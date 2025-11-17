Герой Мосейко: Послужил Родине с военной точки зрения, теперь хочу с гражданской

Лучше самого человека никто не расскажет о своем пути и мыслях. Предлагаю познакомится с Героем России, воевавшем и в составе "Вагнеров", который рассказал о своем пути по жизни,

Российская Газета 12 сентября 2025

В преддверии нового учебного года в редакции филиала "Российской газеты" в Краснодаре побывал редкий гость - Герой России и участник кадрового проекта "Герои Кубани" Евгений Мосейко: сейчас он снова "сел за парту" и начал обучаться… государственному управлению.

Равнение на суворовца

Передовая без ненависти

Смекалка штурмовика

Возродить кураторство

Конечно, чтобы стать эффективным руководителем, потребуется не год и не два."Да, будет трудно, но и жизнь не баловала меня, всего я добивался сам", - отмечает вчерашний штурмовик в самом начале нашего разговора. Судьба Евгения действительно потрясает: в шесть лет он попал в детский дом, после школы - контрактная служба, в 2014 году отправился добровольцем в Донбасс. В 31 год командовал формированием в семь тысяч человек бывшей группы "Вагнер" (считай, дивизия). А Звезду получил прямо на передовой, в еще дымящемся, масляно-черном, но уже освобожденном Артемовске (Бахмуте).© Российская ГазетаКакую пользу он хочет принести на административном поприще? Почему выбрал профессию - Родину защищать? Сложно ли подготовить бойца и почему именно человек определяет исход штурмовых действий, а не высокоточное оружие? Об этом шел наш разговор.Евгений, ваше детство пришлось на "лихие" 90-е, когда страну захлестнула вседозволенность, криминал. О чем вы тогда мечтали?Время выдалось и вправду трудное. Я родился в селе Лермонтовка Хабаровского края, около границы с Китаем. Зарплаты задерживали, климат суровый, в этих условиях мама с бабушкой оказались не в состоянии прокормить нас с младшим братом, и так мы попали в детский дом.Но я не держу ни на кого обиды и ни о чем не жалею. Несмотря на отрицательные стереотипы о таких заведениях, лично у меня сохранились лишь теплые воспоминания - у нас было свое хозяйство, огороды, с воспитателями и директором я общаюсь до сих пор. Все выпускники стали полноценными гражданами страны и реализовали себя: кто-то успешнее, кто-то менее (брат, кстати, работает на рефрижераторных морских судах и уехал по контракту в Южную Корею).Я же всегда мечтал… стать военным. Нашу школу и детский дом курировала воинская часть. Летом мы обязательно выбирались на полигон, жили в армейских палатках, стреляли из разного вида оружия - от станкового пулемета до гаубиц. А еще помню, как, увидев на экране бойкого и смышленого суворовца Ваньку Трофимова из фильма "Офицеры", загорелся кадетским братством. Учился хорошо, но в подростковом возрасте "подкачала" дисциплина - хулиганил, порой прогуливал уроки. Директор, вызвав меня для откровенного разговора, констатировала: с такими характеристиками в училище уже не пройдешь. Я тогда мысленно поставил себе пометку: все равно добьюсь цели - пойду служить по призыву и заключу контракт. Так и вышло. Через полгода службы в 35-й армии меня направили на курсы младших офицеров, но, пока учился, первичное воинское звание упразднили, так что до сих пор являюсь старшим сержантом.А как вышло, что в 2014 году вы отправились добровольцем в Донбасс?Подал рапорт на увольнение и поехал. Потому как знакомые и очевидцы разворачивающихся событий рассказывали, какой в городах царит хаос, как "утюжат" мирных людей. К тому же по линии деда мои корни уходят в Донбасс, так что для меня это не чужая земля. Воевал в казачьих рядах, потом в спецподразделении "Патриот" республиканской гвардии Захарченко. В 2016 году получил тяжелое ранение - при выходе с боевой задачи подорвался на растяжке в лесу. Никто не составлял карт минных полей. Ты заходишь и возвращаешься всегда разными тропами, так что любая разведывательная вылазка - игра в кошки-мышки, прошел - повезло, не прошел - не повезло. Взрывной удар жгуче полоснул осколками шею и подмышку, вызвав сильное кровотечение. Поэтому я долго восстанавливался: только в реанимации пролежал полтора месяца. Затем участвовал в военных операциях на Ближнем Востоке и в Африке - один из двух орденов Мужества мне вручили за успешную задачу в Сирии, еще две медали "За отвагу" - за форсирование реки Евфрат и успешное наступление в Триполи.