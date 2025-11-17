Герой Мосейко: Послужил Родине с военной точки зрения, теперь хочу с гражданской

Лучше самого человека никто не расскажет о своем пути и мыслях. Предлагаю познакомится с Героем России, воевавшем и в составе "Вагнеров", который рассказал о своем пути по жизни,
Российская Газета 12 сентября 2025
В преддверии нового учебного года в редакции филиала "Российской газеты" в Краснодаре побывал редкий гость - Герой России и участник кадрового проекта "Герои Кубани" Евгений Мосейко: сейчас он снова "сел за парту" и начал обучаться… государственному управлению.
"Да, будет трудно, но и жизнь не баловала меня, всего я добивался сам", - отмечает вчерашний штурмовик в самом начале нашего разговора. Судьба Евгения действительно потрясает: в шесть лет он попал в детский дом, после школы - контрактная служба, в 2014 году отправился добровольцем в Донбасс. В 31 год командовал формированием в семь тысяч человек бывшей группы "Вагнер" (считай, дивизия). А Звезду получил прямо на передовой, в еще дымящемся, масляно-черном, но уже освобожденном Артемовске (Бахмуте).
Какую пользу он хочет принести на административном поприще? Почему выбрал профессию - Родину защищать? Сложно ли подготовить бойца и почему именно человек определяет исход штурмовых действий, а не высокоточное оружие? Об этом шел наш разговор.
Равнение на суворовца
Евгений, ваше детство пришлось на "лихие" 90-е, когда страну захлестнула вседозволенность, криминал. О чем вы тогда мечтали?
Евгений Мосейко: Время выдалось и вправду трудное. Я родился в селе Лермонтовка Хабаровского края, около границы с Китаем. Зарплаты задерживали, климат суровый, в этих условиях мама с бабушкой оказались не в состоянии прокормить нас с младшим братом, и так мы попали в детский дом. Но я не держу ни на кого обиды и ни о чем не жалею. Несмотря на отрицательные стереотипы о таких заведениях, лично у меня сохранились лишь теплые воспоминания - у нас было свое хозяйство, огороды, с воспитателями и директором я общаюсь до сих пор. Все выпускники стали полноценными гражданами страны и реализовали себя: кто-то успешнее, кто-то менее (брат, кстати, работает на рефрижераторных морских судах и уехал по контракту в Южную Корею).
Я же всегда мечтал… стать военным. Нашу школу и детский дом курировала воинская часть. Летом мы обязательно выбирались на полигон, жили в армейских палатках, стреляли из разного вида оружия - от станкового пулемета до гаубиц. А еще помню, как, увидев на экране бойкого и смышленого суворовца Ваньку Трофимова из фильма "Офицеры", загорелся кадетским братством. Учился хорошо, но в подростковом возрасте "подкачала" дисциплина - хулиганил, порой прогуливал уроки. Директор, вызвав меня для откровенного разговора, констатировала: с такими характеристиками в училище уже не пройдешь. Я тогда мысленно поставил себе пометку: все равно добьюсь цели - пойду служить по призыву и заключу контракт. Так и вышло. Через полгода службы в 35-й армии меня направили на курсы младших офицеров, но, пока учился, первичное воинское звание упразднили, так что до сих пор являюсь старшим сержантом.
А как вышло, что в 2014 году вы отправились добровольцем в Донбасс?
Евгений Мосейко: Подал рапорт на увольнение и поехал. Потому как знакомые и очевидцы разворачивающихся событий рассказывали, какой в городах царит хаос, как "утюжат" мирных людей. К тому же по линии деда мои корни уходят в Донбасс, так что для меня это не чужая земля. Воевал в казачьих рядах, потом в спецподразделении "Патриот" республиканской гвардии Захарченко. В 2016 году получил тяжелое ранение - при выходе с боевой задачи подорвался на растяжке в лесу. Никто не составлял карт минных полей. Ты заходишь и возвращаешься всегда разными тропами, так что любая разведывательная вылазка - игра в кошки-мышки, прошел - повезло, не прошел - не повезло. Взрывной удар жгуче полоснул осколками шею и подмышку, вызвав сильное кровотечение. Поэтому я долго восстанавливался: только в реанимации пролежал полтора месяца. Затем участвовал в военных операциях на Ближнем Востоке и в Африке - один из двух орденов Мужества мне вручили за успешную задачу в Сирии, еще две медали "За отвагу" - за форсирование реки Евфрат и успешное наступление в Триполи.
А второй орден Мужества?
Евгений Мосейко: За Попасную.
