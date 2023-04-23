Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.36

Начать хочу с портрета Александра Мальцева Александр Мальцев из Санкт-Петербурга шел. Это был не первый бой 47-летнего мобилизованного. Все движения уже отточены до автоматизма, патроны зря не расходует, продвигается медленно и скрытно. Я смотрю на кадры, снятые с беспилотника, и понимаю, что редкий голливудский сценарист замахнется на такой эпизод. Не бывает же в реальности таких «Рэмбо»! Бывает…

Несколько бойцов ВСУ вслепую отстреливаются из окопов в одну сторону. С другой стороны к их позициям подползает наш штурмовик, аккуратно спускается в траншею и медленно продвигается по ее изгибам на звук очередей. Дожидается перезарядки, резко выскакивает и открывает из автомата огонь по врагу. Трое падают сразу. Мальцев двигается дальше. Из блиндажа появляются еще двое противников, уже раненые, в их руках нет оружия, желание сопротивляться у них явно пропало. Александр в горячке боя мог бы дать очередь и по ним — сколько видео с той стороны, где расстреливают наших безоружных бойцов. Но русский солдат принимает другое решение.

В одиночку заняв опорный пункт, он в довесок взял в плен двоих вээсушников. Один позже скончается от ран, а другой - Ярослав Бреус - расскажет, как оказался в лесах под Кременной.

- После мобилизации я проходил подготовку в Великобритании в течение 35 дней. Учили тактическому передвижению, штурму зданий, ночному патрулированию. Но потом еще два месяца в Житомире проходили обучение.

- Как в плен попал, помнишь?

- Я помню, как прилетел РПГ сзади, сразу получил ранение, товарищ затянул меня в блиндаж. Те, кто остался в бою, погибли. Когда ваш подошел к блиндажу, мы сразу подняли руки и сказали, что сдаемся. Он говорит: «Хорошо, тогда не дергайтесь, выходите медленно». Я сказал, что не могу идти, потому что ранен. Он сказал: «Хорошо, сидите здесь, ждите». Они так и не поняли, что штурмовик был один.

Александр дождался группы закрепления и передал ей «добычу». Почему же он оказался один у этого опорника? Выходили группой, но по мере продвижения несколько человек были ранены. Наш штурмовик оттаскивал их в безопасную зону, оказывал первую медицинскую помощь, вызывал эвакуационную группу и двигался дальше, к вражескому окопу. В итоге на позицию вышел один — не возвращаться же. Есть задача, надо ее выполнять. Пока другая группа отвлекала огонь украинцев на себя, Мальцев и заскочил на опорный пункт.

- О подвиге Александра Мальцева стало известно благодаря рассказам раненых, которых он спас, и

съемке с коптера. А вообще в зоне СВО много примеров такого героизма?

- Да полно! Это нормальная мужская работа, красивая, грамотная. Как я всегда говорю — надо нагло и аккуратно.

Через три дня после взятия опорника Александр Мальцев ушел на свое последнее задание. В бою с превосходящими силами противника он получил смертельное ранение. За свой невероятный подвиг он представлен к званию Героя России.

47-летний боец-штурмовик Александр Мальцев рискнул жизнью и в одиночку захватил вражеский укрепленный пункт. Герой также сумел взять в плен нескольких бойцов ВСУ

https://www.kp.ru/daily/27479.5/4735280/ О гибели Андрея Буртового сообщили родные бойца. Андрей Буртовый погиб на Украине 2 мая.

«4 мая получили трагическую новость. При исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине 2 мая погиб Буртовый Андрей Александрович», - написала жительница Котельнича на своей странице в соцсети «В контакте».

«Большое горе и трагическая потеря для нашей семьи, друзей. Андрей выполнял свой долг – защищал нашу Родину. В наших сердцах ты всегда останешься любящим отцом, мужем, сыном, братом. Воспоминания о тебе будут жить вечно», - написали родные погибшего бойца.

