Территория Героев...(27)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



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Рядовой Шавлак Кирилл

Заряжающий орудия гаубичного дивизиона 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики рядовой Кирилл Шавлак

Кирилл Шавлак осознанно пришел служить в Народную милицию Луганской Народной Республики сразу после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Говорит, что очень хорошо понимал всю трагичность происходящего на родной земле и давно принял для себя решение защищать Родину. Ровно через две недели после того, как парню исполнилось 18 лет, он подписал контракт и начал осваивать премудрости службы в артиллерии.

В качестве заряжающего гаубицы «Мста-Б» военнослужащий принимал участие в штурме укрепрайонов ВСУ, освобождал от врага населенные пункты ЛНР. Несмотря на молодость Кирилла, командование дивизиона отмечает его смелость, целеустремлённость, исполнительность и инициативу.

Рядовой Кирилл Шавлак уверен, что после победы в освобожденные республики наконец придёт долгожданный мир о котором мечтает каждый житель Донбасса.

Младший сержант Мартыненко Максим



Младший сержант Максим Мартыненко после окончания школы пошёл служить в Народную милицию ЛНР.

За время спецоперации на счету расчёта «Мста-Б» младшего сержанта — более десяти единиц уничтоженной техники и разрушенные укрепрайоны ВСУ.

https://t.me/strana_geroev/3773

Военнослужащий Додосов Иван



«Понравилась форма военных… так получилось», – именно так с улыбкой объяснил свое решение уйти на военную службу командир танкового батальона воинской части Ново-Черкасского Южного военного округа Иван Додосов.

Иван Додосов родился 7 сентября 1989 года в Пестречинском районе Татарстана. После окончания школы решил поступить в Казанское танковое училище. Тогда, став курсантом одного из элитных военных вузов страны, молодой человек и не подозревал, что спустя много лет ему присвоят высокое звание Героя России.

«Я не ожидал, что получу эту награду. К такому моменту подготовиться нельзя. Неожиданно присвоена, но заслуженно», – рассказал Иван Додосов.

На Украине Иван оказался не впервые. Он участвовал в боевых действиях в 2014 году. Тогда за заслуги перед Отечеством Додосов был награжден медалью «За отличную стрельбу», медалью Суворова и медалью «За возвращение Крыма».

Рассуждая о своих планах на будущее, Иван ответил коротко: «Только вперед!»

http://yutazy.ru/news/obschestvo/vernuvshiesya-iz-zony-svo-v-kazan-geroi-rossii-eto-ne-podvig-a-nasha-rabota

Полковник Рыжов Леонид



«Это награда целого коллектива, это геройские подвиги моих солдат» - считает Герой России, полковник Леонид Рыжов, он рассказал о чувстве гордости за своё подразделение

https://t.me/mod_russia/18416

Подполковник Бойко Сергей



Отделение Сергея Бойко овладело стратегически важной высотой и длительное время его удерживало против двукратного превосходства противника. Это дало успех другим подразделения в ходе военной операции

«Личный состав проявил себя мужественно, занимал оборону под огнем артиллерии, не думая о страхе. Это не только моя награда, это награда моих товарищей, моих бойцов, выполнявших боевую задачу плечом к плечу со мной. Это общая награда нашего подразделения» - рассказал Герой России подполковник Сергей Бойко о подвиге своего подразделения

https://t.me/mod_russia/18417

Когда мотострелковый батальон попал в окружение, на помощь ему выдвинулись бойцы подполковника Хашегульгова. Они сходу вступили в стрелковый бой, а потом, развернув реактивные системы «Град», начали бить по противнику полупрямой наводкой. Враг отступил, а мотострелки, к которым на помощь пришел Хашегульгов, вышли из окружения без потерь.

Смелый командир был награжден орденом Мужества.

https://t.me/mod_russia/18427

Уроженец Тувы Амир Ний служит по контракту с 2015 года, с марта 2022 участвует в СВО.

За проявленное мужество и героизм Амир Ний награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством с мечами»

В Кызыле Амира ждут жена и двое дочерей

https://t.me/mod_russia/18513



Александр Чегринец - Казак с большой буквы

Харцызское казачество участвует в операции по освобождению Республики.

