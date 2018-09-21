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Настоящее золото России

православные храмы России фото - 01
Сегодня я хочу предложить вашему вниманию галерею фото. Это буду не ювелирные изделия, как можно было бы предположить из названия поста. Это православные русские храмы в осеннем пейзаже.

Как-то я искала иллюстрации для своего очередного поста и совершенно случайно набрела на фото православного храма в ярком берёзовом осеннем золоте. Потом сервис выдал ещё одно фото и ещё. Смотрела я на эти фотографии и думала, что не может такая красота сгореть в огне человеческого безумия. Я, если совсем честно, не фанат веры, в храм хожу редко, церковных канонов не соблюдаю. А тут так захотелось… Должен у людей быть Бог. Если не в сердце, то в голове. Если не любовь, то хотя бы разум. Глядя на такую красоту нельзя допустить, чтобы её вдруг не стало.

И пока я смотрела фото, на сердце стало как-то легче. Как это ни банально сейчас звучит, но красота спасёт мир. Если не весь мир, то мир в одной отдельно взятой душе. И чем больше будет душ умиротворённых, тем больше шансов, что придёт мир и в наше безумное время. Впрочем, давайте смотреть. Очень надеюсь, что вам эта галерея, как минимум, понравится.

Фото православных храмов в осеннем золотеправославные храмы России фото - 02

православные храмы России фото - 03
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православные храмы России фото - 06
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православные храмы России фото - 11
православные храмы России фото - 12
православные храмы России фото - 13
православные храмы России фото - 14
православные храмы России фото - 15
Настоящее золото России
Настоящее золото России
Настоящее золото России

Настоящее золото России

Настоящее золото России
Настоящее золото России
Настоящее золото России
Настоящее золото России
Настоящее золото России
Настоящее золото России
Настоящее золото России
Настоящее золото России
Настоящее золото России
Настоящее золото России
Настоящее золото России
Настоящее золото России
Настоящее золото России
Настоящее золото России
Настоящее золото России
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