Уфа. Было — стало - 8

Улица Пушкина. Бывший дом Нагарёвых. Чёрно-белая фотография — главный подъезд роддома №1. Нижний снимок — тот же главный подъезд, но уже среднего специального музыкального колледжа. Обе фотографии сделаны с одной точки. До середины 1950-х вход в нынешний парк имени Аксакова украшали резные деревянные ворота. В 1956 году ворота были разобраны. На освободившемся месте была построена арка на восьми колоннах — вход в Сад имени Луначарского (так тогда назывался парк; в народе — лунный)

В царские времена парк был частным. Василий Ильич Видинеев приобрёл его в конце 1880-х и построил большой летний театр. Это было красивое деревянное, но неотапливаемое здание, потому театр работал только летом. Ворота и театр были построены в одной стилистике. Поскольку вход был платным в воротах были устроены кассы — билетики продавать.

В первые советские годы Видинеевский парк был переименован в честь Наркома просвещения СССР Анатолия Васильевича Луначарского. В 1989 году снова переименование — в память о писателе Аксакове. В том же году парк был включен в реестр памятников истории и культуры Уфы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 70 лет. Улица Гоголя. Разрушается 120-летний дом семьи Гуревич. 4 августа 1915 года в этом доме скончался проживавший в Уфе два десятилетия уроженец Могилёва, зубной врач Исаак Самуилович Гуревич. Он был сослан в Уфимскую губернию по делу о народовольцах. Здесь он работал зубным в мужской гимназии, потом в училище для глухонемых.

Дом — образец деревянного зодчества. Первый этаж кирпичный, второй деревянный. Он был внесен в реестр выявленных объектов культурного наследия, но в 2000-е годы из реестра удалён. Вечером 27 октября 2019 года был пожар. С тех пор минуло больше трёх лет. Дом семьи Гуревич до сих пор стоит без внимания.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 20 лет. Угол Октябрьской Революции с улицей Воровского. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в конце 1980-х. Нижний снимок — более 30 лет спустя.

Здесь всё сильно изменилось в середине 1990-х со строительством проспекта Салавата Юлаева. Появился путепровод. Под снос пошла чётная сторона Воровского — старинные деревянные дома.

На верхней фотографии ещё можно увидеть старинную застройку бывшей Большой Казанской улицы. Сохранился дом Ивана Евдокимовича Демидова. Он хорошо виден на двух фотографиях. Одна из старейших каменных построек Уфы, 1770-х годов постройки. Демидов — представитель легендарной династии горнозаводчиков, владелец Кагинского и Узянского горных заводов на Южном Урале. Его отец основал в Уфе Демидовскую слободу.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Водонапорная башня Уфимского водопровода. Старинная фотокарточка сделана в начале 1900-х годов. Нижний снимок — около 120 лет спустя.

Башня построена недалеко от магометанского кладбища, на самой высокой точке города. Улица, на которой она стоит, когда-то называлась Водопроводной. Сейчас это имя носит соседняя улица.

Строительство водопровода началось в апреле 1899 года и закончилось летом 1901-го. Чтобы собрать деньги на масштабные работы, губернатор Николай Модестович Богданович даже открывал кампанию облигационного займа. Инженер Стахий Матвеевич Кирпичников построил у моста через Белую два шахтных колодца, из которых вода насосами поднималась на холм — в резервуар башни, а откуда разводилась по сети труб.

Башню использовали по назначению вплоть до 1950-х годов, после чего она была передана на баланс Башкирского государственного университета. Здесь работала астрономическая станция для наблюдения за искусственными спутниками Земли. Станция покинула башню в 1980-х. С тех пор она заброшена и ждёт реставрации. В год 120-летия первого Уфимского водопровода башня была внесена в реестр объектов культурного наследия.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки Улица Спасская (ныне Новомостовая). На чёрно-белом снимке деревянные резные ворота дома генерал-майора в отставке Капитона Парфёновича Слотова. На современном снимке — те же ворота после реставрации.

Напомним, что в начале 1920-х дом был передан Шагиту Ахметовичу Худайбердину, большевику, участнику подавления Кронштадского мятежа, партийному начальнику Башреспублики и народному комиссару внутренних дел БАССР. Его семья проживала здесь вплоть до 1959 года. С 1961 года по 1990-й в доме работала детская библиотека №7. В 1990-е годы, когда библиотека переехала, дом стал музеем Худайбердина.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Это не Уфа, хотя на старинной открытке утверждается обратное. Это бывшая Байкинская волость бывшего Бирского уезда Уфимской губернии. Ныне территория Караидельского района.

