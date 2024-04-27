"Амбрелла" - смертники, "кашники" - зэки? Неожиданный бунт в Госдуме расставил всё по местам

ФОТО: FREEPIK

Госдума 19 марта приняла во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта на прохождение военной службы в период спецоперации. Идея, что осуждённые за изнасилование могут попасть в ряды ВС России, обескуражила некоторых парламентариев. По этому поводу в нижней палате парламента разгорелись жаркие споры.

Искупить вину кровью

Возможность "искупить вину кровью" получат теперь по закону подозреваемые и обвиняемые в преступлениях небольшой и средней тяжести. Запретят заключать контракт с Минобороны осужденным за преступления особой тяжести.

Тем, кто совершил преступления по таким статьям УК РФ, как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмена, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений, возможности заключить контракт с ВС РФ предоставлено не будет вовсе, - пояснил председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Но служба по контракту ещё не означает снятия судимости. Полное освобождение от ответственности или от отбывания наказания с погашением судимости произойдет лишь в случае награждения государственной наградой или увольнения с военной службы по возрасту, состоянию здоровья либо в связи с окончанием СВО.

Если раньше подписание контрактов с военным ведомством было невозможно "примерно по 30 составам преступлений", то ко второму чтению законопроекта их количество увеличилось до 50 "за счет других преступлений, посягающих на государственную и общественную безопасность".

Также среди законов, запрещающих заключенным подписывать контракт, - преступления против половой неприкосновенности, в частности, подростков и детей.

Взрослых женщин, значит, "можно"?

Принятие законопроекта не обошлось без споров. Причиной стали категории судимых граждан, которые могут заключать контракт с Минобороны и которым это запрещено.

Можно ли "опущенным" воевать? Пожалуй, в такие дебри парламентская мысль еще никогда не забиралась. А теперь вот забралась - такие уж нынче времена. © RUSSIAN STATE DUMA PRESS SERVICE/ GLOBAL LOOK PRESS

В повестке на 19 марта значилось утверждение тех самых поправок, которые призваны поднять на уровень кодексов временную схему, действующую с лета 2023 года, по которой осужденные выходили из тюрем для участия в специальной военной операции.

Схема уже сто раз обкатанная. Казалось, закон пройдет без сучка без задоринки. Не тут-то было. Думцы изучили перечень статей УК, которые станут исключением из правила. Статей, с которыми сидельцу не светит контракт с Минобороны. Изучили и ужаснулись: законопроект не заблокировал схему для насильников.

Авторы поправок всеми силами пытались сделать так, чтобы смыть позор кровью не смогли педофилы. Вот что получилось: потерпевшая несовершеннолетняя - служить нельзя. Не достигла 14 лет - тем более нельзя. Насильник ранее судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего - служить нельзя.

Если же пострадавшая - взрослая женщина, служить насильнику будет можно. Он заразил ее ВИЧ-инфекцией - можно служить. Совершеннолетняя потерпевшая погибла - можно.

Да их сами бойцы перестреляют!

Депутаты уже на этапе первого чтения разделились по этому поводу на два лагеря. Коммунисты ко второму чтению внесли свои поправки. Суть проста: все вариации состава "изнасилование" включить в черный список. Сделать так, чтобы извращенцев на пушечный выстрел к фронту не подпускали.

Эти лица будут позорить нашу армию. Эти лица даже в преступной иерархии занимают самое низшее звено. До них дотрагиваться даже нельзя. А мы им будем давать автомат, и они со своей вот этой психикой будут идти в Вооруженные силы,- заявил депутат Михаил Матвеев.

И правда, как к ним отнесутся другие зэки, оказавшиеся на фронте? Не будут спрашивать, за что сидел? А если спросят?

Да их сами бойцы перестреляют! - расставил все точки над i генерал-депутат от КПРФ Николай Соболев. Он долго просто наблюдал за происходящим и не высказывал своего мнения. Но тут, видно, накипело:

- Они же отправляются в штурмовые бригады. А в них служат наши десантники, мотострелки. ФОТО: СКРИНШОТ ТГ-КАНАЛА PUTIN_TG_RUSSIA

Остается только догадываться, на какую перспективу рассчитана идея найти применение на фронте извращенцам.Это история только о том, как пополнить ряды бойцов востребованными с точки зрения военно-учетной специальности военными? Или о проценте рецидива среди вышедших из тюрем насильников тоже думали? И насколько этот процент упадет, если...

