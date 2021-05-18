Русское оружие "Спутник V"

Но никакое не гибридное, а самое настоящее. И, что замечательно - самое высокоточное, т.к. бьет не по людям, а по нелюдям; людей оно, наоборот, спасает.

"Спутник V" убивает подлые планы нелюдей, задумавших изменить мир под себя и свои хотелки космического масштаба и космической же глупости.

Если бы не это наше оружие, истребление "лишних людей" на планете, пожалуй, шло бы уже полным ходом. Что до остальных человецей, то после приобретения стадного иммунитета они все оказались бы загнанными в стойла единого Человейника под управление единого правительства (оно же - мировое), состоящего из представителей топ-менеджмента крупнейших в мире ТНК. Далее "новый мировой порядок" с государствами-корпорациями, с корпоративным флагами, гимнами, армиями, но без территориториальных границ, а вместо парламентов - советы директоров в расширенном составе.

Картина С. Шойгу. Фото: пресс-служба Русского географического общества Картина С. Шойгу. Фото: пресс-служба Русского географического общества

И, разумеется, никаких социальных обязательств перед теми, кто, в силу обстоятельств, работать не может. Хочешь пенсию - откладывай в течение всей жизни из того, что тебе платят за работу, а если не работаешь, то уж извини - живи сколько протянешь на инертном ходу.

Молодой и хочешь детей - получи в департаменте труда и кадров соответствующее разрешение, - размножаться позволено будет не каждому, а лишь тем, кто прошел генетический отбор.

О пособиях, отпусках и прочем социале "на детей" и не думайте - никому, кроме вас, дети не нужны. Вырастут - хорошо, работодатели их определят в подходящие стойла в соответствии с экономической целесообразностью. Некондицию отбракуют. Бизнес, ничего личного.Кто посмеет родить без разрешения - выгребут плод как из-под кошки прямо в момент рождения. Пилотный проект уже

Интересно, многие ли из нас замечают, что в подготовительный этап человечество уже входит. Ведут нас туда осторожно, постепенно, не слишком навязчиво, но и не сказать, что безуспешно.

Яркий пример. Под видом борьбы со сверхпотреблением человечеству продают идею шеринг-экономики (Sharing economy). Идея, заметим, привлекательна и ничего особенно нового в ней нет. Человеку часто бывает необходимо попользоваться вещью временно и потому в некоторых случаях он предпочитает аренду или прокат покупке.

Однако новизна в том, что из шеринга как явления точечного порядка пошла в рост идея шеринг-экономики, т.е. аж целой экономики, основанной на совместном пользовании имуществом, вплоть до часов, трусов и прочих мелочей отнюдь не общественного назначения.

Вот так, вкрадчиво и ласково, по-дьявольски, нам вбивают в голову установку о преимуществах аренды, тем самым побуждая к отказу от собственности. Дескать немодно, невыгодно, накладно, к тому же и свободу сковывает. В то время как человек, по мнению адептов нового мирового порядка, должен свободно выбирать место работы, не будучи привязанным к определенному месту жительства, бегать по всей стране за работодателем, как брюхо за хлебом.

Об этом пишут давно и много. Особенно душевно и с аргументами излагает forbes. Мягкая такая агитация за отказ от собственности; причем не только частной, но и личной. Кому будет в итоге принадлежить общественное добро в совместном пользовании, не уточняется. Никто этот вопрос не задает даже самим себе, даже сами писаки-агитаторы. Скорее всего по тупизне своей, однако возможно, из опасения лишиться ангажемента.

Интересная тема, хотелось бы её раскрыть, но сделаю я это как-нибудь отдельно.

А сейчас - к оружию.

Судя по некоторым признакам, разработку оружия против людей биотехнологические компании США, Британии и стран-партнеров (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) начали задолго до пандемии, которая, - и в этом можно уже не сомневаться, - тоже входила в планы глобализаторов.

Билл Гейтс на конференции в 2010 году: "... Как мы можем эти цифры уменьшить? Проще всего, конечно, убрать людей... У нас 6,8 млрд людей. Цифра стремимся к 9 млрд. Если мы очень постараемся и поработаем над вакцинами, над здравоохранением, над службами репродуктивного здоровья, то мы сократим цифру на 10-15%... Я очень люблю вакцины…".

Настало время Ч, - казалось бы, вот оно, действуй. Уже и петухи пропели... гендир ВОЗ, а с ним и Джонсон, Макрон, Меркель и другие официальные лица ЕС прокукарекали заготовленное: Вай-вай-вай, караул, мы не справимся с пандемией поодиночке, у человечества иного выхода нет как перейти под начало мирового правительства, давайте же срочно его учредим...

Правда, наши СМИ трактуют этот номер иначе, ну и пусть, они так видят. Нам же должно быть отчетливо видна отработка номера в сценарии, заранее написанном другими, более важными персонами в глобальных раскладах.

И тут - вот уж чего не ожидали! - Россия, со своим оружием против. Которое не убивает людей, а наоборот - спасает их от гибели. А человечество в целом - от порабощения.

Какая досада...

Ох уж этот "непредсказуемый Путин"...

Вот скажите мне, американцы или кто угодно из причисляющих себя к еврогуманистам: если вы со всех трибун орёте, что русская вакцина это "гибридное оружие Путина", "гибридное оружие Кремля" и тому подобные припадошные возгласы издаете, то, во-первых, в чем его гибридность (гибрид чего с чем?) и во-вторых, поелику оружием зовете, против кого оно направлено?

Насчет гибридности можно не отвечать - вы сами не знаете к чему здесь это слово. Но вот против кого оно направлено - сие признание получить хотелось бы.

И вместе с тем очень хочется спросить: Эй, гуманисты чумазые, вы хоть понимаете, что этими своими вскриками вы заголились до бесстыдства! До самого что ни есть отъявленного безобразия. Или выступать на стороне убийц уже не стыдно?

Жаль, меня так далеко не слышно.

А режим локдауна в Западной Европе и США - не что иное как тест на послушание. Пока получается плохо.

Слава русскому оружию.

Кому плохо видно надпись под картинкой. Названия картина не имеет. Хотя может мы просто не знаем, а оно есть. Но вот что на этот момент знаем точно - это работа кисти Шойгу, Сергея Кужугетовича.