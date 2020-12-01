ФСБ разоблачила украинских предателей во власти Крыма.

В Крыму – очередной скандал вокруг задержания высокопоставленного российского чиновника, у которого обнаружено второе – украинское гражданство. Правда, на этот раз арестованный поплатился не во время поездки за безвизовым паспортом. Бывшего вице-мэра Евпатории Кирилла Вавренюка «накрыла» ФСБ.

Силовики задержали его накануне по обвинению в коррупции в особо крупном размере.

По информации следственных органов, Вавренюк получил недвижимость в обмен на решение земельного вопроса. При обыске у него среди прочего обнаружили два украинских паспорта – один самого Вавренюка, а второй – его супруги, которая, как и задержанный, также до 2014 года работала в украинской прокуратуре.

Уроженец Львова Кирилл Вавренюк считается членом команды бывшего мэра Евпатории Андрея Даниленко, с которым эффективно взаимодействовал на посту прокурора города с 2010-го по 2014-й годы.

Интересно также, что Вавренюк уволился из мэрии буквально на днях – сразу же после появления в СМИ сообщений о том, что за мошенничество в Евпатории были задержаны местные бизнесмены.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что бывшая супруга Вавренюка получила квартиру в Евпатории как малоимущая, оказавшись впереди очереди за жильем.

«Самый интересный момент из обыска в Крыму у «российского» чиновника. Припрятанные паспорта Украины. В том числе и заграничный. И так у многих. Нам с трибуны рассказывают, как они любят Россию, а дома под кроватью паспорта Украины прячут. Ну так, на всякий случай», – обращает внимание на снимки, обнародованные силовиками, экс-депутат крымского парламента Александр Юрьев.

Наличие украинских паспортов у чиновников – это явный признак того что они готовятся в нужный момент предать и сбежать, отметил в своем блоге общественник Александр Талипов: «Вавренюк готовился встать на лыжи в любой момент. Такие паспорта есть практически у всех чиновников… На фото два паспорта Украины, второй жены Вавренюка, действующей сотрудницы прокуратуры, вот такие дела».

С ним согласны крымские политологи.

«Это характеризует кадровую политику. Я не знаю, как это сделать технически, но на всех пунктах пропуска в сторону Украины со стороны Крыма должен быть какой-то список крымских чиновников. Если они появляются и предъявляют документы украинские на пограничном контроле, то им не место среди чиновников, они не должны работать в этих органах, потому что существует закон.

Если закон нарушается в этом, то он нарушится и в другом. Если Вавренюк оказался взяточником, и об этом уже говорили несколько лет, но никто ничего не видел и не слышал, то у него, видите, оказался и украинский паспорт.

Я не проводил бы прямой связи между наличием украинского паспорта и патологической склонностью к нарушению закона, но информация, которая есть в СМИ, свидетельствует, что такая связь, возможно, существует.

То есть, необходимы элементы контроля. Надо в таких случаях наказание ужесточать, потому что все эти люди – это потенциальные предатели.

Вы понимаете, что, не дай Бог, будет какая-то напряженная ситуация, что-то случится, люди в руководстве, которые имеют неопределенное гражданство, они будут себя и вести соответствующим образом, а народ неорганизованный к сопротивлению или другим действиям, в том числе в гражданской обороне, он находится под угрозой. Поэтому нам такие руководители не нужны», – заявил Киселев «ПолитНавигатору».

С ним согласился крымский политический эксперт Андрей Никифоров. Он подчеркнул, что во время принятия в российское гражданство крымчан от них не требовали отказа от украинских паспортов, но чиновники, по его мнению, обязаны это сделать с моральной точки зрения: «Когда речь идет о чиновниках, то, на мой взгляд, здесь регламент должен быть пожестче. Они не должны быть «немножко российские граждане» и чиновники, а немножко патриоты Украины. В моральном плане я считаю, что они заслуживают осуждения и порицания».

При заполнении анкеты,для устройства на госслужбу в Крыму, пункт о наличии родни на Украине сделать обязательным.

https://www.politnavigator.net/fsb-razoblachila-ukrainskikh-...