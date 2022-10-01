Похищение Европы

В Сардинии обнаружилось 11 вилл Вячеслава Кантора, которые он прятал в трастах
Вход в одну из вилл Вячеслава Кантора
Пятый пакет
Несмотря на мировой экономический кризис, вызванный пандемией (и не только), состояние Вячеслава Кантора в последние годы растет. Но российский список Forbes структура подвижная, поэтому бенефициар одного из ведущих мировых производителей и дистрибьюторов минеральных удобрений «Акрон» в 2020 году с $4 млрд занимал 26-е место. В 2021 году, нарастив капитал до $4,5 млрд, опустился на обидное 33-е, в 2022 году поднажал и поднялся на 22-е место со своими $4,6 млрд.
Но тут пришла новая напасть – санкции, под них попали российские производители минеральных удобрений. Чтобы минимизировать последствия, практически все их владельцы формально снизили свою долю в компаниях.
В апреле в санкционный список Евросоюза вписали и бенефициара «Акрона» Вячеслава Кантора. Ему принадлежало 89,8% производителя минеральных удобрений.Он поступил как все, передал 45,1% акций структурам троих топ-менеджеров «Акрона», по 14-16% каждому. Сейчас бизнесмен не занимает должностей в группе «Акрон», а холдинг поясняет, что доверительные управляющие обязаны обеспечивать соблюдение компанией и ее дочерними обществами финансовых ограничений в его отношении. В том числе гарантировать, что никакие денежные средства или экономические ресурсы «Акрона» господин Кантор не получит.
Филантроп
Вячеслав Кантор известная фигура. Он не молод, ему 69 лет, занимается бизнесом с конца 1980-х. В 1989 году возглавил советско-американскую компанию «Интелмас», которая вскоре была привлечена к мониторингу одного из крупнейших химических предприятий СССР – «Азота» в Великом Новгороде – и приватизировала его. На его базе Кантор построил химический холдинг «Акрон», который и привел его в список богатейших предпринимателей России.
Бизнесмен давно живет в Англии, имеет гражданство России, Израиля, Великобритании. Занимается общественной деятельностью, был президентом Европеского еврейского конгресса). В 2001 году основал в Москве музей искусства авангарда «Магма». На сайте «Магмы» сказано, что он отличается от других музеев и частных коллекций искусства ХХ–ХХI веков своей особой концепцией. Музей видит свою миссию в том, чтобы показать вклад художников еврейского происхождения, родившихся в России, в искусство мирового авангарда, модернизма и постмодернизма, иначе говоря, в искусство ХХ столетия.
Власти Италии наложили административный арест на 11 вилл владельца «Акрона» Вячеслава Кантора, сообщила газета L’Unione Sarda.
В коллекции из нескольких сотен работ, собранной Кантором, имеются картины Шагала, Сутина, Модильяни, Ротко и Сони Делоне. Есть фотографии таких художников как Хельмут Ньютон. Оценочная стоимость коллекции — $500 млн, жемчужина - картина Валентина Серова «Похищение Европы».
Экспонаты музея вывозятся на различные выставки, это международная практика. В апреле стало известно, что в рамках действия антироссийских санкций Франция решила наложить арест на картину из коллекции Морозова, выставка которой в фонде Louis Vuitton проходила в Париже и завершилась 3 апреля. Это портрет Тимофея Морозова, написанный в 1891 году одним из великих русских портретистов Валентином Серовым. Полотно принадлежит музею «Магма».
Беженцы на виллах
Итальянская газета L'Unione Sarda пишет, что из-за слишком сложного переплетения трастов и недвижимости сардинского имущества Вячеслава Моше Кантора ушло почти четыре месяца на выполнение решения Совета Европы, который распорядился конфисковать активы господина Кантора еще в апреле, после объявления пятого пакета санкций.
Теперь в Италии арестованы 11 вилл, принадлежащих Кантору. Под арест попали в том числе виллы, купленные у семьи бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Виллы расположены в курорте Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии. Одна из них ранее принадлежала матери господина Берлускони, другая — его младшему брату Паоло.
Но процесс «заморозки» имущества Кантора, как оказалось, имеет еще одну особенность. В одной из его резиденций замечены граждане Украины, бежавшие из своей страны, и гости миллиардера. Возможно, необычная ситуация объясняется тем, что жена Кантора имеет украинское происхождение. Против санкций, примененных к миллиардеру, выступил Европейский еврейский конгресс, который призвал отменить меры, назвав Кантора «уважаемым лидером, который посвятил свою жизнь безопасности и благополучию европейских еврейских общин и борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией».
Итальянская газета напоминает: хотя в 2013 году тогдашний президент Джорджо Наполитано наградил Кантора орденом за заслуги перед итальянской республикой, связанная с ним недвижимость больше не находится в его распоряжении.
Королевская благодарность
В апреле и власти Великобритании начали расследование в отношении двух благотворительных организаций, в которых принимает участие Вячеслав Кантор. Речь идет о «Благотворительном фонде Кантора» и фонде «Всемирный форум памяти Холокоста». Комиссия по делам благотворительности заморозила банковский счет фонда Кантора, и теперь никто не может получить доступ к средствам, хранящимся на его счете, или перевести их без предварительного согласия комиссии. Ранее фонд Кантора пожертвовал не менее $10 млн частной больнице в Лондоне, которой пользовалась королевская семья.
Согласно благотворительным отчетам, в 2018 году «Благотворительный фонд Кантора» пожертвовал более $10 млн больнице короля Эдуарда VII, частному учреждению в Лондоне, где лечатся королева и королевская семья. Больница использовала средства для строительства нового амбулаторного центра, который открылся в январе 2022 года. Представитель больницы короля Эдуарда VII сообщил, что имя бизнесмена было убрано с больничного крыла после того, как он попал под санкции. По его словам, бизнесмен сообщил, что решил полностью отказаться от любой благотворительной деятельности в Великобритании.
https://versia.ru/v-sardinii-obnaruzhilos-11-vill-vyacheslav...
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