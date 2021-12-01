Шесть любопытных историй из нашего недалёкого прошлого

Факт №1. Месть Ивана Поддубного

На заре XX века Иван Поддубный показал всему миру, что самые сильные люди живут в России. Его физический облик, характер, неслыханные победы у людей со всего света ассоциировались со страной, где он родился. В самом имени непобедимого борца слышна Россия.

В 1903 году известный российский атлет Иван Максимович Поддубный отправился на мировое первенство по французской борьбе, которое проходило в Париже.

На турнир прибыли 130 спортсменов со всего мира. Несмотря на то, что для Поддубного это был первый чемпионат мира, он имел хорошие шансы на победу.

Начало турнира складывалось для россиянина удачно, он уверенно одержал одиннадцать побед подряд. В двенадцатом поединке ему предстояла встреча с французским борцом Раулем Мюссоном по прозвищу «ле Буше» (Мясник).

Двадцатилетний атлет был любимцем парижских любителей борьбы. Свою спортивную карьеру он начал в тринадцатилетнем возрасте и быстро завоевал популярность в борцовском мире. Рауль бросил работу в мясной лавке и стал борцом-профессионалом. Француз был на 12 лет младше своего соперника, при росте 188 сантиметров и весе 120 килограммов, он обладал огромной силой, при этом отличался быстротой и ловкостью. Но уступать молодому французу Поддубный явно не собирался.

Через несколько минут после начала схватки руки Ивана вдруг начали скользить по телу Рауля ле Буше. Парижанин легко вырывался из могучих захватов Подубного. Иван Максимович обратился к судьям, заявив, что его противник смазан маслом. Арбитры осмотрели французского борца и признали, что его тело действительно покрыто маслянистым потом. Оказалось, что ле Буше смазал себя оливковым маслом.

Удивительно, но схватка продолжилась. Арбитры приняли поистине «соломоново» решение: через каждые 5 минут останавливать поединок и насухо вытирать французского борца. Но масло снова выступало вместе с потом. Так и удалось «скользкому» Раулю ле Буше выстоять до конца схватки. Как это не покажется странным, но именно его признали победителем «за красивые уходы от приемов».

Поддубный был потрясен даже не тем, что незаслуженно, нагло был выведен из дальнейших состязаний. Впервые выступив, он понял, что и на таком представительном авторитетном форуме перед лицом многих сотен следящих за схваткой зрителей возможно торжество самой черной лжи и человеческой бессовестности. Этот урок навсегда сделает Поддубного непримиримым, бескомпромиссным врагом «грязного спорта». Рауль Буше

В Петербурге знали о парижском инциденте, но, не желая крупного скандала, по телеграфу предложили судейской коллегии повторить поединок Поддубного и Рауля, пообещав последнему в случае победы приз 10 000 франков. Но француз естественно отказался.

Однако Париж оказался лишь отправной точкой дальнейших выяснений на ковре «русского медведя» и любимца французов. Судьба то и дело сводила их — людей, по своим убеждениям олицетворявших светлую и темную стороны спорта.

Рауль ле Буше — сильный, техничный борец — смог справедливо оценить Поддубного. Было ясно: в открытом единоборстве ему с ним не сладить. Терять же звание кумира публики, звезды французского спорта не хотелось. И когда через год Рауль приехал в Петербург на Международный чемпионат, он предложил Поддубному взятку в 20 тысяч франков.

Месть была жестокой. Это предложение, которое странный русский счел оскорбительным, стоило «звезде» двадцатиминутного стояния на четвереньках под свист зала. «Это тебе за жульничество! Это тебе за оливковое масло!» — приговаривал Поддубный. Отпустил он Рауля только по настоянию судей…

Жизнь Рауля ле Буше закончилась трагически. Во время гастролей Ивана Максимовича в Италии, де Буше «заказал» Поддубного местным бандитам. Этот сговор подслушал другой французский борец — Эмабль де ля Кальметт, и был убит на месте. А вот Поддубный бандитов попросту раскидал. И, хотя “работа” осталась невыполненной, бандиты стали требовать от заказчика плату. Тот отказался платить, за что получил смертельный удар по голове резиновой палкой. Публике было объявлено, что Рауль де Буше скончался от менингита. Ему едва исполнилось 24 года. Поддубный поведал эту историю, ссылаясь на письмо, в котором бандиты подробно изложили свою версию о том, как и за что они убили Рауля де Буше.

