Погоня за «призраком», или Как в СССР настигли неуловимый американский самолет-разведчик

В 1950-х годах напряженность между двумя сверхдержавами была довольно высокой, а для некоторых на горизонте уже маячила угроза ядерной войны. Тогда оба государства в буквальном смысле не спускали глаз с противника, стараясь использовать для этого все доступные ресурсы. И если СССР делал упор на свою шпионскую сеть, в том числе перевербованных иностранных разведчиков, то США нередко обращались к военной технике, из всего разнообразия которой чаще всего бороздили советские небесные просторы самолеты Lockheed U-2. Вот только неуловимость своего воздушного разведчика они переоценили.

Самолет Lockheed U-2 справедливо можно именовать «призраком», потому что таким он, собственно, и создавался – как можно более незаметным и неуловимым. Помимо этого, особенности конструкции и технические характеристики говорят о том, что он специально создавался для разведки с воздуха. Самолет Lockheed U-2 справедливо можно именовать «призраком», потому что таким он, собственно, и создавался – как можно более незаметным и неуловимым. Помимо этого, особенности конструкции и технические характеристики говорят о том, что он специально создавался для разведки с воздуха.

Схема самолета-разведчика. Схема самолета-разведчика.

Lockheed U-2 представляет собой планер с широким размахом крыла и максимально сниженной массой. «Мотором» самолета был высотный турбореактивный двигатель. Также для увеличения высоты полета лайнера были приспособлены кабина пилота и скафандр. Кабина летчика.

Как самолет-разведчик, Lockheed U-2 был оснащен специальной аппаратурой, которая совершала разведывательную аэрофотосъемку, а также радиоразведку систем радиолокации.

Для того, чтобы нагрузка от нахождения на борту дополнительной аппаратуры не влияла на высоту полета, ее объем и масса были ограничены. Аэрофотоапппратура U-2.

Поэтому, когда американским спецслужбам требовалась информация о местоположении секретных объектов оборонной промышленности СССР, в небо взмывали именно эти монопланы-призраки. И, как оказалось, добираться эти малозаметные самолеты были способны и до «глубинных» советских территорий. Lockheed U-2 был передовым самолетом того времени.

Впервые Lockheed U-2 отправился на разведку в воздушное пространство СССР 4 июля 1956 года. Известен также его курс: взлетел самолет с территории ФРГ, далее пересек небо над Москвой, Ленинградом и акваторией Балтийского моря. Согласно отчету, во время полета Lockheed U-2 «прошел над двумя наиболее серьезно обороняемыми районами в мире». Тогда же были наглядно продемонстрированы возможности профессиональной американской фотоаппаратуры: на снимках, сделанных во время полета, можно различить даже номера на хвостах самолетов.

4 июля, в День независимости США, президенту Эйзенхауэру преподнесли лучший подарок. U-2 сделал снимки аэродромов возле Ленинграда и Москвы. По фотографиям можно было определить даже тип самолетов на аэродромах.

Разглядывая фотографии стоявших в ряд советских «Бизонов», американцы понимали: Советы блефуют относительно числа крылатых машин. В Пентагоне по случаю успеха и государственного праздника открывали шампанское. Но в СССР воздушного шпиона заметили — его вычислили радиолокационные станции. На перехват даже были подняты перехватчики, но цели они не достигли.

Все попытки МиГов перехватить U-2 оказались безуспешны: истребители отчаянно рвались на высоту, где их двигатели глохли — и они проваливались вниз. Несколько МиГов так и не смогли вновь запустить двигатели и упали на землю.

На следующий день американскому послу в Москве была вручена нота протеста. Советское правительство называло полеты «всевидящего ока» провокацией против мира. Но кроме дипломатической составляющей были подробности, предназначавшиеся военному руководству США.

