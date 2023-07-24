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Семь регионов России, где власть хотят взять мигранты

Семь регионов России, где власть хотят взять мигрантыНакануне в Следственном комитете России (СКР) состоялось совещание по вопросам противодействия преступности среди мигрантов. Без купюр статистику представил глава СКР Александр Бастрыкин. И пока хороших новостей нет. 

Первое. Мигранты совершили более 18 тысяч преступлений только за 5 месяцев 2023 года – растёт доля тяжких и особо тяжких преступлений, да и общая статистика идёт с опережением динамики 2022 года. 

Второе. Только в этом году мигранты лишили жизни 121 человека и ещё 44 человека скончались, получив тяжкие телесные повреждения. Тут есть нюанс – статистика выделена лишь по тем, у кого нет гражданства. Если мигрант уже получил паспорт гражданина России, он не попал в группу. 
 
Третье. Даже по сравнению с чудовищной статистикой 2022 года, выросло количество половых преступлений - изнасилований на 9 процентов, насильственных действий сексуального характера на 18 процентов.

Четвёртое. Растёт число преступлений, совершённых несовершеннолетними мигрантами. И более 50% деяний относят к тяжким и особо тяжким. 

Пятое. В СКР признают, что статистика в реальности может оказаться ещё печальнее. Поскольку часть преступлений остаётся в серой зоне из-за специфики этнической преступности.

Но самое главное. Официальная статистика выявила регионы России, где число преступлений, совершённых мигрантами, зашкаливает. Фактически, речь идёт о точках страны, где гости пытаются взять власть, вытеснив нормы и традиции хозяев. Большинство преступлений приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Высокий уровень миграционной преступности отмечается в Самарской, Курганской, Челябинской и Тамбовской областях.
https://t.me/tsargradtv/49998

Курганская обл.г. Санкт-ПетербургприезжиеМосковская обл.Тамбовская обл.Челябинская обл.Самарская обл.дорога в никуда

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