Редакция Ньюслера выражает соболезнования родным и близким Андрея Александровича.

https://kirov.bezformata.com/listnews/pogibshego-na-ukraine-...

Во время спецоперации на Украине погиб военный из Котельничского района Андрей Буртовый. О смерти бойца сообщила родственница погибшего в группе Типичный Котельнич. Близким трагическую новость сообщили через пару дней после его смерти.

- Андрей выполнял свой долг – защищал нашу Родину. 4 мая мы получили трагическую новость, что 2 мая при исполнении воинского долга во время спецоперации погиб Буртовый Андрей Александрович, - пишет Маргарита Буртовая.

Она добавила, что в сердцах родных и близких Андрей Александрович всегда останется любящим отцом, мужем, сыном, братом.

Редакция ГТРК Вятка приносит соболезнования семье погибшего.

https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/incidents/72815-vo-vremja-s...

Есть запись а АИФе https://kirov.aif.ru/politic/v_specoperacii_na_ukraine_pogib...

и на портале Свойкировский.РФ https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/v-hode-specop...

На Украине погиб ещё один военный из Бурятии – 22-летний Дмитрий Быков. Он отдал жизнь во время спецоперации по защите Донбасса, сообщается в местном паблике «Заиграево-инфо 24/7».

Дмитрий родился 6 октября 1999 года. Учился в Челутаевской СОШ № 1.

Он зарекомендовал себя как вдумчивый ученик, способный самостоятельно делать выводы и находить решение поставленных задач. Обладал не только хорошими спортивными данными, но и положительными нравственными качествами – справедливостью, смелостью и находчивостью.

После девятого класса наш земляк поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум, окончил его и, немного поработав, ушёл в армию. Во время прохождения срочной службы подписал контракт.

Прощание с Димой Быковым состоялось в заиграевском посёлке Челутай 30 апреля 2022 года около здания местного дома культуры.

https://gazeta-n1.ru/news/skorbim/110911/





Парень увлекался футболом, всегда отстаивал честь своего посёлка. А в 2019 году был призван на срочную службу в 11 ОДШБр Сосновый Бор. Через 6 месяцев подписал контракт в той же части. Был отправлен от части на учёбу в г. Томск на 3 месяца. На 2 августа 2021 года награждён благодарственным письмом Народного Хурала Республики Бурятия. Получил звание гвардии младший сержант. Был назначен командиром гранатометного-пулеметного отделения.

24 февраля 2022 года в составе 6 гвардейской ОДШр был десантирован на территорию Украины, где принимал участие в удержании трех мостов, которые позволили нашим войскам зайти на Украину.

21 апреля 2022 года Дмитрий погиб. Представлен к Ордену Мужества посмертно.

"Димка был самым добрым, ответственным, отзывчивый, всегда мог подать руку помощи. Даже когда прикрывая сослуживца на Украине, в его автомат попала пуля, его развернуло на 360 градусов. Автомат стал не пригодным для стрельбы и прикрытия сослуживца, но наш Дима все равно с не рабочим автоматом пошёл и прикрывал спину своего сослуживца, не смотря на то что ему не чем отстреливаться (со слов сослуживцев это его второй день рождения).

Мы помним и гордимся! Он для нас Герой! В свои 22 года он увидел больше всех, чем мы в свои здесь", - рассказала родственница парня.