Подробно описывалось, что самолет проник в пространство СССР на глубину 320 километров, находился в пределах страны один час и тридцать две минуты и пролетел над Минском, Вильнюсом, Каунасом и Калининградом. Американские военные «месседж» уловили — оказалось, что СССР видит американские самолеты. Это было неприятно, но радовало, что сбивать их Советам нечем. А значит, можно не только самолеты на аэродроме посчитать, но и выявить расположение других военных объектов.

Проведением этих разведывательных мероприятий занималось секретное подразделение «10-10», согласно их данным, только в июле 1956 года было осуществлено пять полетов в воздушном пространстве над территорией СССР, во время которых были зафиксированы места дислокации систем ПВО, аэродромов, где находились истребители-перехватчики, а также зенитно-артиллеристских комплексов и радиолокационных станций. Качество снимков оборудования самолёта поразила даже американских специалистов.

Следует упомянуть, что американцы ошиблись, полагая, что их самолет абсолютно неуловим. В Советском Союзе едва ли не с первого шпионского полета знали об этих «проделках» западной сверхдержавы. Проблема состояла в том, что Lockheed U-2 летал буквально на пределе той высоты, которую в принципе могла достичь военная авиация того времени. Советские истребители тогда могли подниматься максимум на 17 800 метров. И попытка достижения высоты в двадцать километров для тех же МиГ-19 сопровождалась огромным риском. Однако, несмотря на опасность, попытки перехватов американских самолетов-призраков предпринимались неоднократно. Поймать иностранного нарушителя оказалось непросто.

К примеру, когда однажды советские системы ПВО в очередной раз «уловили» нарушителя их пространства, в воздух были подняты из Прибалтики три перехватчика, пилотируемые профессиональными летчиками. Однако итоги этой операции оказались неутешительными – настигнуть американский самолет-невидимку так и не удалось, а трем советским лайнерам пришлось несладко: два из них сумели долететь до различных аэродромов. Третий перехватчик, управляемый капитаном Капустиным совершил жесткую посадку буквально в полукилометре от взлетной полосы, а летчик получил серьезную травму позвоночника.

В отделе аэрофотосъемки ЦРУ совершали одно открытие за другим. Были получены точные и абсолютно свежие данные о военном и промышленном потенциале СССР. То, что рассказывали эмигранты и вернувшиеся из Советского Союза немецкие военнопленные, безнадежно устарело. Сотрудники ЦРУ наслаждались тем, что смогли на деле доказать: аэрофотосъемка по точности информации превосходит все другие источники разведданных.

Полеты американского «всевидящего ока» возобновились в январе 1957 года с территории Пакистана. U-2 залетал на территорию СССР не менее 20 раз, фотографируя позиции ПВО и военные объекты на территории Сибири и Казахстана. Радиолокационные системы фиксировали полеты, но огонь не открывали.

Когда годом ранее U-2 пролетал над Киевом, батареи зенитной артиллерии открыли огонь, но это оказалось бесполезно — они не могли сбить самолет, летевший на такой высоте. Хрущев приказал больше огонь не открывать: «Мы только показываем нашему народу, что бессильны и ничего не можем сделать с нарушителем, летающим над нашими городами»

Руководство ЦК КППС и лично Никита Хрущев были разгневаны такой безнаказанностью спецслужб США. Генсек даже сделал официальное заявление: летчик, которому удастся сбить американский самолет-призрак, сразу же будут представлен к награждению званием Героя Советского Союза. Однако в течение двух с половиной лет неоднократные попытки перехватить иностранных нарушителей оставались безрезультатными. Руководство СССР требовало решительных мер.

В какой-то момент, видимо, командование Войск ПВО СССР и само стало сомневаться, что им удастся нагнать самолет-невидимку. Так, в феврале 1959 года, когда советские радиолокационные системы вновь обнаружила Lockheed U-2 в своем воздушном пространстве, на перехват отправился МиГ-19 с опытным пилотом на борту, он был командиром эскадрильи. Для того, чтобы достигнуть критичную высоту в 20 тысяч метров, летчику необходимо было выполнить рискованный маневр – динамическую горку. Пилот пошел на этот шаг и сумел заметить американский лайнер-разведчик. Американцы считали свой самолёт-разведчик неуловимым.

