Красоты России. Без водки, с автоматом, но как в Дубае. Это Чечня.

На посту при въезде в Чеченскую Республику стоят один полицейский и один автоматчик в чёрном обмундировании. «Чёрный» скользит по машине взглядом, и мы проезжаем дальше. Дороги великолепные — мчим на скорости 150 км/ч. При въезде в Грозный плутаем по пригороду из частных домов, слыша мычание коров во дворах, затем попадаем в центр города, напоминающий Объединённые Арабские Эмираты. Небоскрёбы, великолепная мечеть, шикарные рестораны. Во дворе мечети целая толпа туристов. «Ребята, вы откуда приехали?» Кто-то из Ставрополя, кто-то из Краснодара, есть и посетители из Пятигорска. Недавно, при очередном просеивании инета, наткнулась на статью от Георгия Зотова, который описывал свое посещение Чечни. Мне это показалось достойным внимания и я приглашаю ознакомиться с этим материалом.

Фото: АиФ/ Георгий Зотов Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Чечня сейчас чрезвычайно популярна, — рассказывает мне экскурсовод Мария Коваленко, доставившая в Грозный группу из Ростова. — Туры разлетаются, как горячие пирожки. Люди изумляются — а что, вот туда можно так запросто поехать?»

Ещё 10 лет назад, когда в Чечне утвердили программу развития туризма, в остальной России смеялись — кому это нужно, здесь же бородачи с оружием, ночью на улицу выйти страшно!

Однако в 2021 году Чечню посетили 400 тысяч туристов, а на Новый год гостиницы были забиты на 100% (!). Обозреватель «АиФ» попытался разобраться — как у республики с плохим имиджем получилось раскрутить туризм с нуля? Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Иначе денег не получишь»

«В первую очередь — в самой Чечне сейчас очень безопасно для приезжих, — рассказывает хирург Хасан Баиев. — Например, когда я лечу в Москву на неделю, я спокойно оставляю машину в поле у аэропорта. Возвращаюсь, и она в том же состоянии — никому не придёт в голову её раздербанить или влезть внутрь. Ситуация за последние годы значительно улучшилась — с криминалом и терроризмом практически разобрались, на каждом шагу полицейские, всегда готовые прийти на помощь туристу. Сами же чеченцы, по моему мнению, не изменились — у нас всё так же радушны и любят гостей».

Поток туристов повлиял на увеличение цен в гостиницах –— ночёвку в Грозном следует продумывать заранее. Зачастую здесь не существует «среднего сегмента», чтобы было удобно и недорого. Есть дешёвые гостиницы за 2 000 рублей в сутки, но обстановка спартанская — комнатушка на окраине города и узкая девичья кровать. За приличный отель в центре придётся выложить от 5 000 рублей, а если остановиться в небоскрёбе комплекса «Грозный-сити», придётся приготовить 8000. Правда, вне чеченской столицы дела попроще: в лучшей гостинице Аргуна (14 километров от Грозного) номер стоит 2 800 рублей, а в городе Шали, напротив мраморной мечети — 2 700 рублей. Квартиры тоже предлагают, но на сайтах бронирований почти их нет, да и квитанцию потом не дадут. А вот что вас поразит, так это сервис — пожалуй, у чеченцев он попросту лучший на Кавказе. Парень и девушка на ресепшене отеля улыбчивы, горничная, убирающая номера, любезна, завтрак приносят в комнату — столько еды, что трудно будет и двум людям съесть. Официанты в кафе услужливы и предупредительны, таксисты вежливы.

«У нас, честно говоря, не слишком хорошо с работой, — объясняет владелец ресторана Муса Махмудов. — Люди уезжают, в Питере и в Москве в такси сутками пашут. А в туризме есть рабочие места, но условие — ты обязан быть дружелюбен с гостями, не изображать из себя грозного джигита — иначе денег не получишь. Молодёжь наша быстро всё усвоила». Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Машину с утра разбил»

Помимо гостиниц, на всё остальное в Грозном цены божеские. Пообедать легко за 500 рублей (порции сумасшедшие), проехать пару километров на такси — за 70. Вызвал автомобиль, пришло сообщение от водителя: «Извините, подъеду на машине с другим номером и другого цвета — ту, что указана в заказе, я сегодня с утра разбил». Из еды популярен проамериканский фаст-фуд — в центре всюду гамбургеры, но я рекомендую чеченскую кухню, особенно в «квартале шашлыков» на Южной улице: восхитительный запах вы учуете уже за километр, имеются баранина, телятина и куриные крылья. Также непременно стоит попробовать чечевичный суп и национальное блюдо жижиг-галнаш (варёное мясо с клецками). Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Не страшно было сюда ехать?» — спрашиваю я Виктора и Анну — супружескую пару из Астрахани, находящуюся в Чечне уже три дня. «Страшно, конечно, — хором признаются они. — У Чечни какой раньше был имидж? Да кошмар. Взрывы, теракты. Нервничали, как всё пройдёт. Но сейчас не пожалели — реально другой мир, другая культура».