А второй орден Мужества?За Попасную.В интернете нашла описание вашего подвига: "Под вашим командованием бойцы освободили около десяти населенных пунктов, удержали стратегическую дорогу и отразили 15 атак противника". Что на самом деле скрывается за этой скупой строчкой?Мы выдвигались в направлении автомагистрали Артемовск - Славянск. Там располагалась стратегически важная высота, с нее легко контролировать подступы к городским кварталам. Моя задача заключалась в отодвигании линии фронта (а она у меня растянутая - почти 13 километров), а также удержании под огневым воздействием грунтовой дороги вдоль Северского Донца - по сути, блокировании артерии, подпитывающей живой силой и техникой позиции ВСУ в Артемовске. Скажу так: мы буквально врылись в оборону на 1,5 месяца, и ни одни сутки в них не выдались спокойными - постоянно накрывали небольшие бомбежки с россыпями мин и громом артиллерийской стрельбы. А вот полномасштабные атаки противник предпринимал, пожалуй, несколько раз. Был период, когда ВСУ четыре дня подряд яростно проводили штурм за штурмом. Еще два или три раза они бросали в накаты бронетехнику, танки, авиацию. Отбили (очень поддерживали "соседи" - командиры бригад и дивизий), более того, в крайнем штурме мои ребята еще "сели им на плечи" и продвинулись дальше, взяв перекресток ближайшего села.Какой бой для вас стал психологически самым тяжелым?Первый, после того как мне доверили личный состав штурмового отряда. До этого я отвечал только за себя либо малую группу, занимался подготовкой бойцов. Но одно дело тренировать, а другое - отдавать приказы, продумывать маршруты и огневую поддержку, потому как от твоих решений зависят жизни солдат. Это случилось в декабре 2022 года. Мы штурмовали опорный пункт в Соледаре (называли его "Стрелка"), находившийся севернее завода стройматериалов, и опять же на возвышенности. Достаточно укрепленная, надежно забетонированная линия обороны с дотами и окопами, потому ее и не могли "взломать" полгода. И вот сообща с другими подразделениями начали наступление. Вытеснили. А помогло нам то, что выдвигались малыми группами на различных дистанциях - наносили "порезы". Там укол, тут укол, и таким образом оборона противника разжимается, обнажая "слабое звено", и в эту брешь заскакивают штурмовики. Ну и, конечно, корень победы - дух русского солдата: можно продумывать каждую мелочь задачи, но реализовывать в окопе ее все равно будет боец, исходя из обстановки.А как вы оцениваете дух противника?Тогда вэсэушники были мотивированы, так как составляли ряды еще профессиональной армии. И что греха таить, они славяне, такие же, как мы, такие же упертые. По факту мы воюем с зеркальным отражением.Вы брали пленных?Да, потом передавали их контрразведке, затем в обменные фонды. Противник повержен, и нет смысла проявлять к нему агрессию. Не поверите, но на передовой нет слепой ненависти друг к другу, как транслируют в соцсетях. У меня был случай: решился провести первый ночной штурм, так как местность сложная, надо было аккуратно подобраться к позициям врага. Группа стремительно врывается в окопы - стрельба в глухой темноте, контактный бой. Кто-то из вэсэушников спешно скрылся. В три ночи получаю донесение - опорный пункт взят! И как только небо посветлело, дежурный докладывает по связи:"Командир, у нас пленные!"Откуда?! Оказывается, с утренним заревом пацаны обнаружили двух зашухарившихся в лисьей норе вэсэушников.…И они дали им одежду - на дворе холод собачий, оказали первую помощь. Вместе с ними дождались наступления ночи - БПЛА и тогда уже достаточно мешали ротациям или эвакуациям. Склонность к издевательствам, на мой взгляд, присуща как раз тем, кто далек от окопов. Например, те же наемники ("сафаристы"), они не держат линию фронта, воюют наскоками, поэтому не питают уважения ни к себе, ни к врагу.Когда вам вручили Звезду Героя?В Бахмуте 23 мая 2023 года.Предполагали, что наградят?Нет, конечно. К тому моменту мои бойцы взяли очередной рубеж - детскую больницу. Меня вызывают в штаб. Думаю, наверное, получить дополнительные распоряжения, поэтому прихватил с собой блокнот с ручкой. А тут построили всех командиров, и следом звучат слова:"… Указом Верховного Главнокомандующего…"На самом деле осмысление событий происходит позже, тогда я больше переживал за оставленных ребят на позициях - на "оттяжке" связи с группами нет.