На противоположном берегу реки Уфы на чёрно-белой фотографии видна небольшая деревушка Тураево. Здесь жили бывшие государственные крестьяне. Собственно, они и основали деревню. Перед Первой мировой в ней проживали 128 человек. Перед Великой Отечественной — 190. В советские годы Тураево входило в состав Хорошаевского сельсовета Байкибашевского района БАССР.

В апреле 1959 года река Уфа была перекрыта. Тогда же запущен первый гидроагрегат Павловской ГЭС. К тому времени Тураево, как десятки иных деревень, было расселено и затоплено. О прошлом теперь напоминает лишь рельеф.

Разница между фотографиями около 110 лет. Мэрия планирует снести парковые ворота 1955 года и воссоздать их заново.

На черно-белой фотографии дореволюционные, деревянные ворота парк. На нижнем снимке ворота 1955 года. Обе фотографии сделаны с одной точки. Парк Свободы. Ныне парк Матросова. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1920-е годы. Нижний снимок с той же точки 100 лет спустя.

До революции парк назывался Ушаковским, в честь бывшего уфимского губернатора Сергея Петровича Ушакова. 19 мая 1903 года, то есть ровно 120 лет назад, на парковой аллее боевик-эсер Егор Дулебов застрелил уфимского губернатора Николая Модестовича Богдановича. В первый год Советской власти парк получил новое имя — Свободы.

В 1943 году он был переименован снова — в честь 19-летнего красноармейца Александра Матвеевича Матросова. На чёрно-белой фотографии красивая чугунная арка — это старые парковые ворота. Над ними висит реклама Госкино ИДЕЛЬ. В парке рядом с воротами стоял красивый деревянный кинотеатр «Идель» (бывший театръ Мир). За входом видна деревянная застройка бывшей Центральной улицы (ныне Ленина).

Ушаковский считался лучшим парком Уфы. Лучше, чем Видинеевский. Здесь работали читальня, упоминавшийся летний кинотеатр, гремела эстрада, аттракционы, биллиардная, летнее кафе.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Ленина. Здание треста «Башкиргеология». Чёрно-белая фотография сделана осенью 1954 года. Фасад украшен перед праздником Октябрьской революции. Портреты Хрущёва и Молотова висят под портретами Сталина и Ленина.

Современный снимок с той же точки 69 лет спустя.

В мае 1932 года было открыто Ишимбайское нефтяное месторождение. Стало понятно, что в Башкирской республике можно добывать нефть в промышленных масштабах. Нефтяникам были срочно нужны свои здания. Корпус для Башкирского районного геологического управления был заложен летом 1932 года на улице Зенцова (с 1937 года — Ленина). Завершено строительство в 1933-м, ровно 90 лет назад. Архитектор Валентин Оттович Вайднер. Этнический немец, он вернулся в Уфу после учёбы в Казани.

На фронтоне здания первые годы висела большая вывеска: ГЕОРАЗВЕДКА. Здесь же расположился Уфимский геологоразведочный техникум. В 2017 году здание внесено в реестр памятников.

Сегодня здесь фонд обязательного медстрахования и управление по делам архивов.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Александровская (ныне Карла Маркса). Дом, вошедший в историю Уфы под именем Поносовой-Молло. Возведён в 1910 году архитектором Константином Александровичем Гуськовым.

Поносова-Молло, это Елена Александровна Словохотова. Её первый муж — Василий Епифанович Поносов, пермский купец и землевладелец. Второй — Солон Ильич Молло, потомок испанских сефардов, греческий подданный, приехавший в Россию как торговый представитель. Супруги Молло родили двоих сыновей. Но после революции 1917 года Солон Ильич покинул Россию. Вслед за ним через несколько лет уехал младший сын Евгений. Старший, Борис, погиб в пожаре Гражданской войны. Внук Молло и Поносовой — Джон Молло стал известным британским художником по костюмам, дважды получал «Оскар» — за костюмы к фильмам «Звездные войны» и «Ганди».

Дом был национализирован. В 1919 году, в разгар Гражданской, здесь располагался штаб 25-й стрелковой дивизии легендарного Василия Ивановича Чапаева. До 1935 года тут работал музей Октябрьской революции, затем — Дом учёных, и Башкирский филиал Академии наук СССР. Сейчас Музей археологии и этнографии.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Улица Тукаева (бывшая Воскресенская). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1920-е годы. Современный снимок — 100 лет спустя.

