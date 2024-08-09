История создания песни. Песенка о медведях

Съёмки фильма начались в 1966 году, спустя всего год после оглушительного успеха «Операции "Ы"». В своей новой картине Леонид Иович хотел слышать всего две песни: одну в исполнении персонажа Юрия Никулина, а вторую – от героини Натальи Варлей. К работе над ними режиссёр пригласил композитора Александра Зацепина и поэта Леонида Дербенёва. Новости СМИ2

Годами позже творческий альянс Зацепин – Дербенёв закрепится окончательно и подарит отечественной киноиндустрии такие замечательные шлягеры, как «Остров невезения», «Помоги мне», «Звенит январская вьюга», «Есть только миг» и многие другие. Гайдай не ставил перед композитором лёгких задач: знаменитый режиссёр потребовал от Александра Сергеевича ни много ни мало всенародно любимого шлягера. Зацепин написал пять мелодий и отправил их на рассмотрение с припиской: «Мелодия №3 – это то, что нам нужно, лучше я уже ничего не напишу».

Также автор добавил, что, если «№3» не подойдёт, стоит обратиться к знаменитому советскому композитору Арно Бабаджаняну. Гайдай вежливо ответил, что мелодия неплохая, но ему действительно лучше пригласить Бабаджаняна. Зацепин отправился в «Мосфильм», чтобы сняться с картины, но этому воспрепятствовал Иван Пырьев. Знаменитый кинорежиссёр попросту отказался подписывать заявление композитора об уходе, чем слегка разозлил Гайдая. Тем временем песню успели послушать «кунаки» Вицин, Никулин и Моргунов. Знаменитой троице композиция понравилась, и они тоже стали убеждать режиссёра оставить её в фильме. Под натиском «большинства» Леонид Иович согласился, хотя и не сразу.

Дело оставалось за малым – найти певицу, которая исполнит композицию в кадре (Варлей предоставила режиссёру свою запись, но она мэтра устроила не совсем).

Жанр «Кавказской пленницы» – эксцентрическая комедия. По словам критиков, Гайдай в этом фильме использовал приёмы из немого кино времён Гарольда Ллойда и Чарли Чаплина.

Зацепин записал для знаменитой киноленты не только музыку, но также закадровые шумы и другое звуковое оформление. В работе композитор использовал как различные свистки и трещотки, так и более специфические предметы вроде манка для охоты на уток.

Гайдай долго не мог найти певицу с подходящим голосом Кадр из фильма

Мороз летом?

Когда актёры Юрий Никулин, Евгений Моргунов и Георгий Вицин увидели Зацепина, то хором затянули его мелодию. Гайдаю под напором съёмочной группы пришлось разрешить Леониду Дербенёву написать на нее стихи. Однако и они его не устроили: «Причём здесь мороз, если у нас действие происходит летом? И вообще такую песню никогда не будет петь народ!» Но времени для сочинения нового материала не было: нужно было начинать съемочный процесс. И режиссёру пришлось согласиться на предложенный вариант. Но, когда подошло время записывать песню, оказалось, что у актрисы Натальи Варлей, отлично сыгравшей свою роль, нет необходимых вокальных данных. Гайдай долго не мог найти певицу с подходящим голосом, и тогда редактор радиопередачи «Доброе утро» предложил прослушать молодую девушку из Иркутска Аиду Ведищеву, которая до этого пела с джазовыми оркестрами Олега Лундстрема и Леонида Утёсова. Аида Ведищева потом рассказывала, что понятия не имела ни о каком конкурсном прослушивании:

«Мне позвонила моя подруга, работавшая на радио, и сказала: «Нужно записать песню». Я посмотрела ноты. Песенка оказалась незамысловатой, и петь-то особенно нечего! Запись заняла полчаса, потом я уехала домой и думать о ней забыла. Через неделю звонок: «Вы прошли конкурс на голос героини».

На запись песни певица потратила около 30 минут. Безымянная певица «Песенка о медведях» в итоге в фильме прозвучала, но имя ее исполнительницы Аиды Ведищевой в титрах не значилось: тогда было не принято указывать всех участвующих в создании киноленты. Но и на этом история не закончилась, потому что песню нужно было представить художественному совету, который во времена СССР являлся органом культурной власти с функциями цензуры.

В первоначальном тексте были строки: Где-то на белой льдине,

Там, где всегда мороз,

Чешут медведи спины

О земную ось. Цензорам показалось это негигиеничным: «Это же неэстетично, приходят на ум блохи или, не дай бог, вши». Леониду Дербенёву пришлось изменить слова: Где-то на белом свете,

Там, где всегда мороз,

Трутся спиной медведи

О земную ось. Именно в таком варианте песня вошла в фильм и полюбилась зрителям. Премьера «Кавказской пленницы» состоялась в Москве 3 апреля 1967 года. Лента стала настоящим хитом кинопроката. В общей сложности её посмотрели более 80 млн человек. А композиция зазвучала везде - от пионерских лагерей до ресторанов. Пластинка с произведением разошлась рекордным 7-миллионным тиражом, и по сей день ее с удовольствием исполняют звезды эстрады.

«Песенка о медведях» заиграла по всей стране раньше, чем фильм попал на экраны – незадолго до премьеры композитор Александр Зацепин переслал запись нескольким радиостанциям.

В 2011 году Наталья Варлей исполнила композицию в эфире телепередачи «Достояние Республики».

Новую версию песни также можно услышать в ремейке «Кавказской пленницы» 2014 года.

Композицию не раз перепевали популярные звёзды российской эстрады: Алсу, Алёна Свиридова, Виктория Дайнеко и др.

Алсу

Музыкальные пластинки с «Песенкой о медведях» разошлись по СССР тиражом более 5 миллионов копий.

Композицию часто ставили на танцплощадках. Её ритм соответствовал вошедшему в моду в 60-х твисту.

Название фильма, по мнению филолога Валерия Мокиенко, является видоизменённым названием поэмы «Кавказский пленник» А. С. Пушкина. Музыкальные пластинки с «Песенкой о медведях» разошлись по СССР тиражом более 5 миллионов копий.Композицию часто ставили на танцплощадках. Её ритм соответствовал вошедшему в моду в 60-х твисту.Название фильма, по мнению филолога Валерия Мокиенко, является видоизменённым названием поэмы «Кавказский пленник» А. С. Пушкина. Даже если бы многие ремейки советской киноклассики не были столь безнадёжно плохими, они не смогли передать ту атмосферу, которой буквально пропитаны оригинальные картины. «Песенка о медведях» неизбежно будет ассоциироваться у жителей постсоветского пространства с героями Александра Демьяненко и Натальи Варлей, прекрасными видами горных вершин и зажигательным танцем Нины на одном из валунов. Каждый раз при просмотре этой замечательной музыкальной сцены душа наполняется светлым чувством ностальгии.

Вопреки словам Гайдая, который считал, что к двухтысячным его работы все уже позабудут, и сами картины, и музыка из них остаются нестареющей классикой. Если вдуматься, никакого секрета в этом нет – чистое, искреннее и доброе творчество в любых его проявлениях будет популярно у зрителей во все времена.

СоюзPRO - Песенка о медведях

Алёна Свиридова Песенка о медведях Один в один! Светлана Светикова. Наталья Варлей - «Где-то на белом свете»