«Я вчера у мраморной мечети в Шали фотографировалась — меня оттащить не могли, — смеётся Анна. — И люди в Чечне крайне благожелательные. Подошли, показали, откуда лучше съёмку делать, затем домой позвали чай пить. Зато свекровь моя была в таком ужасе от путешествия — “Вы бы ещё в Афганистан поехали!”» Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Антипляжный дресс-код»

«Безусловно, глупо отрицать — в прошлом в Чечне орудовали сотни террористов, убивали мирных людей, похищали заложников и брали за них выкуп, — говорит работник сферы туризма Шамиль Асланов. — Но нужно принимать тот факт, что всё меняется. Кто помнит, что в туристической Шри-Ланке ещё в девяностые велись тяжёлые бои с тамильскими сепаратистами, а смертница в отместку за участие в войне индийских войск взорвала премьера Индии Раджива Ганди? А недавние нападения на туристов в Египте, когда погибли сотни людей? А в излюбленной курортниками Турции, где пять-шесть лет назад были убиты тысячи курдов в столкновениях с правительственными войсками? Пусть жители нашей страны осознают — Чечня давно стала совсем другой». Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Кстати, по отношению к приезжим Чеченская Республика напоминает Дубай, только без моря. В магазинах обычно не продают алкоголь, однако есть супермаркет, где посетителям других регионов России могут отпустить водку по паспорту. Употребление электронных сигарет запрещено. У мечетей объявления для туристов: зайти внутрь можно всем, но женщинам следует покрыть голову (платки предоставляются бесплатно) и снять обувь, а мужчинам — лишь избавиться от ботинок. Туристам также объясняют: с чеченскими женщинами лучше здороваться словесно, пожимать руку не принято. Просят соблюдать и «антипляжный дресс-код» — не носить шорты: впрочем, даже в христианской Северной Осетии местные жители к шортам иногда относятся негативно, на Кавказе такой стиль одежды не принят. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Главное — всё должно быть вежливо, — считает бизнесмен Самед Евлоев. — Если человек приехал в гости, нужно деликатно рассказать о наших обычаях. Я в Москве снимаю шапку, если захожу осматривать церковь. Россию населяет множество народов, у всех разные традиции — поэтому давайте просто будем уважать друг друга». Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Некрополь и карабины

Вечером я разговариваю с «айтишником» Дмитрием Семёновым из Тюмени — он приехал в Чечню на «милитари тур» — пострелять из автомата и карабина, парень в полном восторге. До этого я общался пожилой с семейной парой из Мурманска —пенсионеры поправляли себе здоровье на минеральных водах в селе Серноводском: там находится популярный с СССР бальнеологический курорт. Супруги-студенты из Москвы прилетели в Грозный посетить некрополь Цой-Педе и покататься на коньках на льду горных озёр. Удивительно — в Чечне, откуда многие годы приходили только негативные новости, вдвое больше туристов, чем в соседней Северной Осетии: хотя ведь у осетин тоже гостеприимно и вкусно.

«Да всё просто, — считает работник туризма Шамиль Асланов. — Делайте хороший сервис и грамотно себя рекламируйте: люди к вам охотно поедут. И это касается любого региона России!»

Чеченская республика. Грозный

Георгий Зотов

Еще немного фото:Вечером мечеть «Сердце Чечни» прекрасна.Днём «Сердце Чечни» и «Грозный Сити» и днём неплохо выглядят.

Просто красивый вид.«Сквер журналистов». Памятник журналистам, погибшим за свободу слова.Вид на «Цветочный парк» со смотровой площадки на крыше одного из зданий «Грозный Сити» Грозный сити Мечеть Сердце Чечни Церковь Михаила Архангела По указанию Терских казаков в 1868 году в Грозном началось строительство храма. Финансирование велось за счёт исключительно пожертвований, из-за чего процесс затянулся на 12 лет. В 1880 году постройку освятили во имя архангела Михаила.

