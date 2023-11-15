Подвигу героев-панфиловцев 82 года

16 ноября 1941 года, 28 бойцов 316 стрелковой дивизии Панфилова, противостояли крупным объединениям немецко-фашистских захватчиков.

16 ноября 1941 года, 28 бойцов 316 стрелковой дивизии Панфилова, противостояли крупным объединениям немецко-фашистских захватчиков. В течение четырех часов панфиловцы под шквальным огнем артиллерии и бомбежками с воздуха сдерживали танки и пехоту врага. https://t.me/strana_geroev/4103 «Танки шли напролом» Героический подвиг воинов-панфиловцев. Худ. В. Е. Памфилов

Второй этап немецкого наступления на Москву

Положение дел на русском фронте в первой половине ноября 1941 года обсуждалось в немецкой Ставке у Гитлера, а затем на совещании начальников штабов групп армий в Орше, куда приехал начальник Генштаба сухопутных войск Гальдер.

План «Тайфун» (Московская операция) не был выполнен, несмотря на огромные усилия и большие потери. Общая ситуация в ходе войны против СССР также породила неожиданные осложнения. Русский «глиняный» колосс почему-то не рухнул, упорно держался и даже яростно контратаковал. Лёгкой прогулки на Востоке не было.

Настроения германского генералитета стали меняться.

Не было единого мнения по вопросу: продолжать ли наступление, или ждать весны, закрепившись на достигнутых рубежах. Командование групп армий «Юг» и «Север» выступило против дальнейшего наступления и предложило перейти к обороне. Командование группы армий «Центр» предлагало сделать последнюю попытку захватить Москву. Эти споры и сомнения были разрешены фюрером, который приказал «покончить с Москвой».

В первой половине ноября 1941 года германское командование подтянуло на московское направление до 10 дивизий и произвело перегруппировку сил. 3-я танковая группа Гота была выведена с калининского направления и сосредоточена севернее Волоколамска. 2-я танковая армия Гудериана на тульском направлении усилена двумя армейскими корпусами, подвижные соединения пополнены танками. 4-ю полевую армию Клюге усилили танками непосредственной поддержки пехоты. Для второго этапа генерального наступления на Москву немцы только в полосе Западного фронта развернули 51 дивизию, включая 17 танковых и моторизованных.

Гитлеровцы по-прежнему имели превосходство сил по отношению к советским войскам Калининского, Западного и правого фланга Юго-Западного фронтов (ЮЗФ) в живой силе, артиллерии и танках. Особенно враг имел большое превосходство на флангах Западного фронта (ЗФ), где наносил главные удары своими бронетанковыми соединениями. Здесь превосходство по танкам было 6–7-кратным, немцы также преобладали в бомбардировочной авиации.

В итоге немецкое командование бросило в бой все имеющие войска группы армий «Центр» в надежде, что силы русских уже истощены и ослаблены прежними боями. Что нужен последний решительный штурм, и Москва падёт. Никаких существенных резервов у немцев не было. Танки 11-й танковой дивизии вермахта в деревне Матрёнино под Волоколамском. Слева первый и третий – танки Pz.Kpfw. III, между ними и справа – Pz.Kpfw. II. Ноябрь-декабрь 1941 г. Танки Pz.II проезжают у подбитого возле реки Истры советского танка «Валентайн» Mk.III. Ноябрь 1941 г. Немецкие танки Pz. Kpfw. IV, Pz. Kpfw. III и бронетранспортеры Sd. Kfz. 251 из состава 3-й танковой группы во время наступления на Москву в районе Истры. 25 ноября 1941 г.

Укрепление обороны Москвы

Советская Ставка также готовилась к решающей схватке за Москву.

Столицу подготовили к борьбе. Боевой дух армии, военно-политической верхушки и народа был подкреплён 6 ноября торжественным заседанием Моссовета и 7 ноября – парадами на Красной площади в Москве, в Куйбышеве и Воронеже. Сталин, как великий вождь и жрец, сказал великие слова: «Наше дело правое – победа будет за нами!» «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!».