Однако эта «встреча» продлилась лишь несколько секунд, после чего советский перехватчик стал терять высоту. Тогда же и наземные локаторы упустили из виду нарушителя. Когда же после приземления летчик описал и даже зарисовал его, то Главный штаб Войск ПВО направил в полк комиссию. Вот только ее итоги оказались весьма неожиданными: летчика обвинили в том, что он все придумал из желания получить награду.

При всех своих удачах Lockheed U-2 над территорией СССР, были в их истории и неудачные полеты. Так, один из самолетов, который летал над Прибалтикой, едва не рухнул из-за отказавшего двигателя, который потом так же внезапно запустился. Так как инцидент произошел на максимальной высоте полета, средства ПВО не могли достать нарушителя, поэтому трагедии удалось избежать. ЗРК С-75 тогда стояла на вооружении Войск ПВО СССР.

А вот похожая история, произошедшая над территорией КНР, имела печальный конец. Тогда у самолета так же отказал двигатель, и китайские перехватчики смогли вплотную приблизиться к Lockheed U-2. Чтобы воспрепятствовать рассекречиванию уникальной машины, пилот пожертвовал собой, взорвав самолет.

Интересный факт: по странному совпадению, погибший летчик ВВС США по национальности был китайцем.

Полоса неудач советских перехватчиков закончилась 1 мая 1961 года, когда американский самолет-призрак в очередной раз вторгся на территорию Советского Союза с юга. Пилотом этого лайнера был американский летчик Френсис Гэри Пауэрс.

Карьера Фрэнсиса началась за десять лет до описываемых событий. В октябре 1950 года он поступил в военно-воздушные силы США. С отличием окончил летное училище и через два года начал летать на истребителях. Пауэрс — из простой, небогатой американской семьи. Отец был сапожником. И для него военная карьера была хорошей возможностью вырваться наверх, в лучшую жизнь.

Увеличение дохода было серьезным. До того Пауэрсу выплачивали 700 долларов, а тут сразу 2500. Американский пилот осознавал всю опасность работы, которую надо выполнять. Пилотирование самолета на высоте в 20 километров оборачивалось сильными перегрузками организма. Каждый раз перед вылетом пилоту приходилось по два часа дышать кислородом. Фрэнсис Гарри Пауэрс

Впрочем, беспокойство вызывала и сама операция, в ходе которой предстояло пролететь через половину СССР, но Пауэрс, по его собственным воспоминаниям, был успокоен словами полковника Шелтона, готовившего к полету новичка. Шелтон напомнил, что советские перехватчики на такую высоту не поднимаются, — а значит, волноваться не о чем. Пауэрс вылетел в ночи, быстро набрал высоту, никем не замеченный, пролетел над Афганистаном и в 5:36 по московскому времени вторгся в воздушное пространство Советского Союза.

Уже в шесть часов утра нарушителя засекли, и системы ПВО привели в боевую готовность. А так как в столице вот-вот должен был парад, посвященный Первомаю, приказ командующего войск был лаконичен: «Нарушителя атаковать, при необходимости – таранить». Американский лётчик Френсис Пауэрс.

В воздух по боевой тревоге подняли два самолета МиГ-29 и Су-9, пилотировали их соответственно капитан Борис Айвазян и старший лейтенант Сергей Сафронов, а также капитан Игорь Ментюков. Последний, на самом деле, попросту перегонял безоружный Су-9 из завода в воинскую часть. Но и его решили поднять по тревоге. И именно перед ним поставили смертельную задачу – протаранить цель. Лётчик Борис Айвазян.

Капитан Игорь Ментюков оказался участником этой истории случайно. В тот день он перегонял высотный перехватчик Су-9 с завода и приземлился в Кольцово. На борту не было вооружения. О приказе идти на таран Ментюков узнал по рации, когда уже сидел за штурвалом «сушки».

