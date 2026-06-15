С днём рождения, Артек !

16 июня 2025 года всесоюзно известный пионерский лагерь "Артек" отметил своё столетие.

Путешествие сквозь 100 лет Артека

Свою работу он начал на третий год существования СССР. Тогда путевку в Артек давали за активную пионерскую работу и отличную учебу. Начинался он с палаточного лагеря, позже смог принимать около 6 тыс.

детей в год, а теперь — больше 45 тыс.

По сей день это место прививает воспитанникам чувство взаимной поддержки и любви к своей стране, учит радоваться достижениям и победам друзей не меньше, чем своим.

А вы мечтали попасть в Артек?

https://t.me/goodphrase/13746 Месту воспоминаний не одного поколения — «Артеку» — 100 лет! Так, 16 июня 1925 года, в живописной бухте в Крыму зазвучали детские голоса.

Изначально он задумывался как «лагерь здоровья», поэтому детей туда отбирали по медицинским показаниям. В режиме дня — утренняя зарядка, турниры, купание в море. Однако не менее важной была и другая цель — воспитать активного советского человека, поэтому образовательным и воспитательным мероприятиям также уделялось большое внимание.

Со временем «Артек» стал образцовым местом отдыха и настоящим культурным центром для детей, и получить в этот лагерь путёвку в советские годы было очень почётным.

С 1950-х годов в лагере начали проводиться международные смены, объединяющие детей из разных стран.

Традиции легендарного «Артека», где каждый может найти занятия по душе, продолжаются и сегодня.

Может, у кого-то из наших читателей есть воспоминания и фотографии из лагеря? Делитесь в комментариях!

Кадры из жизни лагеря разных лет фото : https://t.

100-летняя история «Артека»

