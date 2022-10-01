Похищение Европы

Объявлено о следующей мере наказания, которой подвергся предприниматель, миллиардер, коллекционер и жертвователь Вячеслав Кантор. Власти Италии арестовали все его виллы на побережье Сардинии - таковых насчитали 11 штук, в том числе и купленные у семьи бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. Но итальянцы не знают, что теперь делать с украинскими беженцами.

Пятый пакет

Несмотря на мировой экономический кризис, вызванный пандемией (и не только), состояние Вячеслава Кантора в последние годы растет. Но российский список Forbes структура подвижная, поэтому бенефициар одного из ведущих мировых производителей и дистрибьюторов минеральных удобрений «Акрон» в 2020 году с $4 млрд занимал 26-е место. В 2021 году, нарастив капитал до $4,5 млрд, опустился на обидное 33-е, в 2022 году поднажал и поднялся на 22-е место со своими $4,6 млрд.

Но тут пришла новая напасть – санкции, под них попали российские производители минеральных удобрений. Чтобы минимизировать последствия, практически все их владельцы формально снизили свою долю в компаниях.

В апреле в санкционный список Евросоюза вписали и бенефициара «Акрона» Вячеслава Кантора. Ему принадлежало 89,8% производителя минеральных удобрений.

26 млрд 465 млн руб (720 руб на одну обыкновенную акцию). Таким образом за три квартала прошлого года Вячеславу Кантору причитается 23 млрд 766 млн руб. Дивиденды за последние месяцы года решено Однако из истории дивидендных выплат «Акрона» известно, что дивиденды за 9 месяцев 2021 года распределены и выплачены. Они составили(720 руб на одну обыкновенную акцию). Таким образом за три квартала прошлого года Вячеславу Кантору причитается 23 млрд 766 млн руб. Дивиденды за последние месяцы года решено не объявлять и не выплачивать.

Он поступил как все, передал 45,1% акций структурам троих топ-менеджеров «Акрона», по 14-16% каждому. Сейчас бизнесмен не занимает должностей в группе «Акрон», а холдинг поясняет , что доверительные управляющие обязаны обеспечивать соблюдение компанией и ее дочерними обществами финансовых ограничений в его отношении. В том числе гарантировать, что никакие денежные средства или экономические ресурсы «Акрона» господин Кантор не получит.

Филантроп

Вячеслав Кантор известная фигура. Он не молод, ему 69 лет, занимается бизнесом с конца 1980-х. В 1989 году возглавил советско-американскую компанию «Интелмас», которая вскоре была привлечена к мониторингу одного из крупнейших химических предприятий СССР – «Азота» в Великом Новгороде – и приватизировала его. На его базе Кантор построил химический холдинг «Акрон», который и привел его в список богатейших предпринимателей России.

Бизнесмен давно живет в Англии, имеет гражданство России, Израиля, Великобритании. Занимается общественной деятельностью, был президентом Европеского еврейского конгресса). В 2001 году основал в Москве музей искусства авангарда «Магма». На сайте «Магмы» сказано, что он отличается от других музеев и частных коллекций искусства ХХ–ХХI веков своей особой концепцией. Музей видит свою миссию в том, чтобы показать вклад художников еврейского происхождения, родившихся в России, в искусство мирового авангарда, модернизма и постмодернизма, иначе говоря, в искусство ХХ столетия.

Власти Италии наложили административный арест на 11 вилл владельца «Акрона» Вячеслава Кантора, сообщила газета L’Unione Sarda.

В коллекции из нескольких сотен работ, собранной Кантором, имеются картины Шагала, Сутина, Модильяни, Ротко и Сони Делоне. Есть фотографии таких художников как Хельмут Ньютон. Оценочная стоимость коллекции — $500 млн, жемчужина - картина Валентина Серова «Похищение Европы».

Экспонаты музея вывозятся на различные выставки, это международная практика. В апреле стало известно, что в рамках действия антироссийских санкций Франция решила наложить арест на картину из коллекции Морозова, выставка которой в фонде Louis Vuitton проходила в Париже и завершилась 3 апреля. Это портрет Тимофея Морозова, написанный в 1891 году одним из великих русских портретистов Валентином Серовым. Полотно принадлежит музею «Магма».

Беженцы на виллах

Итальянская газета L'Unione Sarda пишет, что из-за слишком сложного переплетения трастов и недвижимости сардинского имущества Вячеслава Моше Кантора ушло почти четыре месяца на выполнение решения Совета Европы, который распорядился конфисковать активы господина Кантора еще в апреле, после объявления пятого пакета санкций.

Теперь в Италии арестованы 11 вилл, принадлежащих Кантору. Под арест попали в том числе виллы, купленные у семьи бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Виллы расположены в курорте Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии. Одна из них ранее принадлежала матери господина Берлускони, другая — его младшему брату Паоло.

Но процесс «заморозки» имущества Кантора, как оказалось, имеет еще одну особенность. В одной из его резиденций замечены граждане Украины, бежавшие из своей страны, и гости миллиардера. Возможно, необычная ситуация объясняется тем, что жена Кантора имеет украинское происхождение. Против санкций, примененных к миллиардеру, выступил Европейский еврейский конгресс, который призвал отменить меры, назвав Кантора «уважаемым лидером, который посвятил свою жизнь безопасности и благополучию европейских еврейских общин и борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией».

Итальянская газета напоминает: хотя в 2013 году тогдашний президент Джорджо Наполитано наградил Кантора орденом за заслуги перед итальянской республикой, связанная с ним недвижимость больше не находится в его распоряжении.

Королевская благодарность

В апреле и власти Великобритании начали расследование в отношении двух благотворительных организаций, в которых принимает участие Вячеслав Кантор. Речь идет о «Благотворительном фонде Кантора» и фонде «Всемирный форум памяти Холокоста». Комиссия по делам благотворительности заморозила банковский счет фонда Кантора, и теперь никто не может получить доступ к средствам, хранящимся на его счете, или перевести их без предварительного согласия комиссии. Ранее фонд Кантора пожертвовал не менее $10 млн частной больнице в Лондоне, которой пользовалась королевская семья.

Согласно благотворительным отчетам, в 2018 году «Благотворительный фонд Кантора» пожертвовал более $10 млн больнице короля Эдуарда VII, частному учреждению в Лондоне, где лечатся королева и королевская семья. Больница использовала средства для строительства нового амбулаторного центра, который открылся в январе 2022 года. Представитель больницы короля Эдуарда VII сообщил, что имя бизнесмена было убрано с больничного крыла после того, как он попал под санкции. По его словам, бизнесмен сообщил, что решил полностью отказаться от любой благотворительной деятельности в Великобритании.