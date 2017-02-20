Как сильно меняется жизнь...

Жизнь сильно изменилась...

Днями разговариваю по скайпу с Андрюхой - одногруппник, живёт в Бразилии. В это время звонит Олег - одногруппник, живёт в Лос-Анджелесе. Устраиваю скайп-конференцию, сидим, треплемся "как молоды мы были". Тут у меня в дверь кто-то звонит. Приношу ребятам извинения, иду к двери - картошку привезли. Возвращаюсь и (после мешка с картошкой) офигеваю: айфон разговаривает с ноутбуком.

Лос-Анджелес с Рио-де-Жанейро. Через Москву.

Кто бы нам сказал об этом в декабре 1976! Тогда на вопрос: "Девушка, а дайте телефончик!" прелестницы часто отвечали: "А у меня дома нет телефона!" И, как правило - не обманывали. Сейчас посмотрел статистику - на 1975 год в Москве проживало более 7 миллионов человек, или порядка двух с половиной миллионов семей. А квартирных телефонов было 630 тысяч, то есть телефон был в одной квартире из четырёх.