Одна из моих самых любимых тем – показывать двоемыслие зомбированных.

Они ж вечно визжат, что это на нас воздействует пропаганда, а они «осознанные» (свидомые), «проснувшиеся» (woke) и вообще свободномыслящие личности (спойлер: нет).

Поехали.

В 1991 году Украина захотела отделиться от тоталитарной, имперской, оккупационной Москвы.

В 2014 году Крым и Донбасс решили отделиться от доброй Украины. Добрая Украина сказала «Умрите все!», перекрыла Крыму электричество и воду, сожгла заживо одесситов, расстреляла мирное праздничное шествие в Мариуполе, стала бомбить Донбасс и убивать там стариков и детей.

Сразу же видно, что Москва злая, а Киев – кароший (нет).

В 1999 году в Югославии начался инспирированный извне бунт косоваров, требующих «незалежности». Сербская армия начала уверенно щемить сепаратистов.

Тогда доброе НАТО напало на Сербию и стало бомбить электростанции, мосты, больницы и церкви (а также здание телецентра).

В 2022 году Украина уже восемь лет бомбила Донбасс. Тогда злая Россия решила вмешаться и попыталась уговорить киевский режим на Стамбульские договорённости. И только через четыре года стала бить по электростанциям (и не бьёт по церквям и больницам).

Но НАТО карошее, а Россия злая.

Борис Джонсон сказал «До последнего хохла!» и незалежные побежали исполнять приказ из Лондона. Незалежность – она такая.

И чтобы выполнить приказ и «до последнего», кучи людоловов хватают по беспределу прохожих на улицах Киева, Одессы и Львова.

Но это русские «рабы», смотри, не перепутай.

Когда Украина отделяется от России – это хорошо, это «свобода наций на самоопределение».

Когда Каталония пытается отделиться от Испании, или Ирландия и Шотландия от Британии – это плохо, это сепаратизм, это карать.

В СССР Чернобыль – катастрофа, преступление рижыма, снимают драматические фильмы и сериалы, выпускают игры.

В Японии Фукусима и сливают радиоактивную воду в океан – самурай, пытаясь достать меч клешнёй, «Всё нормально».

Талибы против СССР – это «борцы за свободу».

Те же талибы против США – это «террористы».

Саддам Хусейн против Ирана – молодец, союзник США и Британии, вот тебе химическое оружие.

Саддам Хусейн против Кувейта – тиран, диктатор, военный преступник.

Уго Чавес и Николас Мадуро, которые выиграли законные выборы – диктаторы.

Зеленский, который отменил выборы и узурпировал власть – защитник демократии.

США вторгаются в Ирак, Афганистан, Ливию – мир, основанный на правилах.

Израиль, бомбящий Газу, Ливан, Сирию, Катар, Иран – мир, основанный на правилах.

Россия проводит СВО – ахрессия! 32 тысячи санкций! Хохлактика опасносте!

Режим Зеленского атакует ТЭЦ в Белгороде – ура, молодцы!

Россия в ответ (!) выносит ТЭЦ в Киеве – геноцид, памагите!

В России профицит торгового баланса и рост золотовалютных резервов – российская экономика порвана в клочья.

В США 38 триллионов долга – процветание и стабильность.

На окраине Москвы перестрелка (одна за несколько лет) – всё, «вернулись девяностые».

В Чикаго за выходные 70 трупов от огнестрела – ничё, спокойный уикэнд.

В России ничего не происходит, всё благополучно – рижым на грани коллапса, снесут со дня на день.

В США Нацгвардия входит в Миннеаполис для подавления бунтов, причём губернатор открыто протестует и выступает на стороне восставших – ничего не происходит, стабильность.

Золото, серебро, медь и другие «комоды» пробивают цены в космос – товары дорожают.

Не, когда всё одновременно «дорожает» – это доллар девальвирует и обесценивается.

Так скажите мне, детки, кто тут на самом деле промытый, причём наглухо?

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1937581.html



