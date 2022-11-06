Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 27

Автор этого плаката и 2-х нижних: КартинославияСобралось некоторое количество шевронов
ИСТОРИЯ ОДНОГО РИСУНКА
СВО запустила цепную творческую реакцию. О событиях и участниках слагаются песни, иной раз построенные на фундаменте стихов. Ежедневно множатся патриотические ролики и обращения. А уж изобразительное искусство остаться равнодушным не могло по умолчанию. И среди художников оказалась милая талантливая девушка из братской Республики Беларусь под псевдонимом Vindemiatrix Art. Ее авторству и принадлежит ставший одним из символов спецоперации рисунок. Отметим, что она переносила на бумагу наши фотографии многим ранее, поэтому на тот момент предчувствия грядущей популярности не возникло.
Неожиданно для нас мы стали замечать, что пользователи социальных сетей выставляют арт в качестве аватаров, а сам он дублируется в известных и не очень сообществах. Дальше - больше. В виде баннера он закрепился у входа в региональные управления Росгвардии, другие же подразделения и вовсе сшили себе шевроны с его изображением. То есть идея ушла в народ без рекламной кампании с нашей стороны.
Перейдем к сути. В один из дней подразделение Никиты вступило в сражение с силами противника. Именно в этом огневом контакте он получил тяжелое ранение, потерял много крови, но благодаря товарищам был эвакуирован с поля боя и доставлен в госпиталь, где ему вовремя оказали квалифицированную помощь.
В станице Луганская полным ходом идёт восстановление памятника князю Игорю. Монумент находится на господствующей высоте и является знаковым местом для жителей ЛНР. Памятник получил значительные повреждения в результате огня со стороны ВСУ. Перед началом реставрационных работ было выполнено разминирование территории. Холм, на котором стоит памятник, был буквально усеян минами и снарядами. Это третий памятник, который РВИО восстанавливает на Донбассе.
https://t.me/RVIORF/458
В Донецке на площади Правосудия открыли памятник советскому разведчику Павлу Судоплатову.23 мая 1938 года Судоплатов по личному приказу Сталина убил в Роттердаме одного из лидеров украинских националистов Евгения Коновальца, передав ему замаскированную под коробку конфет бомбу.Ранее памятник Судоплатову открыли в Мелитополе, на его родине. https://t.me/ssigny/46365
Это еще Тютчев говорил. Ничего не меняется по лунойНу и немного как всегда юмора из сетиВечара на хуторе близ ДиканькиИ на этом сегодня всё!
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