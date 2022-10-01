За что Сталин дважды становился человеком года по версии Time?

Отнюдь не многие из советских граждан удостоились чести побывать на обложке журнала Time. Сталин же смог завоевать титул «человека года» целых два раза, причем с небольшим промежутком времени. С какими же событиями это было связано? Подробнее расскажем в статье.

1939-й год

В этом году, 23 августа, между СССР и Германией был подписан знаменитый Договор о ненападении, он же более известен как пакт Молотова — Риббентропа. Фактически соглашение коренным образом меняло геополитическую обстановку. Во-первых, два могущественных государства теперь не могли нападать друг на друга. А во-вторых, пакт предусматривал разделение части Европы между обеими сторонами.

Тогда Сталина, скорее, рассматривали как человека, который, возможно, останется в истории как «отрицательный персонаж». Впрочем, Time делал выбор лишь по принципу влиятельности, а положительная она или отрицательная — вопрос второстепенный.

Рассматривать принятое вождем решение можно по-разному. Кто знает, как могло бы всё сложиться, не будь этого договора. Так или иначе Сталин на тот момент существенно повлиял на соотношение сил в Старом Свете, благодаря чему и стал «человеком года».

1942-й год

Издание комментировало, что «человек года» — тот, чья фамилия означает «сталь». Только он понимал всю степень военной угрозы и насколько близок был мир к поражению перед нацистами.

Однако именно под его руководством СССР одержал победу. Катастрофических последствий удалось избежать. Если бы Сталинградская битва закончилась иначе, история могла бы пойти по совсем иному пути. Военная мощь Красной Армии была бы разгромлена, и Гитлер смог бы продолжить свои завоевания. Он подчинил бы себе всю Европу и, несомненно, вышел бы за ее пределы.

Но головокружительные успехи Германии пошли прахом, нацистская армия не получила возможности перейти на другие континенты. И это является заслугой, безусловно, СССР и его высшего руководства.

Таким образом, в 42-м году Сталина ценили уже как главного борца с нацизмом. Особенно показательно это выглядит на фоне риторики Time из 39-го. Этот пример лишний раз демонстрирует, какие неожиданные повороты может принимать жизнь.

А как вы думаете, справедливо ли Сталин получил звание «человека года»? Как относитесь к данному титулу?

https://dzen.ru/media/id/5fb11fb2ad9bf515ed8a8a9e/za-chto-stalin-dvajdy-stanovilsia-chelovekom-goda-po-versii-time-6324a341508b641c3c178537

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