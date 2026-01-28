Двоемыслие и "осознанность проснувшихся"

Одна из моих самых любимых тем – показывать двоемыслие зомбированных.
Они ж вечно визжат, что это на нас воздействует пропаганда, а они «осознанные» (свидомые), «проснувшиеся» (woke) и вообще свободномыслящие личности (спойлер: нет).
Поехали.
В 1991 году Украина захотела отделиться от тоталитарной, имперской, оккупационной Москвы.
В 2014 году Крым и Донбасс решили отделиться от доброй Украины. Добрая Украина сказала «Умрите все!», перекрыла Крыму электричество и воду, сожгла заживо одесситов, расстреляла мирное праздничное шествие в Мариуполе, стала бомбить Донбасс и убивать там стариков и детей.
Сразу же видно, что Москва злая, а Киев – кароший (нет).
В 1999 году в Югославии начался инспирированный извне бунт косоваров, требующих «незалежности». Сербская армия начала уверенно щемить сепаратистов.
Тогда доброе НАТО напало на Сербию и стало бомбить электростанции, мосты, больницы и церкви (а также здание телецентра).
В 2022 году Украина уже восемь лет бомбила Донбасс. Тогда злая Россия решила вмешаться и попыталась уговорить киевский режим на Стамбульские договорённости. И только через четыре года стала бить по электростанциям (и не бьёт по церквям и больницам).
Но НАТО карошее, а Россия злая.
Борис Джонсон сказал «До последнего хохла!» и незалежные побежали исполнять приказ из Лондона. Незалежность – она такая.
И чтобы выполнить приказ и «до последнего», кучи людоловов хватают по беспределу прохожих на улицах Киева, Одессы и Львова.
Но это русские «рабы», смотри, не перепутай.
Когда Украина отделяется от России – это хорошо, это «свобода наций на самоопределение».
Когда Каталония пытается отделиться от Испании, или Ирландия и Шотландия от Британии – это плохо, это сепаратизм, это карать.
В СССР Чернобыль – катастрофа, преступление рижыма, снимают драматические фильмы и сериалы, выпускают игры.
В Японии Фукусима и сливают радиоактивную воду в океан – самурай, пытаясь достать меч клешнёй, «Всё нормально».
Талибы против СССР – это «борцы за свободу».
Те же талибы против США – это «террористы».
Саддам Хусейн против Ирана – молодец, союзник США и Британии, вот тебе химическое оружие.
Саддам Хусейн против Кувейта – тиран, диктатор, военный преступник.
Уго Чавес и Николас Мадуро, которые выиграли законные выборы – диктаторы.
Зеленский, который отменил выборы и узурпировал власть – защитник демократии.
США вторгаются в Ирак, Афганистан, Ливию – мир, основанный на правилах.
Израиль, бомбящий Газу, Ливан, Сирию, Катар, Иран – мир, основанный на правилах.
Россия проводит СВО – ахрессия! 32 тысячи санкций! Хохлактика опасносте!
Режим Зеленского атакует ТЭЦ в Белгороде – ура, молодцы!
Россия в ответ (!) выносит ТЭЦ в Киеве – геноцид, памагите!
В России профицит торгового баланса и рост золотовалютных резервов – российская экономика порвана в клочья.
В США 38 триллионов долга – процветание и стабильность.
На окраине Москвы перестрелка (одна за несколько лет) – всё, «вернулись девяностые».
В Чикаго за выходные 70 трупов от огнестрела – ничё, спокойный уикэнд.
В России ничего не происходит, всё благополучно – рижым на грани коллапса, снесут со дня на день.
В США Нацгвардия входит в Миннеаполис для подавления бунтов, причём губернатор открыто протестует и выступает на стороне восставших – ничего не происходит, стабильность.
Золото, серебро, медь и другие «комоды» пробивают цены в космос – товары дорожают.
Не, когда всё одновременно «дорожает» – это доллар девальвирует и обесценивается.
Так скажите мне, детки, кто тут на самом деле промытый, причём наглухо?
Александр Роджерс
https://alexandr-rogers.livejournal.com/1937581.html
.
.
.
.
.
.
Свежие комментарии