Он даже не успел надеть высотно-компенсационный костюм, и поэтому не смог бы катапультироваться.

Из воспоминаний летчика: «Утром 1 мая, примерно в начале седьмого, нас поднимают. По телефону получаю команду: "Готовность номер один!" Подумал, погода улучшилась, нас торопят. Взлетел, а мне — направление на Челябинск. Сразу возник вопрос: почему? Чуть позже беспокойство усилилось. Со мной на связь вышел не командный пункт аэродрома, а командующий авиацией армии ПВО генерал-майор авиации Юрий Вовк:"Я — Сокол, 732-й, как меня слышите? Слушайте меня внимательно. Цель — реальная, высотная. Таранить. Приказ Москвы. Передал Дракон". Я отвечаю: “Так ведь мой самолёт без ракет, как же уничтожать?” В ответ молчание, затем слышу: “Ну что, капитан, обсудим приказ?” Другими словами, мне предлагают идти на таран. Шансов выжить - ноль! Понимаю, что имею право отказаться - не война ведь, в конце концов, когда с вилами на танки бросались. Но, с другой стороны, а вдруг этот американец с атомной бомбой на борту? Одна жизнь или сотни тысяч - чувствуешь разницу! Мысль придала сил и решительности. Говорю: “Наводите на цель, мать вашу! О жене позаботьтесь - на сносях она!” В общем, стал сближаться с американцем, чтобы протаранить. Смотрю, а это и не самолёт вовсе - планёр-тихоход... А скорость у меня ни много ни мало - 550 метров в секунду, что раза в три-четыре больше, чем у него! Ну, я и проскочил над ним. Резко снижаюсь, а попросту, падаю с 20 км, чтоб атаковать планёр снизу... Смотрю, а он стал заваливаться на правый борт и давай бочку крутить, да всё норовит носом клюнуть - сорваться в пике. Вдруг вижу, батюшки-святы, - ракета на меня летит! Наша! Тут вспомнил, что код “свой-чужой” мне утром не сменили... Локаторы меня и приняли за “чужого”. Технике, ей-то что? Она - безглазая... Но увернулся, слава тебе, Господи! Уже на земле, узнал, что по мне и по двум МиГам, которых подняли так же, как меня, палили целых два ракетных дивизиона! В тех МиГах, кстати, сидели мои однокашники Серёжа Софронов и Борис Айвазян. Им, как и мне, в суматохе забыли сменить коды. Немудрено, что Серёгу сбили. Да-да, ракетой. И ведь сбили не американский U-2, а наш русский МиГ-15... После посадки у Ментюкова был разговор с заместителем командующего авиацией войск ПВО генералом Семеновым. «Савицкий надеялся на вас, Ментюков, а вы…» — сказал генерал капитану. Евгений Савицкий и был тот самый Дракон — командующий истребительной авиацией войск ПВО. Самолёт Су-9.

К сожалению, самолет Сергея Сафронова средства ПВО родного государства все же настигли, и летчик погиб. Старший лейтенант Сергей Сафронов.

Так кто же сбил? А никто!

Планёр после того, как я над ним промчался, угодил в поток выхлопных газов из моего сопла, попал в так называемую реактивную струю. На планёре, каким и был американец, из неё не выбраться - движок слабый. А в струе воздушные вихри мчатся со скоростью 180 м/с, плюс крутящий момент! Это - когда твой самолёт начинает безостановочно крутить бочку, переходя в пике, а ты сделать ничего не можешь, как ни стараешься. Именно это и произошло с американцем. Я тому свидетель - всё происходило на моих глазах…

Только вот мои свидетельские показания... Почему-то никому были не нужны! Наверно, так решили наверху: “Американский самолёт-шпион сбит ракетным дивизионом под командованием капитана Воронова, за это честь ему и орден Красного Знамени на грудь! Всё - тема закрыта, к ней не возвращаться!”