https://gazeta-n1.ru/news/skorbim/112465/ "Учителя отзываются о Диме, как об ответственном, всегда дружелюбным, отзывчивом мальчишке. Он всегда был лидером в классе. Лидером в группе, после 9 класса он пошёл учится и закончил Бурятский Республиканский Индустриальный техникум, по специальности помощник машиниста электровоза", - рассказывают родные Дмитрия.Парень увлекался футболом, всегда отстаивал честь своего посёлка. А в 2019 году был призван на срочную службу в 11 ОДШБр Сосновый Бор. Через 6 месяцев подписал контракт в той же части. Был отправлен от части на учёбу в г. Томск на 3 месяца. На 2 августа 2021 года награждён благодарственным письмом Народного Хурала Республики Бурятия. Получил звание гвардии младший сержант. Был назначен командиром гранатометного-пулеметного отделения.24 февраля 2022 года в составе 6 гвардейской ОДШр был десантирован на территорию Украины, где принимал участие в удержании трех мостов, которые позволили нашим войскам зайти на Украину.21 апреля 2022 года Дмитрий погиб. Представлен к Ордену Мужества посмертно."Димка был самым добрым, ответственным, отзывчивый, всегда мог подать руку помощи. Даже когда прикрывая сослуживца на Украине, в его автомат попала пуля, его развернуло на 360 градусов. Автомат стал не пригодным для стрельбы и прикрытия сослуживца, но наш Дима все равно с не рабочим автоматом пошёл и прикрывал спину своего сослуживца, не смотря на то что ему не чем отстреливаться (со слов сослуживцев это его второй день рождения).Мы помним и гордимся! Он для нас Герой! В свои 22 года он увидел больше всех, чем мы в свои здесь", -рассказала родственница парня.

Командир огнеметного отделения радиационной, химической и биологической защиты РФ Константин Вышиденко из 31 ульяновской бригады ВДВ погиб на Украине. Стало известно, что солдат в течение нескольких лет служил по контракту в Ульяновской области и считался одним из лучших десантников РХБЗ в России.

Старший сержант Вышиденко родился и вырос в селе Романово. Был награжден медалями «За отличие», участвовал в присоединении Крыма, за что был удостоен медали «За возвращение Крыма». 20 февраля 2020 был торжественно награждён медалью «За воинскую доблесть» ll степени.

Константин Вышиденко погиб в ходе специальной военной операции в марте 2022 года в городе Гостомель. У десантника на Родине осталась жена и ребёнок. Близкие вспоминают мужчину как амбициозного, справедливого, стойкого и заботливого человека.

https://mosaica.ru/ru/ul/news/2022/06/22/komandir-iz-31-ulya... 5 марта 2022 года в ходе выполнения специальной операции в г. Гостомель, при исполнении воинского долга, погиб наш земляк Вышиденко Константин - старший сержант, командир огнеметного отделения РХБЗ, 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Константин Вышиденко несколько лет служил по контракту в Ульяновской области. На сайте "Улправда" в 2019 году выходил материал о Константине Вышиденко как об одном из лучших десантников РХБЗ в России.

Родился и вырос Константин в с. Романово, Романовского района. Был награждён медалями "За отличие", участвовал в присоединении Крыма, за что был удостоен медали "За возвращение Крыма". 20 февраля 2020 был торжественно награждён медалью "За воинскую доблесть" ll степени.

"В жизни был амбициозный, справедливый, проявлял стойкость, был решительным заботливым и любящем мужем и отцом. Константин показал настоящий пример мужества, отдав жизнь на поле боя во имя мира. Вечная память тебе, герой!" - говорят родные и близкие.

https://barneos22.ru/news/2022/3/24/19279 В Контакте на страничке "Братишка" сообщают:

5 марта 2022 года в ходе выполнения специальной операции в г. Гостомель, при исполнении воинского долга, погиб наш земляк Вышиденко Константин - старший сержант, командир огнеметного отделения РХБЗ, 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Константин Вышиденко несколько лет служил по контракту в Ульяновской области. На сайте "Улправда" в 2019 году выходил материал о Константине Вышиденко как об одном из лучших десантников РХБЗ в России.

Родился и вырос Константин в Алтайском крае, с. Романово, Романовского района. Был награждён медалями "За отличие", участвовал в присоединении Крыма, за что был удостоен медали "За возвращение Крыма". 20 февраля 2020 был торжественно награждён медалью "За воинскую доблесть" ll степени.

"В жизни был амбициозный, справедливый, проявлял стойкость, был решительным заботливым и любящем мужем и отцом. Константин показал настоящий пример мужества, отдав жизнь на поле боя во имя мира. Вечная память тебе, герой!" - говорят родные и близкие.

https://vk.com/wall-567684_178811



О тяжелой утрате на своей странице в соцсетях сообщил глава администрации района Дамир Мустафин.

В ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк, уроженец села Дим Альшеевского района

"С прискорбием и болью в сердце сообщаю, что при исполнении воинского долга на территории Украины погиб наш земляк, уроженец села Дим Айбулат Габдулманов. Ему было всего 22 года... Для всех нас это тяжелая утрата и великая скорбь.

Выражаю глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибшего воина. Вечная слава и вечная память Айбулату!", - написал Дамир Мустафин.

Редакция районной газеты "Альшеевские вести" приносит свои соболезнования родителям солдата, родственникам и близким.

https://alshvesti.ru/news/obshchestvo/2022-10-02/v-hode-spet...

В Альшеевском районе Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Айбулатом Габдулмановым

Сегодня (6 октября 2022 года) в селе Дим Альшеевского района состоялась церемония прощания с Айбулатом Габдулмановым, погибшим при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на территории Украины. В траурном митинге принял участие председатель Государственного Собрания - Курултая республики Константин Толкачев. В Альшеевском районе Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Айбулатом Габдулмановым.

Проводить в последний путь воина пришли его родные, близкие, друзья, одноклассники, односельчане, ветераны боевых действий, сотрудники правоохранительных органов. Разделить горечь утраты с родителями солдата прибыли председатель Госсобрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев, депутат Госсобрания Тимур Гильмияров.

- Уважаемые Нурия Дамировна, Минулла Минибаевич, родные и близкие Айбулата. Мы с очень тяжелым сердцем сегодня собрались на альшеевской земле. Мы провожаем в последний путь нашего воина и земляка, совсем молодого парня, который сражался и геройски погиб. Это очень тяжелая потеря. Уважаемые Нурия Дамировна, Минулла Минибаевич, вы воспитали достойного сына. Спи спокойно, Айбулат, пусть родная земля будет тебе пухом. Вечная тебе слава и вечная память, - сказал Константин Толкачев.

Председатель Госсобрания республики передал родителям орден генерала Шаймуратова, которым солдат награжден посмертно.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии рядовой Айбулат Габдулманов представлен к награждению орденом «Мужества» посмертно.

- Мы потеряли настоящего сына Отечества. Как трудно подобрать слова. О потерях всегда говорить нелегко, но когда из жизни уходят совсем молодые, то это тяжело вдвойне. Мы разделяем огромную боль утраты с родителями солдата, сестрами, братьями, родными, близкими, друзьями, одноклассниками и всеми, кто любил Айбулата, - сказал глава администрации района Дамир Мустафин. Он отметил, что одна из улиц райцентра будет названа именем Айбулата Габдулманова.

На траурном митинге слова соболезнования родителям солдата выразили военный комиссар Альшеевского и Давлекановского районов, города Давлеканово Вадим Яблонский, директор Нижнеаврюзовской школы Рустям Нагимов. От имени родственников выступил дядя Айбулата, участник боевых действий Рустам Шамгулов.

Айбулат Габдулманов родился 6 января 2000 года в селе Дим Альшеевского района. Учился в Нижнеаврюзовской школе им. Героя России Рафика Ихсанова. После окончания поступил в Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники, где получил специальность техника-программиста.

Как вспоминают друзья и учителя, Айбулат был добрым, общительным, трудолюбивым и способным парнем. Хорошо учился, участвовал во всех мероприятиях школы.

В ноябре 2020 года был призван на срочную службу. Отслужив три месяца, в феврале 2021 года заключил контракт. Проходил службу в должности водителя расчета минометной батареи мотострелкового батальона.

25 сентября при проведении специальной военной операции на территории Херсонской области в городе Новая Каховка Айбулат Габдулманов погиб, до конца оставаясь верен военной присяге. Ему было 22 года...

https://alshvesti.ru/news/obshchestvo/2022-10-06/v-alsheevsk... ВКонтакте и на сайте Zа Победу очеь скупая информация:

Азамат Готыжев, гвардии старший лейтенант, ВДВ.