Если сильно увеличить старый кадр, можно разглядеть на дальнем плане два храмовых купола. Справа — Уфимское епархиальное училище с куполом домовой Тихоновской церкви (ныне там госпиталь ветеранов войн). Слева — купол звонницы Ильинской церкви. Она была построена в 1856 году. Колокольня, самая высокая в Уфе, встала на год позже. Храм был взорван в начале 1930-х. Слева на двух кадрах — крайняя аллея Ушаковского парка (он же парк Матросова). Сто лет назад аллея была берёзовой, сейчас хвойная.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Воскресенская (ныне Тукаева). Дом Магометанского духовного собрания (или Татарского собрания, как указано на старинной открытке). В дореволюционной России этноним «татары» очень часто был синонимом мусульман. Чёрно-белая фотография сделана в начале 1900-х. Современный снимок — 120 лет спустя.

Уфимское духовное магометанского закона собрание было учреждено в сентябре 1788 года Екатериной II. В этом году исполняется 235 лет.

Решение о строительстве нового здания для собрания было принято ещё в 1840-х. Но по разным причинам (проект не годится, нет денег на строительство и так далее) строительство затянулось. В 1861 году здание было заложено, а к 1864-му закончено. Это был проект губернского архитектора Александра Ивановича Домбровского. Постройка получилась крайне удачной: дом служит без перерыва почти 160 лет. Ныне здесь Центральное духовное управление мусульман России.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Здание Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури. Признано объектом культурного наследия в 2017 году. Кажется, это самый молодой памятник в Уфе.

В сентябре 1965 года на пустыре бывшего Ушаковского парка, названного в честь уфимского губернатора Сергея Петровича Ушакова, открылся новый корпус Башдрамтеатра. Говорят, что он стоит на фундаменте Уфимского кафедрального собора во имя Воскресения Христова, который был разобран в начале 1930-х годов. Кирпичи собора потом пошли на стройку Дома специалистов на улице Ленина, 2.

Здание театра в 1965 году смотрелось интересно. Хотя, сейчас, спустя почти 60 лет, оно кажется несколько простоватым. В 2000 году после небольшого пожара театр был кардинально и очень неплохо перестроен архитекторами из Петербурга.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более полувека. Большая Сибирская улица (она же Мингажева). Покровский храм — старейший из сохранившихся уфимских церквей. Храму 206 лет. Он был возведен из кирпича вместо древней деревянной и ветхой церквушки. Рядом стоял ещё один храм — Никольский, но он сгорел в 1808-м.

Деньги на строительство выделил купец Данила Степанович Жульбин. Колокольню обустраивали на средства князя Ивана Афанасьевича Уракова. В 1817-м был освящён один из возведенных приделов, а полностью работы завершились только через шесть лет. Помешал Большой уфимский пожар 1821 года, устроенный, как полагают недоброжелатели, по вине губернатора Матвея Андреевича Наврозова.

Храм при советской власти был закрыт, но ненадолго. Там были воинская часть и аптечный склад. В марте 1957 года Покровскую вернули верующим. С тех пор и по сей день здесь идут службы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Малая Сибирская улица (ныне Ветошникова). На дальнем плане двух фотографий виден Покровский храм. Храм стал ориентиром, по которому было найдена прежняя точка съёмки. Также можно ориентироваться по небольшим деревянным домикам справа. Они до сих пор сохранились. Слева — овраг и речка Сутолока.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 60 лет. Бульвар Славы. Кинотеатр «Салют» на 300 мест был построен в конце 1960-х. Это был типовой проект со скромным интернациональным орнаментом на фасаде. Здесь давно уже не показывают кино. «Салют» ныне — это магазин, студия, школы и так далее. Хорошо, что сохранили вывеску и не зашили орнамент в керамогранит.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет. Угол Воскресенской и Садовой улиц (ныне Тукаева и Александра Матросова). Корпус Уголовного и Гражданского окружного суда. В 1892 году был издан Указ Правительствующего Сената «О введении судебной реформы в полном объеме в Уфимской и Оренбургской губерниях». В соответствии с ним в Оренбурге и Уфе появились свои окружные суды и судебные палаты. Интересно, что для Уфы работала Казанская Судебная палата.

