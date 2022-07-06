Генерал-лейтенанту Судоплатову 115 лет !

Легендарный разведчик, диверсант, генерал-лейтенант МВД СССР. Павлу Анатольевичу Судоплатову суждено было сыграть одну из самых значительных ролей в истории отечественной внешней разведки. Он был человеком необычной драматической судьбы, которому, как он сам писал, "удалось выжить в силу причудливого сплетения обстоятельств и несомненного везения".

Как Судоплатов из беспризорника стал разведчиком? И какую роль в смерти руководителя ОУН сыграла коробка конфет?

Начало карьеры и переезд в Москву

Павел Судоплатов родился 7 июля 1907 года в Мелитополе в семье мельника. В двенадцать лет, оставшись сиротой, ушел из города вместе с полком Красной Армии, участвовал в боях. Потом попал в плен, бежал, оказался в занятой белыми Одессе, где беспризорничал, подрабатывал чернорабочим в порту. После прихода красных вновь вступил в армию.

Он отлично проявил себя, его заметили и отправили на курсы спецподготовки. В 17 лет Павел стал младшим оперуполномоченным в ГПУ Мелитополя. Он контролировал работу агентов, внедренных в греческое, болгарское и немецкое поселения.

В 1932 году Судоплатов стал сотрудником центрального аппарата ОГПУ, с 1933 года работал в Иностранном отделе (он занимался нелегальной разведкой в нескольких европейских странах).

Поскольку Судоплатов, помимо русского, свободно владел украинским языком, он специализировался на украинских националистах.