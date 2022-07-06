Генерал-лейтенанту Судоплатову 115 лет !

Легендарный разведчик, диверсант, генерал-лейтенант МВД СССР. Павлу Анатольевичу Судоплатову суждено было сыграть одну из самых значительных ролей в истории отечественной внешней разведки. Он был человеком необычной драматической судьбы, которому, как он сам писал, "удалось выжить в силу причудливого сплетения обстоятельств и несомненного везения".
Как Судоплатов из беспризорника стал разведчиком? И какую роль в смерти руководителя ОУН сыграла коробка конфет?
Начало карьеры и переезд в Москву
Павел Судоплатов родился 7 июля 1907 года в Мелитополе в семье мельника. В двенадцать лет, оставшись сиротой, ушел из города вместе с полком Красной Армии, участвовал в боях. Потом попал в плен, бежал, оказался в занятой белыми Одессе, где беспризорничал, подрабатывал чернорабочим в порту. После прихода красных вновь вступил в армию.
Он отлично проявил себя, его заметили и отправили на курсы спецподготовки. В 17 лет Павел стал младшим оперуполномоченным в ГПУ Мелитополя. Он контролировал работу агентов, внедренных в греческое, болгарское и немецкое поселения.
В 1932 году Судоплатов стал сотрудником центрального аппарата ОГПУ, с 1933 года работал в Иностранном отделе (он занимался нелегальной разведкой в нескольких европейских странах).Поскольку Судоплатов, помимо русского, свободно владел украинским языком, он специализировался на украинских националистах.
В мае 1938 года по личному приказу Сталина ликвидировал лидера украинских националистов Евгения Коновальца, передав ему в роттердамском ресторане замаскированную под коробку конфет бомбу. Фото: © Wikimedia Commons
Работа в НКВД и военные годы
Карьера Судоплатова развивалась стремительно. После ареста руководителей разведки с 6 ноября по 2 декабря 1938 года он исполнял обязанности начальника внешней разведки. В 1939 году его назначают заместителем начальника отдела ГУГБ НКВД СССР, с февраля 1941 года - заместителем начальника 1-го (Разведывательного) управления НКВД СССР.
Самой известной операцией этого периода было убийство Льва Троцкого в августе 1940 года - руководили ею Павел Судоплатов и Наум Эйтингон.
Во время Великой Отечественной войны Судоплатов, возглавляя 4-е управление НКВД, отвечал за руководство партизанскими и разведывательно-диверсионными операциями в ближнем и дальнем тылу немцев, координировал работу агентурной сети на территории Германии и стран её союзников.
Судоплатов руководил деятельностью на оккупированной немецкими войсками Западной Украине партизанского отряда специального назначения Медведева, который являлся базой для легендарного разведчика Николая Кузнецова. Во время наступления немцев на Москву отвечал за минирование наиболее важных объектов.
Арест и реабилитация
21 августа 1953 года генерал-лейтенант Судоплатов был арестован в собственном кабинете на Лубянке как «пособник Берии» по обвинению в антиправительственном заговоре. Во время следствия он симулировал помешательство и до 1958 года находился в Ленинградской психиатрической больнице.
В 1958-м Судоплатов был приговорён к 15 годам заключения "за активное пособничество изменнику Родины Берия в подготовке государственного переворота, производство опытов над людьми, похищения и многочисленные убийства". Виновным себя он не признал. Отбывал наказание во Владимирской тюрьме — перенёс там три инфаркта, ослеп на один глаз, получил инвалидность.
Вернувшись в 1968 году из заключения в Москву, Судоплатов занялся литературной деятельностью. Под псевдонимом Анатолий Андреев опубликовал три книги, незадолго до смерти в 1996 году выпустил книгу воспоминаний. Больше двадцати лет боролся за свою реабилитацию. В 1992 году Судоплатов был полностью реабилитирован.
Самые известные спецоперации Павла Судоплатова
Ликвидация Евгения Коновальца
В 1933 году Судоплатов, работая в Иностранном отделе ОГПУ, отвечал за оперативное наблюдение и борьбу с украинской националистической эмиграцией. В качестве нелегала он ездил за рубеж - сначала в Финляндию, а затем и в Германию. Там он вошел в "ближний круг" Евгения Коновальца, который к тому времени в тесном контакте с немецкой разведкой возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН). В союзе с немцами оуновцы планировали захват нескольких областей Украины и образование независимого украинского государства под эгидой фашистской Германии.