Погиб в ходе СВО, награжден орденом мужества (посмертно).

Вечная память.

https://zpobeda.ru/azamat-gotyzhev/

Разве что удалось снять скриншот с заблокированной территории. Откуда снят скриншот не знаю, взяла тут: https://poteru.net/soldier/15298 На специальной военной операции погиб мобилизованный житель Волгоградской области 39-летний Валерий Александрович Кротов. О гибели мужчины «Блокнот Волгограду» сегодня, 24 ноября, сообщила его родная сестра – Ольга Капина.

Валерий родился и жил в посёлке Каменный Городищенского района. Был всего на три года старше своей сестры и никогда ее не обижал.

- Он был хорошим старшим братом, - вспоминает Ольга.

- Мы с ним дружили, везде ходили вместе.

Время шло. Валерий закончил учебу, прошел армию, устроился работать на склад в Ерзовку, стал крестным папой для своей племянницы. А 22 сентября мужчина получил повестку.

- Он не скрывался и не прятался, - говорит Ольга,

– Говорил: «Ну, надо – значит надо. Все будет хорошо. Я приеду – мы с вами шашлыки еще будем жарить!», подбадривал нас. Был светлым человеком, позитивным. Всегда улыбался.

После того, как Валера отправился в зону боевых действий, ему с сестрой все еще удавалось поддерживать связь.

- Да, он писал, - рассказывает женщина.

– Валера спасал раненых бойцов. Радостный мне писал: «Сестрёнка, мне награду дадут! Я очень много раненных с поля боя вынес». Просил скинуть ему документы, чтобы награду смогли изготовить.

Однако награду Валерий получить не успел. 17 ноября его не стало. 18 ноября Ольга получила известие о его смерти.

- Сверху дрон как «птичка» летал, и его разорвало, - рассказывает Ольга.

– 22 ноября состоялись похороны. Гроб был закрытый, цинковый, но сделали окошко так, чтобы можно было видеть его лицо.

Ольга рассказывает, что на похороны пришли родственники, друзья, коллеги Валерия. И каждый о нем отзывался с теплотой.

- Все отзывались о нем хорошо, - говорит сестра погибшего.

- Говорили: «Валерка вечно улыбался, никогда плохого ничего не делал». Всегда говорил, что все будет хорошо. Очень добрый. Светлый человек.

Редакция «Блокнота Волгограда» приносит соболезнования родным и близким Валерия!

https://bloknot-volgograd.ru/news/vechno-ulybalsya-i-spasal-ranenykh-s-polya-boya-v--1545453 30 января 2023 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине, погиб выпускник 2 корпуса МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино Терёшин Александр Сергеевич 1991 года рождения.

Александр обучался в общеобразовательном учреждении с 1 по 11 класс. Жил рядом со школой. Первым учителем была Мельникова Лариса Геннадьевна; классными руководителями были: Федотова Галина Алексеевна (в 5-9 классах) и Орешина Нина Фёдоровна (в 10 и 11 классах).

Одноклассники и учителя лицея запомнили Александра как человека открытого, активного и спортивного. Он был отличным другом, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку.

Прощание с нашим выпускником состоялось 8 февраля на Мытищинском военном мемориальном кладбище. Александр награждён посмертно Орденом Мужества.

9 февраля во 2 корпусе лицея состоялась общелицейская линейка, на которой заместитель директора по УВР Быстрова Н.Ю. объявила о гибели выпускника Терёшина Александра и рассказала об ученике. Минутой молчания все присутствующие на линейке юнармейцы, ученики и учителя почтили память выпускника лицея, нашего земляка. Наталья Юрьевна прочитала стихотворение, где есть такие строки: «Я получил назначение в полк бессмертный». Не верится, что на флажках проекта «Бессмертный полк», расположенных на окнах в коридоре лицея, рядом с героями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов будет размещён наш выпускник. Нам есть кем гордиться, есть на кого равняться!

