Великая Отечественная война длилась почти четыре года. История ее полна эпизодами поразительного героизма, проявленного советскими людьми, оказывающими сопротивление самой страшной угрозе, нависшей над человечеством.

Один из этих таких эпизодов вошел в историю под названием «Павлоградское восстание».

17 февраля 1943 года в городе Павлоград Днепропетровской области, находящемся в то время под оккупацией германских нацистов, произошло восстание. Восстание было поднято разветвленной подпольной организацией, возглавляемой городским комитетом Коммунистической партии Украины.

Павлоградский партизанский отряд был организован горкомом еще в июле 1941 года, когда стало понятно, что Днепропетровщине грозит оккупация, и он стал действовать в тылу врага, как только фашисты захватили территорию области. Активная работа партизан, уничтожавших небольшие группы фашистов, взрывавших мосты на дорогах, не понравилась оккупантам, и фашистские карательные отряды вытеснили партизан из Орловщинского леса, где те базировались. Партизаны влились в подпольные ячейки, организованные горкомом.

В городе распространялись листовки, велась разъяснительная работа с населением, в 1942 году подпольщикам удалось совершить ряд серьезных диверсий: была подожжена нефтебаза, подорвано несколько складов с оружием, пущены под откос несколько вражеских эшелонов.

В феврале 1943 года Красная армия, перешедшая в наступление после разгрома фашистов под Сталинградом, вышла к рекам Миус и Северский Донец. Подпольщики решили помочь Красной армии, ударив в тыл оккупантам.

В Павлограде с конца 1942 года было сосредоточено около двух десятков подпольных вооруженных групп под общим командованием майора Кравченко.

Первая попытка начать восстание, запланированная на 13 февраля, была подавлена фашистами, но подпольщики своих намерений не изменили.

16 февраля передовые части Красной армии подошли к городу, оборону города держали итальянцы. В тылу у врага начали активно действовать боевые группы подпольщиков. К утру 17 февраля подпольщики соединились с подразделениями 35-ой гвардейской дивизии 4-го гвардейского стрелкового корпуса, освободив город от оккупантов. В городе была восстановлена советская власть.

Успех Красной армии был по освобождению Украины был настолько впечатляющ, что 17 февраля в Запорожье прилетал сам фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер, где он провел совещание с генерал-фельдмаршалом Эрихом фон Манштейном. На совещании был выработан план контрнаступления и во исполнении этого плана Павлоград был подвергнут трехдневной ожесточенной бомбардировке силами Люфтваффе. Затем в наступление пошли отборные немецкие части и 23 февраля Красной армии пришлось вновь оставить город и отступить к Северскому Донцу.

Павлоград был полностью освобождён 18 сентября 1943 года после успешно проведённой Красной Армией Донбасской операции. Но несколько дней перед этим, с 17 по 23 февраля, он был свободен, в городе была восстановлена советская власть.

Существование в городе в условиях оккупации активно действующей разветвленной подпольной организации, способной на вооруженное восстание, возможно было только в условиях поддержки этой организации населением. Население Советского Союза, в том числе и города Павлограда, смогло мобилизоваться перед угрозой нацистского нашествия.

По воспоминаниям современников, при первом известии о начале войны люди активно включились в формирование подразделений и частей Красной армии, в работу на предприятиях и в оказание содействия партизанским отрядам и подполью на оккупированных территориях.

Украинские нацисты, примкнувшие к оккупантам и выполнявшие самую грязную работу, которой немцы брезговали, популярностью у населения не пользовались.

Члены украинских националистических организаций прибыли на территорию Восточной Украины в обозе армии захватчиков, в Днепропетровске ими был организован так называемый Южный краевой провод ОУН, в основном состоящий из приехавших галичан, сосредоточившийся на борьбе с партизанами и подпольщиками, но лишенный помощи населения он не достиг больших успехов.

Со времен восстания прошло 75 лет, из них — четверть века после разрушения Советского Союза Украина прожила как самостоятельное государство. За это время украинскими националистами, пришедшими к власти в новой стране, сделано было очень много для того, чтобы бывшие советские люди потеряли способность к распознаванию врага, способность объединяться перед лицом угрозы.

Люди стали воспринимать желто-блакитный флаг, флаг националистической Украины, как свой флаг.

Этот флаг ранее уже проникал на территорию современной Украины, по крайней мере ее восточной части, только в обозе оккупантов. Впервые он появился на улицах того же Днепропетровска, тогда — Екатеринослава, в годы его германской оккупации в 1918 году, второй раз, с конца августа 1941 года наряду с фашистским, — в годы фашистской оккупации.

Тогда он воспринимался населением, как вражеский флаг.

18 сентября 1991 года желто-блакитный флаг был вновь введен в официальное обращение, это было символом того, что страна была оккупирована националистами. Никто из жителей страны тогда не осознал случившегося.

Закономерным результатом этого стал майдан 2016 — 2014 годов и последующая за ним «революция гидности».

Поддавшись агрессивной информационной атаке дети и внуки героев Отечественной войны вольно или невольно перешли в стан врагов России, предали свое Отечество, и неизбежным итогом этого будут страдания и потеря своей страны.