Только вот, товарищи дорогие, есть одна нестыковочка... Если U-2 поразила ракета, то почему он целёхонький упал на землю?! Почему остался жив пилот?! Ведь в Серёжу Софронова угодила такая же ракета, но где он?! Где его труп?! Нет их... Потому, что и от Серёги, и от его МиГа только дым по ветру рассеялся...»

Трагедия произошла над Дегтярском (34 километра юго-западнее Свердловска) во время первомайской демонстрации. Машина могла упасть на город. По одной из версий, Сафронов был жив и тянул МиГ в сторону леса, после чего катапультировался, но высоты для полного раскрытия парашюта было уже недостаточно. (воспоминания летчика Игоря Ментюкова из книги М.Бешлоса)

Но есть и другая версия. Полковник Анатолий Железнов, прибывший за телом погибшего летчика, вспоминал: «Насчет того, что Сергей катапультировался, — все это бред! Было прямое попадание, его убило с ходу, и приземлился он уже мертвым, тело выбросило из самолета. Так плашмя и лежал, как его придавило. Помню, в морге я руку его взял — как из теста, без костей словно… Он лежал целехонький в высотном костюме». В Перми 1 мая 2007 г. на стоянке дежурных сил 764 Истребительного авиационного полка была открыта памятная стела. Ежедневно боевое дежурство пермских военных летчиков по охране воздушных рубежей России начинается возле нее. В 2010 г. именем Сергея Сафронова был назван истребитель МиГ-31 с бортовым номером 05. Ежегодно в начале мая проводится день памяти Сергея Сафронова, на который собираются военнослужащие и жители авиационного гарнизона, а также ветераны части.

Фрэнсису Пауэрсу повезло: он выжил и на высоте десяти километров покинул падающий самолет. По его собственным словам, он был зажат между приборной панелью и креслом, из-за чего не мог катапультироваться. Перед тем как покинуть самолет, он должен был нажать на специальный рычаг самоуничтожения, но якобы не успел этого сделать.

По другой версии, он знал от своего механика, что, если запустит механизм катапультирования, взрыв произойдет немедленно. Товарищ предупредил его, что ЦРУ продумало все так, чтобы U-2 не попал в руки к Советам. Потому он отсоединил разбитый фонарь кабины пилота, снял ремни катапульты и выпрыгнул с парашютом.

На случай вынужденного приземления на территории СССР Пауэрс имел так называемый пакет для подкупа - неизменный атрибут всех пилотов U-2. В нём находилось 7,5 тысяч рублей, несколько тысяч западногерманских марок, франков и лир, две пары золотых часов и два кольца, пистолет с глушителем и 250 патронов, Л-пилюля - ампула с цианистым калием. Лётчикам вменялось применить её при пленении.

У Пауэрса Л-пилюлей служила игла, покрытая ядом кураре. Её поместили в полую серебряную монету достоинством в 1 доллар. Монету он прицепил на браслет к часам, но так и не решился ею воспользоваться. В настоящее время монета выставлена в музее КГБ в Москве. Обломки сбитого самолёта-шпиона U-2.

Свидетельствует Пауэрс (из книги М. Бешлоса)

«...Завершив фотосъёмку в районе Аральского моря, на высоте 68 тыс. футов я взял курс на Свердловск. Примерно в 25-30 милях к юго-востоку от Свердловска снизился до 60 тыс. футов, чтобы сделать серию снимков. Неожиданно надо мной возник русский истребитель. Я отчётливо видел красные звёзды на крыльях. Через мгновение услышал громкий хлопок, какой бывает в момент преодоления самолётом звукового барьера, и впереди меня вспыхнуло шарообразное пламя. Я понял: это сопло русского истребителя. Неведомая сила бросила мой самолёт вниз, а меня закрутила так, что я потерял ориентацию в пространстве...