Администрация, педагоги, работники, обучающиеся, юнармейцы лицея приносят соболезнование родным и близким ушедшего из жизни Александра Сергеевича Терёшина. Он погиб, защищая интересы нашей Родины. Память о нём навсегда останется в наших сердцах.

https://vk.com/zemetchinozm?w=wall-64692653_207495 30 января 2023 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине, погиб выпускник 2 корпуса МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино Терёшин Александр Сергеевич 1991 года рождения.Александр обучался в общеобразовательном учреждении с 1 по 11 класс. Жил рядом со школой. Первым учителем была Мельникова Лариса Геннадьевна; классными руководителями были: Федотова Галина Алексеевна (в 5-9 классах) и Орешина Нина Фёдоровна (в 10 и 11 классах).Одноклассники и учителя лицея запомнили Александра как человека открытого, активного и спортивного. Он был отличным другом, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку.Прощание с нашим выпускником состоялось 8 февраля на Мытищинском военном мемориальном кладбище. Александр награждён посмертно Орденом Мужества.9 февраля во 2 корпусе лицея состоялась общелицейская линейка, на которой заместитель директора по УВР Быстрова Н.Ю. объявила о гибели выпускника Терёшина Александра и рассказала об ученике. Минутой молчания все присутствующие на линейке юнармейцы, ученики и учителя почтили память выпускника лицея, нашего земляка. Наталья Юрьевна прочитала стихотворение, где есть такие строки: «Я получил назначение в полк бессмертный». Не верится, что на флажках проекта «Бессмертный полк», расположенных на окнах в коридоре лицея, рядом с героями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов будет размещён наш выпускник. Нам есть кем гордиться, есть на кого равняться!Администрация, педагоги, работники, обучающиеся, юнармейцы лицея приносят соболезнование родным и близким ушедшего из жизни Александра Сергеевича Терёшина. Он погиб, защищая интересы нашей Родины. Память о нём навсегда останется в наших сердцах. Уроженец Тункинского района Бурятии гвардии младший сержант Бэлигто Убушеев погиб 12 сентября в боях на Украине. Он был награждён Орденом Мужества, сообщает ВК-паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Бэлигто Александрович Убушеев родился 26 августа 1991 года в селе Далахай Тункинского района. Учился в средней школе села Торы, окончил ВСГУТУ.

С 2015 года проходился военную службу по контракту в отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в должности старшего огнемётчика. Имел медаль за участие в маневрах «Восток-2018», был участником боевых действий в Сирии. Также награждался памятным знаком на столетие войск радиохимбиозащиты.

Погиб в боях с необандеровцами во время спецоперации по защите Донбасса. Траурная церемония состоялась 23 сентября на лукодроме в Улан-Удэ. «МК в Бурятии» выражает соболезнования родным и близким Бэлигто Убушеева. Вечная память герою!

https://ulan.mk.ru

https://baikal-news.net/incident/2022/09/26/124086.html

Губернатор Архангельской области сообщил о гибели на Украине еще одного уроженца Архангельской области. Погиб Сергей Залывский.

Как сообщает губернатор, Залывский родился в Карпогорах. С 2011 года служил в ВС РФ, был награжден медалями «За отличие в военной службе» II и III степени.

Залывскому было 43 года. Он погиб 18 сентября.

Прежде чем пойти служить в военно-морских силах, Залывский много лет работал в УФСИН. Прощание с ним прошло 26 сентября в Архангельске. Администрация МО «Лавельское» выразила соболезнования родителям Залывского, которые живут в Лавеле.

https://29.ru/text/incidents/2022/10/05/71711990/ 26 сентября в Архангельске простились с Сергеем Александровичем Залывским.

Родился Сергей Александрович 26 марта 1979 в селе Карпогоры Пинежского района. В 1997 году был призван в армию. Затем работал в селе Карпогоры в системе исполнения наказания.