Факт №2. Подарки «вождю» на 70-летие

В декабре 1949 года все передовое человечество, как было принято тогда говорить, отмечало 70-летие со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. По этому поводу 21 декабря в Большом театре состоялось торжественное заседание. Сталин в президиуме с Мао Цзэдуном, Булганиным, Ульбрихтом и Цэдэнбалом, 21 декабря 1949

До сих пор никто не может точно сказать, сколько подарков было преподнесено «вождю народов», но в Музее революции было выделено целых 17 залов для их демонстрации. А списки подарков печатались в газете «Правда» до самой смерти Сталина, то есть более трех лет.

Вот лишь несколько подарков из огромного числа:

♦ 20 декабря 1949 года вышел Указ Президиума Верховного Совета о награждении И. В. Сталина Орденом Ленина.

♦ В ЧССР самая высокая карпатская вершина Словацкий Штит была переименована в Сталинский Штит.

♦ Кроме того, от чехословацкого народа вождь получил в подарок 3 автомобиля: «Шкода 1101», «Минор» и «Татраплан». В стране были выпущены также две монеты номиналом 100 и 50 крон, посвященные юбиляру.

♦ От пролетариата Франции Сталину был вручен серебряный «Голубь мира» с гравировкой: «Никогда французские рабочие не будут воевать с рабочими СССР».

♦ Болгарский город Варна был переименован в Сталин, правда, в октябре 1956 года городу вернули прежнее название.

♦ В авиационных мастерских польского города Лодзь рабочие изготовили оригинальный телефонный аппарат: он имел форму земного шара, трубка сделана в виде молота, а рычаг – серпа.

♦ Из дружеской Монголии в Москву доставили небольшой серебряный сундучок и пять ключей к нему. Намек прозрачный: пять ключей символизировали пять континентов.

♦ От китайских рисоводов был вручен подарок небольшой, но со вкусом: рисовое зернышко, с портретом Иосифа Виссарионовича.

♦ От жителей Сталинграда Сталин получил модель трактора Т-54, а от шахтеров Сучанского бассейна – альбом в виде угольной глыбы с рапортом о своих достижениях. Из Златоуста к юбилею доставили шашку, изготовленную из знаменитой Златоустовской стали. На шашке изображена панорама Сталинградской битвы.

♦ В молодости Сталин увлекался поэзией и даже опубликовал несколько своих стихов в грузинских газетах. К юбилею готовился поэтический сборник Иосифа Виссарионовича, но он лично распорядился остановить работу. Почему, осталось неизвестно.

♦ Еще один интересный факт: 30 ноября того же 1949 года исполнилось 75 лет премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Иосиф Виссарионович отправил ему в подарок 75 бутылок коньяка. Подарок так понравился Черчиллю, что он сказал: «Жаль, что мне исполняется не 100 лет!»

♦ Один из самых противоречивых подарков — стихотворение поэтессы Анны Ахматовой, посвященное Сталину в день рождения:

«21 декабря 1949 года»

Пусть миру этот день запомнится навеки,

Пусть будет вечности завещан этот час.

Легенда говорит о мудром человеке,

Что каждого из нас от страшной смерти спас.

Ликует вся страна в лучах зари янтарной,

И радости чистейшей нет преград, —

И древний Самарканд, и Мурманск заполярный,

И дважды Сталиным спасенный Ленинград

В день новолетия учителя и друга

Песнь светлой благодарности поют, —

Пускай вокруг неистовствует вьюга

Или фиалки горные цветут.

И вторят городам Советского Союза

Всех дружеских республик города

И труженики те, которых душат узы,

Но чья свободна речь и чья душа горда.

И вольно думы их летят к столице славы,

К высокому Кремлю — борцу за вечный свет,

Откуда в полночь гимн несется величавый

И на весь мир звучит, как помощь и привет.

21 декабря 1949

Факт №3. Шменкель Фриц Пауль — немецкий солдат и герой СССР

Фриц Пауль Шменкель

Герой Великой Отечественной войны. Человек-легенда. Ярый коммунист, бежавший на фронт и уничтоживший 150 немцев. За его голову обещали целое состояние. Знакомьтесь, Фриц Ганс Вернер Шменкель – чистокровный ариец-антифашист.

