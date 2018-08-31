Александр Роджерс - Путин, оппозиция и пенсионная реформа

Сталину было проще – у него был человеческий материал высочайшего качества. У Путина такие тоже есть, но гораздо меньше.

Своё отношение к пенсионной реформе я уже неоднократно высказывал, менять его не вижу оснований, но и повторяться тоже не буду. Только пару основных пунктов.

Актуальность проблемы

Пенсионная реформа нужна. Потому что действующая солидарная система создавалась в девятнадцатом веке под совсем другую демографическую картину (когда в каждой семье было как минимум три-четыре ребёнка, а на каждого пенсионера приходилось по 3,5 работающих).

Две тяжелейшие войны и «перестройка» создали для россиян огромную воспроизводящуюся демографическую яму, в которую мы очередной раз проваливаемся.

Как я уже писал, поднятие пенсионного возраста не решает проблему, а только откладывает необходимость реального реформирования на более поздний срок.

Однако вся российская разношёрстная оппозиция, начиная с либеральной (которая много лет сама выступала за поднятие пенсионного возраста, а теперь резко об этом забыла) и заканчивая вместолевой за три месяца не смогла выдвинуть никаких действенных альтернатив.

Предложение «продать здания ПФ в регионах» ни о чём. Потому что вырученные несколько миллиардов – это на несколько дней. О чём, собственно, Путин и сказал.

Равно как и введение прогрессивного налога – оно, конечно, может слегка пополнить бюджет (слишком сильно поднимать налог нельзя, потому что его просто перестанут платить – смотрите «кривую Лаффера» в экономической науке), но этого совершенно не достаточно, чтобы закрыть дефицит пенсионного фонда.

Так что эти два «предложения» – это не реформы, а голый популизм. Ещё и с привкусом безграмотности. Потому что предлагают заткнуть годовой дефицит ПФ в более чем триллион рублей разовыми вливаниями сумм на пару порядков ниже.

Кстати, многие путают госбюджет (который профицитный) с бюджетом ПФ – это разные бюджеты.

Я предлагал свой вариант реформы (тоже местами жёсткий) – берите и пользуйтесь – но это оказалось никому (прежде всего так называемой оппозиции) не интересно.

Было ещё предложение тратить на пенсионеров нефтяные деньги. Вот только нефтяные деньги из ФНБ (Фонда национального благосостояния) уже идут на строительство дорог, мостов, электростанций, ремонт ЖКХ и другие нужды. И, что самое главное – на финансирование обороны.

Предложение «лучше раздать пенсионерам» на фоне русофобской истерии на Западе, увеличения расходов на ВПК стран НАТО и планов по удвоению численности их военного контингента (ну не против Северной же Кореи они всё это собираются использовать!) – это уже где-то на грани между маразмом и открытым предательством.

За пределами же заведомо бесполезных популистских заявлений и призывов «все на площади, скакать!» альтернатив правительственному варианту пенсионной реформы, к сожалению, не оказалось.

Поэтому, как говорил первый президент Украины «Маемо тэ, що маемо» (имеем то, что имеем).

А где же левый поворот?

А его пока нет. Была попытка совершить такой поворот с подачи помощника президента Белоусова, но её не поддержал никто из так называемых «левых» партий.

Напомню, это было предложение изъять у частных компаний из металлургической и химической отраслей сверхприбыли на сумму свыше 500 миллиардов рублей. На эту сумму можно было бы закрыть большую часть годового дефицита Пенсионного Фонда.

И что? Может быть Зюганов или кто-то из КПРФ радостно ухватился за эту идею? Попробуйте нагуглить хоть что-то по запросу «Зюганов Белоусов» или хотя бы «КПРФ Белоусов». Нет ничего? А почему?

Им некогда, они заняты майданным популизмом. А пан Рашкин вообще воюет с Навальным (обвиняя последнего в работе на ФСБ), но не по идеологическим мотивам, а на тему «кто перехватит контроль над планируемыми на сентябрь уличными протестами».

Наоборот, я увидел кучу криков со стороны, кхм, «коммунистов» (лучше называть их «вместокоммунистами»), что изъятие сверхприбылей у металлургов и химиков – это «гоп-стоп». Отметился и мой «любимый» ельциноид Степан Сулакшин в своём паблике «Красный комиссар», и многие другие.

Может быть хотя бы телепроповедник классовой борьбы Костя Сёмин поддержал инициативу Белоусова об экспроприации прибыли у ненавистных буржуев? Нет. Он сделал вид, что её попросту не заметил.