Каков средний возраст ваших бойцов?Около 30 лет. Есть и зрелые, они занимают технические специальности, где нужен опыт и профильные знания: артиллеристы, инженеры, механики-водители, саперы. Но и штурмовик готовится не за три недели. Вообще, быстрее произвести межконтинентальную баллистическую ракету, чем воспитать хорошего солдата. Во-первых, нужно минимум подождать 24 года, чтобы парень вырос, при этом сохранил отменное здоровье.Во-вторых, обучить его военному делу. В подразделении я разработал собственную систему подготовки (прежде чем попасть на фронт, ребята проходят 2,5-3 месяца усиленных тренировок на полигонах с инструкторами), нацеленную на то, чтобы люди при выполнении задач оставались живыми и целыми.Приходилось ли применять нестандартные методы по ходу СВО, то, что в России называется смекалкой?Вы имеете в виду нечто похожее на операцию "Поток" в Судже? Кстати, в Соледаре наши штурмовики тоже успешно использовали вентиляционные каналы соляных шахт, чтобы обойти укрепленные высотки. Лично я прибегал скорее к незамысловатым хитростям. Зимой ВСУ при отступлении из Соледара взорвали дамбу в водохранилище "Северный ставок" и мост. Маленькая речушка Бахмутка, которую предстояло форсировать, вмиг наполнилась. Противоположный берег поднимался внушительной складкой холма, и нужно было помешать закрепиться противнику на высоте. Вблизи рвутся снаряды, переправу не наведешь, даже понтонную. Выручила русская смекалка: в ночной мгле пацаны стянули рассыпанную по округе подбитую технику, гражданские машины, скинули все это в воду, сверху уложили дверные полотна и таким образом за два часа соорудили новый "мост".Как, на ваш взгляд, повлияли высокоточное оружие и БПЛА на тактику боя?Как бы бурно ни усовершенствовались технологии, пока на выжженную землю не ступит нога солдата, победу никому не засчитают. Несомненно, беспилотники эффективны, и все же они не станут той волшебной палочкой-выручалочкой, решающей все проблемы на полях сражений. Важнее быстро адаптироваться к постоянно меняющейся обстановке: то, что продуктивно сегодня, завтра может оказаться не столь действенным. В том числе благодаря и инновациям.Встречались ли в вашей практике случаи, когда офицеры-командиры не очень заботились о своих солдатах?Я могу говорить только о тех подразделениях, где мне довелось служить. Там строго соблюдался принцип уважения к бойцу, вплоть до того, что штурмовика всегда премировали больше, чем коллектив штаба, как бы последний по этому поводу ни досадовал.Вы недавно уволились?Да, решение принял этим летом, так как накопилась усталость, здоровья не хватает. Понял, надо что-то менять.И выбрали для жизни Кубань.В Краснодарском крае я познакомился со своей будущей супругой (в коротком отпуске после освобождения Попасной мы с ней расписались). Свою квартиру в Краснодаре продал и сейчас строю дом в станице Ярославской, на родине жены. В окрестностях много санаториев, расположенных у термальных источников, да и сама станица преображается - возводится новый спорткомплекс, большая сцена к зданьицу Дома культуры, уже тесному, не вмещающему всех желающих. Население-то растет.Чем вам интересен региональный кадровый проект "Герои Кубани"?У меня за плечами богатый боевой управленческий опыт, есть знания и энергия. Я послужил Родине с военной точки зрения, а теперь хочу с гражданской, чтобы сделать жизнь людей лучше, безопаснее. Это требует совершенно иного подхода и компетенций. Обучение в проекте представляет собой годовой курс, разбитый на модули: тренинги, мастер-классы, стажировки с наставниками. Плюс параллельно учусь в Московском институте современного академического образования на юридическом факультете по специальности "гражданское право". Мне это очень интересно.В какой сфере хотите развиваться?В работе с молодежью. Даже в конкурсном эссе написал о пользе возрождения института кураторства, когда предприятия или воинские части берут шефство над школами. Тогда в старших классах детям намного легче определяться с выбором будущей профессии. А еще предложил подключать к патриотическому воспитанию современные технологии - игры, флеш-ролики, популярные мессенджеры - это создаст единое пространство для диалога между взрослыми и ребятами, где они смогут говорить "на одном языке".

