«Для установления мирового господства»

86 лет назад на совещании в ставке Гитлера в Бергхофе было объявлено о подготовке Германии к войне с Советским Союзом. Нацистский фюрер обосновал агрессию необходимостью «уничтожения жизненной силы России». По словам историков, решение о нападении на СССР соответствовало планам, которые Гитлер вынашивал ещё с 1920-х годов.

Кроме того, экономика Третьего рейха была изначально ориентирована на экспансию и ограбление захваченных территорий. Ещё на стадии подготовки к войне нацисты приняли решение о массовом уничтожении мирного населения СССР. Однако гитлеровцы очень сильно недооценили Советский Союз, и это привело их к катастрофе, констатируют специалисты.Совещание у Гитлера / РИА Новости

31 июля 1940 года Гитлер на совещании в своей ставке в Бергхофе объявил о планах нападения на СССР. Нацисты рассчитывали провести молниеносную войну по схеме, отработанной в Западной Европе, но очень сильно просчитались.

«Не предполагала мирного сосуществования»

Население и элиты многих европейских стран были недовольны результатами Первой мировой войны. В Германии Национал-социалистическая немецкая рабочая партия под руководством Адольфа Гитлера смогла использовать это для разжигания реваншистских, человеконенавистнических и антикоммунистических настроений в стране. В 1933 году на фоне глобального экономического кризиса нацисты пришли к власти в Германии.

По словам историков, возглавив страну, Гитлер сразу же взял курс на экспансионизм и милитаризацию. Если в 1933 году военные расходы составляли всего 4% бюджета Германии, то в 1938-м — уже около 50%.

В середине 1930-х годов, нацисты, вопреки условиям Версальского мира, восстановили в Германии полноценные вооружённые силы и снабдили их новейшим оружием. При помощи западных компаний в Германии шло строительство сотен военных предприятий.

В 1936 году гитлеровцы ввели войска в демилитаризованную Рейнскую зону, а в дальнейшем оказали военную поддержку правому мятежу Франсиско Франко в Испании.

В марте 1938-го Германия провела аншлюс Австрии, после чего вступила в дипломатический конфликт с Чехословакией под предлогом защиты прав судетских немцев. В сентябре того же года Прага под давлением Великобритании, Франции и Италии была вынуждена уступить Германии Судеты, а также дать согласие на изъятие у неё других территорий в пользу соседних государств. Убедившись в нежелании западных держав идти на конфронтацию с Берлином, Гитлер аннексировал и остальные территории Чехословакии. Кроме СССР, Прагу никто не поддержал. При этом из-за позиции коллективного Запада и отсутствия общей границы с Чехословакией Москва оказалась бессильна.

«СССР продвигал идею о создании системы коллективной безопасности в Европе, но западные державы её поддерживать не стали. Это вынудило Советский Союз подписать в 1939 году договор о ненападении с Германией», — рассказал в беседе с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

По словам историков, в СССР понимали, что Германия рано или поздно нападёт, и полученную отсрочку использовали для укрепления своих оборонительных возможностей. Адольф Гитлер / Gettyimages.ru / © Galerie Bilderwelt

«Политика Третьего рейха изначально не предполагала мирного сосуществования с соседними странами, и особенно с Советским Союзом. Германская экономика была построена на принципах, требующих военной экспансии», — отметил в разговоре с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

В сентябре 1939 года Германия напала на Польшу, которой ещё недавно помогла оккупировать Тешинскую область Чехословакии. Великобритания и Франция, обещавшие Варшаве защиту, ограничились формальным объявлением войны Берлину и не рискнули развивать наступление вглубь германских территорий. СССР ввёл войска на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, которые Варшава захватила в ходе Советско-польской войны 1919—1921 годов.

«Советский Союз стремился отодвинуть границы подальше от жизненно важных центров», — подчеркнул Валерий Куличков.

Весной 1940 года нацистская Германия начала вторжение во Францию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Данию и Норвегию. На то, чтобы оккупировать их, у вермахта ушло всего несколько недель. Нацистские военнослужащие / Gettyimages.ru / © Ann Ronan Picture Library / Photo 12 / Universal Images Group

Ранее, в ноябре 1939 года, Гитлер на совещании с генералами заявил, что Россия ослаблена и не представляет угрозы для Германии. При этом он отметил, что договор о ненападении с СССР следует соблюдать только до тех пор, пока это целесообразно, и что против Москвы можно будет выступить, освободив силы на Западе. Когда вся территория континентальной Западной Европы, за исключением нескольких нейтральных или союзных Германии государств, была оккупирована вермахтом, нацистский фюрер посчитал, что руки у него развязаны.

«Ещё в 1920-е годы Гитлер писал о необходимости захвата «жизненного пространства» на востоке, под которым подразумевались территории Советского Союза. У этого решения были идеологические и экономические причины. Нацисты считали, что Германия, зависящая от импорта продовольствия, уязвима перед морской блокадой. Они стремились обеспечить страну ресурсами, которые можно было получить только на востоке Европы: зерном — в чернозёмных регионах СССР, нефтью — на Кавказе, углём и рудами — в Донбассе», — поделился в разговоре с RT руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.

«Уничтожение жизненной силы России»

По свидетельствам представителей ближайшего окружения Гитлера, уже в июне 1940 года нацистский фюрер завёл речь о том, что победа над Францией развязывает ему руки для борьбы с Советским Союзом. 30 июня начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер написал в своём служебном дневнике: «Основное внимание — на Восток».

