Грэм Филлипс. Фильмы об Артеке

Британский журналист Грэм Филлипс, хорошо известный нам по репортажам из горячих точек Новороссии, побывал в Международном детском центре «Артек» и создал прекрасный фильм. Но его я выложу после. А сначала предлагаю всем посмотреть его ролик с добытыми им эксклюзивными материалами о том, чем и каким был Артек всего 5-6 лет назад. Послушать прекрасное интервью с замечательным директором школы центра. Итак:

⚡ Артек на грани разрушения! (2012,13) Эксклюзивные кадры, интервью!

Ну а теперь очень позитивный фильм про Артек от Грэма Филлипса

Артек (Фильм)