В России все кругом импортное, а производства нет!

Потрясающим образом спустя 4 года после старта импортозамещения некоторые считают, что по-прежнему в стране нет ничего отечественного производства. А то, что есть, либо плохого качества, либо сделано на импортном оборудовании, что не считается, либо и то, и другое и можно без хлеба - у меня в этом случае отказывает воображение.

Потрясающая байка подобного рода разбивается на три счета о факты, банальную логику и здравый смысл. Но, только в том случае, если пациент хочет выздороветь. Но именно это совершенно не факт и значит, как обычно, виноваты кругом Путин и власти.

На одном из последних допросов в комментариях мне указали по поводу статьи про страшную силу 146% позитива, что дескать - оглядись вокруг, ватка. Погляди, раскрой глаза - везде все импортное - от трусов до башенных кранов. И у тебя, путинский холуй, сразу станет меньше поводов для оптимизма.

Честно сказать - от подобных заявлений я просто впадаю в ступор. Они сродни тому, что дважды два ровно минут пятнадцать, а Скрипалей отравил лично Владимир Владимирович. Ибо очевидно сразу, что логика у нас не работает, как и зрение заявителя подобного. Ведь, в противном случае, либо мы с вами живем в матрице, либо нас обманывают?

Продукты питания. Молоко, мясо, макароны, пельмени, творог, огурцы, помидоры, арбузы, автомобили, гвозди, в конце-концов - они что, правда все-все-все привезенны из-за границы, растаможены и равномерно распределенны по всей стране? Сыр, подсолнечное масло, трусы семейные, газ, нефть, кирпичи, бензин, электричество, газировка, бумага кацелярская, конфеты шоколадные, кабель электрический, игрушки деревянные, пакеты пластиковые - неужели это все импорт? И я задал этот вопрос, на что получил еще более прекрасный ответ!

Мне уточнили, что может быть это и наше, что вряд ли, но ведь - это может быть сделанно на иностранном оборудовании, а значит не считается. Да и если локализация автомобилей на том же автовазе "лишь" 70%, то это доказательство провальной политики государства.

Иными словами получается, что, если мы у себя дома не производим ВСЕ ВООБЩЕ - то все пропало. Остается плакать, каяться, есть борсч, ходить в лаптях, ездить на конях и ждать, пока заграница нам поможет. Потому что мы недостойные - не смогли наладить у себя НОРМАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Точка. Или иди - выращивай, ага, бананы и ананасы в Сибири.

Только вот не знаю я такой замечательной страны в мире, где все-все делают внутри. Может, конечно, это КНДР, но кто-нибудь хочет таким образом достичь совершенства?

США? Мы прекрасно знаем, что Трамп ведет сейчас торговые войны по всему миру именно потому что бытовая техника там китайская, корейская, японская или европейская, но только не штатовская. Как и лютый процент любых других товаров. Это касается металлов, это касается углеводородов (несмотря на хваленую сланцевую революцию), это касается и автомобилей, и одежды и многого-многого другого.

Европа? А вы знаете, что именно из России поставляются сегодня в ЕС, и УспехРаша писал об этом, стиральные машины? И запчасти для авто и сами автомобили?

Может быть Китай обеспечивает себя, как фабрика мира на 146%? Но ведь и это не так. Продовольствие туда поставляют Штаты, а из-за торговых войн Трампа - скоро мы должны нарастить поставки, например, свинины.

Опять же - если мы хотим делать что-то дома, но у нас нет оборудования - не делать что ли? Ребятушки, почему мы должны изобретать свои копиравальные аппараты, например, скажите ватнику? Где логика-то? Почему США покупают наши космические двигатели, и не видел я истерик по этому поводу среди ихних политиков? Покойный Маккейн, правда, чего-то вякал и даже добился запрета на эти поставки, но потом пришел Пентагон, послал всех туда, куда Джек коров не гонял - и все продолжилось и продолжается. А где бытовой копир, а где - ракетный двигатель?

Мерседес строит в России очередной завод, также строятся различными компаниями фермы, фабрики и т.д. Это чье производство? Неужели собранный "мерс" будет записан в ВВП Германии на 100%, если с его продажи будут выплачены зарплаты российским рабочим, а налоги в российский бюджет? И опять же - на сколько процентов он будет немецкий? По степени локализации? А если она будет выше 50% - тогда как?

Самолеты "Аеробас" собирают в нескольких странах ЕС - чей это самолет, в конечном счете? У "Боингов" в составе российский титан, а у "айфонов" - стекло. На сколько процентов они российские, тем более с продукцией "Apple" вообще не ясно - он точно американский или это стеб?