Архитектура собора выполнена в старорусских культовых традициях. Под двумя шестигранными и одним шатровым куполом разместилось основное здание, колокольня, трапезная. Во время военных действий 1994-2000 гг сооружение сильно пострадало. Реставрационные работы шли долго, но это не мешало функционировать церкви, проводить богослужения. Триумфальная арка Сооружение состоит из двух огромных арок со стилизованными сторожевыми чеченскими башнями по бокам. По обе стороны арки размещены изображения самых влиятельных людей, внёсших значительный вклад в развитие Чеченской республики: В. В. Путин, А. Кадыров (первый президент). Открытие арки чеченским народом было воспринято как символ для республики, означающий окончание многолетнего беспредела в Чечне. Памятник М.Ю.Лермонтову Достопримечательность расположена на проспекте Кирова. (остановка транспорта «Театр им. Лермонтова»). К Михаилу Лермонтову в Чечне относятся по-особому. Писатель, находясь на службе в Грозненской крепости, создал много произведений, ставших известными во всём мире. Поэт проходил военную службу в 1840 году.

Открытие памятника состоялось в 2012 году. На торжестве присутствовали Д. Медведев и Р. Кадыров. Театр имени Лермонтова У истоков этого театра стоял хнаменитый актер и режиссер Евгений Багратионович Вахтангов. Один из старейших театров на Кавказе открыли в далёком 1904 году. Даже в те времена чеченцы активно посещали театры, представления часто собирали аншлаги. В русском драматическом театре им. М. Лермонтова начали свой путь такие знаменитые актёры, как: Л. Броневой; Р. Быков; Л. Савченко; Т. Кулагин. Здание национальной библиотеки Фонтан Бегущая волна Эту достопримечательность обязательно нужно увидеть. Уникальное гидротехническое сооружение было открыто на площади А. Кадырова в 2008 году. Из 120 жерл производится пуск воды, струи которой превращаются в мириады брызг. Система управления фонтаном оснащена разными режимами работы (120 режимов). Такой фонтан построен в России впервые.

Максимальный эффект заключается в образовании высоких гейзеров (высота струй достигает 3,5 м), которые создают вид огромной волны. Вокруг объекта и непосредственно в зоне действия жерл установлены светильники, которые создают красивые иллюминации. Роль подсветки можно оценить в полной мере в тёмное время суток, когда игра световых решений перекликается со струящейся водой. Памятник пожарным. В честь памяти пожарным, не щадившим своих сил на локализацию огня, возникающего в жилых кварталах вследствие авиаударов фашистских бомбардировщиков, в 1968 году был открыт памятник. В годы войны они заслужили звания героев за самоотверженность и спасение мирных граждан. Фонтан Водопад Зрелищный объект расположен на проспекте М. Али (остановка «ТРЦ Грозный-Сити»). Гидротехническая композиция включает каменный ступенчатый свод, по которому красиво сходит вода, мостик из дерева, каменный помост. Общая площадь фонтана составляет 400 м2.

По сторонам импровизированного водопада растёт молодая хвоя. Нереальную красоту представляют ползущие струи, обмывающие стволы елей. При наступлении сумерек эффект усиливается подсветкой, которая состоит из разноцветных фонарей. Музей Ахмат-Хаджи Кадырова Музей, созданный в честь памяти первого президента, который принёс мир в Чечню и погиб вследствие террористического акта. В республике его память чтут. Открытие учреждения происходило на Аллее Славы в 2010 году. Возвышающаяся над зданием стела, напоминает форму национальной башни.

Благодаря обширному остеклённому куполу солнечные лучи попадают во внутреннее помещение. Интерьер залов выполнен в европейском, византийском и мавританском стилях. Парк Материнской Славы Архитектурно-ландшафтная рекреационная зона расположена в Ленинском районе города Грозный. В центральной части парка был установлен мемориал чеченской женщине-матери.

В рекреационной зоне можно найти развлечение для детей любой возрастной категории. Малыши вместе с родителями могут кататься на колесе обозрения (40 метров). Родители вместе с детьми могут поплавать в бассейне или прогуляться по ухоженной аллее парка.

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https://susanintop.com/evropa/rossija/chechnja/groznyj