Переплетение судеб. Тот, кто разбился на склонах Там Дао

Как всё-таки тесен мир! Порой диву даёшься, как причудливо переплетаются судьбы незнакомых друг с другом людей. Как совершенно чужие люди стараются помочь незнакомому человеку из далёкой страны. Так случилось и в нашем случае, когда внучка погибшего много лет назад во Вьетнаме советского лётчика захотела найти сослуживцев своего дедушки, чтобы узнать о нём хоть что-нибудь, а нашла гораздо больше, чем ожидала… Но не будем забегать вперёд и расскажем обо всём по порядку.

В мае 2016 года Анна Червенко из Тирасполя (Приднестровская Молдавская Республика) практически наудачу поместила своё обращение на форуме сайта общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме с просьбой откликнуться всех, кому что-то известно о её дедушке:

«Меня зовут Анна, и мой дед, которого я видела только на фотографиях, погиб на войне во Вьетнаме 30 апреля 1971 года. В Интернете, к сожалению, информация ограничивается только одной фразой: ПОЯРКОВ Юрий Николаевич 1933 года рождения. Русский. Капитан, летчик-инструктор истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии. Погиб в авиационной катастрофе 30 апреля 1971 г.

К сожалению, при каких обстоятельствах погиб мой дедушка и как все произошло, никто не знает. Тело не нашли. Ищу сослуживцев, которые знали моего дедушку, и могут мне что-то рассказать о его гибели».

Но, как сразу выяснилось, Министерство обороны Вьетнама всё ещё не сняло гриф секретности с военных архивов после 1960 года, и ждать этого момента придётся ещё много лет. Единственная доступная сегодня информация – это список из девяти наших лётчиков, погибших во Вьетнаме. В нём под номером четыре числится Поярков Ю.Н.

Но Анне повезло, потому что на её обращение откликнулись отзывчивые и неравнодушные к чужой просьбе участники этого форума и ветераны, которые в настоящее время живут и работают во Вьетнаме. Позже к обсуждению проблемы подключился и автор недавно изданной книги "МиГ-21 Асы Вьетнамской войны " (Иштван Топерсцер). Он весьма авторитетная личность среди пилотов МиГов, и после его комментариев к обсуждению темы присоединились вьетнамские пилоты со своими воспоминаниями и размышлениями, — все, кому была знакома эта история. Выяснилось, что даже Фам Туан, первый вьетнамский лётчик-космонавт, лично знал Юрия Пояркова, летал вместе с ним. Ему было известно, что Поярков разбился тогда на склонах Там Дао. В составе 921-го истребительного авиаполка «Сао До» («Красная звезда») Фам Туан летал на советских истребителях МиГ-17 и МиГ-21. Он гордится тем, что проходил свою лётную подготовку в СССР. Во время так называемых «рождественских бомбардировок» авиацией ВВС США деревень Северного Вьетнама, вьетнамский МиГ-21, пилотируемый Фам Туаном, сумел сбить американский тяжёлый стратегический бомбардировщик B-52. На фото первый вьетнамский лётчик-космонавт Фам Туан и его МиГ-21

На фюзеляже его самолёта звёздами отмечены восемь одержанных воздушных побед. Вот что значит советская лётная школа! За весь период войны во Вьетнаме на самолётах МиГ-21 было выполнено около 1300 боевых вылетов, а потери были наименьшими по сравнению с самолётами других типов. Но следует сказать, что вьетнамские лётчики, к сожалению, несли потери и от «дружественного огня» собственных систем ПВО. Так в период с 1966 по 1968 год вьетнамцы сбили шесть своих истребителей МиГ-21. Спустя время удалось найти родственников погибшего вьетнамского пилота Конг Фыонг Тхао, которые подтвердили, что он погиб в один день вместе со своим советским инструктором. Так выяснилось, что они летели на учебно-тренировочном МиГ-21У. Родственники вьетнамского лётчика занимаются его поисками уже более сорока лет, но все их стремления до сих пор не принесли результата, а пилот числится как пропавший без вести.