История «Артека» началась в 1925 году: детский лагерь-санаторий в черноморской бухте недалеко от Гурзуфа разбили по инициативе одного из основателей советской системы здравоохранения и Председателя Российского общества Красного креста Зиновия Соловьева. Первым директором стал Федор Шишмарев — крымский врач, который часто вместе со своими юными пациентами ходил в походы в «очень красивое и запущенное место» у склона горы Аю-Даг. Это было урочище Артек. С тех пор это название носит и лагерь. «Артек» в 1925 году. Фото: Wikipedia На первую смену прибыли 80 пионеров: 16 июня 1925-го они выстроились на первую линейку в истории «Артека». Для детей закупили брезентовые палатки, деревянные койки, белье и столы с табуретками. Территория освещалась корабельными фонарями, а воду сотрудники и воспитанники набирали из двух колодцев. Сразу же было решено ввести единую форму — эта традиция сохранилась до сих пор. Но если сегодня у каждого лагеря на территории «Артека» своя эмблема и цвет, то 100 лет назад все начиналось с классических белых рубашек и шортов — как для мальчиков, так и для девочек. Форма в лагере. Фото: Международный детский центр «Артек» / VK На смены детей отбирали по медицинским показаниям: «Артек» принимал школьников с туберкулезной интоксикацией, заболеваниями нервной системы, анемией и другими недугами. Им назначалось пятиразовое лечебное питание, физкультура, солнечные ванны и купание в море. Столовая в лагере. Фото: Международный детский центр «Артек» / VK Режим дня, установленный Соловьевым, стал образцом для всех детских лагерей в СССР. День начинался с зарядки, заправки кровати и растирания жестким полотенцем. Входило в расписание и трудовое воспитание: пионеры убирали территорию, помогали собирать виноград и сено. После обеда — обязательно тихий час. Со временем в «Артеке» придумали сказочного персонажа Абсолюта: по легенде, он живет на горе Аю-Даг и всякий раз становится очень недовольным, если кто-то нарушает дневной сон. У Абсолюта, кстати, даже есть свой Telegram-канал. Зарядка у Черного моря в «Артеке». Фото: russiainphoto.ru «Артек» быстро строился: там поставили деревянные корпуса и провели электричество. Уже после смерти Соловьева, в 1930 году в верхнем парке построили первый круглогодичный корпус. Он получил название «Верхний лагерь», а палаточный у моря именовали «Нижним». Третьим артековским лагерем стал «Суук-Су» (1937 год). Тогда к Черному морю ежегодно приезжали более 2 тыс. детей. Советские школьники мечтали о поездке в «Артек». Для этого они учились на «отлично», ставили личные рекорды в спорте, выигрывали конкурсы. А потом на 21-дневной смене учились грести на лодках и байдарках, собирали гербарии и фотографировали, делали модели аэропланов и ставили спектакли. Будни в «Артеке». Фото: Альберт Пушкарев / Фотохроника ТАСС Будни в «Артеке». Фото: Альберт Пушкарев / Фотохроника ТАСС В июне 1941 года очередная летняя смена в лагере была прервана войной. Детей, которые успели заехать в «Артек» до 22 июня, эвакуировали. Тех, кого не смогли забрать родители, отправили на Алтай, в Белокуриху. Это была самая продолжительная смена в истории лагеря. Она длилась 1301 день и завершилась 12 января 1945 года. После войны «Артек» начали восстанавливать силами сотрудников и воспитанников. В 1945-м там побывала супруга британского премьера Клементина Черчилль. Она подарила лагерю 15 брезентовых палаток — в них размещали детей, которые приехали на первые послевоенные смены. «Артек» реставрировали до середины 1960-х годов. За это время у Черного моря возвели новые корпусы, веранды и спортивные площадки. Детей размещали в пяти лагерях, объединявших десять дружин. На интернациональные смены приезжали школьники из других стран. Так, в 1977 году в «Артеке» прошел Международный детский фестиваль «Пусть всегда будет Солнце!». Лагерь собрал 1,5 тыс. детей из 103 стран мира. Фестиваль «Пусть всегда будет Солнце!» в «Артеке», 1977 год. Фото: Обуховский Александр, Христофоров Валерий / Фотохроника ТАСС Фестиваль «Пусть всегда будет Солнце!» в «Артеке», 1977 год. Фото: Обуховский Александр, Христофоров Валерий / Фотохроника ТАСС Как «Артек» выглядит сегодня Постсоветские годы оказались непростыми для «Артека» — лагерь постепенно пустел и разрушался. Но руководители рассказывают, что после 2014-го детский центр получил новую жизнь. Корпуса реконструировали или отстроили заново, и сегодня «Артек» занимает 218 гектаров, причем половина этой территории отведена паркам. На берегу Черного моря (кстати, протяженность береговой линии с детскими пляжами — 4 км) расположились три открытых бассейна с горками, скалодром и веревочный парк, стадион на 7 тыс. мест и концертно-эстрадный комплекс на 4,5 тыс. человек. Современный «Артек». Фото: Станислав Красильников / ТАСС Современный «Артек». Фото: Станислав Красильников / ТАСС Всего на территории «Артека» круглый год работают девять лагерей — «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Морской», «Озерный», «Полевой», «Речной», «Хрустальный» и «Янтарный», — а также школа на 1,2 тыс. детей и подростков (для тех, кто приезжает в учебное время). Они все так же проводят на берегу моря по 3 недели на разных сменах — космических и олимпийских, исторических и журналистских, морских и экологических. Учатся управлять парусными яхтами, вязать узлы, стрелять из лука, выступать на сцене и снимать репортажи. Дети в «Артеке».Фото: Международный детский центр «Артек» / VK Дети в «Артеке».Фото: Международный детский центр «Артек» / VK Каждый год «Артек» принимает более 42 тыс. детей. Вместе с вожатыми и другими сотрудниками они бережно хранят традиции лагеря: в качестве посвящения в артековцы поднимаются на гору Аю-Даг и рисуют на лицах первые буквы названия лагеря и номер отряда; всегда здороваются со всеми фирменной фразой «Всем, всем — добрый день!»; не удивляются звукам горна, сообщающим о наступлении полудня; загадывают желания под гигантским секвойядендроном; забирают домой уголек из прощального костра и на всю жизнь запоминают девиз: «Артековец сегодня — артековец всегда!» Посвящение в артековцы. Фото: Международный детский центр «Артек» / VK Как «Артек» отметил свое 100-летие В 2025 году «Артек» проводит 15 юбилейных смен и возрождает международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце». Он стартует 12 июня и станет центральным мероприятием июньской смены, а завершится 16 июня премьерой исторического мюзикла в честь дня рождения лагеря. На шестую смену (28 мая – 18 июня) в «Артек» приехали 3,5 тыс. детей из России и еще 30 стран мира. Отмечают 100-летие самого известного детского лагеря и далеко за его пределами. Так, в ночь на 28 февраля на Международную космическую станцию запустили ракету-носитель «Союз 2.1а» с символикой «Артека». Банк России выпустил памятную серебряную монету. А 12 июня в прокат вышел художественный фильм «Артек. Сквозь столетия» с Михаилом Галустяном в главной роли. Дошел юбилей лагеря и до Москвы. В столичном Музее Победы открылась выставка «Артек — 100 лет счастливого детства». Кроме того, 4 июня в Москве прошел юбилейный концерт для артековцев разных лет, сотрудников и ветеранов лагеря. Выставка «Артек — 100 лет счастливого детства» в Москве. Фото: Музей Победы / VK Фото обложки: Олег Иванов, Борис Кавашкин / ТАСС

https://www.mn.ru/smart/100-letnyaya-istoriya-arteka-s-chego-nachinalsya-samyj-izvestnyj-detskij-lager 100 лет Артеку! Ожившие воспоминания

Празднование 25-летия пионерлагеря "Артек" (кинохроника, 1950 г.)

Фильм «Артек. 100 лет счастливого детства»



«Из детства с любовью». Документальный фильм к 100-летию «Артека» https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/iz-detstva-s-lyubovyu-dokumentalnyy-film-k-100-letiyu-arteka

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