Верный военной присяге и воинскому долгу принимал участие в освобождении Донбасса от нацистов.

18 сентября старший матрос Залывский Сергей Александрович пал смертью храбрых при выполнении боевой задачи в период проведения специальной военной операции на территориях Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик.

Министерством обороны Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Сергей Александрович Залывский представлен к государственной награде ордену Мужества (посмертно). У Сергея остались жена Виктория и два сына.

Вечная слава Герою!

https://zpobeda.ru/sergej-zalyvskij/

По желанию жены погибший был предан земле на Вологодском (Кузнечевском) кладбище. В Архангельске есть отдельный сектор для захоронения погибших во время спецоперации на Украине. Погибших в спецоперации хоронят рядом с Афгано-Чеченским мемориалом «Площадь памяти», где погребены участники локальных конфликтов. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

Его вдова Виктория рассказала 29.RU, что сама пожелала, чтобы ее муж был погребен здесь.

«Они [городская администрация] меня спросили, где вы хотите, чтобы муж был похоронен»

— Можно было в любом месте, где бы я захотела. Я захотела, чтобы он был на этой аллее героев. Считаю, что мой муж достоин быть рядом с теми ребятами, которые тоже погибли при исполнении воинского долга, — поделилась архангелогородка.

Виктория добавила, что организацию похорон и церемонии прощания с Сергеем, которая прошла в центре «Патриот», полностью взяли на себя горадмин и военный комиссариат.

— Мы вообще ни копейки денег не вложили в похороны. У нас всеми похоронами занимались администрация и военкомат. Даже машины предоставляли, автобусы, чтобы увезти нас с «Патриота» на кладбище, для меня специально была машина, чтобы я в морг съездила и из морга поехала в «Патриот».

https://29.ru/text/gorod/2022/12/29/71936828/ В Карпогорской вечерней школе появилась «Парта Героя» с информацией о погибшем местном жителе Сергее Залывском. О появлении именной парты рассказывают в администрации Пинежского района. Открыли ее 22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в той самой школе, где учился Сергей Залывский.

— «Парта Героя» — это ученический стол, на котором размещена фотография участника боевых действий, отличившегося в боях, ранее учившегося в школе, — комментирует замглавы администрации Александр Быков. — Помимо фотографии, на парте рассказано о его заслугах, о фактах биографии. Право сидеть за партой Героя будет предоставляться лучшим ученикам, отличившимся в учебе и общественной жизни школы.

https://29.ru/text/politics/2023/02/26/72090353/

Житель Читы, ефрейтор Дмитрий Артемьев погиб во время специальной операции на Украине. Об этом 4 мая в своих соцсетях рассказал руководитель администрации города Александр Сапожников на странице издания "Чита.ру". https://www.chita.ru/text/society/2022/05/04/71304944/

По его данным, читинец служил по контракту в десантно-штурмовой бригаде в должности командира БМП, наводчика-оператора. Его подразделение попало под шквальный миномётный огонь.

«Оказавшись в сложной ситуации, забайкалец не растерялся и до последнего оказывал помощь своим боевым товарищам. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Дмитрий Артемьев представлен к Ордену Мужества. К сожалению, посмертно», – написал Александр Сапожников.

Сити-менеджер выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он заявил, что Дмитрий Артемьев отдал свою жизнь ради мира и обеспечения безопасности страны.

https://zabnews.ru/lenta/27637-chitinets_dmitriy_artemyev_po...

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Ивановской области.

Гвардии ефрейтор Алексей Дмитричев отдал жизнь за безопасность Родины и свободу братского народа, сообщил Кинешемский «Союз десантников».

Его мама, прапорщик ВДВ, воспитала сына Алексея настоящим патриотом нашей Родины.

Алексей учился в Иваново-Вознесенском генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметьева кадетском корпусе при школе N43, проходил срочную службу в спецназе, а затем пошел по контракту в 98-ю воздушно-десантную дивизию.

Алексей Дмитричев участвовал в спецоперациях в Сирии и Армении.

