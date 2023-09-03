"Русских будут убивать средь бела дня"

ЗАПАД ПРИГОТОВИЛ КАЗАХСТАНУ МАЙДАН

Казахстан в рамках национального проекта начал строить полсотни застав на границе с дружественной Россией. И это неспроста. Добавьте к этому нарастающую бытовую русофобию, западное влияние – и возникает вопрос, когда мы получим новую Украину на южных границах. О том, что происходит сейчас в Казахстане и насколько верны наши опасения, рассказал Царьграду директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев.

– Серьёзно беспокоит ситуация в Казахстане, имеющем с нами самую большую сухопутную границу. Что там творит Касым-Жомарт Токаев?

– Президент Токаев – советский по образованию человек, но ему досталась в наследство назарбаевская клановость во всех сферах и дичайшее социальное расслоение общества. И чтобы отвлекать народ от существующей несправедливости и объяснять его бедность, требуется образ врага. Как и в любой постсоветской республике.

Пока Токаев, чтобы не получить санкции, "продаёт" Западу бытовую русофобию, отречение от советского прошлого. Также он не раз говорил, что Казахстан – за территориальную целостность Украины и никогда не признает Крым русским. Аналогично он "продаёт русофобию" Китаю, которому тоже невыгодно усиление позиций России в Казахстане. Но при этом тот же Токаев не ломает связи с нами, помогает в параллельном импорте и делает всё, чтобы показать, что ОДКБ жива и действует.

– Долго ли тот же Запад согласится терпеть подобную многовекторность Токаева? Не проще ли ему поставить во главе Казахстана свою марионетку?

– Американцы ещё в прошлом году назначили послом в Казахстан Дэниэла Розенблюма – специалиста по цветным революциям, который перед назначением обещал "ликвидировать все вредоносные факторы в Казахстане", понимая под ними влияние Китая и России. Он мастерски может организовывать конфликты на улице, в магазине, в транспорте между русскими и казахами, выдавая их за "бытовуху". При этом с его назначением число таких конфликтов увеличилось кратно!

Важно понимать, что любой следующий лидер в Казахстане после выборов не может быть и не будет пророссийским – такова позиция Запада. И что тогда делать русскому населению Казахстана – большой вопрос.

Пока Касым-Жомарт Токаев успешно играет в многовекторность, стараясь угодить и Западу, и Китаю, и при этом не разрывая связи с Россией. Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

– В Сети даже появлялась информация, что казахстанские русофобы готовят атаку на Православную Церковь Казахстана…

– Я отслеживаю этот вопрос и считаю, что до критической точки ещё далеко. Хотя проблемы есть. На русских по-прежнему серьёзно давят, но не думаю, что Казахстан решится на какие-то жёсткие действия против Церкви, ведь это уже будет конфликт другого уровня. Тогда Казахстан из близкого партнёра и союзника по ОДКБ разом превратится в недружественного соседа.

Чем ответим Казахстану

На вопрос, какие у России рычаги давления на Казахстан, Аслан Рубаев привел несколько примеров:

Мы можем пересмотреть договор о разделе Каспийского моря, выделив Казахстану не равную со всеми, а ничтожно малую часть побережья и недр шельфа. Мы можем запретить импорт казахских продуктов, что будет более чем чувствительным ударом. Или прикрыть какой-то казахский бизнес у нас в стране. Мы можем собрать ОДКБ и поговорить о пребывании в нём Казахстана. Мы можем прекратить использовать Байконур, за аренду которого платим огромные деньги (благо у нас теперь есть космодром Восточный). Да, они могут пригласить на эту площадку китайцев или американцев, но всё оборудование и инфраструктура космодрома принадлежит России, и мы всё его вывезем. Мы можем в качестве предупредительного шага в ответ на очередную русофобскую выходку прикрыть в Москве казахский университет.

Такого рода шаги действуют куда лучше уговоров. И это надо было делать, причём уже давно.

– Каково Ваше мнение по поводу влияния в Казахстане ещё одного игрока – президента Турции Эрдогана – с его проектом Великого Турана, призванного стать орудием для возрождения Османской империи. Его потенциальными объектами являются постсоветские республики Средней Азии и ряд "тюркоговорящих" регионов России.

– На бытовом уровне тюркоязычные казахи, естественно, тяготеют к туркам больше, чем к России. Им же всё это время внушали, что они – "великие", всё создали и всё в мире изобрели. И что живут они на этой земле с момента её образования (а не с XV века, когда на обломках империи Чингисхана и возникли казахи как отдельный этнос – ред.). Народ настолько обработан, что они и с украинцами ещё поспорят, кто из них выкопал Чёрное море и какой национальности – украинской или казахской – был Иисус Христос.

Всё это даётся в школьных учебниках, дети учатся на том, что все выдающиеся события в истории человечества – дело рук казахов. Конечно, на несколько столетий более древние киргизы могут поставить их на место, тем более, что отломились казахи в своё время именно от одной из киргизских орд (дореволюционным именем казахов было "киргиз-кайсаки" – ред.). Поэтому влияние турецкой "мягкой силы" в Казахстане очень заметно, там масса турецких религиозных школ, молодёжь ездит в Турцию, где им промывают мозги на предмет "общетуранского единства".

