В ряде амерских штатов уже минус сорок и дует ветерок

"Зато в Канаде еще хуже!" Стратосферный холод ползет на Америю из гренландского разрыва. Вызвав невиданный супершторм.

И это только начало...

В районе Гренландии образовался атмосферный разрыв. И в эту "дыру" ринулся полярный вихрь. Температура коего примерно в сотню ниже нуля. Обычно оно крутится высоко в стратосфере и не особо напрягает. Но если этот "волчок" радиусом в тысячу миль найдет воздушную дырочку, то мало не покажется.

Такое бывает иногда.. очень редко

И вот именно сейчас ЭТО случилось. Удивительно, как вовремя! Есть полное ощущение, что постаралась наша знаменитая парочка. Два пострела, которые везде поспели.

Есть фильм про морозный апокалипсис, называется "Послезавтра". Там Гольфстрим накрылся и за несколько дней вся Америя стала куском льда. То что мы видим сейчас - не сильно отличается.

Найдите 10 отличий!

То что сейчас происходит в Штатах, можно делить на две составляющие. Это арктический поток, идущий через Канадию (там кстати еще хуже, но на них всем до лампы) и могучий циклон, вызванный перепадами температуры.

Холодный поток

Он неуклонно надвигается с севера и захватил уже практически весь восток страны и частично - центр. Температура упала до небывалых цифр. Говорят, что такое бывает раз в поколение. Но это слишком мягко. Точнее - такого не было за всю историю наблюдений!

Накануне в отдельных штатах температура упала до минус 40. Хуже всего в Монтане. Там уже минус 45. А с учетом сильного ветра мороз ощущается на все 55. Человек может находиться на улице пару минут, потом хана.

В сетях выкладывают ролики, как люди выплескивают на улице кипяток, и тот превращается в лед, не успев приземлиться.

Амеры осваивают нашу исконную забаву

В общем, похолодало везде, в зависимости от географии. Например во Флориде или Калифорнии - еще терпимо. Хотя и там градусник уже на минусе. А вот в Техасе, Монтане или Аляске - мама не горюй!

А самое интересное - что конца тому и края не видать. От Гренландии продолжает поддувать. Как говорила моя бабушка:

Валит недорухой!

Уже миллионы домохозяйств обесточились. Энергосети не справляются с нагрузкой и сбоят. Народ сидит в темноте и мерзнет.

Циклонбомба

Именно так называют невиданный зимний циклон, зародившийся в районе Великих озер. Уже десятки миллионов амеров "попали под раздачу". Зимний шторм затронул две трети территории страны. Вчера отменили почти все авиарейсы и перекрыли дороги. Народ призывают сидеть дома и забыть про рождественские гулянки.

А что творится на побережье - особая тема. Неистовый ветер вызывает волны и гонит их на города. По сетям гуляют ролики, которые показывают такую ж у т ь, что просто глаза на лоб.

Примеров и описаний бессчетно. Приводить здесь ЭТО нет смысла. Я лишь постарался дать общую картину.

Кстати, в Штатах сейчас резко упал интерес к внешней политике. Всех интересует лишь погода. Вот пусть так и дальше будет!