Итог голосования оказался ожидаемым и неожиданным одновременно. 395 думцев приняли участие в голосовании, - число уже практически сакральное и привычное для тех, кто каждый день следит за результатами на думском табло. Но "за" оказались только 343, 52 - "против".

Эти люди процентов на 70 взяли Соледар и Бахмут

Практика использовать осужденных была позаимствована после "Вагнера". О сверхжестоких условиях прохождения службы в ЧВК рассказал один из солдат знаменитого подразделения. Первым делом по приезде на полигон бойцы проходили тестирование. Каждому дали оценку за физподготовку. На пятерку нужно было сделать 10 подтягиваний, 50 отжиманий.

После этого нужно было пройти медкомиссию. Основная проблема у людей - это пройти тест на кровь. Выявляли больных гепатитом, ВИЧ и так далее. Если человек болеет, допустим, гепатитом и ВИЧ, вешают на руку два браслета - белый и красный. ФОТО: ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS

Если выявляются эти болезни, автоматически попадаешь в "Амбреллу". Отряд "Амбрелла" - это смертники. Люди, которые идут впереди всех. Это такие же, как "кашники" - зэки. Благодаря им процентов на 70 был взят и Соледар, и Бахмут.

Они делали основную часть работы, зачищали. Были случаи, когда просто 30 человек отправляли, потом пять минут ждали, тишина настала - следующие 30 человек отправляли. И вот так, пока кто-то из них не вернется. Что значит "тишина настала"? Значит, их больше нет. Убили. Это герои. Люди, которые идут, зная, что они умрут. Но они идут, наши братья, - рассказывает боец ЧВК.

Были и те из них, которые обратно возвращались. Вроде бы "кашник" уже получил амнистию, а он все равно возвращается в горячую точку. А что человеку надо? Полгода отвоевал, вернулся, отдохнул, попил водочки месяцок, все. Настроился - и обратно.

Тех, кто пришел из тюрьмы, их вообще не тренировали. "Амбрелловцев" тоже не тренировали.

Если ты больной, то никакого отношения к простым людям не имеешь. Если с тобой что-то случилось, а у тебя браслет красный или белый на руке, я к тебе не имею права подойти. Имеет право подойти только санитар, который тоже больной. Поэтому "амбрелловцы" и "кашники" - это те люди, которые заслуживают уважения. Повторяю, они шли сразу на смерть. Сколько я их знаю, все улыбались, все довольные. Хотя знали, что одной ногой на том свете, - открывает страшную правду вагнеровец.

«Амбрелловцы» были озорными, им уже все равно на жизнь. «А что, — говорят, — сейчас плакать, что ли?» Я был просто в шоке. Молодцы пацаны. Знают, что долго все равно не проживут с такой болезнью, а им деньги нужны. Он умрет как герой, если не побежит назад. Если побежит, то ни копейки не заплатят. Они это знают, поэтому готовы умереть, хотя бы семье помогут.



"Амбрелловцы" и "кашники" всегда впереди

"Амбрелловцы" и "кашники" всегда шли впереди. С ними вместе двигались штурмовые отряды (ШО - "шошники"), которые занимаются зачисткой территории. Берут объект, штурмовики сзади все защищают, вокруг все чистят, чтобы взять полностью. Первые идут напролом, а следом штурмовики. Они друг друга прикрывают.

Когда на передовой стрельба идет, если голову поднимешь на 30-40 сантиметров, то в башке у тебя в итоге 2-3 пули будет. Потому что все лежат и стреляют. Поэтому 5 метров прополз - окапываешься, чтобы только автомат торчал. До глаз чтобы только торчал. Ты опять стреляешь-стреляешь - снова затишье, 5 метров прополз - опять копаешь, - рассказывает боец. ФОТО: FREEPIK

Больше всего штурмовики копают. Работа такая, если ты хочешь продвинуться. Нет такого, что бежишь полкилометра. Каждые 5 метров берешь с боем. Ты чуть-чуть продвинулся - тут же выкопал под себя яму, в нее лег. Опять стреляешь. Пока другие стреляют, ты опять прополз, в нее лег - опять стреляешь.

