Сохраненное и восстановленное, ч.13 (Питер)

Решила сделать отдельную тему по нашему Питеру. К нашему счастью набралось на целую тему.

Аттик дома Шрейберов на улице Чайковского украсили воссозданным лепным элементом

КГИОП продолжает реставрацию здания

Аттик дома Августа и Карла Шрейберов на улице Чайковского украсили воссозданным лепным элементом в виде раковины с фруктовой гирляндой.

«Убранство лицевых фасадов включает сложный лепной декор, который до начала реставрации находился в неудовлетворительном состоянии. В результате ремонтных работ 1960 года оформление исторических аттиков было сильно изменено»,

– рассказали в КГИОП.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга



Фасады дома реставрируют с 2022 года по программе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.Фото: КГИОПФото: КГИОПФото: КГИОПФото: КГИОПФото: КГИОПСпециалисты отреставрировали облицовку цоколя из известняка, провели инъектирование трещин в кирпичной кладке, выполнили реставрацию штукатурной отделки и декора, оконных и дверных заполнений, восстановили утраченное ограждение кровли и многое другое.Здание построили в 1879 году в стиле поздней эклектики по проекту архитектора Василия фон Геккера.Адрес: улица Чайковского, дом №63.Фото: КГИОПВоссозданный лепной элемент в виде раковины с фруктовой гирляндой украсил декоративную стенку над карнизом дома Августа и Карла Шрейберов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.Здание, расположенное на улице Чайковского, было построено в конце XIX века по проекту архитектора Василия Федоровича Геккера.«Специалисты восстановили облицовку цоколя из известняка, «залечили» трещины в кирпичной кладке. Также отреставрировали штукатурную отделку и декор, оконные и дверные заполнения, воссоздали утраченное ограждение кровли», – говорится в сообщении.Старейшую пышечную на Большой Конюшенной закрыли на ремонт на 2 недели (11 - 25 ноября 2024)Пышечная в центре Петербурга располагается в здании бывшей французской реформаторской церкви на Большой Конюшенной улице.Заведение было открыто в 1958 году, когда улица носила имя революционера Андрея Желябова.Пышки здесь готовятся по советскому рецепту, который не меняется уже много лет. Место является культовым не только для туристов, но и для самих петербуржцев.Каждый ленинградец-петербуржец хоть раз, но вмещал в себя парочку этих пухлых, жирных колечек, щедро присыпанных сахарной пудрой (хотя можно попросить и не посыпать).Рецептура пышки мало чем отличается от обычных пончиков. Тем не менее, в разговоре с петербуржцами лучше не употреблять этот «оскорбительный термин» - пончики(((Помните: в Ленинграде - Петербурге - Питере – пышки!

Леса вокруг колокольни Спаса на Крови в Санкт-Петербурге планируют снять через два года, сообщил директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров В данный момент ведутся работы по реставрации эстляндского мрамора, глазурованного кирпича, мозаик и металлоконструкций.

Крест колокольни будет демонтирован для восстановления. Мудров отметил, что храм нуждается в постоянной реставрации из-за своего возраста и проблем с осадкой.

В 2026 году ожидается завершение восстановления утраченных топазовых крестов в иконостасе.

Как выглядят двери дома Бака после реставрации Инициаторами реставрации двух входных групп с парадной стороны дома стали сами жильцы. Деревянная входная группа, демонтированная в 2000-х, была случайно обнаружена в кафе. Кстати, у дверей дома Бака - интересная история. Они были демонтированы в нулевые, а после - обнаружены в кафе «Рубинштейн» и возвращены жильцам дома. С 2018 года активисты совместно с фондом «Внимание» собирали средства и согласовывали проект реставрации исторических интерьеров, в результате чего удалось собрать 7,4 миллиона рублей.

