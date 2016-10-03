Посетим и мы Меганом с другой стороны. Это из серии: Наш ответ Чемберлену

Когда я спросил хозяйку гостиницы, а далеко идти до мыса Меганом, она ответила км 7. Ну я и пошёл. Оказалось там 14 км + овраги. Никаких троп Тавров не нашёл, а ещё и на гору надо было ползти. Второй визит я уже совершил, через день на джипах. Интересно! Ну а третий - на катере. И вот что у меня получилось. Там есть несколько файлов Карадага и Коктебеля, без них нельзя! Вот такие чудные картинки Море и вправду Синее Бухта, которая находится между г.Алчаком и Мегномом называется Капсель, там я увидел речной пароход на вечной стоянке (как Аврора). Он ходил по Волге и назывался "Память товарища Маркина". Его построили к 100-летию войны 1812г. на Коломенском судостроительном заводе на р. ОКЕ, и назывался он "КНЯЗЬ БАГРАТИОНЪ", там висела памятная доска с левой стороны у входа на судно. А теперь он стоит под своим родным именем в Бухте и ждёт, когда Чёрное море его развалит окончательно. А это его живая рубка, я когда-то снимал на Волге. Вот такая история Маяк на мысе Меганом. А это туареги, так они о себе думают, вроде как в пустыне Сахаре на современном верблюде. Красавец-верблюд! Крабиков ловят. Колониальные сувениры. Рисуют и снимают. Могила М.Волошина.