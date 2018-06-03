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Грэм Филлипс. Фильмы об Артеке

Грэм Филлипс. Фильмы об Артеке

Британский журналист Грэм Филлипс, хорошо известный нам по репортажам из горячих точек Новороссии, побывал в Международном детском центре «Артек» и создал прекрасный фильм. Но его я выложу после. А сначала предлагаю всем посмотреть его ролик с добытыми им эксклюзивными материалами о том, чем и каким был Артек всего 5-6 лет назад. Послушать прекрасное интервью с замечательным директором школы центра. Итак:

⚡ Артек на грани разрушения! (2012,13) Эксклюзивные кадры, интервью!

Ну а теперь очень позитивный фильм про Артек от Грэма Филлипса

Артек (Фильм)

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