Дом для суда был выкуплен городскими властями у частных лиц. Пишут о жене (вдове?) действительного статского советника Симонова. Но это не точно. Вдали на старинном снимке виден Губернаторский дом. После революции в здании разместился Отдел юстиции исполкома Уфимского губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Затем долгое время — Верховный суд Башкирской республики. В 1930-е здание было надстроено на один этаж. В 2014 году реставрировано. Сейчас здесь Кировский райсуд.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 120 лет. Угол Коммунистической и Крупской (бывшие Большая Успенская и Жандармская). Верхняя фотография сделана в начале 2000-х. Нижний снимок — 20 лет спустя.

Перед вами дом 1879 года постройки. В историю Уфы дом вошёл под именем известной купеческой семьи Вольмут. Они жили здесь. Отец и сын Георгий Иосифович Вольмут и Георгий Георгиевич Вольмут основали в Бирске пивоваренный завод. Рядом с домом, на Большой Успенской, находилась пивная лавка завода Александра Георгиевича Вольмута. Лавка сохранилась по сей день. В советские годы там разместился детский кинотеатр имени Александра Матросова. К сожалению, дом Вольмутов был снесён в 2006 году. На этом месте построен многоквартирный жилой корпус с имитацией фасада уничтоженного дома.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Архиерейская гора и Архиерейская слобода. Чёрно-белая фотография сделана в 1920-е годы. Современный снимок — 100 лет спустя.

С левого края старинной фотокарточки видна деревянная, с шатровой звонницей Всехсвятская церковь, что в Дубнячках. Она была построена и освящена в мае 1898 года. Спустя 35 лет, летом 1933 года, решением президиума Уфимского горсовета закрыта, а затем сломана. В память о храме осталось только название улочки — Местные Дубнячки.

Слобода на высоком обрывистом берегу реки Белой появилась ещё в 1700-е годы. Правда, называлась тогда не Архиерейской, а Волнушки. Об этом канувшем в Лету топониме осталось напоминание в виде улицы Волновой. После того, в начале 1800 года, была учреждена Оренбургская и Уфимская епархия, а в Уфе появился архиепископ, слобода стала Архиерейской. Дом правящего архиерея стоял на вершине горы. Он хорошо виден на верхнем снимке. В 1970-е годы дом был снесён. На его месте появился массивный корпус обкома КПСС и Совмина БАССР (ныне Дом республики).

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Угол Телеграфной и Большой Успенской (ныне Цюрупы и Коммунистическая). Краснокирпичный дом Родиона Петровича Платонова. Заложен в 1904 году, завершён в 1906-м. Архитектор неизвестен, но, скорее всего, это типовой проект.

Платонов был купцом. В огромном справочнике Суворина от 1899 года удалось найти его имя в разделе «Колониальный и гастрономический товар и фрукты».

На первом этаже был магазин «винно-колониальной торговли» с кондитерско-прянично-крендельным заведением. В сети до сих пор можно найти и купить неизвестно как уцелевшую бумажную упаковку от пирожных из пекарни Платонова, на которой указано, что у Родиона Петровича в Уфе три магазина. Первые два на Верхне-Торговой площади. Третий — при собственном доме с производством кондитерских изделий.

В советское время торговое назначение дома не поменялось. Здесь работал магазин. На чёрно-белом снимке хорошо читается вывеска: ОВОЩИ-ФРУКТЫ, СОКИ-ВОДЫ. Ныне здесь Управление по организации деятельности мировых судей. Дом внесён в реестр памятников.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В этом году исполняется ровно 150 лет как на Случевской горе был разбит Случевский сад.

На черно-белой фотографии красивые парковые ворота. На современном кадре те же ворота более века спустя.

До благоустройства Случевской горы в 1873 году, эта территория была обычным пустырем и пребывала в полнейшем запустении. Впрочем, полноценным парком Случевский стал только четверть века спустя.

11 июля (29 июня по старому стилю) 1900 года сад был открыт второй раз. Тогдашний уфимский губернатор Николай Модестович Богданович устроил с учащимися городских училищ праздник древонасаждения. Они засадили все деревьями, которые растут там по сей день.На Усть-Катавском заводе были отлиты чугунные ворота. К сожалению, недавно сильно изуродованные. Вход в парк располагался у домика, где жил ребенком Сергей Тимофеевич Аксаков.

