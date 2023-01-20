«Вагнер» и Минобороны - почему нужен закон о частных военных компаниях

новости с украинских фронтов. Стало известно об освобождении стратегически важного города Соледар и о возможном скором падении обороны ВСУ в Артемовске. После этого перед российскими войсками откроется дорога на Славянско-Краматорскую агломерацию, в случае взятия которой можно будет говорить о поражении киевского режима на Донбассе. Однако ж это радостное событие было несколько омрачено публичной размолвкой между основателем ЧВК «Вагнер», которая непосредственно принимала участие в освобождении Соледара, и Минобороны РФ. 2023 год начался с одной хорошей долгожданнойновостис украинских фронтов. Стало известно об освобождении стратегически важного города Соледар и о возможном скором падении обороны ВСУ в Артемовске. После этого перед российскими войсками откроется дорога на Славянско-Краматорскую агломерацию, в случае взятия которой можно будет говорить о поражении киевского режима на Донбассе. Однако ж это радостное событие было несколько омрачено публичной размолвкой между основателем ЧВК «Вагнер», которая непосредственно принимала участие в освобождении Соледара, и Минобороны РФ.

Не поделили победу?

В официальной сводке нашего оборонного ведомства изначально было сказано, что в штурме и последующей зачистке ВС РФ были задействованы ВС РФ. На это отец-основатель первой российской частной военной компании Евгений Пригожин ответил следующим образом:

В последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание «ЧВК «Вагнер», не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана. У ЧВК «Вагнер» постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги.

В последующем сообщении Пригожин еще раз подчеркнул, что в штурме Соледара не принимали участие никакие иные подразделения, кроме «Вагнера». Данная ситуация не была обойдена вниманием СМИ и блогосферы, где большинство россиян поддержали «музыкантов», у которых, как могло показаться, пытались «украсть победу».

Следует отдать должное российскому военному руководству, что Минобороны РФ достаточно оперативно выступило с разъяснениями:

Наступательные действия на данном тактическом направлении, завершившиеся разгромом ВСУ и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач. Данные боевые задачи включали, как уже сообщалось, блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

При этом официально были подтверждены заслуги и достижения бойцов ЧВК «Вагнер»:

Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, – данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер».

Истина, как это порой бывает, оказалась где-то посередине. Действительно, именно «музыканты» вынесли на себе всю тяжесть городских боев с хорошо обученным, вооруженным и мотивированным противником. Но при этом освобождение Соледара происходило не где-то на изолированном ТВД, находящемся в сферическом вакууме, а на Донбассе, превращенном ВСУ в сеть укрепрайонов, переходящих один в другой. Пока у противника сохранялась возможность подбрасывать резервы и боеприпасы, взять город в одну каску было крайне проблематично. Поэтому можно с полным на то основанием говорить, что успех операции по освобождению Соледара сложился из множества компонентов, включая блокирование города подразделениями ВС РФ, огневой поддержки артиллерией и авиацией.

Все же сейчас идет не феодальная война, где какой-нибудь барон может своей личной дружиной брать понравившийся ему замок. По факту идет широкомасштабная война, в которой ЧВК «Вагнера» умело и мужественно выполняет свою работу плечом к плечу с российской армией, БАРСами и Народной милицией, которая с 1 января 2023 года должна влиться в состав ВС РФ.

В правовом поле не воин

Проблема же, как представляется, лежит в несколько иной плоскости. Автору строк, как базовому юристу совершенно не понятно, как в нашей стране может существовать частная военная компания, а она уже далеко не одна, без соответствующей нормативной базы. Где федеральный закон «О частных военных компаниях»?

С правовой точки зрения диковато слышать про частное вооруженное формирование со своей бронетехникой, артиллерией и авиацией (авиацией, Карл!), в которое можно забирать осужденных лиц прямо из мест лишения свободы, давать им в руки оружие и направлять на передовую, а через полгода отпускать на свободу с чистой совестью. Понятно, что сейчас наша страна находится в исключительной ситуации, столкнувшись с необходимостью вести широкомасштабные боевые действия конвенциальными способами, к которым оказалась, мягко говоря, не совсем готова. Но именно это и предъявляет повышенные требования к тому, кого и как государство позволяет собирать в многочисленные добробаты по всей стране. Своими опасениями на эту тему мы уже делились ранее.

Убедительная просьба не считать эту публикацию «наездом» на «музыкантов» или самого Евгения Пригожина, который вызывает большое уважение своей активной гражданской позицией. Напротив, это призыв к власть имущим легализовать и упорядочить деятельность ЧВК и добробатов путем принятия соответствующего закона. Без этого их деятельность находится в «серой» зоне, что открывает возможности для различных злоупотреблений.

Вспомним, что это уже не первая, скажем так, размолвка «Вагнера» с Минобороны РФ. В 2018 году на портале URA.ru вышло интервью с одним из бывших бойцов данной ЧВК, который поделился подробностями своей службы в Сирии. С его слов, именно «музыканты» и вытянули на себе всю тяжесть наземной операции со стороны России, освобождая города Акерабат, Дэйр-Эз-Зор, Меядиня, Восточную Гуту и Пальмиру.

Первый конфликт произошел, когда министр обороны РФ Шойгу доложил президенту Путину о взятии российскими войсками Пальмиры. На это Евгений Пригожин высказался тогда с крайним возмущением:

Это мы брали Пальмиру, а не вы!

После этого, со слов бывшего «музыканта», произошло следующее:

И когда Шойгу с Пригожиным поругались, лафа закончилась: Шойгу приказал отобрать у нас оружие. Мы сдали все нормальное вооружение и стали брать в аренду у сирийцев то д..рьмо, которое у них есть. Автоматы 80-х годов. Пулеметы по большей части трофейные, которые мы сами отвоевали. ДШК лохматых годов. У меня в отряде снайпер бегал с трехлинейкой 1943 года!

По большому счету ЧВК Вагнера вооружена сегодня хуже, чем духи. У них больше танков, у них есть крупнокалиберная артиллерия: они больше 40 единиц бронетехники в Гуте оставили! А у нас на отряд несколько единиц брони, из артиллерии в основном минометы. И с этой фигней мы за двое суток взяли Акерабат и за неделю — Дэйр-Эз-Зор. У наших ребят из РМО золотые руки. Они свозят с пустыни разбитую технику и собирают боевые машины. У русского солдата все ездит! Вот поэтому нас армейцы и уважают, что воюем с этой старой фигней, но задачи выполняем. Американцы Мосул штурмовали полгода — мы такой же примерно город взяли за неделю тремя-четырьмя отрядами.

О чем может свидетельствовать эта история? Только о том, что отношения между Минобороны РФ и так называемыми ЧВК лежат вне правовой плоскости, и все зависит от доброй воли начальства. Это неправильно! Необходим закон «О частных военных компаниях», где будут черным по белому прописаны права и обязанности сторон, социальные гарантии для бойцов ЧВК, оговариваться, какое оружие они могут использовать, и как будет контролироваться его последующая судьба во избежание эксцессов.

Судя по всему, частные военные компании вошли в нашу жизнь всерьез и надолго, и государство просто должно их узаконить, положив нормативную основу под их деятельность. Не должно быть в стране вооруженных формирований без четко определенного правового статуса.

Автор: Сергей Маржецкий

https://topcor.ru/31055-vagner-i-minoborony-pochemu-nuzhen-z...