– Не кажется ли Вам, что, помимо внешнего влияния, в дрейфе Казахстана от России виноваты и мы?

– Именно наша элита сделала всё, чтобы Казахстан стал таким, каков он есть. Ведь там всё до боли напоминает Украину – там тоже начиналось с учебников, бытовой русофобии и внешнего влияния, которому Россия не препятствовала. И что – нам теперь готовиться к ещё одной СВО – на территории Казахстана?!

Сегодня либеральная тусовка в России делает всё, чтобы максимально усложнить получение гражданства русским людям, желающим уехать из Казахстана. А наш МИД более чем благодушно относится к любым нарушениям там прав русских.

Впрочем, сегодня уверовавшие в своё "величие" казахи вряд ли вообще захотят кому-то подчиняться и быть на вторых ролях.

Казахов со школьной скамьи учат, что они - великие, всё создали и всё изобрели. Фото: Pavel Mikheyev/Shutterstock.com

– Кто их друг сегодня?

– Свои внешнеполитические приоритеты они расставили следующим образом: на первом месте, как партнёр, у них Запад, потом Китай, Турция, и уже потом Россия.

Всё потому, что Москве можно "продать" любую туфту – даже просто заявить с трибуны, что "Россия – наш друг", после чего попросить денег, использование которых никто не проконтролирует. А вот с китайцами такое не пройдёт – эти отчёт за каждый юань спросят. Скажите, у нас есть в Казахстане хотя бы один пророссийский политик? Нет! И это говорит о многом.

Но элиты в России, пока есть, что продавать в Казахстан или что тащить оттуда, это вполне устраивает. Как устраивало и на Украине. А что Казахстан худо-бедно помогает России обходить санкции – так это, повторюсь, не госполитика страны, а личная заслуга Токаева. Не станет его – и всё.

– Как именно станут убирать Токаева, совсем недавно избранного большинством голосов избирателей?

– Американцы станут убирать Токаева сразу, как пройдут следующие выборы, время у них есть. Даже если он выиграет, будет как с Януковичем – новый майдан. Недавняя заваруха в Казахстане, прекращённая вмешательством ОДКБ, кое-как стабилизировала ситуацию, цены снизили, но ничего же по сути не поменялось!

И вот сегодня казахской молодёжи активно прививают западные ценности. А когда всё начнётся, то СМИ, большинство которых находятся под крылом фонда Сороса "Открытое общество"*, синхронно начнут трындеть, что выборы нелегитимны, что Токаев "слишком старый". Будут бить по всем "болевым точкам", которые были созданы ещё до Токаева.

И когда молодёжь выйдет на протесты, просто подсунут ей "вождя" – какого-нибудь местного Пашиняна. Он и объявит, что виной всему – Токаев, который с Россией дружит и поддерживает "пережитки совка". Убрав его, мы начнём дружить с Западом, выкинем всех русских и тогда заживём по-европейски! Для организации этого процесса, собственно, Розенблюма послом и назначили.

Если мы хотим потерять Казахстан, тогда России надо и дальше смотреть на всё сквозь пальцы, не вести там идеологическую работу, пропагандирующую наше единство, общие победы и достижения. Пока в Кремле не поймут, что сплотить постсоветское пространство могут не либеральные, а наши традиционные (в том числе и пропагандировавшиеся в СССР) ценности, мы успеха не добьёмся.

– Как может сложиться ситуация для России, если казахский майдан всё же удастся?

– Это будет полное дежавю с Украиной. И мы будем просто вынуждены ввести войска на север Казахстана для спасения русских, которых начнут убивать прямо на улице средь бела дня. Конечно, у нас тут же появятся добровольческие корпуса, которые пойдут туда защищать русских.

Потом появится какая-нибудь самопровозглашённая местная власть, которая заявит об отделении от Казахстана, а тот тут же двинет на подавление "мятежников" войска. Тогда придётся и нам двинуть свои. Ну и далее - всё, как на Украине.

– Каковы наши шансы на победу в этом случае?

– Что хорошо, Россия сможет войти туда под флагом ОДКБ, даже если никто из других членов организации её не поддержит. Ещё один плюс – казахстанская армия - не чета ВСУ, имевшей 8-летний опыт войны против ДНР-ЛНР, так что надолго конфликт вряд ли затянется. Тем более, что если на Украине наши стремятся не накрыть ракетными ударами тамошних "почти русских", то с Казахстаном стесняться не будут.

Да и "вписываться" за распадающийся Казахстан всерьёз никто не станет – всем игрокам выгодно образование зоны перманентной военной нестабильности по южным границам России. Конечно, этого хотелось бы избежать. Но для этого надо осмысленно действовать, а не ждать у моря погоды.

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* Фонд Джорджа Сороса "Открытое общество" признан нежелательной организацией в России.

https://tsargrad.tv/articles/russkih-budut-ubivat-na-ulice-s...

