Некоторые дворцы Санкт-Петербурга

Посетим с короткой экскурсией несколько дворцов.

Строгановский дворец на Невском пр., 17 Построен в 1754 г. архитектором Ф.Б. Растрелли Изначально Барон Строганов достроил купленный дом и прожил в нем более 10 лет. Позже пожар на Невском уничтожил большинство построек, в том числе и его дом. Тогда всего за 6 недель возвысился помпезный каменный дворец. Внутренние помещения дворца — это 50 парадных комнат. Все интерьеры дворца отделаны под руководством Растрелли. От красоты и роскоши захватывало дух. Каждая комната уникальна. Несмотря на множество комнат, во дворце не было спальни как таковой. Граф Строганов любил ночевать каждый раз на новом месте. После смерти графа А.С. Строганова дворец перешел по наследству к сыновьям. В наше время в стенах здания находится филиал Русского Музея.

Таврический дворец, расположенный на Шпалерной улице, 47. Построен был в 1789 г. архитектором Иваном Старовым Сначала дворец назывался Конногвардейским. Свое современное название Таврический дворец получил уже после смерти Потемкина по распоряжению Екатерины II. На сооружение дворца потребовалось 400 000 золотых рублей. Дворец был одним из самых любимых мест Екатерины II, здесь она часто принимала гостей. Таврический дворец являлся местом, где происходили важнейшие для России эпизоды истории XX в. В 1920 г. стал местом последнего публичного выступления В. И. Ленина. Сейчас здесь довольно активная современная культурная жизнь, проходят концерты. Купольный зал — место регулярного проведения органных вечеров, а в Екатерининском зале можно посетить симфонические концерты.

Таврический сад 1789 г. Название сада связано с именем военного деятеля А.Г.Потемкина, получившего титул князя Таврического и усадебные земли (сад и дворец) за руководство успешной попыткой покорения для России Крыма( ранее древнегреческим названием Таврида) В 1815 г. в пруду Таврического сада в Петербурге был испытан созданный в России первый пароход «Елизавета». Конечно, это было не огромное судно, а лишь лодочка. В 1935 г. установлена оранжерея, привезенная из Царского села. Здесь есть выставочный зал и магазин цветов, кафе и зал, где проходят концерты и литературные чтения. Таврический сад и оранжерея сняты в фильмах «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», «Мушкетеры 20 лет спустя» и «Господин оформитель».

Музей-усадьба Г. Р. Державина Дата постройки: 1793 г Архитектор: Г.П.Пильников

Гавриил Державин – русский поэт и драматург, крупнейший представитель русского классицизма, просветитель, известный государственный деятель 18 в. при дворе Екатерины II. В течение четверти века, с 1791 по 1816 гг., особняк поэта являлся одним из главных центров культурной жизни Петербурга. Здесь собиралась творческая элита общества. В 1846 г. дом был приобретен Римско-католической духовной коллегией. В 1918 г. новые власти несколько лет не могли решить, каким образом использовать дом Державиных. В 1924 г. он был превращен в обычный жилой дом. Сейчас это литературно-мемориальный музей, филиал Всероссийского музея А. С. Пушкина. Тут есть небольшой парк на территории усадьбы, в оранжерее сейчас располагается уютное кафе, где можно не только выпить кофе, но и сделать атмосферные фото.

Аничков дворец 1754 г. постройки архитектором Франческо Растрелли Дворец начали возводить по указу Елизаветы. Она преподнесла его в дар своему фавориту Алексею Разумовскому. Аничков дворец в Санкт-Петербурге — старейшее здание на Невском проспекте. Получил

свое название от Аничкова моста через Фонтанку близ которого выстроен. В XIX в. дворец несколько раз становился императорским свадебным подарком. Для удобства от реки Фонтанки к дворцу прорыли специальный канал. Он заканчивался у входа небольшой гаванью. При владельце графе Григории Потёмкине его засыпали. Сегодня дворец принадлежит детям. С 1937 г. здесь размещается главный детский дворец города – Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных.