Судоплатову удалось войти в доверие к Коновальцу и даже стать его "другом" - это помогло ему организовать покушение. Взрывное устройство замаскировали под коробку шоколадных конфет, которые очень любил Коновалец.
В мае 1938-го Судоплатов под видом радиста грузового судна приехал в Роттердам. Он встретился с Коновальцем в ресторане и, уходя, оставил на столе коробку. Взрыв прогремел через несколько минут.
После ликвидации Коновальца Судоплатов через Францию бежал в республиканскую Испанию, где три недели под видом польского добровольца был в составе интернационального партизанского отряда (руководимого НКВД). Там он познакомился с Рамоном Меркадером дель Рио, будущим убийцей Троцкого.
Операция "Утка"
К работе над операцией по устранению Льва Троцкого Судоплатов привлек Наума Эйтингона. Тот создал две самостоятельные группы. Первую ("Конь") возглавлял мексиканский художник Давид Альфаро Сикейрос, член Интернациональной бригады, один из организаторов испанской компартии. Второй ("Мать") руководила Каридад Меркадер, бывшая анархистка.
Один из ее сыновей, Рамон, стал членом этой группы. Группы не общались между собой и даже не знали о существовании друг друга. Судоплатов вместе с Эйтингоном нелегально выезжал в Париж, чтобы познакомиться с участниками операции и проинструктировать их.
После неудачи первого покушения, совершенного Сикейросом 23 мая 1940 года, Судоплатов вместе с Берией был вызван к Сталину. По свидетельству Судоплатова - он пишет об этом в своей книге "Спецоперации" - Сталин принял их довольно спокойно и дал указание приступить к исполнению альтернативного плана покушения, которое было поручено Рамону Меркадеру. Оно было совершено 20 августа 1940 года. Меркадер был арестован мексиканскими властями, назвался другим именем, заявил, что мотив убийства был чисто личный. Его осудили на двадцать лет, и он пробыл в тюрьме "от звонка до звонка".
Операция "Монастырь"
В 1942 году разведка НКВД создала на территории СССР фиктивную подпольную антисоветскую организацию монархического толка "Престол" и использовала её как приманку для немецких спецслужб. Организацию представил немцам Александр Демьянов (оперативный псевдоним "Гейне"), который ещё до войны по заданию НКВД стал агентом немецкой разведки.
С этой целью в феврале 1942 года Демьянов перешел линию фронта. После проверки и специальной подготовки Абвер забросил его на территорию СССР, и с этого момента Демьянов поддерживал постоянную радиосвязь с немцами, снабжал их дезинформацией и принимал в Москве других немецких агентов и курьеров. Некоторых из них после задержания также использовали в радиоигре. Операция продолжалась до лета 1944 года и осталась не раскрытой противником.
Операция "Березино"
Летом 1944 года оперативная игра с "Гейне" в главной роли получила дальнейшее продолжение под названием "Березино". Демьянов сообщил абверовцам, что его откомандировали в только что занятый советскими войсками Минск. Затем от него последовала информация: по белорусским лесам на запад пробиваются многочисленные группы немецких солдат и офицеров, попавших в окружение.
Поскольку данные радиоперехватов свидетельствовали, что немецкое командование стремится использовать выходящих из "котлов" для дезорганизации советского тыла, Павел Судоплатов предложил сыграть на этом. До 5 мая 1945 года немцы поддерживали связь с этой несуществующей группировкой и пытались снабжать ее по воздуху.
https://ren.tv/longread/980038-chem-proslavilsia-legendarnyi-sovetskii-razvedchik-pavel-sudoplatov
В Москве и Мелитополе предлагается установить памятники легендарному советскому разведчику Павлу Судоплатову
https://www.oficery.ru/2022/05/27/aleksandr-mihajlov-ustanovka-pamyatnika-pavlu-sudoplatovu-stanet-vosstanovleniem-istoricheskoj-spravedlivosti/
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