Современным вместолевым на самом деле не интересна ни национализация, ни экспроприация.

Как говорил товарищ Исаев (Штирлиц) «Трудно стало работать. Столько развелось идиотов, говорящих правильные слова».

Поэтому я не обращаю внимания на слова, а сужу по делам. А на деле инициативу Белоусова поддержали только двое левых – Вассерман и Роджерс.

Оба давно заклеймлены диванными борцунами как «проклятые охранители на службе капиталистов». Бгг

Вот и получается, что в левом повороте (на который есть огромный запрос в обществе) Путину опереться попросту не на кого. О чём я, кстати, в прошлых публикациях уже прямым текстом писал.

Инициатива Белоусова и её полное игнорирование вместолевыми это лишний раз подтвердила.

Перекрасившиеся

Не может Путин опереться и на господина Старикова и его карманную партию «Великое Отечество».

Вся популярность лично Старикова и его партии целиком построена на том, что он годами усиленно примазывался к Путину. А вчера произошёл каминаут господина Старикова, когда он заявил, что «Путин меня не убедил» и «Путину нужно было с программой этой реформы выдвигаться в президенты – это было бы честно».

Ничего, что реформа единороссовская, а Путин шёл на выборы, как самовыдвиженец?

Опытному прилипале показалось, что ветер переменился, и нужно искать нового хозяина, потому что «Акелла может промахнуться».

А что господин Стариков, так категорически выступающий против повышения пенсионного возраста, думает об инициативе Белоусова? А ничего! Потому что кушать хочется, а спонсоры могут и уйти.

Все они такие принципиальные на словах, и такие слизняки и флюгеры на деле…

Политика – искусство возможного

Вот и получается, что Путин может опираться только на силовиков, небольшую группку единороссов (составляющую явное меньшинство в партии) и ОНФ. Но ОНФ до сих пор не является партией и не представлена в Думе.

Поэтому вместо левого поворота будет смягчённый вариант пенсионной реформы от либерального правительства Медведева.

Как Трамп не может задавить Deep State у себя в США, так и Путин пока не может вытеснить либералов из власти. И не надо быть укропитеками и приписывать ему всемогущество и/или абсолютную власть. Кольца всевластия у него нет.

Это данность.

Вся эта «реформа» изначально задумывалась для обрушения народной поддержки Путина

У меня очень простое доказательство этой гипотезы. Если бы Путин хотел протянуть изменения пенсионного законодательства, не теряя популярности (или потеряв гораздо меньше), то для этого было бы достаточно просто изменить порядок действий.

1. Сначала артикулировать наличие проблемы. Не предлагая никаких вариантов решения!

2. Устроить широкомасштабное обсуждение проблемы – круглые столы, ток-шоу и так далее.

3. Объявить конкурс проектов реформы.

4. Среди прочих проектов предложить свой, заранее заготовленный.

5. Выбрать свой, как наиболее реалистичный «ввиду отсутствия вменяемых альтернатив». Как видим по факту, за три месяца никто из системных игроков так альтернатив и не предложил.

6. PROFIT!

И на всё возмущение народа отвечать «Мы пытались, но не нашли других путей».

Но вместо этого был выбран вариант реализации, вызвавший максимальное возмущение (ещё и активно раздуваемое рядом СМИ и политических сил).

И, заметьте, в фокусе негатива не глава правительства Медведев, не министр Силуанов, не идеолог повышения пенсионного возраста Кудрин – а именно Путин.

Который к этому проекту никакого отношения изначально не имел, очень долго от него старательно дистанцировался, и в конечном итоге внёс свыше десятка (если точно, то четырнадцать) смягчающих реформу поправок и предложений.

Но весь негатив умело сконцентрирован не на авторах реформы, а на Путине. Причём господин Песков (то ли сознательно, то ли вследствие профнепригодности) ничего не предпринял, чтобы этот негатив погасить.

Давайте, расскажите мне, что так получилось случайно. А я пока схожу за лампой и котом.

Сталина на вас нет

А теперь приготовьтесь, злобный Роджерс выдаст вам порцию неприятной правды.

Очень часто мне приходилось видеть сравнение Путина со Сталиным. Зачастую не в пользу Путина.

И вот что я вам на это скажу: Сталину было проще.

Сталин опирался на человеческий материал высочайшего качества. На идейных большевиков, прошедших через ссылки, тюрьмы и войны.

