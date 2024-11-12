В сентябре в Телеграм был создан канал с интригующим названием «Советские мозаики». Зашла и разочарованной не оказалась.
Делюсь:"Знамя победы" Мозаика в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне.
"Молодая гвардия" — советская подпольная антифашистская комсомольская молодёжная организация юношей и девушек, действовавшая в годы Великой Отечественной войны, в городе Краснодон Ворошиловградской области Украинской ССР.
Санкт-Петербург. Улица Вавиловых.Мозаика "Комсомол в решающие моменты истории" г. Пермь Комсомольский проспект 67Ростов-на-Дону. Прошлый век. Стены одного из подземных переходов в центре.Советские настенные мозаики в АнгарскеАэропорт Улан-УдэОстановка около села Псынадаха
Кабардино-БалкарияАлма-Ата, фасад одноимённой гостиницыОгнеборцы
Мозаика около международного автовокзала ТбилисиМозаики в городе Усолье-СибирскоеТоргово-экономический колледж в Архангельске
Проспект Обводный канал 12Панно «Завоевание космоса»
г. Челябинск, на стене Политехнического колледжа на ул. Гагарина, 7Автостанция в Гурджаани
Грузия, 2018 г.Теоретический лицей имени Николая Гоголя
Кишенев, МолдоваМозаика на центральном Автовокзале
Кишинев, Молдова«Проводы Пацаева в космический полет»
Пензенский государственный университет
Виктор Пацаев (1933-1971) - космонавт, Герой Советского Союза. Выпускник 1955 года. Погиб при спуске космического корабля «Союз-11».Мозаика в административном комплексе мытищинской городской больницыМ. Е. Салтыков-Щедрин, мозаика на стеле рядом с вокзалом
Талдом, Московская область.Краснотурьинск. Дом культуры шахтеров. Семидесятые. Не знаю сохранилась ли на сегодняшний деньМозаика в конструкторском отделе. Предприятия Усольмаш
Усолье-Сибирское Иркутской области«Я вызову любое из столетий»
Дом книги, КраснодарОстановка на улице Николая Ветошникова
АстраханьМозаика в политехническом университете города Таллин
ЭстонияМозаики «космического» подземного перехода (Б-Садовая / Кировский)
Ростов-на-ДонуМозаика на городской администрации
Сатка, Челябинская областьХимик на административном здании Государственного института Прикладной Химии на ул. Добролюбова
Санкт-Петербург
Здание снесено вместе с мозаикой 2012 годуВ Ковенском переулке Академия Штиглица восстановила мозаику на спортшколе"Укрощение нефти и газа"
Мозаичное панно на бывшем здании "Главкомигазнефтестрой"
Ухта, улица Бушуева, 1.Мозаика на дворце бракосочетаний
Беларусь, БрестСоветские монументальные мозаики в Душанбе
ТаджикистанЛесной массив, школа №190, мозаика "Сердце Данко"
КиевКалининград.Мировое время с картой мира.Мозаика в Красноярске. Кинотеатр "Родина" построен в 1960 году. Мозаика из речной гальки Енисея и других сибирских рек.Мозаики на фасадах пятиэтажек
Центральный район БарнаулаГосударственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского
Калуга
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