Также выяснился важнейший нюанс боев на передовой. Первостепенная цель у нас и противника - водители. А если человек везет ГСМ, топливо, снаряды - это цель номер один. Во-первых, в нее легче попасть. Во-вторых, если ты в нее попадаешь, соответственно, передовая линия остается без топлива. Стрелять, двигаться ничего не может. И "шошники" всегда говорят: "Если топлива не будет, мы умрем в течение получаса". Поэтому первая цель снайпера, ПТУР, первая цель любого дрона - это не дать пройти топливу на передовую. Все на топливе - подвезти пушку, артиллерию, танки, самоходки, гаубицы. Это все соляра. Бензин нужен для БТР, МТР. Кстати, Минобороны России закупало его само, полностью давало топливо.

К слову еще один интересный момент рассказал боец ЧВК

- Еще интересный момент — активная помощь ЧВК Вагнера шла из Татарстана! Я не знаю, почему именно ваша республика. Я сам видел, на листе формата А4 было написано: «Вагнеру от друзей. Казань». Это встречалось часто.



Против зэков на фронте? Прекрасно, становись на их место!

Окунулись в службу зэков на фронте? А теперь вернемся к закону, вызвавшему бунт с приемом на контракт осужденных... Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко призвал оценивать принятый законопроект шире.

В данном случае важно понимать, что однозначного решения - правильно или нет привлекать осуждённых в армейские ряды - нет. В истории нашей страны уже были эпизоды, когда судимых "забривали" в армию. И не всегда это было верным решением. Потому исторический опыт в нынешней ситуации вряд ли добавит понимания, как данный механизм будет работать на практике. ФОТО: FREEPIK

Однако тут возникает иной момент, жёсткий, прагматичный, отчасти даже некорректный.

"Война - это всегда процесс утилизации живой силы. И своей, и чужой, - припечатал Шлепченко. - И на войне решаются определённые задачи. Грубо говоря, за жизни людей покупаются оперативные, тактические, стратегические успехи, может быть, выигрывается время, темп для развития операции... Это всё, о чём не очень принято говорить. И с этой позиции намного разумнее пожертвовать худшими членами общества, чем лучшими". ФОТО:FREEPIK

Он также напомнил о бесстрастном комментарии экс-главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которого в своё время обвиняли за то, что он берёт в штурмовики заключённых.

Да, с заключёнными есть свои издержки, - заметил обозреватель. - Например, что в общество через некоторое время вернутся опасные люди. Это на одной чаше весов. На другой чаше весов - о чём говорил Пригожин:

"Не хочешь, чтобы зэки шли в штурм - прекрасно, становись на их место. Присылай своего сына, позови, там, своего брата. Воевать-то кто-то должен".

https://tsargrad.tv/news/ambrella-smertniki-kashniki-zjeki-n...

А вот что рассказывает еще один вагнеровец, зарегистрированный под ником Гост Юнгер.

Приезд Пригожина в колонию

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Солнечное утро 16 сентября 2022 года в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов города Кирово-Чепецка началось подозрительно суетливо.

Все шептались о каком-то построении, прибытии какой-то проверки, комиссии, грандиозном "шмоне".

Предполагали все, что угодно, но только не то, что произошло в реальности.

Во двор отряда или "локальный участок" прибыла целая делегация сотрудников УФСИН.

Серьезные, напряжённые, подтянутые.

Все без видеорегистраторов.

Построили отряд, человек 90.

—Называем фамилию, отвечаете и отходите влево.

В списке будет 55 человек.

Остальные сразу заходят в отряд и рассаживаются в "комнате отдыха", смотрят телевизор.

Поехали.

Иванов... Петров... Сидоров...Тухватулин... Микстуркин...Пупкин...

Услышал себя ближе к концу, выдохнул.

Половина отряда, оглядываясь, уходит в помещение.