После того как Егор Дулебов убил Богдановича в Ушаковском саду в мае 1903 года, парку на Случевской горе дали имя погибшего губернатора. После революции парк недолго носил имя эсера Егора Сазонова, затем был переименован в сад имени Салавата, а позже стал парком имени Крупской. Ныне это парк имени Салават Юлаева.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Центральная улица (ныне Ленина). Вывеска на здании гласит: Уфимская городская добровольная пожарная дружина. Чёрно-белая фотография сделана в начале 1920-х. Современный кадр почти с той же точки — век спустя.

В этом году исполняется 145 лет, как в Уфе появилась Вольно-пожарное общество. Решением Городской управы пожарным волонтёрам были переданы повозки-водовозки, пожарный насос, гидропульты, лошади.

Пожарное депо с 32-метровой каланчой из красного кирпича было возведено на Центральной улице в 1907 году. Два одноэтажных флигеля с выездами — бревенчатые. В одном из них был клуб Вольно-пожарного общества и даже городской кинотеатр «Муравей» (добровольцам нужно было зарабатывать). После революции в депо также разметилась милиция. Кинотеатр «Муравей» был закрыт, но в советские годы ненадолго возобновил работу под названием «Факел».

Оба бревенчатых флигеля давно разобраны. Но каланча и кирпичное здание Вольно-пожарного общества до сих пор служат. Ныне здесь пожарная часть №2 Чёрно-белый снимок более века назад сделал с Усольской горы Аполлоний Александрович Зирах. Современный кадр с того же места.

На верхней фотокарточке — половодье. Уровень воды в Белой намного выше естественного состояния. Единственная сохранившаяся архитектурная точка — водонапорная башня. Она хорошо просматривается на двух снимках. Остальные архитектурные доминанты: Троицкий храм и кафедральный собор Христова Воскресения были сломаны ещё в 1930-е годы. Город изменился неузнаваемо. Набережная. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в конце 1960-х. На втором плане двух снимков хорошо виден монумент Дружбы народов, возведённый в 1964 году на месте взорванного в 1956 году храма во имя Святой Троицы.

Старая застройка набережной снесена в 1970-е. Тут было много таких домов. Рядом стоял речной причал; место было застроенным и оживлённым. Недалеко от деревянного домика, что на старой фотокарточке, стояла каменная мельница, принадлежавшая некогда купцу Василию Афанасьевичу Петунину. Она тоже канула в Лету.

В ноябре 2022 года здесь появился новый монумент — Город трудовой доблести и славы, вокруг которого был разбит сквер.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет. Проспект Сталина (ныне улица Первомайская). Въездные ворота в город Черниковск.

Роль ворот играют два восьмиэтажных дома-близнеца. Такое архитектурное решение было распространённым в послевоенном СССР. Например, одновременно с воротами в Черниковске были возведены очень похожие восьмиэтажки в Казани.

Главная улица Черниковска была распланирована и начала застраиваться в 1940-х. Главным архитектором города тогда была 29-летняя Маргарита Николаевна Куприянова. Именно она прочертила на генплане проспект, получивший имя Сталина. Первым зданием на нём стал кинотеатр «Победа».

Восьмиэтажные дома проектировали приглашённые архитекторы из Ленинграда. Товарищи М. Лысогорский и В. Голосов.

Строили дома не одновременно. Первым был возведён тот, что слева, в 1954 году. Правую башню завершили уже после объединения в 1956 году Уфы с Черниковском. Несколько лет назад обе башни отреставрировали. Они внесены в реестр памятников архитектуры.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 60 лет. Устье Сутолоки и панорама реки Белой. Чёрно-белая фотография сделана в 1920-е годы. Современный снимок — век спустя. Когда-то Сутолока играла большую роль в развитии Уфы. Она была естественной преградой на пути к Уфимскому кремлю. Река было небольшой, по ней могли пройти только лодки. В XX веке большая её часть была закована в трубу. Исчез знаменитый Сутолочный мост

Когда будете проезжать по Салавата Юлаева, вспомните, что едете через долину реки, на берегах которой когда-то стояли Глумилино, Дубово, Новиковка — деревни, канувшие в Лету.

К сожалению новая набережная несколько изуродовала устье. Раньше Сутолока живописно впадала в Белую. Теперь она больше похоже на сброс сточных вод из большой трубы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Воскресенская (ныне Тукаева). На чёрно-белой фотографии каменные ворота Архиерейского дома. Современный кадр сделан почти с той же точки. Теперь на месте ворот и самого дома массивный корпус бывшего Башкирского обкома КПСС и Совмина БАССР (он же Дом республики).

