григорян из посёлка Южного, погибший 12 августа 2025 года в окрестностях населённого пункта Грозовое (Запорожская область) во время выполнения боевого задания.
Это была его пятая командировка в зону специальной военной операции. Несмотря на тяжёлые ранения, Артём всегда возвращался в строй. В тот судьбоносный день он выполнил задачу в полном объёме и, обеспечив безопасность группы, погиб от атаки вражеского дрона.
При жизни он был награждён медалями «За Отвагу» и Георгия Жукова, а посмертно удостоен Орденом Мужества.
Военнослужащий Леонович МаксимНа СВО погиб талантливый поэт и музыкант с позывным ЛЕО, его песня «Миномётная стая» стала финалистом Фестиваля военной песни «Переправа» (можно послушать в исполнении автором по ссылке ниже). Его самоотверженность была отмечена рядом наград, включая медаль «За воинскую доблесть» и Орден Святого Георгия IV степени.
Погиб 10 сентября 2025 года от тяжёлых ожогов, полученных в боях.
Максим Владимирович Леонович родился 17 октября 1993 года в городе-герое Керчь. Вырос в селе Горностаевка, где и пошел в первый класс, 11 класс уже закончил в школе Санкт-Петербурга. Затем поступил в колледж, где получил техническое образование. Работал на заводе, повышая свою квалификацию. Был мобилизован в 2022 году, участвовал в специальной военной операции, прошёл путь командира миномётного расчёта. За годы службы получил четыре ранения, каждый раз возвращаясь в строй.
Похоронен Герой в Санкт-Петербурге.В День Героя Отечества, 9 декабря, в Горностаевской школе где он учился, открыли Парту Героя.
Доброволец Чигасов НиколайБывший корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в районе Северска в ДНР в результате удара украинского дрона. Мужчина командовал взводом огневой поддержки штурмовой роты. Он был журналистом до октября 2022 года, после чего отправился добровольцем в зону СВО, где прошел путь от рядового до лейтенанта.
Смертельное ранение он получил в середине сентября во время выполнения боевого задания около села Верхнекаменское под Северском.
Ему было 29 лет.
Николай Чигасов — выпускник факультета политологии и мировой политики петербургского филиала ВШЭ. Первым его местом работы стал портал «Московские новости», к которому он присоединился в 2020 году.
Николай живо интересовался журналистской работой и темами военных и политических конфликтов. Например, уже в первые две недели работы в «МН» он по собственной инициативе взял на себя задачу ночного мониторинга событий вокруг прекращения огня в Нагорном Карабахе.
В 2021 году молодой человек перешел в международную редакцию «Ленты.ру», где освещал военные и дипломатические конфликты, проблемы международных блоков и организаций. Когда началась специальная военная операция, он писал о проблемах беженцев, а затем добровольцем отправился на фронт.
Службу он начал в подразделении «Сурикаты» Игоря Мангушева, известного под позывным «Берег». Таким образом Чигасов встал у истоков современных систем противодействия дронам в ЛНР.
В ходе СВО Чигасов сражался под Кременной, освобождал село Спорное. В сентябре 2024 года во время выполнения боевого задания был ранен осколками при ударе дрона. Он получил тяжелую травму ноги, однако, несмотря на риск повторных атак беспилотников, смог самостоятельно добраться до расположения своей части. Позже он получил медаль «За спасение погибающих».
Придя на фронт рядовым, Чигасов дослужился до звания лейтенанта. Офицерские курсы он прошел летом 2025 года. В течение последнего года он командовал взводом огневой поддержки штурмовой роты, выполняя задачи под Северском.
https://www.gazeta.ru/social/2025/12/22/22229479.shtml?utm_auth=false
Доброволец Ракшин Олег26 декабря 2025 года от ранений, полученных при выполнении боевого задания в зоне СВО, скончался прекрасный фотограф, режиссер, автор и соавтор проектов "Лица Армии", "Хроника войны" и "Жены Героев", Георгиевский кавалер, член Союза "ВИК "Бессмертные гусары" гвардии старшина Александрийской бригады "Черные Гусары"
Олег Александрович Ракшин, наш Олег.
Рядовой Зудин ЗахарЗудин Захар Дмитриевич
Пулеметчик
Захар родился 30.08.1993 в Усть-Каменогорске, Казахстан. После развода родителей в 1995 году он переехал с матерью в Новокузнецк, где получил гражданство в 2000 году. В 2009 году окончил школу № 1 Куйбышевского района, а затем Профессиональный лицей № 70, получив профессию «Слесарь по ремонту автомобилей». После модернизации лицея в 2012 году продолжил обучение и в 2013 году завершил курс как «Коммерсант на транспорте». В личной жизни он увлекался техникой и футболом.
После срочной службы в ракетных войсках, где он получил специальность стрелка, Захар работал оператором-наладчиком на предприятии по производству фильтров для спецтехники.
В сентябре 2022 года получил повестку и в октябре был мобилизован. По прибытии в зону спецоперации служил пулеметчиком мотострелкового батальона.
За время службы Захар часто общался с семьей, поддерживая их и подбадривая.
Погиб в результате ранения 25.02.2023.Память о Захаре была увековечена в Новокузнецке. На фасаде школы № 1 была установлена мемориальная доска в честь двух выпускников, погибших в спецоперации, в том числе Захара Зудина.
У него остались жена Татьяну и пасынок, которого он любил и поддерживал.
https://герои-сво.рф/geroi/zudin-zahar-dmitrievich/
Прапорщик Чеботарев ДмитрийЧеботарев Дмитрий Игоревич
Связист
Хабаровск
05.07.1986 - 25.06.2022
Погиб: Украина, Изюмский район, с. Сухая Каменка
Участник боевых действий в Сирии.
Имел награды:
За боевые заслуги
За боевые отличия
За воинскую доблесть 1 степени
За воинскую доблесть 2 степени
За участие в военной операции в СирииОрден мужества (посмертно).
Генерал-лейтенант Сарваров Фанил22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище в 1990 году. Военную академию бронетанковых войск в 1999 и Военную академию Генштаба ВС РФ в 2008 году.
Прошел все основные воинские должности. В период с 1992 по 2003 год в течение 6 лет участвовал в боевых действиях в ходе Осетино-Ингушского конфликта и КТО в Чечне.
После окончания Военной академии Генштаба ВС РФ продолжил военную службу в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил и Управлении оперативной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации.
В 2015–2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии.
С 2016 года назначен на должность начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ.
Награжден:
орденом Мужества,
медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени,
орденом "За военные заслуги",
медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Присвоено почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Война не только дело молодых
стихи поэтессы, волонтёра Татьяны Витязь из Белгорода
