В сентябре в Телеграм был создан канал с интригующим названием «Советские мозаики». Зашла и разочарованной не оказалась.

Делюсь: "Знамя победы" Мозаика в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне.

"Молодая гвардия" — советская подпольная антифашистская комсомольская молодёжная организация юношей и девушек, действовавшая в годы Великой Отечественной войны, в городе Краснодон Ворошиловградской области Украинской ССР.

Мозаичные панно на тему «Семья» на фасаде Детской поликлиники №3 Мозаичные панно на тему «Семья» на фасаде Детской поликлиники №3

«Космонавт» на углу проспекта Нуркена Абдирова и улицы Гоголя в Караганде Еще из Караганды Мозаичные панно «День и ночь» на девятиэтажном панельном доме, конец 1960-х. Мозаика была создана в 1966 году московскими художниками В.Н. Крыловым и Н.У. Тробиным.Еще из КарагандыМозаичные панно «День и ночь» на девятиэтажном панельном доме, конец 1960-х. Астрахань«Космонавт» на углу проспекта Нуркена Абдирова и улицы Гоголя в Караганде Санкт-Петербург. Улица Вавиловых. Мозаика "Комсомол в решающие моменты истории" г. Пермь Комсомольский проспект 67 Ростов-на-Дону. Прошлый век. Стены одного из подземных переходов в центре. Советские настенные мозаики в Ангарске Аэропорт Улан-Удэ Остановка около села Псынадаха

Кабардино-Балкария Алма-Ата, фасад одноимённой гостиницы Огнеборцы

Мозаика около международного автовокзала Тбилиси Мозаики в городе Усолье-Сибирское Торгово-экономический колледж в Архангельске

Проспект Обводный канал 12 Панно «Завоевание космоса»

г. Челябинск, на стене Политехнического колледжа на ул. Гагарина, 7 Автостанция в Гурджаани

Грузия, 2018 г. Теоретический лицей имени Николая Гоголя

Кишенев, Молдова Мозаика на центральном Автовокзале

Кишинев, Молдова «Проводы Пацаева в космический полет»

Пензенский государственный университет

Виктор Пацаев (1933-1971) - космонавт, Герой Советского Союза. Выпускник 1955 года. Погиб при спуске космического корабля «Союз-11». Мозаика в административном комплексе мытищинской городской больницы М. Е. Салтыков-Щедрин, мозаика на стеле рядом с вокзалом

Талдом, Московская область. Краснотурьинск. Дом культуры шахтеров. Семидесятые. Не знаю сохранилась ли на сегодняшний день Мозаика в конструкторском отделе. Предприятия Усольмаш

Усолье-Сибирское Иркутской области «Я вызову любое из столетий»

Дом книги, Краснодар Остановка на улице Николая Ветошникова

Астрахань Мозаика в политехническом университете города Таллин

Эстония Мозаики «космического» подземного перехода (Б-Садовая / Кировский)

Ростов-на-Дону Мозаика на городской администрации

Сатка, Челябинская область Химик на административном здании Государственного института Прикладной Химии на ул. Добролюбова

Санкт-Петербург

Здание снесено вместе с мозаикой 2012 году В Ковенском переулке Академия Штиглица восстановила мозаику на спортшколе "Укрощение нефти и газа"

Мозаичное панно на бывшем здании "Главкомигазнефтестрой"

Ухта, улица Бушуева, 1. Мозаика на дворце бракосочетаний

Беларусь, Брест Советские монументальные мозаики в Душанбе

Таджикистан Лесной массив, школа №190, мозаика "Сердце Данко"

Киев Калининград.Мировое время с картой мира. Мозаика в Красноярске. Кинотеатр "Родина" построен в 1960 году. Мозаика из речной гальки Енисея и других сибирских рек. Мозаики на фасадах пятиэтажек

Центральный район Барнаула Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского

Калуга ___ На этом путешествие по каналу «Советские мозаики» завершено. Очень рекомендую подписаться и наслаждаться выложенными материала, комментировать и добавлять что-то своё. Вот ссылка: https://t.me/mosaics_art

Организация была создана вскоре после начала оккупации города войсками нацистской Германии. «Молодая гвардия» насчитывала около ста десяти участников — юношей и девушек. Самому младшему участнику подполья было четырнадцать лет.Мозаичное панно 1969 года «Революция и «Социалистическое строительство» работы заслуженного художника РФ Вячеслава Герасимова расположено на Доме профсоюзов в Самаре по адресу Волжский проспект, дом 19.