Александр в рядах Донецкого ополчения уже 8 лет. В 2014 году Александр попадает в украинский плен под Славянском.

Чегринец на собственном опыте узнал, как нацисты обращаются с пленными. После пыток в плену ополченец остался инвалидом. Несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем Александр продолжает службу в казачестве.

Защитник считает - его долг защитить свою семью, нашу доблестную Россию.

https://t.me/VmesteZaRossiyu/4237

Иван Кочкин – герой спецоперации, награждён медалью «За отвагу»

Ефрейтор обнаружил засаду украинских националистов в лесу. Не медля ни секунды, уничтожил три миномётных расчёта и подразделение охраны до 10 человек. Благодаря его грамотным и самоотверженным действиям, десантники выполнили поставленную задачу

https://t.me/heroesofZ/68

Ефрейтор Айдын Чоомбул из Тувы работает сапёром в зоне СВО, служит в инженерных войсках с 2013 года.

Освобождённая от националистов территория нашпигована минами-ловушками. Опасных находок много: сапёр должен действовать чётко, быстро, с ледяным спокойствием

https://t.me/mod_russia/18566

«Мы помогаем своим же людям. Когда видишь, как тебя встречают, как тебе рады — это очень сильно поднимает моральный дух». Командир боевой машины РСЗО «Ураган» сержант Никита Иусов за успешное выполнение боевых задач награжден Георгиевским крестом.

Он откровенно рассказывает, как местные жители встречают наших военнослужащих, и как дома за него переживают мама и жена. Дома его ждёт двухлетний сынишка.

https://t.me/mod_russia/18584

Наби командовал расчётом в составе миномётной батареи

В ходе выполнения боевой задачи, прикрывая отходящих товарищей, получил тяжёлое ранение ноги, но продолжал бой, ожидая эвакуации, ещё в течение часа.

За подвиги во время спецоперации Наби награждён Орденом Мужества.

https://t.me/mod_russia/18601

Билал Абдулрешидов,



Ахмед Сайдарханов,



Рустам Асуев,



Ахмед Вахаев,



Рустам Джабраилов,



Руслан Мусаев



Бойцы спецподразделения «Ахмат» получили заслуженные награды от руководства Луганской Народной Республики. Указом Главы ЛНР за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в ходе проведения СВО, орденом «Службою и Храбростью» II степени награждён Билал Абдулрешидов, медалями «За отвагу» награждены исполняющий обязанности командира спецназа «Ахмат» Ахмед Сайдарханов, а также Рустам Асуев, Ахмед Вахаев, Рустам Джабраилов и Руслан Мусаев.

https://t.me/RKadyrov_95/2689

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Доброволец Иван Борискин ("Айвен")



Погиб Иван Борискин (позывной "Айвен").

Снайпер "Айвен", доброволец из России, "зеленый берет", воевал храбро - в разведке 1-й Славянской омсбр, в спецподразделении ВВ МВД ДНР.

Погиб, подорвавшись на растяжке, в составе Пятнашки".

https://t.me/voenkorKotenok/39257

Майор Фёдоров Дмитрий



При выполнении боевой задачи погиб майор Фёдоров Дмитрий Васильевич. Это был обычный донецкий мужчина. Обычный, такой как все. Но когда в 2014 году на его землю пришла война, он стал одним из не многих, кто взял в руки оружие, чтобы защитить свой дом, свой город, своих людей. Он положил свою жизнь ради блага большинства.

Дима зарекомендовал себя грамотным и порядочным офицером всегда готовым прийти на помощь. Он был героем, патриотом и погиб таковым. Для него не было сомнений, "за и против", а только надо и по совести.

Мы теряем лучших... Но он ушёл в лучший мир.

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/16573

Военнослужащий Серафимов Максим



Максим Серафимов, командир РГСпН 2-й гв. ОБрСпН ГУ, погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения операции на Украине.

Был посмертно удостоен звания Героя России.

https://t.me/ok_spn/20641

Рядовой Абдуллин Раушан



Рядовой Раушан Абдуллин, разведчик-сапер 6-й роты 10-й бригады спецназа ГРУ, в составе роты спецназа, один их первых встретил противника в Южной Осетии.