На станции Горьковское восстановят исторический вокзал В октябре на станции Горьковское в Ленинградской области был снесен вокзал, построенный в духе сталинского неоклассицизма в 1954 году. Вокзал пустовал с 2010-х годов и не имел статуса объекта культурного наследия. РЖД планирует проработать вопрос восстановления вокзала на станции Горьковское в историческом облике периода 1877–1939 годов. Вокзал был построен в 1877 году на станции Мустамяки (Чёрная гора) и просуществовал до 1939 года. Во время советско-финской войны вокзал сгорел

Ранее РЖД воссоздали исторический вокзал на станции Калязин (Тверская область), и это у них получилось достаточно неплохо. Будем надеяться на достоверную историческую реконструкцию. Правда эта новость не о восстановленном, а только о намерении, но все-таки...

В Ивангороде Ленинградской области практически завершили реставрацию особняка Пантелеева, зданию вернули исторический цвет и декор. Дом расположен на небольшом косогоре прямо при въезде в Ивангород со стороны Нарвы.

Купец и промышленник Филипп Пантелеев был многогранной личностью — много жертвовал не только на родной город, но даже за тысячи километров, в Костромской губернии, на свои деньги построил здание Кологривского училища. Из «пантелеевского» кирпича возвели многие здания в Нарве и Ивангороде — например, часть корпусов Кренгольмской мануфактуры.

Сейчас в доме расположен Ивангородский художественный музей, там хранятся картины И.Я. Билибина.

Так, выяснилось, что в перечень объектов для реставрации вошли усыпальница графа Павла Шувалова в деревне Вартемяги Всеволожского района.

Кроме того, ремонту подлежат ворота Аннинских укреплений и кордегардия, расположенные в Выборге.Также будет восстановлен двухэтажный дом на улице Жука в Шлиссельбурге, а в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Гимрека Подпорожского района возобновят приостановленные несколько лет назад противоаварийные работы.

Здание транспортной подстанции

В Петербурге отреставрировали здание транспортной подстанции на набережной реки Карповки. Здание было построено по проекту архитектора Алексея Зазерского в 1906-1907 гг. 120 лет функционирует подстанция. Трамваи, по-возможности, выходили на линии и в блокаду. Реставрация и ремонт проводились в течение года: восстановили фасады, кровлю, а также внутренние сети, интерьеры и дверные заполнения. Также в здании отремонтировали цокольный этаж, помещения вестибюля, второго этажа, лестничной клетки. Во время реставрации подстанция функционировала, трамваи и троллейбусы выходили по маршрутам. Здесь будет располагаться служба энергохозяйства «Горэлектротранса», станция и сейчас обслуживает трамвайные и троллейбусные маршруты.

Евангелическо-лютеранская церковь святой Анны (Анненкирхе) на Кирочной улице, 8, в следующем году закроется на время проведения масштабной реставрации, рассказали в официальной группе храма 7 ноября. Планируется, что это произойдет летом 2025 года. А сами работы займут около двух лет. Изданию «Бумага»* в церкви рассказали, что после реставрации здание будет лучше приспособлено для приходской жизни и приема большего количества гостей. В пространстве намерены представить все слои истории здания: постройку авторства Юрия Фельтена, реконструкцию 1930-х годов и современную жизнь церкви после пожара.

Дом Радио. Реставрация Здание на углу Малой Садовой и Итальянской построено в 1912-1914 гг. по проекту Василия Косякова для Благородного собрания. Благородное Собрание ведёт историю от Купеческого Собрания.

В годы Первой Мировой войны (1914-1918) в здании разместился госпиталь японского отделения Красного Креста.

В 1918-1933 гг. в здании располагался Дворец пролетарской культуры и другие организации.

Наконец, в 1933 г. здание занял Комитет по радиофикации и радиовещанию, который в разговорной речи превратился в Дом Радио.

В годы Великой Отечественной войны «отсюда передачи шли на город», как написала Ольга Берггольц. На улицах появились репродукторы, так называемые чёрные «тарелки». Ни на один день не прерывалось блокадное вещание. Здание неоднократно подвергалось обстрелам. В один из авианалетов все здание до первого этажа прошила бомба, но она так и не взорвалась.Частично ремонт здания был проведён в конце войны. Реставрация проведена в 1948-1949 гг.

