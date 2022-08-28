Совсем пропавший

Исчезновение депутата Госдумы и одновременно зарегистрированного кандидата в главы Удмуртии, с одной стороны, выглядит удивительным, а с другой – вполне закономерным. Все другие важные фигуранты этой детективной истории, замешенной на власти, огромных деньгах и юридических казусах, исчезли из публичного поля уже давно. Причём с большими деньгами.

Главный по статусу герой этой истории – экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич – покинул Россию в 2017-м, незадолго до возбуждения против него уголовного дела. Та история касалась коррупционных схем и многомиллионных «откатов» при закупках медтехники для нужд области. Позже Юревич был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Однако по какой-то причине заочно судить его не стали. Возможно, благодаря этому семья экс-губернатора беспрепятственно переписала принадлежавшую ей «макаронную империю» «Макфа» на офшорные компании. И если оформленная как продажа сделка была фиктивной, то все эти годы Юревич, который, по слухам, находится в Лондоне, мог получать доходы от российского бизнеса. Хотя, если верить следствию, за время пребывания в губернаторском кресле Михаил Юревич и без того обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь.

«Дорожная революция»

Источником коррупционных денег челябинского экс-губернатора, как утверждает обвинение, было строительство дорог. А конкретно – руководители двух челябинских компаний Константин Овчинников и Алексей Башаев. Когда Юревич стал губернатором, он развернул активное дорожное строительство, распиарив свои проекты под слоганом «Дорожная революция». Фирмы Овчинникова и Башаева активно осваивали бюджетные вливания, но когда Юревич лишился власти, оба предпринимателя попали под уголовное дело о хищении у своих компаний 9 млрд рублей. В ходе процесса они заявили, что деньги не растратили, а пустили на взятки чиновникам. Судя по их показаниям, 3,2 млрд рублей через посредников были переданы тогдашнему губернатору Юревичу. Куда делись остальные почти 6 потерянных миллиардов, непонятно. Но вот что интересно: раскрыв следствию коррупционную схему, оба предпринимателя вышли из СИЗО и поменяли статус подозреваемых на свидетелей. А через некоторое время покинули Россию. Именно на словах исчезнувших Овчинникова и Башаева основано громкое дело, которое на днях дошло до приговора в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова.

Сюжет его весьма витиеват. Согласно утекшим в прессу материалам дела в преступную схему были вовлечены члены семьи Белоусова. Известно, что сам депутат, его жена и тёща долгие годы работали на семью Юревич, занимая разные посты в их макаронном бизнесе (сам Белоусов одно время был топ-менеджером «Макфы»). А когда Михаил Юревич стал губернатором, якобы тоже действовали в его интересах. Например, Ирина Белоусова ежемесячно забирала из ячейки в одном из московских банков по 10 млн рублей – эти деньги туда якобы приносили взяткодатели. Следствие считает, что таким образом она забрала примерно 1,5 млрд руб­лей.

Впрочем, супругу депутата к ответственности привлекать не стали, так как она вроде как ничего не знала о сути коррупционной схемы. А вот её мать, то есть тёща Вадима Белоусова, будто бы собрала примерно такую же сумму от взяткодателей в Челябинске, в результате чего оказалась на скамье подсудимых. Маргарита Бутакова долгие годы работала бухгалтером на одном из юрлиц «Макфы», а затем владела целым пулом компаний, в том числе строительных.

Мосгорсуд приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата Госдумы Вадима Белоусова по делу о получении взятки в 3,25 млрд рублей. На суде он лично не присутствовал.

Сам же Вадим Белоусов якобы вступил в сговор с Овчинниковым и Башаевым по поводу «откатов» для него и Юревичу, когда был областным депутатом в Челябинске. Как раз в то время Овчинников, будучи директором государственной компании «Челябинскавтодор», получил функции главного заказчика всех дорожных строек в области. Следствие считает, что он намеренно проводил торги так, чтобы победителем оказывалось ЗАО «Южуралавтобан», которым руководил Алексей Башаев. После чего 20% прибыли дорожников, похоже, перетекали якобы в карманы Белоусова и Юревича.

(фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Именно за участие в этой схеме Мосгорсуд и приговорил Вадима Белоусова к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей; его 80-летняя тёща Маргарита Бутакова получила пять лет условно и такой же штраф. Кроме того, в доход государства обращено многочисленное имущество семьи Белоусовых – Бутаковых в Москве и Челябинске: 52 квартиры, 3 нежилых помещения, 76 земельных участков и огромный список банковских счетов.

Но похоже, что единственным козлом отпущения в этой истории может стать пожилая женщина (если, конечно, адвокаты не добьются оправдания Маргариты Бутаковой через апелляцию). Дело в том, что депутат Вадим Белоусов, находящийся под подпиской о невыезде, исчез, не дослушав приговор до конца. И что интересно: у защиты всё ещё есть шанс полностью освободить его от ответственности по формальным основаниям.

Испания или колония?

Депутатскую неприкосновенность Дума сняла с Вадима Белоусова в 2018 году – соответствующее представление внесла Генпрокуратура, которую тогда возглавлял Юрий Чайка. При этом вопрос рассматривался в закрытом режиме, так что аргументы сторон, как и само решение, в полном виде опубликованы не были. Теперь защита Вадима Белоусова высказывает претензии к формулировкам в этом документе. Есть и другой момент. Согласно закону после окончания следствия дело против депутата не может быть передано в суд без согласия Госдумы. Разбирательства в Мосгорсуде начались в 2021 году, когда Генпрокуратуру возглавлял уже Игорь Краснов. И ведомство не обращалось в парламент по поводу суда над Белоусовым. Ещё одна зацепка – Генпрокуратура получила разрешение на следствие против депутата у прошлого состава Госдумы. А Белоусов после этого переизбрался в новый состав парламента. Так что сейчас даже юристы утверждают, что с формальной точки зрения есть зацепки для отмены решений. Хотя оставить безнаказанным вскрывшееся вряд ли возможно. Недаром, пока Вадим Белоусов пропал с радаров, его адвокаты уже подали апелляции об отмене приговора и постановления на розыск.

Отдельный вопрос – где именно может скрываться от суда Белоусов. Все ключевые фигуранты его истории благополучно перебрались за рубеж. Известно, что и сам депутат готовил себе запасной аэродром в Испании. Он открыто декларировал испанскую недвижимость – земельный участок и квартиру – как собственность жены. Когда начался скандал по поводу причастности парламентария к получению рекордной для России взятки, коллеги потребовали от Белоусова сдать дипломатический паспорт. Тот в ответ заявил, что потерял документ. На волне скандала МИД выпустил заявление, что признаёт диппаспорт Белоусова недействительным. Хотя, возможно, у депутата вполне мог быть и обычный загранпаспорт. Впрочем, ЕС включил Вадима Белоусова в санкционный список как депутата, голосовавшего за признание ЛНР и ДНР. Так что пробраться к своим испанским владениям политик вряд ли сможет. Потому не исключено, что скоро мы увидим сообщения, будто беглого депутата заметили в Турции или Эмиратах – именно через эти страны сейчас идёт поток иммигрантов. Хотя как знать. Есть признаки того, что у бывшего «макаронного менеджера» и в России остались влиятельные покровители. Не зря же суд оставил его под подпиской о невыезде, несмотря на требования следователей. К тому же, будучи подследственным, Вадим Белоусов был зарегистрирован в качестве кандидата на выборы главы Удмуртии, которые пройдут в сентябре.

Конкретно

С одной стороны, вся эта история ничем не примечательна. Мало ли у нас сажали депутатов, сенаторов и министров, даже за куда большие взятки. Но есть два момента, на которые нельзя не обратить внимания. Первый – уже будучи подследственным, Вадим Белоусов решил баллотироваться от «Справедливой России» на пост главы Удмуртии. Выглядит это запредельным цинизмом. Момент второй: сколько было случаев, когда в СИЗО запирали людей даже с подтверждённым диагнозом. А Белоусов до конца оставался на свободе под подпиской о невыезде. В результате на последнее заседание он просто не пришёл, скрывшись в неизвестном направлении.