Утром 8-го числа начались бои с грузинскими подразделениями, Абдуллин находился в расположение батальона миротворцев в «Верхнем городке».

Находясь на позиции, Абдуллин в том числе корректировал огонь своего подразделения, вёл огонь из РПГ по танкам противника.

В один из моментов боя получил осколочные ранения ног и спины, прикрыл собой рядового Абоимова. Скончался от большой кровопотери.

Помимо рядового Абдуллина, рота потеряла в тот день рядовых Василия Соловьева и Александра Шрейдера (водители), пытались под обстрелом выгнать свои Камазы с бк территории с автопарка, но не успели.

За мужество и героизм рядовому Раушану Абдуллину присвоено звание Героя России (посмертно).

https://t.me/strana_geroev/3760

Военослужащий Вишневский Иван



Героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Иван учился в Лукояновском педагогическом колледже на специальности «физическая культура», который окончил в июне 2021 года. Кроме этого, он был мастером спорта по боксу.

Сразу Иван был призван в армию, а уже в ноябре прошлого года заключил контракт.

В спецоперации на Украине молодой человек участвовал с самого начала.

В армии он всегда хотел служить. С 6-7 класса хотел стать военным.

Траурный митинг и похороны Ивана Вишневского прошли на кладбище села Старинское.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154905885773082

Военнослужащий Бураев Фидар



Фидар Бураев погиб при выполнении боевых задач.

У него осталась жена и четверо сыновей, им помогает родственник, Почётный ветеран Северной Осетии. Он сказал:

«Я инвалид и не могу участвовать в СВО, но хоть так помогу…»

https://t.me/patriotrso/177

Военнослужащий Мингалёв Леонид

Курянин Леонид Мингалёв погиб в ходе спецоперации на Украине

Родился Леонид в поселке Прохоровка Белгородской области. После службы в армии работал на Пристенском комбикормовом заводе.

На контрактную службу поступил в 2014 году.

В составе ВДВ Мингалёв принимал участие в военной операции в Сирии, награжден медалью.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154940954348826

Ефрейтор Миретеев Дмитрий



Погиб 24 мая 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Ему было 35 лет

Дмитрий выполнил свой воинский долг до конца. Он настоящий герой, который был на передовой, не жалел себя и защищал своих сослуживцев.

Пулемётчик разведроты ВДВ Дмитрий Миретеев был похоронен в Туле со всеми воинскими почестями.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154940525350170

Старший матрос Корытов Антон

Старший матрос Корытов Антон Георгиевич героически погиб 8 мая 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Донецкой области

Антон родился в г. Владивосток Приморского края 29 января 1992 года.

Срочную службу проходил в 155 отдельной гвардейской бригаде Морской пехоты Тихоокеанского флота, после чего остался в бригаде на контракте до самого конца.

Антон всегда отличался готовностью прийти на помощь товарищам в любой сложной ситуации. Честный, скромный, веселый и смелый - таким Антон останется в памяти близких, друзей, сослуживцев.

Он погиб защищая мирных людей, наш народ, мирную жизнь.

Посмертно награжден орденом Мужества.

У Антона осталась жена и маленький сын.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154918440832282

Майор Осипов Евгений



Погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Майор Евгений Осипов погиб 4 марта 2022 года при выполнении боевого вылета на штурмовике Су-25. Его самолет был сбит, сам летчик катапультировался, принял неравный бой на земле и погиб как Герой, не сдавшись врагу. https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154945084689690 Гвардии сержант Авраменко Георгий

Десантник гвардии сержант Георгий Авраменко героически погиб 8 июня 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. До последней минуты своей жизни он защищал мирных жителей Донбасса. Награждён Орденом Мужества посмертно. https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154948027190554 Гвардии младший сержант Токарев Герман