С ними два "опера".

55 "по списку" выходим на плац.

Очень много сотрудников, напротив черная стена зеков.

Стоим на солнышке, все что-то ждут.

Проходит с полчаса.

Кто-то шепчет:

—Может Вагнер?

В ответ:

—Какой Вагнер, сказки это все.

И вдруг со стороны ворот, из-под горки, идут...Вагнера!

"Неуловимые мстители", со своим закатом солнца в конце фильма, отдыхают.

Впереди Пригожин в своей стильной, жёлтой куртке со звёздами Героя.

Следом несколько уверенных, спортивных парней в "гражданке".

Пригожин сразу показал, кто тут теперь главный.

—Парни! Давайте все поближе!

Ломая привычный строй, подошли ближе, встали полукругом.

Стандартная речь на 5 минут.

Вопросы?

Я спросил, что будет с теми, кто через полгода останется в живых?

Пригожин тогда ответил так, как по факту получилось.

Дальше желающих позвали на собеседование в несколько кабинетов.

Я попал к нему.

—За что сидишь?

—С ментами подрался.

—Почему БС (бывший сотрудник)?

—В УБОПе служил.

—В армии был?

—Срочка. Тула. ВДВ.

Помощнику.

—Запиши его, зови следующего.

Дальше была очередь на заполнение документов, бесконечные обсуждения, споры и негодование тех, кого не позвали.

Записалось человек 130.

(В колонии было около 900).

Утром три десятка побежали выписываться.

Потом за два дня "слились" ещё около 20.

Итого 18 сентября нас уехало 86.

В последний момент из моего отряда дали "заднюю" прапорщик СОБРа из Тулы, курсант 5 курса Новосибирского института Росгвардии и ещё один ветеран Чечни с татуировкой скорпиона на спине.

СОБРовец отказался в последний вечер, сказал хочет жить.

Курсант ушел на свиданье с матерью и не вышел на отправку, его вычеркнули из списка в последний момент.

"Скорпион" просто отказался.

Я поехал и ни разу об этом не пожалел.

Кстати, все парни из нашего отряда остались живы.

Восемь человек.

Ранены были все, но живые.

Автор- Гост Юнгер

https://t.me/wagner_group_pmc/54497

Таджики в Группе Вагнер

Мне довелось воевать вместе с таджиками.

Из иностранцев, в проект "К" из колоний, ушли в основном представители этого народа.

Из разговоров с ними, я сделал вывод, что эти ребята мечтали получить Российское гражданство после выполнения контракта.

Это было их основным стимулом.

Как воевали?

Как все остальные.

Ни лучше, ни хуже.

Из сотни бойцов, упомянутых в "59 дней штурмовика" как минимум было 5 таджиков.

Турок

Мой второй командир. Я прошел с ним пару километров территории. Он вел меня в первый штурм на позицию С-35.

Погиб, подорвавшись на растяжке, оставленной противником.

Ещё у троих не запомнил позывные. Они так и записаны. Таджик один, два и три.

Первого и второго встретил на ПВД (пункт временной дислокации).

Они оба после ранений возвращались на фронт.

Третий, с перебитой осколком левой рукой, был у меня в группе.

Через пару дней был вновь ранен и ушел на эвакуацию.

Шрек

Он был в расчете "Утеса".

Шустрый, безотказный, исполнительный парень.

Жил в одном блиндаже с Мистерией, командиром расчёта.

Ещё были двое в группе Пятачка.

Позывные не помню.

Один был тяжело ранен в ногу.

Я встретил его в Луганске, после своего первого ранения.

Он очень обрадовался, угостил меня фруктами и сладостями.

Лежал в соседней палате.

Позывной у него был—фамилия известная.

В госпиталях были парни таджики. Много.

Как они радовались в Анапе новым российским паспортам.

У МВД был лимит и иностранцам паспорта выдавали в первую очередь.

Практически всеми этими иностранцами были таджики.

Тяжёлая конечно тема, но как-то так.

Пишет Гост Юнгер

https://t.me/wagner_group_pmc/54489

Кстати, Гост Юнгер имеет свой тг-канал. Сейчас он закончил писать книгу.