С 2019 г. это центр культуры и искусств, официальная резиденция оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.

В апреле 2024 г. Дом Радио закрылся на реставрацию, ориентировочно - на 2,5 года. На время реставрации петербургский центр культуры и искусств Дом Радио переехал на Невский проспект, 62. Последние две фотографии о ходе ремонта и реставрации - Дмитрий Егоров.

24 октября 1886 года открыт монумент Славы у Троицкого собора в честь подвигов русских войск, принимавших участие и победивших в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Монумент представлял собой 28-метровую колонну, сложенную из пяти рядов пушек, отбитых в войну у турецких войск. Наверху колонны была расположена богиня победы Ника с лавровым венком в протянутой руке. В январе 1930 года в связи с предполагавшимся визитом Ататюрка в СССР (как бы не обидеть!) мемориальный комплекс разобран и позже переплавлен. В 1969 году на месте колонны установили монумент В. П. Стасову, архитектору Троицкого собора. Его поставили к 200-летию со дня рождения зодчего (1769—1848). Это был бюст, установленный на длинный металлический постамент. Вокруг разбили сквер. В 2004 году монумент архитектору перенесли в Музей городской скульптуры на временное хранение с целью установки на Троицкой площади воссозданного памятника русской воинской славы. Открытие нового памятника состоялось 1 октября 2005 года. Копии исторических трофейных пушек отлиты на Новолипецком металлургическом комбинате.

Восстановление Готической галереи Гатчинского дворца Готическая галерея была расположена вдоль апартаментов Николая I на нижнем этаже Арсенального каре с окнами во двор. Она была создана архитектором Романом Кузьминым в 1847-1851 годах во время последней перестройки дворца. Удлиненные пропорции, готические своды, веерами расходящиеся над пучками тонких колонн, цветные стекла в оконных переплетах, дубовые панели, орнаментированные готическим узором, заостренные арки оконных проемов напоминали средневековые сооружения. Вместе с готической галереей по соседству была создана и Китайская галерея, и расположена вдоль дворцового фасада над Готической галереей. Здесь так же, как и в Готической галерее, все оконные и дверные заполнения, панели, паркет выполнены из отполированного дуба. Внутренние оконные рамы стрельчатой конфигурации вверху украшены цветными стеклами наподобие средневековых витражей. Интерьер галереи ошеломлял обилием предметов восточного искусства: китайский фарфор (вазы, чаши, блюда, статуэтки, сосуды); изделия из лака различного назначения, форм, цвета и размеров; мебель, расписанная золотом или выточенная из камня. Во время войны все эти интерьеры были уничтожены. Сейчас идёт восстановление Готической и Китайской галерей, открытие которых планируется на следующий год. Вот так выглядит сегодня. А вот и интерьеры восстановленной Китайской галереи Открыться для посещения она должна в 2025 году. К сожалению до сих пор не восстановленна оружейная галерея Гатчинского дворца и то, какой она была до войны. Была такой Пока вот так...

Восстановленный фрагмент Чесменской галереи в Гатчинском дворце, но именно пока фрагмент. Чесменская галерея, как и соседняя Оружейная, не была восстановлена после войны, а осталась в таком же состоянии. Реставраторы решили законсервировать послевоенное состояние убранства, и восстановить небольшой фрагмент галереи для понимания, как же выглядело всё это великолепие раньше. Ну это довольно спорное решение. Логичным было бы наоборот, восстановить галерею целиком, выделив отдельный не восстановленный фрагмент. Всё же хочется гулять среди красивейших интерьеров, а не среди пусть и исторических, но развалин.

Будем надеяться, что после Китайской и Готической галереи со временем у реставраторов дойдут руки и до Чесменской.

Правда стоит признать, что и территория самого дворца просто потрясающая по объему.