Советские люди того времени таранили вражеские самолёты, горели в танках, закрывали собой пулемётные точки, голодали в блокадном Ленинграде, терпели страшные пытки, гибли в подполье и партизанских отрядах, удерживали дом Павлова и многое другое. За Родину, за Сталина.

Жили в коммуналках, носили фуфайки и валенки, работали по-стахановски, осваивали целину, а губы шептали «Через четыре года здесь будет город-сад»

Да, параллельно было и мещанство, высмеиваемое Булгаковым в «Мастере и Маргарите». Но опорой Сталина и страны было не оно, а эти самые «ватники». Гвозди бы делать из этих людей – крепче бы не было в мире гвоздей.

А сейчас что?

Да, по-прежнему есть люди типа Нурбагандова или Филипова. Да, есть героические защитники Донбасса. Есть тысячи безымянных солдат и офицеров вооружённых сил, МВД и ФСБ, ежедневно исполняющих свой долг. Есть впахивающие в три смены работники «Уралвагонзавода».

Но одновременно есть и огромная масса мещан, живущая в условиях, которые и не снились ни одному поколению их предков. Но при этом непрерывно ноющая «Мало! Плохо! Неправильно!». Айфон у них не той системы! Пармезана и хамона не хватает! Хотим быстрого карьерного роста, высокие зарплаты, работу в офисе и не рутинную, а в виде занимательной игры (я не утрирую, только вчера выкладывал «инструкцию по мотивации милленниалов»)!

И даже среди считающих себя патриотами полно аналогичной публики. Как пел молодой Кинчев, «Где каждый в душе Сид Вишес, а на деле Иосиф Кобзон».

Каждый на словах готов жизнь положить ради суверенитета и процветания России, а на деле из-за поднятия НДС на 2% или повышения пенсионного возраста готов идти скакать на майдан. Буквально, у меня в комментариях уже были подобные заявления «раз повышают пенсионный возраст, то я готов поддержать майдан». В том числе от тех, кто позиционирует себя как «патриота».

И им не важно, что «майдан» – это уничтожение законности и государственности. Что последствиями может быть (и обязательно будет) утрата суверенитета, территориальной целостности, иностранная интервенция и гражданская война. «У меня отняли 2%! Готов отдать власть Навальному и Ходорковскому (и их западным хозяевам)!».

Получается, что ответ на вопрос «Чем ты готов пожертвовать ради Родины?» для таких звучит «Ничего. Могу только постить мемчики и поставить на аватарку флаг РФ (это в лучшем случае)». И звучат рассказы «Я раньше был за Путина, а потом мне стрела попала в колено».

Лично я из-за своей пророссийской позиции остался без дома. Живу на съёмной квартире. И, хотя дебилы думают, что мне платит лично Путин, работаю на трёх работах (плюс халтуры и приработки). Никто даже не озаботился помочь мне с получением гражданства, я до сих пор воюю с ОВМ (которая бывшая ФМС, от перемены названия по сути ничего не изменилось). Содержу жену и ребёнка. Плачу налоги. И не ною!

Потому что понимаю, что на кону существование России. Как государства, как цивилизации, как культуры. Не меньше. Если сейчас прогнуться – то они учтут ошибки девяностых, расчленят страну на десятки мелких враждующих между собой бантустанов (по заветам Сахарова), и уже никогда не допустят её возрождения.

И ради сохранения России можно и нужно превозмогать. Что угодно. Снижение уровня жизни, проблемы, бюрократию, частые переезды и внезапные коммандировки, хроническое недосыпание, разваливающиеся от нервного напряжения зубы и язву желудка, вражду и ненависть майдаунов в комментариях, ежедневную тупую ложь в мой адрес и многое другое. Если надо будет – и открытую агрессию и угрозы физического уничтожения (не впервой!). Потому что два раза мою страну уже разрушили, третьему не бывать!

А это…

Ой, мне возможно сломали мизинчик, скорую мне, рентген и реанимацию! Зверства режима! Тьфу!

Ой, мне не дожить до 65 лет, я не увижу пенсию! Бухать надо меньше и заниматься спортом больше – тогда доживёшь!

Ой, я взял дорогую тачку в кредит, чтобы понтоваться перед чиксами, и спускаю деньги в онлайн-казино! Путин виноват, что я дебил слишком мало зарабатываю!

И так далее…

Сталину было проще – у него был человеческий материал высочайшего качества. У Путина такие тоже есть, но гораздо меньше. «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Богатыри – не вы!».

Разрешается злиться, плеваться и биться головой о пол в истерике. Можете начинать.



Александр Роджерс

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