После того как в начале 1800 года была учреждена Оренбургская и Уфимская епархия, в Уфе появился архиепископ. Поселился он в бывшей наместнической резиденции на высоком берегу реки Белой. Это был большой охраняемый дом с садом, окружённый забором. В 1826−1828 годах деревянная резиденция была разобрана, на месте был возведён кирпичный дом с домовой церковью, вокруг каменная ограда.

В годы Первой мировой архиепископ Андрей (в миру князь Александр Алексеевич Ухтомский) отдал дом под госпиталь. В годы Советской власти здание передано для организации детской больницы. В 1970-е годы оно было снесено в связи со строительством будущего Дома правительства. Улица Ленина (бывшая Центральная). Здание треста «Башкиргеология» и двухэтажный дом Султановых. Чёрно-белая фотография сделана после войны, в 1940-е годы. Нижний снимок — более 70 лет спустя.

Дом Султановых принадлежал семье Мухамедьяра Султанова. Мухамедьяр Мухаметшарипович почти 30 лет был муфтием Оренбургского магометанского духовного собрания. Он скончался летом 1915 года, после чего дом унаследовала Марьям Шейхульисламовна. После революции дом был национализирован, превращён в коммунальное жильё. Теперь здесь поликлиника.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Панорама Уфы с разницей более 100 лет. Чёрно-белая фотография сделана с улицы Большой Успенской. Нижний кадр с той же точки, только улица теперь называется Коммунистической. В центре двух снимков Покровский собор. За ним бывшая Репная слобода. Храм стоит меж двух улиц: Большой и Малой Симбирских (ныне Мингажева и Ветошникова). Рядом — Солдатская слобода.

Большая Успенская в этом месте пролегает между двух оврагов, по дну которых бежали притоки Сутолоки. На картах XIX века они помечены как Безымянные. Когда-то отсюда можно было увидеть реку Белую и противоположный берег. Сейчас это невозможно.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Труниловская слобода. Ныне эта улица носит имя Зайнуллы Расулева. В советские годы была Благоева, а до революции — Случевский переулок. Чёрно-белую фотографию сделал Аполлоний Александрович Зирах в 1910-х годах. Современный кадр с той же точки 110 лет спустя.

Труниловская слобода лежала на Случевской горе по соседству со слободой Архиерейской. В память о ней ныне осталось только название Труниловского переулка. В Труниловской слободе жил 17-летний Шаляпин, когда в 1890 году переехал в Уфу, где выступал в хоре опереточной труппы.

Случевская гора долгое время была совершенно голой, пока её не начали засаживать деревьями. На старинном снимке ещё заметно отсутствие растительности. Панорама реки Уфы (Караидель) с вершины Лысой горы. Наверное один из тех редких случаев, когда верхняя и нижняя фотографии почти не отличаются. За спиной фотографа начинается археологический памятник «Чёртово городище». По счастью, он тоже уцелел.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 70 лет. Блохинская улица (с 1930 года Кавказская). На чёрно-белом снимке дача Софии Николаевны Блохиной, супруги Николая Кондратьевича Блохина. Тогда эта часть считалась пригородом. Блохины — основатели первой в Уфе публичной библиотеки-читальни, которая была открыта в 1868 году при книжном магазине Николая Блохина. Сохранилась до сих пор.

Блохина умерла в декабре 1913 года в возрасте 61 года. Её муж закончил свои дни после революции в советской тюрьме. Но в Уфе осталась память о них. Название улицы Блохинская пошло от традиции, что была в старой России. Тогда улицы и переулки часто назывались по фамилии владельца крайнего дома либо самого заметного.

К сожалению, дача Блохиной не сохранилась. На этом месте теперь стоит жилая постройка. Только рельеф отдалённо напоминает о прошлом.

Обе фотографии сделаны примерно с одной точки. Советская Уфа. Улица Софьи Перовской (бывшая Средняя Усольская). Когда сделана чёрно-белая фотография, доподлинно неизвестно. Вероятно, это 1960-е годы. Улица пересекает всю Усольскую гору. За что получила своё название. Верхняя Усольская улица теперь носит имя Нечаева. Бывшая Малая Усольская называется просто Усольской. На фотографиях, можно сказать, историческая трассировка бывшей Средней Усольской. Современная широкая улица Софьи Перовской проложена в советские годы.

