«Пришельцы…», - нас пытались убедить что мы здесь гости… Спасибо ученым, - «заступились»…

Русские – один из самых чистокровных народов в Евразии.

Подобные выводы сделаны группой ученых-генетиков из России, Британии и Эстонии, после проведения ими масштабного эксперимента.

Меня искренне удивляет та «прохладность», с которой наши СМИ и ученное сообщество приняло эту новость. Результаты исследований опубликованы более полугода назад, в научном журнале «The American Journal of Human Genetics», любой желающий может с ними ознакомится.

Однако вместо популяризации в нашем обществе, подобной, скажем прямо «огненной» во всех смыслах новости, у нас в стране, все словно набрали в рот воды.

Неужели и Россию накрыла зарубежная мода на толерантность, и теперь заявить с гордостью о своих исторических корнях, считается моветоном?

Вместо того, чтобы поставить жирный крест на русофобском мифе, десятилетиями внедрявшемся в наше сознание, - «поскреби русского и обязательно найдешь татарина», - мы подыгрываем нашим противникам, стыдливо замалчивая факт научных исследований.

Ну раз у власть имущих руки не доходят, позвольте мне провести короткий экскурс в наше прошлое, дабы в преддверии Нового года, подарить вам очередной повод гордится нашим народом.

Генетики совершенно однозначно утверждают, что - «несмотря на расхожие мнения о сильной татарской и монгольской примеси в крови русских, доставшейся их предкам еще во времена татаро-монгольского нашествия, гаплогруппы тюркских народов и других азиатских этносов практически не оставили следа на населении современного северо-западного, центрального и южного регионов».

Вот так, мои уважаемые читатели, теперь так и только так, - примеси в крови русских, не оставили ни азиатские, ни монголо-татарские, ни какие бы то еще ни было этносы…

В многолетнем споре можно смело поставить точку и считать дальнейшие дискуссии по данному поводу просто неуместными. Никакого влияния на русские гены т.н. «монголо-татарское иго» не оказало.

Никакой примеси тюркской «ордынской крови» у нас, русских, не было и нет.

Дальше больше, ученые, подводя итог в своем исследовании настаивают на том, что генотип русских, украинцев и белорусов практически полностью идентичен.

Следовательно, как бы кто высоко не скакал в соседних республиках, против доводов ученых не попрешь, - мы были и остаемся одним народом: «генетические вариации Y-хромосомы жителей центральных и южных районов Древней Руси оказались практически идентичны и у русских и у украинцев и белорусов».

Дальше больше, один из руководителей проекта, генетик Олег Балановский заявил, что русские являются практически монолитным народом с генетической точки зрения, разрушив тем самым миф о том, что: «все перемешались, чисто русских уже нет».

Выходит, что ‑ русские были и русские есть.

А исследуя материалы останков из древнейших захоронений, ученые доказали, что «славянские племена освоили эти земли (Центральную и Южную Россию) задолго до массового переселения на них в VII-IX веках основной части древних русских».

То есть, земли Центральной и Южной России были заселены русскими (русичами) уже, как минимум в первых веках по Р.Х, если ещё не раньше.

Это позволяет развенчать и еще один русофобский миф ‑ о том, что Москва и окружающие ее области, якобы, издревле были заселены угро-финскими племенами и русские там — «пришельцы».

Уважаемые читатели, отныне каждый из вас, может смело говорить я и моя семья «не пришельцы», мы автохтонные жители Центральной России, где русичи жили с незапамятных времен, всех «сомневающихся» отправляйте, нет не туда куда вы сейчас подумали, отправляйте их изучать исследования ученых-генетиков.

Позвольте вас поздравить, все русофобы посрамлены, - мы русские, выражаясь литературным языком ‑ живем тут от сотворения мира.

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