Гвардии младший сержант Токарев Герман Анатольевич героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины​ Родился в Онгудае в декабре 1993 года. Учился в педагогическом колледже, госуниверситете. Мастер спорта России по самбо, бронзовый призер Первенства России среди юниоров, неоднократный победитель соревнований по самбо. Работал тренером-преподавателем в СШОР, затем заключил контракт и стал профессиональным военным.​ Гвардии младший сержант Токарев Герман проходил службу в должности старшего разведчика. За время прохождения службы Герман зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, служил примером для окружающих и являлся настоящим товарищем для сослуживцев. 5 июня​ 2022 года во время проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Герман участвовал в проведении доразведки местности. Во время выполнения боевой задачи группа наших разведчиков столкнулась с превосходящими силами националистов. Благодаря смелым и решительным действиям Германа, первого обнаружившего противника и открывшего огонь, противник был застигнут врасплох и отброшен. К сожалению, в ходе тяжелого боя Токарев Герман получил ранение, от которого скончался. Герман навсегда останется в наших сердцах мужественным, решительным воином и добрым, отзывчивым товарищем. Указом президента РФ гвардии младший сержант Токарев Герман Анатольевич за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни награжден орденом Мужества (посмертно). https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154949446831386 Военнослужащий Коновалов Данила

В Каменском районе простились с погибшим при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на территории Луганской Народной Республики. Данил Коновалов родился 25 июля 2001 года в Камне-на-Оби. Закончил Толстовскую школу. Потом учился в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта по специальности «Автоматика и телемеханика». Был спортивным парнем, отдающим предпочтение футболу. Имел огромное количество друзей. Получив диплом в июне 2021 года, Данил сразу, прибыл в военкомат. С детства он мечтал служить в ВДВ и попал в Псков именно в эти войска. Со своей девушкой Данил начал встречаться практически с первого класса. Она живет в Новосибирске, поэтому после школы молодой человек поехал поступать в этот город. А потом девушка поступила в псковский педуниверситет. Дело шло к свадьбе… В январе этого года Данил Коновалов сказал родителям, что их направляют на учения в Белоруссию. С 24 февраля он стал участником спецоперации в Луганской народной республике. 16 мая на окраине одного из сел ЛНР хорошо ловила сотовая связь, и большинство ребят также как Данил по видеосвязи общались с родными и близкими. Это был его последний звонок. 21 мая Данил Коновалов, оператор-наводчик номер расчёта самоходно-артиллерийской батареи десантно-штурмового батальона 234 гвардейского десантно-штурмового полка погиб при штурме позиций неонацистов около с.Липовое ЛНР. Данил погиб, как настоящий герой, выполнив с честью воинский долг. Данил Коновалов, за воинский подвиг Указом Президента России представлен посмертно к государственной награде орден Мужества. https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154956440374554 Капитан Марданов Алимамед Героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Совершал освобождение деревни от националистических группировок. Не прячась за спины своих солдат, принял неравный бой. Благодаря смелым, грамотным, мужественным действиям капитана Марданова Алимамеда Руслановича группа противника была уничтожена. В ходе боя получил ранение не совместимое с жизнью. Прощание состоялось на Родине в Республике Дагестан. За самоотверженность, мужество и отвагу Марданов Алимамед Русланович награжден «Орденом Мужества» посмертно. https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154987437067546 Военнослужащий из Талицы. Осталось 5 детей... https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43684355902/Zamechatelnyie-rabotyi-hudozhnika-grafika-Vadima-Okladnikova-o-n?utm_referrer=mirtesen.ru

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !



Под шум и грохот канонады

Я закрывала кабачки.

Над головой неслись снаряды

Звенели в воздухе Грачи. С утра работают ребята

И насыпают от души

Сколько ж ещё, всего им надо,

Чтоб эту нечисть потушить. А Телеграмм во всю вещает:

Кто ранен, кто и где погиб.

Под ноги лепестки кидают

Спаси, помилуй, Господи! Народ бесстрашный и привычный

В повозках воду прёт домой.

Такой в Донецке день обычный.

Держись, мой город, дорогой! Закат. Уж банки остывают,

Трясутся стены от волны.

И звук войны не умолкает,

И в сердце нету тишины. С молитвой жить, конечно легче

И если Бог даст, не помрём,

Порадуемся нашей встрече.

Закуска есть. Победу ждём!!! ( Плужникова Жанна) https://t.me/atodoneck/17834 «Донбасс за нами»

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Выпуск 24 Выпуск 25 Выпуск 26

Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 13

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 14

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 15

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 16

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 17

Замечательные работы художника-графика Окладникова о наших героях

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.16

Сладков + об артиллерии

Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!

Зов