Московское направление продолжали усиливать дивизиями и резервами, которые перебрасывали с других направлений, фронтов и из глубины страны. В первой половине ноября только ЗФ получил 100 тыс. человек, 300 танков и 2 тыс. орудий. Подкрепления шли и на Калининский, правый фланг ЮЗФ. Усиливался и второй эшелон обороны столицы – Московская зона обороны. В ближайшем тылу формировались запасные армии: 1-я ударная – в районе Загорска (ныне Сергиев Посад), 10-я – в районе Рязани, 20-я – в районе Лобни и Химок.

Таким образом, Красная армия на московском направлении, в отличие от противника, могла нарастить силы фронтов и имела существенные резервы в тылу. Более того, советская Ставка смогла направить часть сил на ленинградское и ростовское направления. Командующий 16-й армией генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский со своим штабом в районе Истры. Слева направо: генерал-майор артиллерии В. И. Казаков, член военного совета дивизионный комиссар А. А. Лобачев, командующий армией генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский, начальник штаба генерал-майор М. С. Малинин Кавалеристы 2-го гвардейского корпуса генерал-майора Л. М. Доватора под Москвой. Ноябрь-декабрь 1941 г.

«Танки шли напролом»

15–16 ноября 1941 года вермахт возобновил наступление на Москву. Германское командование собиралось расчленить московскую группировку, окружить Москву с севера и юга, захватить её.

Гитлеровцы наносили главные удары на трёх направлениях. 3-я и 4-я танковые группы, усиленные пехотой, прорывались в Клин, Солнечногорск и Истру в обход столицы с северо-запада. Здесь натиск противника сдерживали войска 30-й армии Калининского фронта (КФ) и 16-й армии ЗФ. Наши войска не имели сплошной обороны, и противник имел серьёзное превосходство в силах и средствах.

В центре ЗФ наступала 4-я полевая армия, здесь оборонялись 5-я, 33-я и 43-я армии. На юго-западе на Москву наступала 2-я танковая армия, которая штурмовала Тулу (Гудериан не прошёл: героическая оборона Тулы), и прорывалась к Кашире. Фашистам противостояли здесь советские 49-я и 50-я армии. На северном и южном флангах группы армий «Центр» наступление поддерживали 9-я и 2-я полевые армии.

15 ноября наступавшая на северо-западе мощная немецкая группировка продвинулась на 10–12 км, тесня отчаянно сражавшиеся части 30-й армии генерала Хоменко. На следующий день гитлеровцы продолжили давление. 17 ноября немцы пытались перерезать шоссейную и железную дорогу Москва – Ленинград в районе Клина. Ситуация на стыке КФ и ЗФ резко ухудшилась. Для удобства управления 30-ю армию передали в состав ЗФ. Её командующим назначили генерала Лелюшенко. Немецкий танк Pz.Kpfw. III вытаскивает легкий танк Pz.Kpfw. II из ручья в деревне Матрёнино под Волоколамском Передовые немецкие части 11-й танковой дивизии под Волоколамском, в ста километрах от Москвы.

В кадре – немецкий танк Pz.Kpfw. III

Подвиг панфиловцев

16 ноября ожесточенные бои шли на правом фланге ЗФ в полосе 16-й армии генерала Рокоссовского, особенно на её левом фланге.

Здесь в районе Волоколамска держала оборону 316-я стрелковая дивизия и курсантский полк. После сильной артиллерийской подготовки и авиаударов в атаку пошли немецкие танки, поддержанные пехотой.

«Танки шли напролом, – вспоминал К. К. Рокоссовский, – Одни останавливались, стреляя из орудий по нашим противотанковым батареям, другие с подбитыми гусеницами вертелись на месте… Некоторым танкам всё же удалось добраться до окопов. Там шёл жаркий бой».

316-я дивизия под началом генерала Ивана Панфилова была сформирована летом 1941 года из призывников и добровольцев в г. Алма-Ате. В августе её перебросили под Новгород, в октябре – под Москву, где дивизия заняла Волоколамский УР.