Оба снимка сделаны почти с одной точки Деревянный мост через реку Сутолоку. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1920-е годы. Современная фотография — чуть дальше, с иной точки, но это тот же ракурс и то же направление.

Мост был деревянным, однопролëтным и достаточно широким. В современном измерении — четырёхполосный (по две полосы в каждую сторону). Некогда Сутолока служила естественной преградой на пути к Уфимскому кремлю. Река была небольшой, но по ней могли ходить лодки. В XX веке, уже при Советской власти, большая часть реки закована в трубу. Исчез знаменитый Сутолочный мост. В районе устья был построен коллектор. Через долину реки теперь пролегает улица Салавата Юлаева. Труниловский переулок. Вид на Первую соборную мечеть Уфы, или, как её зовут в народе, Тукаевскую. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1920-е годы. Современный кадр почти с той же точки около 100 лет спустя.

Мечеть была заложена в 1829 году по соседству с трущобами Труниловской слободы. Строительство завершилось через год, в 1830-м. В то время каменных зданий в Уфе было как пальцев на одной руке.

Деньги на строительство дал царëвококшайский княжеского роду 2-й гильдии купец Мукмин Хужясаетов (или Мукмин Тагирович Хозясеитов, как его называли русские). Мечеть числилась при Оренбургском магометанском духовном собрании. Когда муфтий Габдессалям Габдрахимов задумал стройку, он обратился в два города, где жили самые богатые мусульмане, — Казань и Касимов. Откликнулся Хужясаетов. Как пишет казанский историк Радик Салихов, в 1829-м и в начале 1830-х он потратил свыше 80 тысяч рублей на строительство каменных мечетей в разных городах России — невероятные по тем временам деньги.

Она была главной мечетью мусульман России первые 100 лет и в каком-то смысле остаётся ею по сей день.

Соседство мечети с Труниловскими трущобами пошло на пользу последним. Как пишет Сергей Германович Синенко, упорядочивание застройки слободы в определённой мере связано с инициативами муфтия Салимгарея Тевкелева, председателя Духовного собрания в 1865–1885 годах. Вид на Уфимский кафедральный собор во имя Воскресения Христова. Фотограф стоит у ограды архиерейского дома. Современный кадр сделан чуть правее. Повторить старый ракурс в точности уже невозможно из-за фатальных изменений. На месте собора теперь здание Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури.

Собор был закрыт постановлением Уфимского городского совета в мае 1931 года и на следующий год был разобран на кирпичи. Почти 30 лет на сём месте был пустырь. В сентябре 1965 года открылся корпус Башдрамтеатра.

За век с лишним здесь все сильно изменилось, включая рельеф. Удивительно, что у театра до сих пор встречаются старые березы. Они когда-то окружали Воскресенский собор. Площадь перед Первой соборной мечетью Уфы. 1911 год. Современный кадр повторён с той же точки 112 лет спустя. Местность сильно изменилась за век с лишним, но главный вход в мечеть (слева на двух фотографиях) доказывает, что это одно и то же место.

На чёрно-белой фотографии пятничный намаз (или сразу после него). В тот год в Уфе отмечался 25-летний юбилей служения пятого муфтия Мухамедъяра Мухаметшариповича Султанова, а также 50-летие его государственной службы.

Старинная фотография богата на детали. Самая интересная из них на правом крае: кресло на газоне, на нём восседает некто в длинном форменном кафтане и фуражке с белой тульей. Полицейские офицеры натягивали летом на свои фуражки белый чехол. Возможно, это полицмейстер Уфы, которому дозволено присутствовать на пятничном намазе. В 1911 году сию должность занимал Генрих Генрихович Бухартовский (католик, кстати). Советская Уфа. Улица Фрунзе (бывшая Большая Ильинская, с 2008 года — Заки Валиди).

Трёхэтажный корпус по центру двух фотографий — жилой дом для сотрудников Башнефтесбыта (он же Башнефтеснаб). Здесь же располагались конторские помещения. Он был заложен перед войной на территории снесённого Ильинского храма. Это самое видное место Уфы — на холме, оно хорошо просматривалось из старой части города.

Проектировал архитектор Александр Михайлович Мышкин. По его замыслу, рядом должны были построить такой же корпус. Но помешала война. В 1972 году на освободившемся месте возведён 14-этажный жилой дом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет. ___________

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

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