Фриц Ганс Вернер Шменкель, в советской историографии известный как Фриц Пауль (Паулевич) Шменкель, родился в Германской империи 14 февраля 1916 года. Его отец, Пауль Краузе, работал на кирпичном заводе и был ярым коммунистом. Из-за своих взглядов он погиб в 1923 году от рук нациста. В начале 30-х годов молодой Фриц решает пойти по стопам отца – вступает в ряды Коммунистического интернационала молодёжи Германии.

В 1938 году Фриц Шменкель был призван в ряды армии Третьего Рейха. Но в рядах Вермахта Фриц пробыл недолго. Принимая в 1939 году участие в боевых действиях в Польше, он постоянно вёл антифашистскую пропаганду, за что был отчислен из части и заключён под арест. Через долгих два года, после так называемого «раскаяния» в содеянном, он был досрочно восстановлен в рядах армии нацистской Германии и попал на Восточный фронт, куда рвался всеми силами. Уже тогда Фриц Шменкель решил коренным образом поменять свою судьбу!

Фриц дезертировал из Вермахта в конце ноября 1941 года с одной целью – попасть в ряды Красной армии. Несколько недель он скрывался в Смоленской области, стучался в дома местных жителей и говорил лишь три слова, которые знал на русском: «Ленин, Сталин, Тельман». И двери открывались… За еду и ночлег Фриц помогал сельчанам в хозяйстве.

Однажды беглый антифашист был схвачен СС. Однако в деревню пришли партизаны из калининского отряда «Смерть фашизму» и уничтожили гарнизон гитлеровцев. Фрицу грозил скорый и неминуемый расстрел. Но сельчане рассказали партизанам о судьбе антифашиста и спасли его от гибели. Долгое время партизаны не доверяли Фрицу, держали под постоянным наблюдением, не давали оружия.

В конце зимы 1942 года на партизанский отряд напали немцы. Фриц был безоружен и вначале боя не мог оказать поддержки партизанам. Но, подхватив винтовку кого-то из погибших, одним точным выстрелом убил немца, ведущего прицельный огонь из укрытия. Так Фриц Шменкель стал полноправным бойцом партизанского отряда «Смерть фашизму», где его для конспирации назвали Иваном Иванычем.

Партизаны славились своими рейдами на территории Смоленской области, Бельского и Нелидовского районов Калининской области. Фриц Шменкель был инициатором множества отчаянных вылазок, участвовал во многих опаснейших партизанских операциях.

За 14 месяцев пребывания в партизанской бригаде Шменкель уничтожил около 150 фашистов, привёл трёх пленных. Немецкое командование объявило за его голову фантастическое по тем временам вознаграждение – 25 тысяч марок (автомобиль в Германии стоил около тысячи марок). Против отряда «Смерть фашизму» началась карательная операция под названием «Падающая звезда».

В 1943 году Шменкель встречал со своими боевыми товарищами в освобождённом Белом солдат Калининского фронта. Позднее в том же году был откомандирован в распоряжение разведотдела Западного фронта, где прошёл специальную подготовку и был назначен заместителем командира диверсионно-разведывательной группы «Поле». За подвиги, совершенные в его рядах, он был представлен к награждению Орденом Красного Знамени. Однажды Фриц был заброшен глубоко в тыл противника в Белоруссии, откуда передавал ценную информацию. В конце 1943 года Фриц вместе с двумя разведчиками пропал без вести на долгих 20 лет… Работа по поиску разведчиков началась совершенно случайно – в 1961 году, когда расследовалось дело предателя, руководившего карательным отрядом, действовавшим под Белым. Как оказалось, этот отряд был разбит бригадой «Смерть фашизму» и руководил этой операцией лично Фриц Шменкель. Расследование вёл начальник следственного отдела УКГБ по Калининской области майор Рябов. Опрашивались партизаны, воевавшие вместе с Шменкелем в бельских и нелидовских лесах, местные жители. Было сделано более сотни запросов в различные организации, изучались зарубежные архивные материалы.

После трёх лет поисков удалось узнать, что Фриц Шменкель был схвачен нацистами в Белоруссии и расстрелян 22 февраля 1944 года под Минском. На основании этих данных и всего, что к тому времени уже было известно о личной борьбе Фрица Шменкеля с фашизмом, за заслуги перед Советским Союзом указом Президиума Верховного Совета СССР он был посмертно награжден Орденом Ленина с присвоением звания Героя Советского Союза.

