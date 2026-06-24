На Огненной черте

Пограничники НКВД СССР. 17-й Брестский Краснознаменный пограничный отряд. Июнь 1941 года

— На что же они надеются? — вступил в разговор Сергей.

— А чёрт их знает… Не успели в свое время на запад драпануть, растворились, а дело своё чёрное продолжают делать, — как бы нехотя ответил Николай. Поляки его сейчас мало интересовали. Он служил на границе с 1938 года и по косвенным признакам и разрозненным фактам научился анализировать события и обстановку.

— Германца нынче опасаться надо, — со вздохом произнес старшина.

— Уж больно силён Гитлер стал, вся Европа под ним. Да вы сами не видите, что ли? Хоть и мир у нас с ним, эшелоны с нашим добром ему гоним, а верить фашистам всё одно нельзя! Они же внаглую ломятся… Постоянно их лазутчиков берут. А мы шляпы в реверансах снимаем, мать твою, ихних танкистов обучаем… Ох, чую, не к добру всё это.

— Думаешь, всё-таки попрёт? — спросил Сергей.

Николай промолчал. Поглаживая затворную раму автомата, он задумчиво глядел вдаль.

— Да не-ет, — откликнулся Иван, — я думаю, Гитлер не решится. После паузы продолжил, перейдя на быстрый горячий шепот:

— Товарищ Сталин сказал, что войны не будет, не с руки она сейчас немцу, не посмеет он. Да и наши генералы не учитывают, что ль? — повторил он понравившееся слово Николая.

Но тут же лицо его посуровело, губы сжались. В голосе этого восемнадцатилетнего паренька слышались нотки скрытой тревоги и надежды. Николай и сам гнал от себя эти мысли. Разве кто-то посмеет напасть на такую могучую страну?

*****

…И все-таки тревожно было на душе. Предчувствие чего-то страшного и неотвратимого нарастало. Особенно в последнее время. Михалыч — так пограничники называли командира заставы капитана Ковалёва, всё чаще возвращался из погранотряда хмурый, озабоченный.

Кадровый офицер, он уже десять лет служил на Западной границе, имел огромный опыт, и для себя он давно всё понял — война будет. Он это знал твёрдо.

Только за сороковой год в зоне ответственности Белостокского погранотряда было задержано пятнадцать лазутчиков Абвера, подготовленных, обученных, хорошо знающих местность, владеющих польским и русским языками. Пятнадцать взяли, а сколько просочилось? Растворилось среди местного населения, которое в большинстве своём враждебно относилось к ненавистным «Советам».

Ковалёв повысил интенсивность занятий личного состава по стрелковой и боевой подготовке. Приказал выкопать в районе заставы окопы и ходы сообщений, оборудовать блиндажи и огневые точки. Благодаря своему авторитету выбил в отряде только появившихся автоматов ППД — четыре ствола. Этих автоматов в погранвойсках было катастрофически мало. В наряды ходили с громоздкими трёхлинейками.

Кроме этого, Ковалёв стал запасать и хранить в нештатных местах дополнительное продовольствие и боеприпасы. На вопросы коллег-пограничников по поводу таких приготовлений мудрый, но не словоохотливый командир отвечал: «Надо быть готовым ко всему». Исходя из этих событий, Николай сделал для себя вывод — войны не избежать. Но верить в это не хотелось. Всё его естество отказывалось в это верить.

*****

Старшина тяжело вздохнул, посмотрел на часы. Было около полуночи. Глянув на стриженый затылок Храмова, тихо спросил:

— Иван, как у тебя?

— Всё спокойно, товарищ старшина, — отозвался Ваня.

— Я возьму твой сектор, а ты можешь перекусить. Потом сменишь Лаврентьева.

— Есть! — ответил Храмов, и проворно, как будто ждал этой команды, сполз вниз в углубление, где на плащ-палатке был разложен сухпай.

Лаврентьев, коротко взглянув на Ивана, кототый, шумно сопя носом, уже уминал тушёнку, беззлобно сказал:

— Не перестарайся, как в прошлый раз…

Он придвинулся ближе к Николаю и, улыбаясь, ещё тише продолжил:

— На прошлой неделе в наряде с Павлюком были, так этот деятель, почти весь сухпай один заглотил, а потом ещё удивлялся, как это у него так странно получилось.

Николай, перекладывая затёкшую ногу, повернулся на бок и бросил взгляд на Храмова. Тот уже уничтожил банку тушёнки и с энтузиазмом принялся за галеты. Старшина, глядя на эту картину невольно улыбнулся:

— Да-а, пожрать Ванька горазд!..

Стало ещё прохладнее. Из глубины оврага тянуло сыростью. От долгого лежания на влажной холодной траве Николая начал бить мелкий озноб. Да и Лаврентьев стал чаще поёживаться и шевелиться, так что перекусить им было самое время.

Старшина Ефименков с теплотой подумал о жене командира Татьяне Макаровне. Эта женщина постоянно заботилась о бойцах. Следила за тем, чтобы все на заставе были сыты и здоровы. Привозила из города книги, к праздникам устраивала концерты, потчевала солдат домашней стряпней.

Заступающим нарядам частенько доставались её домашние пирожки и другая снедь.