16 июля 1940 года Гитлер издал директиву о вторжении в Великобританию, однако командование военно-морского флота и сухопутных сил убедило его сначала завоевать полное господство в воздухе, чего, как известно, нацистам добиться не удалось.

К концу июля конкретные перспективы войны против СССР уже активно обсуждались в окружении Гитлера. Главнокомандующий военно-морским флотом гросс-адмирал Эрих Редер пытался убедить фюрера отказаться от идеи войны против Англии и Советского Союза одновременно, но безуспешно.

31 июля 1940 года Гитлер во время совещания в своей ставке в Бергхофе объявил о начале подготовки нападения на СССР.

«В ходе этого столкновения с Россией должно быть покончено. Весной 1941-го. Чем скорее будет разгромлена Россия, тем лучше. Операция имеет смысл только в том случае, если мы разобьём это государство одним ударом. Одного лишь захвата определённого пространства недостаточно. Остановка зимой чревата опасностью… Это необходимо также и ввиду положения в Балтийском море. Два крупных государства на Балтике не нужны. Итак, май 1941-го, на проведение операции — пять месяцев. Лучше всего ещё в этом году. Но не выходит, так как надо подготовить единую операцию. Цель: уничтожение жизненной силы России», — привёл слова Гитлера в своих записях Гальдер.

По мнению нацистского фюрера, разгром СССР сделал бы безнадёжным положение Великобритании, несмотря на то что это островное государство.

Уже на следующий день после совещания представители военного командования Германии приступили к разработке конкретных планов агрессии. 5 августа появился документ под названием «Оперативный проект «Восток» — его основной целью было взятие Москвы. Для этого планировалось нанести два мощных удара: через Прибалтику и Украину. Отдельные операции планировалось провести на Кавказе и в Заполярье. Но Гитлер не принял этот план, посчитав его слишком нерешительным. Он хотел сделать ставку на стратегию блицкрига. Совещание у Гитлера / Gettyimages.ru / © ullstein bild

Разработка планов параллельно шла в верховном командовании сухопутных войск (ОКХ) и в верховном командовании вермахта (ОКВ). Подполковник Бернхард Лоссберг из ОКВ разработал документ, названный в его честь «Этюдом Лоссберга». Он предусматривал создание трёх стратегических группировок — двух севернее Припятских болот и одной южнее. Согласно замыслу Лоссберга, главный удар вермахта должен был рассечь советские войска в районе Минска. Северная группировка при этом захватывала Прибалтику и Ленинград, а южная — Украину. Разбить Красную армию Лоссберг хотел в приграничном сражении. К боевым действиям он предлагал привлечь Финляндию и Румынию.

К концу осени в ОКХ подготовили план «Отто», также предполагавший создание трёх ударных группировок. В ходе его обсуждения представители гитлеровского командования пришли к выводу, что советский фронт необходимо разбить на отдельные участки и блокировать их, чтобы лишить Красную армию возможности отхода. Разработки предъявили Гитлеру, и они легли в основу плана «Барбаросса», утверждённого 18 декабря 1940 года.

По словам историков, изначально нападение было запланировано на весну 1941 года, но из-за политической ситуации в Югославии и необходимости помогать Италии Германии пришлось вмешаться в события на Балканах и перенести начало большой войны против СССР на июнь.

Как отметил Егор Яковлев, особую роль в планах нацистов играл набор директив, известный в историографии как «План голода». Их готовил статс-секретарь Имперского министерства продовольствия и сельского хозяйства Герберт Бакке. Карта-схема плана «Барбаросса» / РИА Новости

«План предполагал изъятие всех продовольственных ресурсов с оккупированных территорий для снабжения немецкой армии и вывоза в Германию, что должно было привести к массовому голоду среди советского населения и гибели 20—30 млн человек», — рассказал эксперт.

Таким образом, план одновременно решал задачу по обеспечению Германии необходимыми ресурсами и уничтожению советских граждан.

30 марта Гитлер провёл новое большое совещание, в ходе которого обратил особое внимание на опасность, которую коммунистическая идеология якобы представляла для нацизма. По его словам, на востоке жестокость являлась «благом на будущее».

«Разгром СССР рассматривался как ключевой этап для установления мирового господства. Гитлер и его окружение считали, что победа над СССР будет достигнута быстро, что позволит сосредоточиться на других фронтах», — рассказал Валерий Куличков.

Советская разведка фиксировала подготовку Германии к войне против СССР. Но конкретные сроки и планы менялись, поэтому сделать чёткие выводы о намерениях Гитлера было сложно. Тем более германские спецслужбы проводили дезинформационные мероприятия. Нацистские военнослужащие во время нападения на СССР / Gettyimages.ru / © Universal History Archive / Universal Images Group

Германия тщательно подготовила к войне армию и мобилизовала экономику. Учитывая сокрытие конкретной даты нападения, это позволило ей добиться серьёзных успехов на направлении главного удара. Однако сопротивление защитников Ленинграда, Одессы, Севастополя и других крупных узлов советской обороны разрушило планы гитлеровцев.

«Нацисты недооценили СССР. Германии не удалось добиться победы в блицкриге. Поражения вермахта под Москвой, Сталинградом и Курском переломили ход войны. Разгром Германии стал вопросом времени: Третий рейх приближался к катастрофе», — подытожил Валерий Куличков.

Святослав Князев

russian.rt.com

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