Память об этой необычной героической судьбе жива и поныне – именем Шменкеля названа улица в Нелидово, в Минске установлена мемориальная доска, в 1978 году на немецкой киностудии DEFA был снят фильм «Хочу вас видеть» (нем. Ich will euch sehen), роли второго плана в котором сыграли знаменитые актеры того времени Петр Вельяминов и югослав Гойко Митич.

Факт №4. Куда исчезли инвалиды после Великой Отечественной Войны

Через несколько лет после окончания войны с улиц стали исчезать, бывшие неотъемлемой частью картины повседневной жизни советских городов инвалиды, просящие милостыню на вокзалах, рынках, перед кинотеатрами и в других общественных местах и ведущие антисоциальный образ жизни. А их было немало — по статистике демобилизовано 2 500 000 инвалидов, в том числе 450 000 одноруких или одноногих.

Из письма министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова в Президиум ЦК КПСС от 20 февраля 1954 г.:

«МВД СССР докладывает, что, несмотря на принимаемые меры… все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство… Органами милиции в городах и на железнодорожном транспорте было задержано нищих: во втором полугодии 1951 года — 107 766 человек, в 1952 году — 156 817 человек, в 1953 году — 182 342 человека… Органы социального обеспечения и местные Советы депутатов трудящихся не уделяют должного внимания работе по предупреждению и ликвидации нищенства, плохо занимаются устройством нищих в дома инвалидов и престарелых… Из 35 домов инвалидов и интернатов, строительство которых должно быть закончено в 1952 году, на 1 января 1954 года построено лишь четыре дома…

Борьба с нищенством затрудняется также и тем, что некоторая часть нищенствующих инвалидов и престарелых отказывается от направления их в дома инвалидов, а устроенные нередко самовольно оставляют их и продолжают нищенствовать.

Указом Президиума Верховного совета СССР «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами» предусмотрено направлять на спецпоселение в отдаленные районы СССР с обязательным привлечением к трудовой деятельности лиц, занимающихся попрошайничеством, уклоняющихся от общественно полезного труда и ведущих паразитический образ жизни, а также бродяг, не имеющих определенных занятий и места жительства. Однако органы милиции не могут широко применять этот указ в борьбе с нищенством, так как большая часть нищенствующих является нетрудоспособными и престарелыми, не подпадающими под действие указа. Кроме того, расследование и проверка материалов на этих лиц требует длительного содержания их под стражей, что не предусмотрено законом. Вследствие указанных выше причин количество лиц, занимающихся нищенством, остается значительным, а в отдельных местностях оно не только не снижается, но и возрастает».

В целях профилактики преступности и ликвидации нищенства инвалидов, которые не нашли свое место в мирной жизни и стали бродяжничать, пьянствовать и просить милостыню, государство решило вывезти подальше от крупных городов в специальные интернаты.

Один из самых известных спецсанаториев для инвалидов находился на острове Валаам. С 1950 года туда свозили всех, кто, вернувшись с фронта калеками, был выброшен на обочину жизни. Порой количество подопечных достигало 1000 человек.

Все эти люди оказались вычеркнуты из анналов «исторической памяти». И до сих пор узнать правду о тех, кто коротал век в специнтернатах для ветеранов войны довольно сложно. Многие калеки сознательно скрывали настоящее имя: так сильно не хотелось показывать близким людям свое уродство, беспомощность, которыми наградила война…

Факт №5. Докторская колбаса

1952 год. Елисеевский магазин в Москве. Такие колбасные прилавки были большой редкостью в Советском Союзе Фото_РИА_«НОВОСТИ»

Созданную по инициативе самого Сталина в 1935 году докторскую колбасу изначально хотели назвать сталинской, но передумали, подумав, что это может не понравиться вождю. А в Народном Комиссариате Здравоохранения СССР согласовывались все ингредиенты, входящие в состав колбасы. Этот мясной продукт был предназначен людям «подорвавшим здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма». Так как рецептура была полностью согласована с врачами, ее и назвали «Докторской». По рецепту в 100 кг колбасы должно было входить:

75 кг полужирной свинины,

25 кг отборной говядины,

75 шт. яиц,

2 л. коровьего молока.

Сейчас, конечно же, состав докторской колбасы далеко не такой, как в те времена. И вряд ли сегодняшнюю колбасу можно прописать больному.