В России сегодня собираются и холодильники, и куча мебели, и автомобили, и комбайны, производство которых вообще из Канады вывезли. Выращивают и собирают рекордные урожаи зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. По мясу курицы мы стали экспортерами, в отличие от 1991-го, когда Россия умоляла Вашингтон дать еще чуть-чуть "Ножек Буша". Но кому какое дело, если человек ХОЧЕТ ВЕРИТЬ, ЧТО ВСЕ ПЛОХО?

Опять же - вы хоть знаете, какое количество брендов мимикрируют под западные, являсь на самом деле - российскими? В этом плане тем смешнее выглядят те дурачки, которые бегают как ошпаренные в поисках английских буковок на шильдике уверенно думая - что они круче и типа не потребляют отечественное (хотя уписываться будут доказывая, что в стране нет производства).

«Глория Джинс» — советская и российская компания, специализирующаяся на производстве и торговле одеждой, обувью и аксессуарами для детей до 14 лет и молодёжи (примерно до 35 лет), под марками «Gloria Jeans» и «Gee Jay». Компания была основана в 1988 году Владимиром Мельниковым. По данным на конец 2015 года, компания управляет более чем 500 магазинами, расположенными на территории России, Украины, Грузии и Белоруссии[2][3]. Gloria Jeans — единственный бренд одежды в списке полусотни российских брендов, продажи которых превышают 5 миллиардов рублей в год (по оценке Forbes)[4]. В 2001 году Gee Jay стал «Брендом года» в категории «Одежда»[5].

Redmond — российская торговая марка, принадлежащая компании ООО «Технопоиск», под которой осуществляется контрактное производство бытовой техники. Специализируется на продаже мультиварок, в ассортимент входит и другая бытовая техника. Основные претензии к компании высказываются по поводу введения потребителя в заблуждение, якобы американским происхождением компании[источник не указан 224 дня]. Однако компания зарегистрирована в России и адрес в США использован только для формальной регистрации юридического лица, которое не занимается производством или продажей бытовой техники[2].

В сети можно найти целые списки российских компаний, прикидывающихся иностранными. И кофе, и одежды, и обуви, и бытовой техники, и т.д. и т.п. Более того, еще раз, куча телевизоров и т.д. - уже собирается в России западными конторами (хотя весьма много заказывается и в Китае, это мировая практика, а не российское ноу-хау). Газета "Ведомости", куда еще неполживее, в 2017 году пишет: "Автомобили российской сборки заняли максимальную долю рынка – более 82%". Это как? Почему у нас это плохо, а Трамп зовет всех в США, а выводящего производство Харлея-Девидсона - кошмарит?

Или что хотят заявители, что кругом все импортное-то? Чтобы мы собирали только "Жигули", а остальных попросили на выход? Или чтобы мы в России собирали САМИ и "Мерседесы" и "Тойоту" - т.е. либо выкупили у немцев с японцами их бренд, либо забрали силой, либо стали выпускать что-то свое с соответствующим шильдиком? Или мы должны победить в кратчайшие сроки эти конторы с только что не вековыми традициями и лютыми бюджетами? Так сделали "Аурус", но либерда только и стонет, что потратили на это миллиарды. А надо было - без денег и в мировые гранды? Примеры есть, чтобы без волшебной палочки?

Всю эту чушь обычно говорят либо искренне заблуждающиеся люди, которые не напрягаются думать даже в 2018 году, либо инфантильные нытики, которые просто считают, что западное или просто иностранное априори всегда лучше. И самое главное - и первые, и вторые, рассуждают о высоком, как, например, управление государством, совершенно искренне предполагая, что творог берется из вареников, а электричество из розетки.

Ведь они не знают, сколько у нас сегодня делается в ВПК. Сколько по стране распахано полей, заложено садов, построенно теплиц, коровников и прочих интересных штук. Они уверенно будут заявлять, это их логика, что Крымский мост плохо - ведь в его строительстве использовалась американская техника. Правильно, мост-то не главное, зачем нам результат, главное - чтобы доказать окружащим и себе, как все плохо. Представляете подобных в Великую Отечественную? Не поедет он на "Студебекере" по "Дороге Жизни" с продовольствием для голодающих ленинградцев - ведь автомобиль-то американский!

Да, у нас много проблем, но есть и результаты. Поднимается тяжелое машиностроение, поднимается и легкое. Есть сложности, но есть и успехи. И дальше, уверен, будет больше. Потому что имеющуюся ситуацию уже не сравнить не то, что с 1998 годом, но даже и 2008, и даже - 2014.

Подписывайтесь на УспехРашу друзья, нам есть чем гордиться и что узнавать о своей стране. И узнавать нам гораздо больше, чем многие думают. В самом хорошем смысле.

Счастья вам.