...Я рухнул на вспаханное поле. Ноги по колено ушли в разрыхлённую почву. Я осмотрелся. В радиусе 20 ярдов валялись крышка кабины, лопатки компрессорной турбины, специальные контейнеры, вырванные из корпуса. В силу конструктивных особенностей самолёт спланировал и приземлился без моей помощи, а при ударе о землю развалился на части.

Не успел я прийти в себя, как меня окружили неряшливо одетые мужчины и женщины. В руках у них были топоры и вилы. Я догадался, что это - фермеры. Они улыбались и хлопали меня по спине. Их восторг сменился агрессией, когда я дважды произнёс: «I’m american!» Мне врезали пару оплеух и, поскольку я не мог самостоятельно передвигаться, волоком потащили меня в полицейский участок...»

Вскоре летчик оказался в руках местных милиционеров и сотрудника районного КГБ. Силовики обнаружили у незваного гостя пистолет с глушителем, охотничий нож, сигнальный пистолет со световыми ракетами, компас, советские рубли, золотые кольца, несколько золотых часов и даже сложенную надувную лодку. Кроме того, у него была полая монета достоинством в 1 доллар.

Разглядывая ее, чекист понял, что это лишь футляр — внутри была игла. На вопрос «что это?» Пауэрс ответил, что просто полезная в хозяйстве вещь. Как позже выяснится: в игле был яд. И Пауэрсу полагалось использовать ее, чтобы не выдать государственной тайны, но он пренебрег инструкцией. Вещи, найденные при обыске у Фрэнсиса Пауэрса

Также у него был свернутый шелковый плакат, на котором на нескольких языках мира, в том числе и на русском, были слова: «Я не несу зла вашему народу. Если вы мне поможете, то получите награду». Узнав о пленении американского воздушного шпиона, Никита Хрущев радостно воскликнул: «Мы утерли нос надменному Эйзенхауэру».

Фрэнсис Пауэрс активно сотрудничал со следствием; впрочем, и без его слов по обломкам U-2 и фотооборудованию, которое прекрасно сохранилось, все было понятно. Через десять дней президенту Эйзенхауэру пришлось признать тот факт, что вопреки международному праву над советской территорией, в том числе с его разрешения, велась разведка. Он объяснял произошедшее вопросами национальной безопасности США.

Никита Хрущев в свою очередь сыпал обвинениями в адрес НАТО об агрессии и угрозе мировой безопасности и сделал все, чтобы процесс получился максимально открытым. Он даже послал личную телеграмму с приглашением приехать в СССР отцу подсудимого Оливеру Пауэрсу. Судебный процесс над Фрэнсисом Пауэрсом в Колонном зале Дома Союзов

Заключение американца было недолгим. В 1962 году его обменяли на знаменитом Глиникском мосту через реку Хафель (он разделяет Берлин и Потсдам) на советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля. В 1970 году Пауэрс выпустил книгу «Операция «Перелет»: воспоминания об инциденте с U-2». В нашей стране она издавалась лишь однажды: в 1972 году и ограниченным тиражом. Фрэнсис Пауэрс с женой в Лондоне. Апрель 1971 года

В 1977 году во время съемок пожара в окрестностях Санта-Барбары у его вертолета начало резко заканчиваться топливо. Пауэрс пытался посадить вертолет, но неожиданно увидел детей в месте предполагаемой посадки. Он стал уводить машину, и вскоре она рухнула на землю. Фрэнсис Пауэрс и оператор информационного агентства Джордж Спирс погибли на месте.

А американские спецслужбы после перехвата Пауэрса перестали использовать Lockheed U-2 для разведки, отдав приоритет спутниковым системам. А окончательную ясность в события 60-летней давности смогут внести в 2030 году рассекреченные архивы МО СССР.

https://novate.ru/blogs/150919/51746/

https://zvezdaweekly.ru/news/20206181526-n4k0p.html

https://kommunikadotru.wordpress.com/2021/05/11/%D1%8F-%D0%B...

http://permnecropol.ucoz.ru/index/safronov_si/0-39