Вечная память Герою! Склоняем голову перед доблестью наших солдат и офицеров, отмечается на портале Ивановские новости.

https://newsivanovo.ru/fn_898425.html

В книге Памяти Ивановской области написано:

Дмитричев Алексей Николаевич-участник СВО на Украине, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Родился 12.06.1991 года в городе Иваново, в семье военнослужащего.

Учился в Иваново-Вознесенском генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметьева кадетском корпусе при школе N43 областного центра.

Военную службу по призыву проходил в 45-м отдельном полку специального назначения воздушно-десантных войск РФ.

Заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Служил старшим оператором роты беспилотных летательных аппаратов 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской, Краснознамённой, ордена Кутузова 2-й степени дивизии.

Принимал участие в боевых операциях на территории Сирийской Арабской Республики и Республики Армения.

Выполнял задачи Специальной военной операции на территории Украины.

Погиб 13.03.2022 года при выполнении боевой задачи в районе села Мощун Бучанского района Киевской области.

Похоронен на Ново-Талицком кладбище города Иваново.

Фотографию места захоронения предоставил Александр Благовещенский (г.Иваново)

Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями.

http://37kp.ru/%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0...

Муниципально-бюджетное образовательное учреждение "Средняя школа N43" организовала страничку памяти бывшего выпускника: http://school43.ivedu.ru/?page_id=286

Усольский снайпер Дмитрий Дружинин погиб во время спецоперации в Украине

Ему было тридцать лет.

Похороны Дмитрия Дружинина состоялись 29 июля в Усолье-Сибирском на алле ветеранов городского кладбища. Об этом сообщает Усолье-инфо. На прощание пришли друзья, близкие военнослужащего, мэр города Максим Торопкин. Отпевание совершил отец Михаил.

Дмитрий - десантник с большим военным опытом, дважды выезжал в горячие точки. Служил по контракту в 11-й бригаде ВДВ в республике Бурятия, командовал отделение. Погиб в Херсонской области. У него остались двое детей.

https://glagol38.ru/text/01-08-2022/019

В последний путь проводили усольчанина, отдавшего жизнь в ходе спецоперации. Он погиб в ходе спецоперации на территории Украины в Херсонской области. Ему было 30 лет, свой юбилей он отпраздновал на войне 13 июня. Накануне, в ритуальном зале "Память" прошла церемония прощания с Дмитрием Дружининым, который принимал участие в специальной военной операции на территории Украины. Отпевание погибшего воина совершил отец Михаил. Проститься с усольским героем пришли родственники, знакомые, сослуживцы, друзья, ветераны Афгана, ВДВ, МВД, пограничных войск. Приехали боевые товарищи, которые находились в госпитале после ранения. Сразу после похорон они вернутся в свою часть по месту службы. Проститься с Дмитрием Дружининым пришёл и глава города Максим Торопкин. Он выразил родным и близким погибшего соболезнования от лица всех усольчан и от себя лично.

У Дмитрия Сергеевича Дружинина остались двое детей. Наш боевой десантник был с большим военным опытом, за его спиной были уже две командировки в горячие точки. Житель Усолья служил по контракту в 11-й бригаде ВДВ в Бурятии. Недавно был отправлен на Донбасс, был снайпером. Командовал отделением. - Его группа была на задании. В ходе этой спецоперации он подорвался на растяжке. Смертельный осколок прошел ему через спину в грудь, - говорит командир Дружинина Дмитрия. - Наш боевой товарищ всегда самоотверженно бился, выполнял боевую задачу до конца, никогда не отступал. Постоянно рвался в бой, чтобы отомстить за погибших своих пацанов. Он был большим патриотом своей Родины. Погиб геройски.

По ссылке можно посмотреть еще фото

https://usolie-citi.ru/news/17093-pogib-na-rastyazhke-usole-... Проводили выстрелами почетного караула. Похоронили гвардии младшего сержанта Дружинина на аллее ветеранов городского кладбища.По ссылке можно посмотреть еще фото