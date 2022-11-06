Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 27

Автор этого плаката и 2-х нижних: Картинославия Собралось некоторое количество шевронов

ИСТОРИЯ ОДНОГО РИСУНКА

СВО запустила цепную творческую реакцию. О событиях и участниках слагаются песни, иной раз построенные на фундаменте стихов. Ежедневно множатся патриотические ролики и обращения. А уж изобразительное искусство остаться равнодушным не могло по умолчанию. И среди художников оказалась милая талантливая девушка из братской Республики Беларусь под псевдонимом Vindemiatrix Art. Ее авторству и принадлежит ставший одним из символов спецоперации рисунок. Отметим, что она переносила на бумагу наши фотографии многим ранее, поэтому на тот момент предчувствия грядущей популярности не возникло.

Неожиданно для нас мы стали замечать, что пользователи социальных сетей выставляют арт в качестве аватаров, а сам он дублируется в известных и не очень сообществах. Дальше - больше. В виде баннера он закрепился у входа в региональные управления Росгвардии, другие же подразделения и вовсе сшили себе шевроны с его изображением. То есть идея ушла в народ без рекламной кампании с нашей стороны.

Перейдем к сути. В один из дней подразделение Никиты вступило в сражение с силами противника. Именно в этом огневом контакте он получил тяжелое ранение, потерял много крови, но благодаря товарищам был эвакуирован с поля боя и доставлен в госпиталь, где ему вовремя оказали квалифицированную помощь.

Мир спецназа и околоспецназовских проектов тесен. Поэтому реакция Никиты на свалившуюся на него популярность дошла до меня устами общих знакомых. Моментально созрел план, для реализации которого потребовалось обратиться к прекрасной @Vindemiatrix_art и спросить: согласна ли она оторвать от сердца свое произведение, чтобы передать его изображенному сотруднику? Шеврон-то может заказать каждый, а вот оригинал рисунка достать - дело иного порядка. К счастью, девушка разделяла наши чувства. Осталось решить организационный момент. И здесь хотел бы выразить бесконечную благодарность Департаменту по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии @RosgvardOfficial и пресс-службе территориального управления за поддержку и активную помощь. По плану, кроме собственно вручения оригинала работы и шевронов, отдельным пунктом было разрешение на интервью с Никитой. Но в итоге я принял решение обойтись доверительным разговором без записи. В спецназе служат только личности, каждый со своим характером, особенностями. И порой для беседы лучше убрать нацеленные объективы телекамеры и диктофон. Никита замечательный человек и собеседник. Передал все пожелания, отправленные нам читателями в личные сообщения, их основу составили пожелания богатырского здоровья, удачи, профессионального роста. Хотел было задать от себя вопрос о том, насколько важна моральная поддержка от народа, подобные рисунки, письма от детей, но сам себя же остановил: ответ передо мной - важно. И это подтверждает, что сравнение материальной помощи и моральной поддержки, которые встречаются в социальных сетях, проводить нельзя. Это разные полюса, но оба одновременно необходимы. Надеюсь, наша история наглядно иллюстрирует данное утверждение. Фото СпецнаZ-ПРО, фотограф Вадим Ефремов Проходя лечение в стенах медицинского учреждения, он обнаружил (не без чтения Спецназ-ПРО), что его фотография с прошлогодней фотосессии обрела вторую жизнь. Более того, вышла на всероссийский уровень.Мир спецназа и околоспецназовских проектов тесен. Поэтому реакция Никиты на свалившуюся на него популярность дошла до меня устами общих знакомых. Моментально созрел план, для реализации которого потребовалось обратиться к прекрасной @Vindemiatrix_art и спросить: согласна ли она оторвать от сердца свое произведение, чтобы передать его изображенному сотруднику? Шеврон-то может заказать каждый, а вот оригинал рисунка достать - дело иного порядка. К счастью, девушка разделяла наши чувства. Осталось решить организационный момент. И здесь хотел бы выразить бесконечную благодарность Департаменту по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии @RosgvardOfficial и пресс-службе территориального управления за поддержку и активную помощь.По плану, кроме собственно вручения оригинала работы и шевронов, отдельным пунктом было разрешение на интервью с Никитой. Но в итоге я принял решение обойтись доверительным разговором без записи. В спецназе служат только личности, каждый со своим характером, особенностями. И порой для беседы лучше убрать нацеленные объективы телекамеры и диктофон. Никита замечательный человек и собеседник. Передал все пожелания, отправленные нам читателями в личные сообщения, их основу составили пожелания богатырского здоровья, удачи, профессионального роста. Хотел было задать от себя вопрос о том, насколько важна моральная поддержка от народа, подобные рисунки, письма от детей, но сам себя же остановил: ответ передо мной - важно.И это подтверждает, что сравнение материальной помощи и моральной поддержки, которые встречаются в социальных сетях, проводить нельзя. Это разные полюса, но оба одновременно необходимы. Надеюсь, наша история наглядно иллюстрирует данное утверждение.Фото СпецнаZ-ПРО, фотограф Вадим Ефремов https://t.me/vindemiatrix_art/170

В станице Луганская полным ходом идёт восстановление памятника князю Игорю. Монумент находится на господствующей высоте и является знаковым местом для жителей ЛНР. Памятник получил значительные повреждения в результате огня со стороны ВСУ. Перед началом реставрационных работ было выполнено разминирование территории. Холм, на котором стоит памятник, был буквально усеян минами и снарядами. Это третий памятник, который РВИО восстанавливает на Донбассе.

https://t.me/RVIORF/458

В Донецке на площади Правосудия открыли памятник советскому разведчику Павлу Судоплатову. 23 мая 1938 года Судоплатов по личному приказу Сталина убил в Роттердаме одного из лидеров украинских националистов Евгения Коновальца, передав ему замаскированную под коробку конфет бомбу. Ранее памятник Судоплатову открыли в Мелитополе, на его родине. https://t.me/ssigny/46365

Это еще Тютчев говорил. Ничего не меняется по луной Ну и немного как всегда юмора из сети Вечара на хуторе близ Диканьки И на этом сегодня всё!