В интернете нашла описание вашего подвига: "Под вашим командованием бойцы освободили около десяти населенных пунктов, удержали стратегическую дорогу и отразили 15 атак противника". Что на самом деле скрывается за этой скупой строчкой?
Евгений Мосейко: Мы выдвигались в направлении автомагистрали Артемовск - Славянск. Там располагалась стратегически важная высота, с нее легко контролировать подступы к городским кварталам. Моя задача заключалась в отодвигании линии фронта (а она у меня растянутая - почти 13 километров), а также удержании под огневым воздействием грунтовой дороги вдоль Северского Донца - по сути, блокировании артерии, подпитывающей живой силой и техникой позиции ВСУ в Артемовске. Скажу так: мы буквально врылись в оборону на 1,5 месяца, и ни одни сутки в них не выдались спокойными - постоянно накрывали небольшие бомбежки с россыпями мин и громом артиллерийской стрельбы. А вот полномасштабные атаки противник предпринимал, пожалуй, несколько раз. Был период, когда ВСУ четыре дня подряд яростно проводили штурм за штурмом. Еще два или три раза они бросали в накаты бронетехнику, танки, авиацию. Отбили (очень поддерживали "соседи" - командиры бригад и дивизий), более того, в крайнем штурме мои ребята еще "сели им на плечи" и продвинулись дальше, взяв перекресток ближайшего села.
Передовая без ненависти
Какой бой для вас стал психологически самым тяжелым?
Евгений Мосейко: Первый, после того как мне доверили личный состав штурмового отряда. До этого я отвечал только за себя либо малую группу, занимался подготовкой бойцов. Но одно дело тренировать, а другое - отдавать приказы, продумывать маршруты и огневую поддержку, потому как от твоих решений зависят жизни солдат. Это случилось в декабре 2022 года. Мы штурмовали опорный пункт в Соледаре (называли его "Стрелка"), находившийся севернее завода стройматериалов, и опять же на возвышенности. Достаточно укрепленная, надежно забетонированная линия обороны с дотами и окопами, потому ее и не могли "взломать" полгода. И вот сообща с другими подразделениями начали наступление. Вытеснили. А помогло нам то, что выдвигались малыми группами на различных дистанциях - наносили "порезы". Там укол, тут укол, и таким образом оборона противника разжимается, обнажая "слабое звено", и в эту брешь заскакивают штурмовики. Ну и, конечно, корень победы - дух русского солдата: можно продумывать каждую мелочь задачи, но реализовывать в окопе ее все равно будет боец, исходя из обстановки.
А как вы оцениваете дух противника?
Евгений Мосейко: Тогда вэсэушники были мотивированы, так как составляли ряды еще профессиональной армии. И что греха таить, они славяне, такие же, как мы, такие же упертые. По факту мы воюем с зеркальным отражением.
Вы брали пленных?
Евгений Мосейко: Да, потом передавали их контрразведке, затем в обменные фонды. Противник повержен, и нет смысла проявлять к нему агрессию. Не поверите, но на передовой нет слепой ненависти друг к другу, как транслируют в соцсетях. У меня был случай: решился провести первый ночной штурм, так как местность сложная, надо было аккуратно подобраться к позициям врага. Группа стремительно врывается в окопы - стрельба в глухой темноте, контактный бой. Кто-то из вэсэушников спешно скрылся. В три ночи получаю донесение - опорный пункт взят! И как только небо посветлело, дежурный докладывает по связи:
"Командир, у нас пленные!"
Откуда?! Оказывается, с утренним заревом пацаны обнаружили двух зашухарившихся в лисьей норе вэсэушников.
…И они дали им одежду - на дворе холод собачий, оказали первую помощь. Вместе с ними дождались наступления ночи - БПЛА и тогда уже достаточно мешали ротациям или эвакуациям. Склонность к издевательствам, на мой взгляд, присуща как раз тем, кто далек от окопов. Например, те же наемники ("сафаристы"), они не держат линию фронта, воюют наскоками, поэтому не питают уважения ни к себе, ни к врагу.
Когда вам вручили Звезду Героя?
Евгений Мосейко: В Бахмуте 23 мая 2023 года.
Предполагали, что наградят?
Евгений Мосейко: Нет, конечно. К тому моменту мои бойцы взяли очередной рубеж - детскую больницу. Меня вызывают в штаб. Думаю, наверное, получить дополнительные распоряжения, поэтому прихватил с собой блокнот с ручкой. А тут построили всех командиров, и следом звучат слова:
"… Указом Верховного Главнокомандующего…"
На самом деле осмысление событий происходит позже, тогда я больше переживал за оставленных ребят на позициях - на "оттяжке" связи с группами нет.