Дивизия была растянута тонкой линией на большом участке. Поэтому необстрелянная дивизия Панфилова была усилена мощной артиллерией: 3 пушечных артиллерийских полка РВГК, 3 артиллерийско-противотанковых полка, также на этом участке действовала часть группы артиллерии дальнего действия 16-й армии и другие артиллерийские части. Периодически дивизию поддерживала 4-я танковая бригада Катукова. Также использовалась тактика артиллерийских засад и создание групп истребителей танков, что позволяло дивизии сдерживать жестокий натиск превосходящих сил противника.

Однако в жестоких октябрьских боях 316-я дивизия понесла большие потери в живой силе и матчасти и оставила Волоколамск. Сильно поредевшие полки дивизии заняли оборону восточнее и юго-восточнее Волоколамска.

Дивизию Панфилова атаковали танки немецких 2-й и 11-й танковых дивизий (около 350 танков), поддержанные солдатами одной пехотной дивизии. А в советской дивизии после тяжелых октябрьских боев почти не осталось средств противотанковой обороны.

Так, 1075-й стрелковый полк, оказавшийся на самом танкоопасном направлении, имел всего два 76-мм орудия и четыре противотанковых ружья. Немцы бросили в атаку на этом участке около 50 танков. Основной удар противника в этот день приняли 4-я и 6-я стрелковые роты 2-го батальона 1075-го полка. Советские воины оборонялись у разъезда Дубосеково и д. Петелино. Обе роты панфиловцев стойко сражались, отражая танковые атаки с помощью гранат и бутылок с зажигательной смесью.

Так, политрук 6-й роты Петр Вихрев вместе с 14 бойцами уничтожил у деревни Петелино до взвода фашистов и пять танков. Даже когда все погибли, политрук продолжал сражение. Вихрев бутылками с горючей смесью и гранатами лично сжёг ещё два танка. Он отстреливался до последнего, и когда его окружили гитлеровцы, он, чтобы не попасть в плен, покончил с собой. Вихрев – первый в дивизии получил звание Героя Советского Союза.

Наиболее массированным атакам подверглись позиции 4-й роты во главе с капитаном Павлом Гундиловичем и политруком Василием Клочковым. Слова Клочкова разошлись по всей России:

«Отступать некуда, позади Москва!»

В течение четырёх часов советские бойцы сдерживали атаки противника. Они отразили несколько атак, сожгли, по разным данным, от 9 до 18 танков и положили несколько сотен гитлеровцев. Большинство совершивших этот подвиг воинов, включая Клочкова, погибли смертью храбрых. Несколько человек получили тяжелые ранения. На счету двух рот было 24 танка противника.

Особый отдел НКВД Западного фронта отмечал:

«…Две стрелковые роты при атаке на них танков противника не дрогнули и не отошли с занимаемых рубежей. В неравном бою личный состав рот полностью погиб».

Командир 316-й стрелковой дивизии генерал-майор Иван Васильевич Панфилов (слева), начальник штаба Иван Иванович Серебряков и старший батальонный комиссар Сергей Александрович Егоров обсуждают план боевых действий на передовой

Попытка опровергнуть подвиг

Бой под Дубосеково попал в историю как подвиг 28 панфиловцев.

Стараниями военных корреспондентов о подвиге советских воинов узнала вся страна. Герои-панфиловцы стали символом мужества, отваги и самопожертвования. В июле 1942 года 28 участникам этого боя, которые тогда считались погибшими, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Позже, уже в советское время, возникли споры в точности описания боя, в цифрах потерь и уничтоженных танков. Выяснилось, что роты целиком не погибли, были раненые и пленные. Один панфиловец – Иван Добробабин, кого считали погибшим в бою под Москвой, попал в плен и стал полицаем на немецкой службе. А в современной России, где активно множились прозападные, либеральные и «чёрные» мифы, поливающие грязью историю СССР в целом и Великую Отечественную войну, вообще договорились до того, что боя вообще не было, и его придумали в пропагандистских целях.

Однако документальные факты, которые приводят добросовестные исследователи, показывают, что знаменитый бой был.

В частности, в докладе главного военного прокурора СССР Николая Афанасьева «О 28 панфиловцах» от 10 мая 1948 года приведены слова бывшего командира 1075-го стрелкового полка Ильи Капрова:

«В этот день у разъезда Дубосеково в составе 2-го батальона с немецкими танками дралась 4-я рота, и действительно дралась геройски. Из роты погибло свыше 100 человек, а не 28, как об этом писали в газетах».

