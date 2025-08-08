"Дупло орла". Удивительный остров в Челябинской области

Здесь можно гулять часами и наслаждаться атмосферой средневековья. Настоящие каменные дома с башенками и балконами, улочки, вымощенные камнями, старинные механизмы, которые так увлекательно разглядывать! Добраться до острова можно только на катере,который отходит каждые 15 минут с пляжа «Сонькиной лагуны». По всему острову свободно бегают курочки, кролики, козы с овцами и мини-пиги. Прямо у вас под ногами! Можно покормить их хлебом, погладить и сфотографироваться. Так же животные есть и на берегу комплекса: павлины, утки и медведь Яшка.

На острове «Дупло орла» есть настоящие средневековые домики для проживания и прекрасная русская баня прямо у воды, где можно освежиться после парной! А после бани так здорово насладиться закатом под звуки шипящего на мангале барбекю! Есть несколько интересных музеев. Интересная комната пыток с экспонатами орудий 17-18 веков. Очень веселая комната смеха с кривыми зеркалами. Для иногородних гостей на острове сдаются 2-х, 3-х и 4-х местные домики. Домашняя утварь «средневековая». Для тех, кто хочет отдохнуть от комфорта, пожить в средневековом замке – это неплохой вариант. Имеется ресторан на 30 посадочных мест. Гигантские напольные шахматы. Мангальная зона, где можно собственноручно приготовить шашлыки, а затем сидя у костровища встретить закат или восход солнца. Кстати, не проспать первые лучи солнца, поможет петух, который с восходом солнца примется за свою работу в окружении курочек-цесарок. Остров оборудован хорошо. На остров вам захочется вернуться ещё не один раз!