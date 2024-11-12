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Советские мозаики

В сентябре в Телеграм был создан канал с интригующим названием «Советские мозаики». Зашла и разочарованной не оказалась.

Делюсь:Снимок.JPG"Знамя победы" Мозаика в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне.

"Молодая гвардия" — советская подпольная антифашистская комсомольская молодёжная организация юношей и девушек, действовавшая в годы Великой Отечественной войны, в городе Краснодон Ворошиловградской области Украинской ССР.

Организация была создана вскоре после начала оккупации города войсками нацистской Германии. «Молодая гвардия» насчитывала около ста десяти участников — юношей и девушек. Самому младшему участнику подполья было четырнадцать лет.Снимок.JPGfe4ffbbee80a.jpgМозаичное панно 1969 года «Революция и «Социалистическое строительство» работы заслуженного художника РФ Вячеслава Герасимова расположено на Доме профсоюзов в Самаре по адресу Волжский проспект, дом 19.

Снимок.JPGМозаичные панно на тему «Семья» на фасаде Детской поликлиники №3
Астраханьphoto_2024-10-14_15-21-06.jpg«Космонавт» на углу проспекта Нуркена Абдирова и улицы Гоголя в Караганде
Мозаика была создана в 1966 году московскими художниками В.Н. Крыловым и Н.У. Тробиным.fe4ffbbee80a.jpgЕще из Карагандыphoto_2024-10-14_15-25-13.jpgphoto_2024-10-14_15-25-17.jpgМозаичные панно «День и ночь» на девятиэтажном панельном доме, конец 1960-х.

Санкт-Петербург. Улица Вавиловых.fe4ffbbee80a.jpgМозаика "Комсомол в решающие моменты истории" г. Пермь Комсомольский проспект 67fe4ffbbee80a.jpgphoto_2024-10-14_15-25-13.jpgphoto_2024-10-14_15-28-03.jpgРостов-на-Дону. Прошлый век. Стены одного из подземных переходов в центре.photo_2024-10-14_15-25-13.jpgphoto_2024-10-14_15-25-17.jpgphoto_2024-10-14_15-26-25.jpgphoto_2024-10-14_15-26-28.jpgphoto_2024-10-14_15-26-32.jpgphoto_2024-10-14_15-26-36.jpgphoto_2024-10-14_15-26-41.jpgphoto_2024-10-14_15-26-44.jpgСоветские настенные мозаики в АнгарскеАэропорт Улан-УдэОстановка около села Псынадаха
Кабардино-БалкарияАлма-Ата, фасад одноимённой гостиницыОгнеборцы
Мозаика около международного автовокзала ТбилисиМозаики в городе Усолье-Сибирскоеfe4ffbbee80a.jpgТоргово-экономический колледж в Архангельске
Проспект Обводный канал 12fe4ffbbee80a.jpgphoto_2024-10-14_15-25-13.jpgПанно «Завоевание космоса»
г. Челябинск, на стене Политехнического колледжа на ул. Гагарина, 7fe4ffbbee80a.jpgphoto_2024-10-14_15-25-13.jpgphoto_2024-10-14_15-28-03.jpgphoto_2024-10-14_16-08-32.jpgАвтостанция в Гурджаани
Грузия, 2018 г.fe4ffbbee80a.jpgТеоретический лицей имени Николая Гоголя
Кишенев, Молдоваfe4ffbbee80a.jpgphoto_2024-10-14_16-25-17.jpgphoto_2024-10-14_16-25-23.jpgМозаика на центральном Автовокзале
Кишинев, Молдоваfe4ffbbee80a.jpg«Проводы Пацаева в космический полет»
Пензенский государственный университет
Виктор Пацаев (1933-1971) - космонавт, Герой Советского Союза. Выпускник 1955 года. Погиб при спуске космического корабля «Союз-11».fe4ffbbee80a.jpgМозаика в административном комплексе мытищинской городской больницыfe4ffbbee80a.jpgМ. Е. Салтыков-Щедрин, мозаика на стеле рядом с вокзалом
Талдом, Московская область.fe4ffbbee80a.jpgКраснотурьинск. Дом культуры шахтеров. Семидесятые. Не знаю сохранилась ли на сегодняшний деньfe4ffbbee80a.jpgМозаика в конструкторском отделе. Предприятия Усольмаш
Усолье-Сибирское Иркутской областиfe4ffbbee80a.jpgfe4ffbbee80a.jpg«Я вызову любое из столетий»
Дом книги, Краснодарfe4ffbbee80a.jpgОстановка на улице Николая Ветошникова
Астраханьfe4ffbbee80a.jpgМозаика в политехническом университете города Таллин
Эстонияfe4ffbbee80a.jpgphoto_2024-10-14_17-57-45.jpgphoto_2024-10-14_17-57-49.jpgphoto_2024-10-14_17-57-52.jpgphoto_2024-10-14_17-57-56.jpgphoto_2024-10-14_17-58-00.jpgphoto_2024-10-14_17-58-03.jpgphoto_2024-10-14_17-58-07.jpgphoto_2024-10-14_17-58-21.jpgМозаики «космического» подземного перехода (Б-Садовая / Кировский)
Ростов-на-Донуfe4ffbbee80a.jpgМозаика на городской администрации
Сатка, Челябинская областьfe4ffbbee80a.jpgХимик на административном здании Государственного института Прикладной Химии на ул. Добролюбова
Санкт-Петербург
Здание снесено вместе с мозаикой 2012 годуfe4ffbbee80a.jpgВ Ковенском переулке Академия Штиглица восстановила мозаику на спортшколеfe4ffbbee80a.jpgphoto_2024-10-14_17-57-45.jpg"Укрощение нефти и газа"
Мозаичное панно на бывшем здании "Главкомигазнефтестрой"
Ухта, улица Бушуева, 1.fe4ffbbee80a.jpgМозаика на дворце бракосочетаний
Беларусь, Брестfe4ffbbee80a.jpgphoto_2024-10-14_17-57-45.jpgphoto_2024-10-14_17-57-49.jpgphoto_2024-10-14_17-57-52.jpgphoto_2024-10-14_17-57-56.jpgphoto_2024-10-14_17-58-00.jpgphoto_2024-10-14_17-58-03.jpgphoto_2024-10-14_17-58-07.jpgphoto_2024-10-14_17-58-21.jpgphoto_2024-10-14_18-05-01.jpgСоветские монументальные мозаики в Душанбе
Таджикистанfe4ffbbee80a.jpgЛесной массив, школа №190, мозаика "Сердце Данко"
Киевfe4ffbbee80a.jpgКалининград.Мировое время с картой мира.fe4ffbbee80a.jpgМозаика в Красноярске. Кинотеатр "Родина" построен в 1960 году. Мозаика из речной гальки Енисея и других сибирских рек.fe4ffbbee80a.jpgphoto_2024-10-14_17-57-45.jpgphoto_2024-10-14_17-57-49.jpgphoto_2024-10-14_17-57-52.jpgphoto_2024-10-14_17-57-56.jpgphoto_2024-10-14_17-58-00.jpgphoto_2024-10-14_17-58-03.jpgphoto_2024-10-14_17-58-07.jpgphoto_2024-10-14_17-58-21.jpgМозаики на фасадах пятиэтажек
Центральный район Барнаулаfe4ffbbee80a.jpgГосударственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского
Калуга

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На этом путешествие по каналу «Советские мозаики» завершено. Очень рекомендую подписаться и наслаждаться выложенными материала, комментировать и добавлять что-то своё.

Вот ссылка:  https://t.me/mosaics_art

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