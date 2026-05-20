Джордж Блейк и тайный берлинский тоннель

Тайный берлинский тоннель. imago images/United Archives/Global Look Press В начале 1950-х годов британские и американские разведслужбы решили прокопать под Берлином тоннель, чтобы подключиться к советским и восточногерманским телефонным кабелям. Не без проблем, выкупавшись в канализации, американцы смогли это сделать, и ЦРУ стало регулярно получать ценнейшие разведданные. Однако, как потом оказалось, тоннель с самого начала раскрыли в КГБ благодаря внедренному в МИ-6 агенту. Об операции Gold и о том, почему КГБ долго не уничтожал тоннель даже после его обнаружения, — в материале «Газеты.Ru» Британо-американское «золото» В конце Второй мировой войны радиоперехваты стали настоящим бичом для Советского Союза. Великобритания и США непрерывно прослушивали эфир как внутри своих стран, так и по всему миру, что особенно било по советской разведке. Криптография не спасала, и шпионов внутри американской ядерной программы удалось вскрыть еще в военное время благодаря дешифровальной программе США Venona.

В этих условиях сначала советский дипкорпус, а потом армия, партийные и государственные органы приняли единственное верное решение: перейти на проводную связь везде, где можно. К концу 1940-х поток разведданных для американцев сократился в разы, и в ЦРУ задумались, как найти новую замочную скважину в железном занавесе. В 1951 году они обратились за помощью к МИ-6, и та раскрыла им величайшую тайну, а именно операцию Silver (англ. «Серебро»): уже несколько лет британцы слушали советские проводные коммуникации в оккупированной Вене, подсоединившись к ним через сеть коротких секретных подземных тоннелей. Операция была крайне успешной, и полученные разведданные помогли провернуть серию интриг, по итогу которых Советский Союз вывел войска из Австрии, ничего за это не получив. Тогда МИ-6 и ЦРУ задумали операцию Gold (англ. «Золото»), надеясь повторить успех в Берлине. Германия была важнейшей точкой противостояния СССР и Запада в Холодной войне, а в Берлине и вовсе солдаты враждующих сторон стояли друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Рейнхард Гелен — бывший генерал-лейтенант вермахта и начальник военной разведки на Восточном фронте, а позже глава западногерманской разведслужбы BND — указал американцам на место, где три важнейших телефонных кабеля Восточного Берлина пересекались в нескольких метрах от границы с Западным Берлином. Макет тоннеля в музее. Alliierten Museum К дальнейшему планированию операции немцев не привлекали, боясь советской инфильтрации в их ряды. Было решено, что американцы профинансируют проект и прокопают тоннель, а британцы используют свой венский опыт для создания врезов в кабели и предоставят оборудование для прослушки. Тайный тоннель Летом 1954 года американцы построили в берлинском районе Нойкёльн новый армейский склад, сверху которого располагались антенны радиоразведки. Мало кто знал, что у «склада» был необычайно большой подвал глубиной семь метров. Храниться в подвале склада предстояло лишь вынутой из тоннеля земле, а просторные помещения должны были стать удобной тайной стройплощадкой. Пресс-тур внутри тоннеля, устроенный советскими властями. Junge, Peter Heinz/Bundesarchiv