Смекалка штурмовика
Каков средний возраст ваших бойцов?
Евгений Мосейко: Около 30 лет. Есть и зрелые, они занимают технические специальности, где нужен опыт и профильные знания: артиллеристы, инженеры, механики-водители, саперы. Но и штурмовик готовится не за три недели. Вообще, быстрее произвести межконтинентальную баллистическую ракету, чем воспитать хорошего солдата. Во-первых, нужно минимум подождать 24 года, чтобы парень вырос, при этом сохранил отменное здоровье.
Во-вторых, обучить его военному делу. В подразделении я разработал собственную систему подготовки (прежде чем попасть на фронт, ребята проходят 2,5-3 месяца усиленных тренировок на полигонах с инструкторами), нацеленную на то, чтобы люди при выполнении задач оставались живыми и целыми.
Приходилось ли применять нестандартные методы по ходу СВО, то, что в России называется смекалкой?
Евгений Мосейко: Вы имеете в виду нечто похожее на операцию "Поток" в Судже? Кстати, в Соледаре наши штурмовики тоже успешно использовали вентиляционные каналы соляных шахт, чтобы обойти укрепленные высотки. Лично я прибегал скорее к незамысловатым хитростям. Зимой ВСУ при отступлении из Соледара взорвали дамбу в водохранилище "Северный ставок" и мост. Маленькая речушка Бахмутка, которую предстояло форсировать, вмиг наполнилась. Противоположный берег поднимался внушительной складкой холма, и нужно было помешать закрепиться противнику на высоте. Вблизи рвутся снаряды, переправу не наведешь, даже понтонную. Выручила русская смекалка: в ночной мгле пацаны стянули рассыпанную по округе подбитую технику, гражданские машины, скинули все это в воду, сверху уложили дверные полотна и таким образом за два часа соорудили новый "мост".
Как, на ваш взгляд, повлияли высокоточное оружие и БПЛА на тактику боя?
Евгений Мосейко: Как бы бурно ни усовершенствовались технологии, пока на выжженную землю не ступит нога солдата, победу никому не засчитают. Несомненно, беспилотники эффективны, и все же они не станут той волшебной палочкой-выручалочкой, решающей все проблемы на полях сражений. Важнее быстро адаптироваться к постоянно меняющейся обстановке: то, что продуктивно сегодня, завтра может оказаться не столь действенным. В том числе благодаря и инновациям.
Встречались ли в вашей практике случаи, когда офицеры-командиры не очень заботились о своих солдатах?
Евгений Мосейко: Я могу говорить только о тех подразделениях, где мне довелось служить. Там строго соблюдался принцип уважения к бойцу, вплоть до того, что штурмовика всегда премировали больше, чем коллектив штаба, как бы последний по этому поводу ни досадовал.
Возродить кураторство
Вы недавно уволились?
Евгений Мосейко: Да, решение принял этим летом, так как накопилась усталость, здоровья не хватает. Понял, надо что-то менять.
И выбрали для жизни Кубань.
Евгений Мосейко: В Краснодарском крае я познакомился со своей будущей супругой (в коротком отпуске после освобождения Попасной мы с ней расписались). Свою квартиру в Краснодаре продал и сейчас строю дом в станице Ярославской, на родине жены. В окрестностях много санаториев, расположенных у термальных источников, да и сама станица преображается - возводится новый спорткомплекс, большая сцена к зданьицу Дома культуры, уже тесному, не вмещающему всех желающих. Население-то растет.
Чем вам интересен региональный кадровый проект "Герои Кубани"?
Евгений Мосейко: У меня за плечами богатый боевой управленческий опыт, есть знания и энергия. Я послужил Родине с военной точки зрения, а теперь хочу с гражданской, чтобы сделать жизнь людей лучше, безопаснее. Это требует совершенно иного подхода и компетенций. Обучение в проекте представляет собой годовой курс, разбитый на модули: тренинги, мастер-классы, стажировки с наставниками. Плюс параллельно учусь в Московском институте современного академического образования на юридическом факультете по специальности "гражданское право". Мне это очень интересно.
В какой сфере хотите развиваться?
Евгений Мосейко: В работе с молодежью. Даже в конкурсном эссе написал о пользе возрождения института кураторства, когда предприятия или воинские части берут шефство над школами. Тогда в старших классах детям намного легче определяться с выбором будущей профессии. А еще предложил подключать к патриотическому воспитанию современные технологии - игры, флеш-ролики, популярные мессенджеры - это создаст единое пространство для диалога между взрослыми и ребятами, где они смогут говорить "на одном языке".