Дворец великой княгини Ольги Александровны (Особняк Барятинских) Дата возведения 1839 г., архитектор: Е.И. Диммерт В 1896 г. дом выкупил императорский двор для герцога Лейхтенбергского, а затем Николай II преподнес его как свадебный подарок своей сестре княгине Ольге. Для новых владельцев особняк реконструировали. Главный фасад был акцентирован фамильным гербом великой княгини, представляющим соединенные гербы России и Ольденбурга. Брак Ольги Александровны и принца Ольденбургского был расторгнут в 1916 г., с тех пор бывшие хозяева не возвращались в этот дом. В советское время здесь располагалась жилые квартиры и школа, где преподавал С. Я. Маршак, затем Санкт–Петербургская торгово-промышленная палата. Для посещения доступны лишь залы, которые арендует торгово-промышленная палата. Остальные части особняка занимают различные организации, в числе которых налоговая инспекция и детский сад.

Дворец Монплезир 1714—1723 гг. Архитектор: Андреас Шлютер. Общую планировку здания и сада перед ним Петр I нарисовал собственноручно. Чтобы быстрее построить загородную резиденцию, на время Северной войны император издал указ, запрещающий возводить каменные дома. В переводе с французского языка название дворца означает "Мое удовольствие". Дворец был построен в голландских традициях, поэтому здание называли "Голландским домиком". Во дворце были сделаны водопровод и промывочная канализация, которые для России XVIII века были в новинку. После смерти Петра в Монплезире проходили различные торжественные мероприятия. С 1918 г. бывший императорский дворец стал общедоступным музеем.

Александровский дворец, 1796 г. Архитектор: Джакомо Кваренги Дворец был построен по приказу Екатерины II. Здание стало своеобразным подарком будущему императору Александру Павловичу на день бракосочетания. Первоначально он именовался Новым Царскосельским. С 1904 г. Александровский дворец стал постоянной резиденцией императора Николая II, который родился здесь в 1868 г. Здесь прошли последние 13 лет царствования российского императора. В 1918 г. дворец стал государственным музеем. В первые месяцы ВОВ из дворца-музея были эвакуированы люстры, ковры, мраморные и фарфоровые изделия XVIII в. Другая часть имущества была оставлена в залах. Во время оккупации города Пушкина в Александровском дворце размещались немецкие и испанские воинские части; площадь перед дворцом была превращена в кладбище нацистов. Сейчас это музей- заповедник. Дворец реставрировали его открыли в 2021 г.

Большой Китайский мост в Царском селе Мост был возведен в 1785 году по проекту архитектора Чарльза Камерона. Строительство проводилось при правлении императрицы Екатерины II, которая увлекалась культурой Китая. Ограждения моста состоят из 13-ти гранитных ваз, соединенных друг с другом ветвями кораллов, выкованных из железа. В архитектуре ограждений присутствуют четыре постамента, на которых размещены фигуры китайцев с фонарями. В 1860-х годах из известняковые скульптуры были заменены на цинковые, изготовленные на заводе «Генке, Плеске и Моран». Во время Великой Отечественной войны скульптуры моста были уничтожены. Их воссоздали по архивным фотографиям к 2010 году

Колоннада Аполлона в Павловском парке 1782 г. Архитектор: Ч. Камерон Колоннада выполнена в форме кольца, колонны расположены в два ряда, а в центре композиции стоит статуя Аполлона, покровителя искусств. Верхняя её часть украшена медальонами, барельефами и лепниной в виде лавровых гирлянд. Поэт Э. Д. де Сен-Мор, посетивший Павловск в 1820-х гг., написал несколько строф о колоннаде:

Я зрю на косогоре возвышен

Воздушный храм – жилище Аполлона.

У божьих ног развалины видны,

И живостью пленительной полны.

Повержены на склон фронтон и капители.

Обломки величавой их красы

Не мастера труды расположить посмели –

Во тьме ночной под натиском грозы

Мраморы с мест своих слетели.

И случай был мудрей любой грезы…

Наутро каждый зрел изящную руину,

Гуляя средь невысохшей росы,

И даже божество одобрило картину.

И последнее на сегодня. Фотографии интерьеров Александровского дворца Эти фотографии были сделаны на следующий день после того, как императорская семья навсегда покинула дворец 1 августа 1917 года. После ухода из Александровского дворца, царская семья отправилась в ссылку в Тобольск, а затем в Екатеринбург. Данные фотопластины хранятся в Екатерининском дворце.

И на этом сегодня, пожалуй, всё!