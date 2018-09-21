Настоящее золото России

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию галерею фото. Это буду не ювелирные изделия, как можно было бы предположить из названия поста. Это православные русские храмы в осеннем пейзаже.

Как-то я искала иллюстрации для своего очередного поста и совершенно случайно набрела на фото православного храма в ярком берёзовом осеннем золоте. Потом сервис выдал ещё одно фото и ещё. Смотрела я на эти фотографии и думала, что не может такая красота сгореть в огне человеческого безумия. Я, если совсем честно, не фанат веры, в храм хожу редко, церковных канонов не соблюдаю. А тут так захотелось… Должен у людей быть Бог. Если не в сердце, то в голове. Если не любовь, то хотя бы разум. Глядя на такую красоту нельзя допустить, чтобы её вдруг не стало.

И пока я смотрела фото, на сердце стало как-то легче. Как это ни банально сейчас звучит, но красота спасёт мир. Если не весь мир, то мир в одной отдельно взятой душе. И чем больше будет душ умиротворённых, тем больше шансов, что придёт мир и в наше безумное время. Впрочем, давайте смотреть. Очень надеюсь, что вам эта галерея, как минимум, понравится.

Фото православных храмов в осеннем золоте