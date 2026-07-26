Почему богатых крестьян называли кулаками

Большинство из нас уверены, что зажиточных крестьян начали называть «кулаками» после революции. В основном связывают это с организацией колхозов и изъятием у богачей скота, сельхозинвентаря и зерна — «раскулачиванием». Но на самом деле термин этот появился гораздо раньше, когда о большевиках никто даже и не слышал.

Правда, значение он имел немного другое. Первые российские спекулянты

В дореволюционной России в деревнях кулаками обзывали тоже богачей. Но совсем не тех, кто сделал себе состояние тяжким трудом или честной торговлей. Удостаивались этого пренебрежительного звания ростовщики и перекупщики, которых никто не уважал. В середине 19 века Владимир Иванович Даль, автор знаменитого словаря, писал об этом так:

«Кулак — это скупец, скряга, жидомор, перекупщик, переторговщик… Он живет обманом, обсчетом, обмером…».

Впервые слово «кулак» или «кулатчик» начали употреблять еще в 17 столетии. При этом называли так вовсе не крестьян, а нечистых на руку горожан. Тогда дельцы скупали у людей, привозивших свою продукцию из деревень на рынок, с целью выгодной перепродажи. Разумеется, в этом бизнесе царили обман, обсчет и обвес. Это неприятное явление, которое при СССР назвали бы спекуляцией, вредило городской экономике. В 1694 году московские бояре издали указ «О нечинении перекупа привозимых на рынки крестьянами припасов». Скупка была запрещена, чтобы «торговым приезжим и Московским жителям от тех скупщиков и кулатчиков обиды и разорения отнюдь не было». Нарушителей подвергали штрафам и телесным наказаниям, а самых нахальных даже бросали в темницу.

Деревенские кулаки и их жертвы

В деревнях же кулаками называли тех, кто разбогател, не работая в поле и не занимаясь ремеслами. Это были люди, дающие в долг под проценты, скупающие у попавших в беду зерно и скот с целью перепродать, сдающие в аренду лошадей для обработки земли. У крестьян редко бывали деньги, поэтому рассчитывались они частью урожая, причем немалой. Кулаки, обманывая крестьян, загоняли их в большие долги. Некоторые семьи, однажды взяв что-то в долг, попадали в кабалу и расплачивались годами. Иногда, не имея возможности отдать занятое, они работали на поле кулака как батраки.

Кулаками их называли потому, что они держали всех вокруг «в кулаке».

Бывало и так, что такой богач диктовал свои условия даже старейшинам, фактически получая над деревней полную власть.

Есть и другая версия этого названия. Часть лингвистов считает, что «кулак» происходит от «куль, кулек» и «кутать». То есть, говоря простым языком, кулак — это мешочник, набивающий закрома за счет других. Возможно, есть аналогия и с такой популярной и ныне фразой, как «денежный мешок».

В литературе слово «кулак» первым применил Н. В. Гоголь в своих «Мертвых душах». Главный герой, Чичиков, употребил его по отношению к помещику Собакевичу:

«Родился ли ты уж так медведем, или омедведила тебя захолустная жизнь, хлебные посевы, возня с мужиками, и ты через них сделался то, что называют человек-кулак?».

Другой русский классик, М.Е. Салтыков-Щедрин тоже обращался к этому образу. В книге «Мелочи жизни» автор описывает суть такого богача:

«Поле деревенского кулака не нуждается в наемных рабочих: мужик обработает его не за деньги, а за процент или в благодарность за „одолжение“».

Кулаки в СССР

В ХХ веке этот термин подхватила советская пропаганда. В официальных документах встречались такие слова:

«Призвать всех трудящихся — неимущих и не имеющих излишки крестьян — к немедленному объединению для беспощадной борьбы с кулаками».

Виктор Дени. Плакат «КУЛАК-МИРОЕД: А мне какое дело до голодных?!» 1922. Иллюстрация: Издательство РОСТА

Сначала большевики разграничивали понятия «кулак-ростовщик» и «зажиточный хозяин». Но после Октябрьской революции ситуация изменилась. В 1918 году власти объявили врагами народа всех «владельцев хлеба», которые не привозили излишки зерна на специальные ссыпные пункты: в это время государство потребовало от крестьян отдавать запасы по установленной цене. Многие выступали против этих мер.

Обращение Совета народных комиссаров к населению от 29 мая 1918 года призывало: «Почти все хлебные излишки — у деревенских кулаков», «Хлеб надо взять силой у кулаков». Раскулачивание фотографа.

К разной категории кулаков применяли разную степень наказания. Тех, кто вел активную контрреволюционную деятельность и был причастен к убийствам представителей советской власти – расстреливали. В ином случае контрреволюционеров высылали вместе с семьями за Урал, либо в Казахстан. Кулаки, из числа богатеев, но которые не оказывали сопротивления властям, высылались в одиночку, без семей.



Третья наиболее безобидная категория высылалась вместе с семьей, но в пределах одного уезда. То есть они меняли место жительства, покидая родную деревню. Делалось это для того, чтобы разорвать связь кулака с его помощниками, лишить его авторитета и силы. Ведь на новом месте он оказывался в уязвимом положении.



Всего было раскулачено 1,8 млн человек – это если считать вместе с членами семей, кулаков – глав семей же было 400-500 тысяч человек. В этот период в стране было около 500 тысяч населенных пунктов, то есть, грубо говоря, по одному кулаку с населенного пункта. Ни о каких массовых расправах и расстрелах речи не идет. Иногда за серьезные правонарушения контрреволюционеров могли сослать вместе с помощниками. Принято считать, что некоторые были сосланы совершенно без вины, по доносу и «стукачеству» односельчан, от зависти и людской злобы. Вполне возможно, что такие случаи и были, но для этого было необходимо формальное наличие кулацких признаков. Хотя бы в виде тех же лишних лошадей.

Кулаками стали называть не только перекупщиков, но и вообще всех нелояльных к советской власти крестьян. В начале 1920 годов о кулаках начали говорить меньше, но в 1929 году к раскулачиванию вернулись. Признанных кулаками людей лишали скота, земли, орудий труда и даже жилья.

Кулаков, которые были сосланы, восстановили в правах в 1934 году, но это не давало им права покинуть место ссылки, при этом их дети получили свободу передвижения в 1938 году и могли уехать на родину или поддержать процессы индустриализации.

Без коллективизации не было бы успешной индустриализации, что сыграло огромную роль в ходе Второй мировой войны. У России, базирующейся на зерне и пашнях, шансов одолеть фашизм было бы куда меньше. Во время войны же кулаки массово переходили на сторону врага, будь их число масштабнее, подобное явление могло стать массовым.

https://bigpicture.ru/pochemu-bogatyh-krestjan-nazyvali-kula...

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