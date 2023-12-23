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Как красноармейцы выпороли финского офицера

Финны в Сталинграде

Когда в Сталинграде даже немцы прекратили всякое сопротивление и стали массово сдаваться в плен, финны, помня о своем поражении в 1940 году, никак не хотели снова оказаться в роли побежденных. Они отчаянно сопротивлялись и шли в наступление, за что некоторые из них были публично наказаны.

Так финского офицера за его упрямство отлупили по заднему месту.

Как оказалось, незадолго до описываемых событий, наши парламентеры вели переговоры с командованием финского егерского легиона на предмет капитуляции. Но те, несмотря на все гарантии с нашей стороны, категорически отказывались сдавать оружие.

Командир одного из финских батальонов так и сказал напрямую нашим переговорщикам:

«Пусть солдаты поступают, как хотят, можете поговорить с ними. А я свой воинский долг буду выполнять до конца».

После чего дал команду на наступление

В общем, нашим, и без того уставшим от сталинградских боев солдатам, пришлось добивать финнов.

Надо сказать, что финнов хватило ненадолго, и буквально через какое-то время они дружно побежали.Сталинград, 1943Сталинград, 1943

Один из финских офицеров тоже бросился наутек. Но поскольку убивать его никто не хотел, то за ним организовалась погоня.

Несмотря на свое бегство, финн оказался, видимо, из идейных, и для того, чтобы наши хотя бы немного отстали, неожиданно бросил им под ноги гранату.

Граната, к слову сказать, против ватных штанов и валенок, в которые были одеты наши бойцы, оказала малоэффективной. Посему финн был настигнут и схвачен.

Как я уже сказал выше, поскольку финского офицера никто изначально убивать не собирался, его прыть решили наказать старым дедовским способом.

С него прилюдно стащили штаны и врезали ему по заднице так, что он даже заплакал…

Убегающие финны, завидев такую картину, мгновенно перестали драпать, и, уповая на обещания, некогда данные нашими парламентерами, сдались в плен.

А вы что думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях.

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советские снайперыВел. Отечественная война

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