Сохраненное и восстановленное, ч.28 (Питер)

Так как вчера мы смотрели архитектурные утраты Санкт-Петербурга, то сегодня будем радоваться восстановлению и реставрации любимого города.

В Санкт-Петербурге воссоздадут ещё один храм Спас-на-водах, как называли ещё эту церковь, был построен в 1911 году в память о погибших в Цусимском сражении и в целом в о погибших моряках в ходе Русско-Японской войны.

На стенах храма были выгравированы названия кораблей и их командиров. Вся церковь была одним большим мемориальным комплексом Русско-Японской войны.

В 1932 году, несмотря на историческую, мемориальную и архитектурную значимость храма, его взорвали, а обломки при взрыве попали в Ново-Адмиралтейский канал.

В 1990-е и 2000-е годы долгое время ходили разговоры о воссоздании храма, но все они упирались в отсутствие финансирования и частичную занятость места под воссоздание. Сейчас же появился проект «Театрального квартала» Петербурга, который свяжет с Ново-Адмиралтейским островом Мариинский театр и Новую Голландию, и воссоздание храма Спас-на-водах как раз будет проходить в рамках развития этой концепции.

Финансовую поддержку воссозданию окажет банк ВТБ. Будем наблюдать за проектом и надеяться на его скорейшую реализацию.

Напомню, сейчас в Петербурге уже происходит воссоздание одного из утраченных храмов.

В Петербурге согласовали облик воссоздаваемого храма Бориса и Глеба Борисоглебский храм был построен в 1882 году по проекту архитектора Михаила Щурупова. Он закладывался в память о спасении Александра II от очередного покушения, но достроен был, к сожалению, уже после его смерти. В 1975 году храм был снесён, окружавший его сквер утрачен.

Инициатива о воссоздании храма существует с 2020 года, работы берётся финансировать Фонд по содействию сохранению и воссозданию памятников истории и культуры. На месте храма уже завершились раскопки, теперь его облик согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре.

Во внешнем облике храма прослеживаются мотивы византийской и романской архитектуры. Центральный барабан решён в форме 12 граней, на каждой из которых изображён апостол. Стены распишут трафаретом в русском стиле. Вокруг храма также появится сквер. Отрадно слышать новости о восстановлении русской культуры и архитектуры! Исторические фотографии церкви и фото с раскопок, проходивших в 2023 году

Конюшня на Васильевском острове Компания «Марс-Энерго» несколько лет назад выкупили и восстановили заброшенную конюшню на Васильевском острове в Петербурге возле завода «Севкабель», приспособив её под свой офис. «НПП Марс-Энерго» разрабатывает и производит электроизмерительные приборы и поверочные установки для электроэнергетики, промышленности и органов Росстандарта. Сохранили максимальное количество деталей и оригинальных кирпичей. В моей голове ассоциаций первого порядка это всё очень напомнило штаб-квартиру из серии фильмов «21 Jump Street» («Мачо и ботан» в российском прокате).

В Петербурге восстановили здание Пробирной палаты на набережной канала Грибоедова. Этот орган следил за производством и оборотом драгоценных металлов и камней. В середине XIX века он занял здания на этом участке, а в 1875–1876 годах их перестроили по проекту архитектора Генриха Богдановича Пранга. В конце нулевых комплекс снесли ради строительства гостиницы, оставив один фасад. Вскоре после этого зданию присвоили охранный статус, стройка застопорилась, а участок на годы забросили. За последние полтора года здание воссоздали, теперь в нем работает спорткомплекс. В спортивном центре есть плавательный бассейн длиной 25 метров, гребной бассейн, тренажёрные залы для гребцов и пловцов, залы для единоборств и общей физической подготовки. В здании созданы условия для маломобильных посетителей, есть лифт. При этом полностью воссоздан и сохранён исторический облик здания.

Замечательный пример приспособления под современное использование!