Зато после появления на форуме информации о гибели вьетнамского пилота, летевшего на том МиГе вместе с капитаном Поярковым, еще больше вьетнамцев присоединилось к виртуальным поискам места падения истребителя. Эта информация по вьетнамскому сегменту интернета распространилась, как волны на воде от брошенного камня. Информацию собирали буквально по крохам, как сложную картину из множества фрагментов.

Совместными усилиями участников обсуждения удалось составить подробную картину того, что произошло 30 апреля 1971 года, когда советско-вьетнамский экипаж в составе капитана Юрия Пояркова и лейтенанта Конг Фыонг Тхао совершал свой учебный полет.

Учебный истребитель МиГ-21У, на котором они летели, разбился в горах, при возвращении на аэродром уже после выполнения задания. Вьетнамцы и указали на примерное место, где случилась авиакатастрофа. Теперь это территория национального парка «Там Дао». 55 километров от Ханоя.

Энтузиасты поиска определили участок площадью около тридцати квадратных километров, где, по их мнению, могло произойти крушение самолёта. Любое сокращение территории поиска было бы очень кстати в заросших джунглями горах. Хотя там, судя по собранным данным, за всё время войны, скорее всего, разбился не один самолет, включая и сбитые американские.

В какой-то момент к виртуальным поискам места крушения подключился профессиональный военный топограф Нгуен Ле Ань. Проанализировав имеющуюся уже информацию, он смог нарисовать на карте предположительный маршрут упавшего самолета, исключив все возможные варианты, при которых разбившийся самолёт могли бы уже давно обнаружить. Методом исключений остались необследованные поросшие джунглями горы. Предположительный маршрут на карте поисков

Он поделился своими выводами с лётчиком-космонавтом Фам Туаном, бывшими сослуживцами и родственником погибшего Тхао. Они пришли к следующим выводам: катастрофа произошла в период с 10 до 11 часов 30 апреля 1971 года уже после достижения цели учебного полёта, на обратном пути к аэродрому. Топлива должно было хватить на 30 минут полёта, следовательно, самолёт не мог бы покинуть вьетнамскую территорию. Полёт проходил на высотах от 2000 до 3000 метров, в хорошую погоду. Через 10 минут полёта был получен запрос от Конг Фыонг Тхао о возвращении. Сразу после него связь обрывается, а МиГ пропадает с экрана радара. Вероятнее всего он врезался в гору на территории национального парка «Там Дао». Предположительное место падения удалось сократить до окружности с диаметром в пять километров, от точки с координатами 21.442866, 105.687328.

Это была чистая победа!

Поиски в горах

После такого важного уточнения Нгуен Ле Ань пригласил горящих желанием энтузиастов на поиски в джунглях следов разбившегося самолёта. Это уже не походило на поиск «иголки в стоге сена», а выбран вполне определенный, хотя и не маленький по своим размерам, район для обследования. Можно было отправляться на поиски малыми силами. Несмотря на осадки и холодную погоду, собрались желающие лично участвовать в совместной операции. В этой научно-поисковой группе энтузиастов были математики, один программист и даже профессор химии. И снова им повезло, когда нашлись местные жители, которые смогли показать то место в горах, где они когда-то давно собирали обломки разбившегося самолета. И вот 26 февраля 2018 года Нгуен Ле Ань пишет на своей странице в Facebook:

«Вчера прошли 12 км, поднялись на 1400 м над уровнем моря. За прошедшие почти 50 лет с 1971 года лесные деревья заглушили все следы, но мы считаем, что это — предполагаемое место падения. По вьетнамскому обычаю зажгли благовония, чтобы почтить ушедшие души».

…

«Только что найдены обломки МиГ-21! Место падения самолёта подтверждено. Двигатель пока не найден, возможно, скатился в ущелье».

…

«Всё-таки нашли! В джунглях это практически невозможно, они быстро "поедают" все инородные предметы».