То есть бой был.

Существовали реальные люди, которые приняли смертельный бой. Да, полегло больше, и не все погибли, их было больше, чем 28, но разве это умаляет их подвиг!?

А журналист «Красной звезды» Александр Кривицкий, рассказавший стране о подвиге панфиловцев, на момент написания знаменитой статьи (напечатанной 28 ноября 1941 года) по объективным причинам имел лишь часть информации. Мемориал «Героям-панфиловцам» у разъезда Дубосеково

«Мы вынуждены были пятиться…»

Немцы после яростного боя смяли оборону 1075-го полка. Наши войска отошли на новый рубеж обороны. Полк, в сущности, был разгромлен.

В наиболее пострадавшей 4-й роте из 140 бойцов осталось 20–25 человек. На других участках бой также был упорным и кровавым. 17 ноября дивизия Панфилова награждена орденом Красного Знамени.

18 ноября немцы вклинились в оборону 316-й дивизии, вышли к штабу дивизии в д. Гусенево. В ходе миномётного обстрела погиб генерал-майор Иван Васильевич Панфилов. В тот же день дивизия получила звание гвардейской – преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

В итоге в ходе боев 16–20 ноября на волоколамском направлении 316-я дивизия, кавалерийская группа генерала Доватора, 1-я гвардейская бригада Катукова (получила гвардейское звание 11 ноября) и другие части задержали наступление 46-го и 40-го моторизованных, 5-го армейского корпусов противника.

Враг продолжал наступление, непрерывно атаковал и теснил наши войска.

«Мы вынуждены были пятиться, – отмечал Рокоссовский, – За три дня непрерывного боя части армии местами отошли на 5–8 км. Но прорвать оборону нигде немцам не удавалось».

Германское командование, убедившись, что на волоколамском направлении прорваться не выйдет, продолжая атаки и медленно, по 2–3 км в сутки, продвигаясь, начало готовить новый удар южнее Истринского водохранилища.

Тяжелые бои продолжались.

На клинском и солнечногорском направлениях ситуация была крайне опасной. 23 ноября гитлеровцы взяли Клин, затем обошли водохранилище и захватили Солнечногорск. Кавгруппа Доватора пыталась контратаковать, но силы были слишком неравными.

На северном фланге фашисты продолжали теснить войска 16-й армии и её соседей – 30-ю и 5-ю армии. Гитлеровцы прорвались в район Дмитров – Яхрома – Красная Поляна – Крюково. Передовые части противника вышли к каналу Москва – Волга в районе Яхромы, 26–27 ноября форсировали канал. Возникла угроза прорыва вермахта к Москве с севера. Немцы оказались непосредственно у столицы.

28 ноября фашисты захватили Рогачёво и Яхрому. Крюково неоднократно переходило из рук в руки. Однако немцы так и не смогли раздавить 16-ю армию. Обескровленная в боях армия Рокоссовского умудрялась контратаковать, сдерживала врага. Немцы ещё продолжали медленно теснить наши войска, но прорваться вглубь не могли.

В итоге немецкая группировка также утратила ударную мощь, свежих соединений и резервов, чтобы завершить успех, у группы армий «Центр» не было.

27 ноября генерал-квартирмейстер Генштаба сухопутных войск Вагнер докладывал Гальдеру:

«Наши войска накануне полного истощения материальных и людских сил».

А советская Ставка направила на правое крыло ЗФ резервную 1-ю ударную армию Кузнецова. Её войска развернулись на восточном берегу канала Москва – Волга перед Яхромой и отбросили врага на западный берег.

Наступление гитлеровцев захлебнулось. Военнослужащие вермахта (197-я пехотная дивизия) стоят у тел погибших солдат во время наступления на Москву. На заднем плане находится кладбище, на котором роют новую могилу для массового захоронения. Ноябрь 1941 г.

Автор:



https://topwar.ru/189069-tanki-shli-naprolom-podvigu-geroev-panfilovcev-80-let.html Самсонов Александр

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