Факт №6. Загадка мозга Тургенева

Иван Сергеевич Тургенев

На рубеже XIX и ХХ веков ученые-физиологи пытались разгадать тайны гениальности, изучая мозг великих людей — измеряя объем, взвешивая, подсчитывая число извилин. Так выяснилось, что среди гениальных личностей самым большим мозгом обладал Иван Сергеевич Тургенев: его мозг весил 2012 граммов, что почти на 600 граммов больше среднего веса. Чем же отличался великий писатель от других выдающихся людей. И почему же все-таки у Тургенева мозг тяжелее, чем у всех великих людей? Известно, что он отличался высоким ростом (192 см), а у крупных людей мозг, как правило, больше. Однако у Маяковского, столь же высокого мужчины (191 см), мозг был на целых 300 граммов легче тургеневского. А ведь Тургенев, в отличие от Маяковского, ушедшего из жизни молодым, умер 68 лет от роду (у молодых мозг всегда больше и тяжелее, к старости он теряет в весе).

Загадка мозга Тургенева мучила исследователей много лет. И лишь относительно недавно появилась гипотеза, приближающая нас к разгадке. Возможно, большой вес мозга «застраховал» писателя от эпилепсии, к которой он был генетически предрасположен.

Как это часто бывает, разгадка нашлась неожиданно…

Почти двадцать лет на биологическом факультете МГУ выращивают мышей с различной массой мозга… В результате многолетних исследований ученым удалось установить, что роль веса мозга в уровне интеллектуальных способностей у мышей очень велика. Средний вес мышиного мозга — 400-500 миллиграммов. Чтобы получить потомство с большой массой мозга, мышей, у которых она оказывалась больше средней, скрещивали между собой. Таким образом удалось вывести линии мышей, чей мозг был тяжелее обычного на 75 миллиграммов. Интересно, что животные с более тяжелым мозгом гораздо быстрее находили выход из лабиринта и лучше, чем их сородичи, решали другие поставленные перед ними задачи.

Следующий этап заключался в следующем — а как реагируют животные с большим мозгом на ядовитые вещества, вызывающие судороги, и на раздражение мозга электрическим током. И оказалось, что у них судороги случаются гораздо реже, чем у животных с мозгом нормального размера. И в этом нет ничего неожиданного. Все дело в том, что мозг — саморегулирующаяся система, и более сложно организованный большой мозг труднее «сбить с толку».

Можно спросить, при чем здесь судороги? Ведь Иван Сергеевич Тургенев не страдал эпилепсией, как, например, Достоевский или Флобер. Однако не стоит забывать, что эпилепсия — заболевание, в проявлении которого огромную роль играет наследственная предрасположенность к судорогам. Поэтому очень часто эта болезнь прослеживается не в одном, а в нескольких поколениях одной семьи, как было в семье Федора Михайловича Достоевского. Однако известно, что родной брат отца писателя, Алексей Николаевич Тургенев, страдал эпилепсией. И один из братьев Тургенева тоже страдал эпилепсией. Да и вообще, в роду Тургеневых очень часто встречаются эпилептоидные характеры и больные эпилепсией.

Но Ивана Сергеевича Тургенева эпилепсия обошла стороной, а вспышки гнева случались у него нечасто (правда, на одном приеме, где все говорили по-французски, он рассердился и начал громко кричать: «Баба! Репа! Лопата!», напоминая присутствующим о звучании их родного языка).

Почему же Тургенев не унаследовал склонность к эпилепсии, четко прослеживающуюся у его родственников? Вот тут-то пора вспомнить о необычайной массе его мозга. Может быть, дело именно в ней? Если у животных большая масса мозга препятствует развитию судорог, то, несомненно, нечто подобное может происходить и у людей! Возможно, естественный отбор «оттачивал» эту уникальную особенность в роду Тургеневых не одно поколение. В результате появился такой гениальный человек, как Иван Сергеевич. Получается, что огромная масса мозга «страховала» его от развития болезни. А все положительные черты эпилептоидного характера — упорство, работоспособность, умение добиваться поставленной цели — он сохранил и смог развить в себе более чем кто-либо другой.

Таким образом и родилась интересная гипотеза, проливающая свет на «загадку гигантского мозга Тургенева».

https://moiarussia.ru/podborka-liubopitnih-faktov/