Обнаруженный в лесу обломок фюзеляжа нужно было ещё идентифицировать, так как в тех районах сбивали множество американских самолётов. Для большей уверенности в своей находке Нгуену Ле Аню поэтому так нужно было найти двигатель МиГа. Местные жители тогда посчитали, что этот самолёт тоже был американским. В то время они все найденные в горах обломки переплавляли в дюралевые слитки и кое-что использовали для хозяйства или изготавливали кое-какие изделия для собственных надобностей. На фото передача найденной части фюзеляжа пропавшего самолёта МиГ-21У и координат его обнаружения Службе спасения Военно-воздушных сил Вьетнама 28 февраля 2018 года. Но, несмотря на то, что представители Минобороны просили энтузиастов не вмешиваться в проведение поисковых работ, последних уже было трудно остановить. Их захватил азарт авантюризма. Один из членов команды стихийных поисковиков, Тханг, смоделировал полёт МиГа на компьютере. Пользуясь космическими снимками, он определил точное место падения самолёта на 200 метров выше по склону от точки, где был найден обломок. Спустя две недели он втайне от всех заплатил местным, чтобы они залезли туда с видеокамерой, а потом и сам отправился туда, и кое-что собрал. Им удалось всем доказать, что простым энтузиастам по силам было совершить такое важное дело, которое не смогли осуществить ни Минобороны, ни другие государственные органы на протяжении более сорока лет! Вот что пишут о них в интернет-ресурсах Вьетнама:

«Эти находки были найдены умом, физико-математическими методами». «Народ знает, народ обсуждает, народ делает… народ не берет взятки… где легли эти солдаты, народ знает».

По найденной в деревне дюралевой крышке, отлитой из переплавленных жителями деревни обломков самолета, определили дату находки — ноябрь 1983 года. Фото крышки и деталей самолёта, найденные в домах местных жителей. Позже удалось найти и свидетелей, которые знают о месте захоронения останков двух погибших пилотов. А ещё в районе крушения самолёта, во время тщательного обследования, нашли неиспользованный парашют и фрагмент челюсти.

В дело вступила «тяжелая артиллерия», когда к поискам подключилась Служба спасения Военно-воздушных сил Вьетнама, а местные органы власти приняли официальное решение о начале поиска останков капитана Пояркова и лейтенанта Конг Фыонг Тхао.

29 сентября 2018 года группе поисковиков удалось найти останки обоих пилотов.

Поиски наконец-то окончены!

Конечно, впереди ещё и ДНК-тесты для идентификации, и взятие образцов ДНК родственников пилотов, и прочие необходимые процедуры. Но родственники обоих лётчиков уже были счастливы от хороших новостей и выражали огромную благодарность всем, кто помог им отыскать своих близких.

В заключение этой истории хочется отметить, что не только везение сопутствовало поиску, но залогом успеха являлось неравнодушие людей. Их помощь в виртуальных расчётах района крушения, личное участие в поисковой операции и огромное желание помочь вернули родственникам погибших пилотов надежду. Вдова капитана Пояркова Зинаида, его дочь Татьяна и внучка Анна теперь смогут по-христиански похоронить его на Родине. Родственники вьетнамского лётчика тоже получат эту долгожданную возможность. А военный топограф Нгуен Ле Ань уже загорелся идеей установки памятника советско-вьетнамской дружбы в память о погибших лётчиках.

Вместо заключения

Мне вспомнилась песня «Фантом» на тему вьетнамской войны, которую я впервые услышал ещё в 80-х годах. Наши ребята с чувством пели её у костра под гитару. Правду о Вьетнаме тогда не говорили, но ходили упорные слухи об участии наших лётчиков… и ещё была эта песня неизвестного автора.

Там есть такие слова сбитого американского лётчика:

"Кто же тот пилот, что меня сбил?" —

Одного вьетнамца я спросил.

Отвечал мне тот раскосый, что командовал допросом:

"Сбил тебя наш летчик Ли Си Цын".

Это вы, вьетнамцы, врете зря!

В шлемофоне четко слышал я:

"Коля, жми, а я накрою!" — "Ваня, бей, а я прикрою!"

Русский ас Иван подбил меня.

Посвящается всем советским лётчикам, погибшим во Вьетнаме.

Фото из семейного архива капитана Юрия Пояркова: Кантемиров Виктор

Использованы фотографии nhat-nam.ru, семейный архив капитана Пояркова

https://topwar.ru/148137-v-poiskah-kapitana-pojarkova.html