В Петербурге недавно восстановили теплоход «Политрук Бочаров» 1950 года постройки. Его спустили на воду в Севастополе на заводе имени Орджоникидзе. Это один из 14 катеров типа «Севастополец», который развозил пассажиров по бухтам. В 2013 году изрядно потрепанное судно перевезли в Петербург, началась долгожданная реставрация. Новые владельцы не стали превращать корабль в новодел. Они усилили корпус, заменили все системы и восстановили интерьеры с музейной дотошностью. Тут полностью воссоздана атмосфера 1950-1960-х! Латунные элементы, поручни, светильники, много дерева… Сегодня «Политрук Бочаров» гордо ходит по рекам и озерам Северо-Запада.

В Павловский парк после реконструкции вернулись исторические Этюпские ворота Они были созданы в 1791 году по проекту архитектора Чарлза Камерона. Первоначально их установили в конце Тройной липовой аллеи, а в 1803 году — перенесли к началу Ижорской дороги, неподалеку от Константиновского дворца и поселения Этюп, по названию которого ворота и стали Этюпскими. В 1833 году сооружение перестроили по проекту Карла Росси. Трагические события Великой Отечественной войны нанесли воротам серьёзный урон. В послевоенные десятилетия полноценная реставрация так и не состоялась, а к началу 2000‑х годов памятник оказался почти полностью утрачен. Провести восстановительную реставрацию Этюпских ворот удалось благодаря тому, что в Павловске сохранились чертежи Росси, исторические фотографии, а также документация, выполненная сразу после Великой Отечественной войны. Изготовленные металлические пилоны и кованые створки установили на первоначальные места, которые удалось выявить в ходе археологического обследования фундамента и цоколя.

Усадьба Елисеевых Хорошие новости из Ленинградской области: в усадьбе Елисеевых (деревня Белогорка под Гатчиной, Ленинградская область) заканчиваются реставрационные работы. В январе 1797 года территория на южном берегу Оредежа, напротив Новосиверской, была пожалована Павлом I полковнику П. Ф. Малютину, который в том же году продал её надворному советнику Францу Францевичу Белю, который решил обустроить здесь усадьбу — Горка. Интересно, что в названии впоследствии сохранилась фамилия основателя усадьбы — Беля (Беля Горка трансформировалось в конце XIX века в Белогорку)

В усадьбе в разное время бывали многие известные люди, в том числе, здесь жил Илья Репин. В 1897 году усадьбу с торгов на аукционе приобрел Александр Елисеев, представитель знаменитой купеческой династии и торговой фирмы Елисеевых, в качестве подарка для своей дочери Елизаветы, и уже при ней здесь был построен новый господский дом в стиле северного модерна, достаточно хорошо технически оснащённый для своего времени. В советское время в усадьбе традиционно для тех лет располагалась сначала детская колония, а послевоенный период сельскохозяйственный институт. К сожалению, в последнее время здание стояло заброшенным. И только совсем недавно владелец участка реконструировал о отреставрировал здание под бутик-отель, который начнёт работу в этом году. Он расположен на высоком берегу реки Оредеж. Здание построили в начале 20 века по проекту В. Тавлинова, его площадь — около 2 тысяч квадратных метров. А до реставрации выглядела вот так.

Старинную усадьбу Хрущёва в Петергофе выставили на продажу за 69 млн рублей. Туристическая инфраструктура в пригородах Петербурга пользуется спросом, отмечают консультанты.

В рамках банкротства компании "МИСК" на торги выставлена старинная усадьба на Санкт–Петербургском пр., 34, лит. Б и В, в Петергофе. Это два дома общей площадью около 470 м2, расположенные на углу Санкт–Петербургского пр. и Правленской ул.

Их полная реновация прошла в 2008–2009 годах при реализации МИСК проекта на соседнем участке, который подразумевал строительство гостиницы "Новый Петергоф". Торги пройдут на площадке Российского аукционного дома.

Начальная цена лота — 69,2 млн рублей, около 150 тыс. за "квадрат". Участники рынка отмечают, что для пригорода Петергофа цена находится на границе рыночной, тем не менее, поскольку речь идёт о старинном здании после реставрации, стоимость может быть оправданной. На продажу выставлена в феврале 2026 года.

И на сегодня все.