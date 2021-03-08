Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Бирюза и Синий

Во время блужданий по сети в поисках фото нашей страны набрела я на блог Алексея Сватова, который с большой любовью пишет о своем крае. Это материал о Байкале, о том, какой это необыкновенный край, который имеет свою богатейшую историю, помимо того, что и сам по себе удивительной красоты. Далее фото и рассказ автора.
Байкал окружен немалым количеством легенд и сказок. Есть у озера свои тайны и загадки. Одна из таких загадок – многочисленные рассказы о несметных сокровищах, которые хранит могучий старик Байкал в местах, недоступных для людей. И сокровищ таких у Байкала припрятано много.
Сокровища китайского каравана
В пещере утеса Саган-Заба зарыт золотой клад, спрятанный китайцами. Жители Поднебесной не смогли переправить его через озеро и спрятали подальше от глаз людских, а вход в пещеру тщательно замаскировали. Говорят, что он находится где-то вверху, в одной из щелей утеса. Там, на глубине 10 м есть большой темный зал, из которого по сторонам отходят горизонтальные коридоры. В конце одного из таких коридоров есть глубокий колодец, в котором-то и спрятано золото. Вход в эту таинственную пещеру до сих пор не найден. Ходят слухи, что даже если пещеру найти, то на следующий день таинственным образом дорога к ней забывается. (Может поэтому китайцы атакуют наше озеро, как саранча?-прим.)
Серебряный обоз
Еще одна легенда про сокровища, которые хранит Байкал, связана с почтовым обозом и торговой ярмаркой в Кяхте. Зимой 1867 года накануне Нового года из Иркутска в Култук прибыл почтовый обоз с серебряными монетами.
Золото Колчака
В начале Первой мировой войны Россия имела самый большой золотой запас в мире 1 миллиард 695 миллионов рублей или 1311 тонн золота. Часть этого золота ушла на обеспечение кредитов английских банков на закупку оружия для армии, а оставшаяся часть хранилась подальше от столиц, в Казани. Когда разгорелась Гражданская война, и красные, и белые это золото пытались захватить. Отряду Каппеля это даже удалось – в августе 1918 г. белогвардейцы взяли Казань со всем хранившимся в ней золотом, а к концу 1918 г. золотой запас России уже был в Омске, где в то время надежно обосновался адмирал Колчак.
Гражданская война продолжалась. Красные теснили белых, и к концу 1919г. Колчак покинул Омск. Для перевозки золота снарядили несколько поездов и бронепоезд. На этот раз вывезти золотой запас белогвардейцам не удалось: помешал Чехословацкий корпус. Чехословацкие части состояли из пленных чехов и словаков, захваченных в Первой мировой войне и согласившихся воевать против Красной армии. В 1919 году этот корпус захватил Сибирский железнодорожный путь (Транссибирскую магистраль), а командование корпуса приняло решение об эвакуации частей во Францию. Поезда Колчака были лишены возможности передвижения, так как буквально уперлись в чехословацкие эшелоны.
Тем временем красноармейцы уже добрались до Кругобайкальской железной дороги и угрожали ее взорвать, если им не выдадут Колчака и золотой запас. В обмен чехословакам пообещали не мешать их продвижению на восток. Так золотой запас попал в руки Советского правительства. Однако вот что интересно. При подсчетах выяснили, что за время пребывания у белогвардейцев количество золота сократилось на 182 тонны! А во многих ящиках вместо слитков оказались камни и кирпичи.
Как рассказывают легенды, часть золотого запаса чехословаки все же вывезли из Иркутска. На КБЖД один из поездов потерпел крушение, и вагоны с золотом пошли на дно Байкала. Старики говорят, что это крушение дело рук красных, которые подстроили падение огромного валуна на поезд. И хотя глубина Байкала в месте крушения поезда достигает 1400 метров, часть драгоценного груза с небольшой глубины все же тогда удалось поднять.
С тех пор золото Колчака не дает спокойно спать ученым и кладоискателям. Нет-нет, да и появятся любопытные находки или новые подробности. К примеру, в 2009 аппараты «Мир» на Байкале обнаружили остатки вагона и ящиков, возраст которых предположительно относится к началу 20 века. А в 2010 году аппарат «Мир-2» совершил еще одну важную находку: металлические конструкции, похожие на фермы железнодорожного моста, и 4 бруска с характерным золотым блеском. Достать находку, правда, не удалось из-за подвижного грунта, но точные координаты предполагаемых слитков были зафиксированы.
Золото Урановой экспедиции
Еще одна легенда о сокровищах Байкала относится к 50-м годам прошлого века. Зимой 1941 года в район Северомуйского хребта отравилась геологическая экспедиция для поиска урановых руд. Район, действительно, оказался богатым на уран, а попутно геологи обнаружили еще и богатые золотые месторождения. А 22 июня началась война. Геологам приказали продолжать работу, пока не придет смена. И до1944 года экспедиция продолжала свои исследования. Но за это время неизвестная болезнь стала причиной смерти большинства членов экспедиции.
Оставшиеся в живых 8 человек стали выбираться на берег Байкала своими силами. С собой они взяли только образцы урановой руды и 20 кг золота. До берега Байкала дошли лишь двое. Геологи нашли брошенную лодку и решили плыть на юг, к железной дороге, чтобы потом добраться до Москвы. Но этому плану не суждено было сбыться. Геологи попали в шторм, и их лодку прибило к маленькому необитаемому островку, где росли невысокие деревья. Лодку решили разгрузить, а золото закопали в центре островка. Там оно и лежит, где-то на острове посреди Байкала. И есть мнение, что остров этот входит в группу Малых Ушканьих островов.
Когда-то в Сибири стояло вечное лето и на мирных просторах ее обитал трудолюбивый, добрый народ: землю пахал на мамонтах и сеял хлеб. Вольготно, весело жил! В каждой семье ребятишек, что гороха в мешке.
Один только царь - синеокий Баргузин да его златоволосая жена - царица Селенга печалились: не было у них детей.
Каждую ночь снился царю один и тот же сон: влетит в окно птица-заряница, хлопнет крылом о крыло, обернется стройной девушкой и расчесывает ему кудри перламутровым гребешком. Никому про тот сон царь Баргузин не сказывал, чтобы царице Селенге не проговорились, - очень уж подозрительной была, к собственной тени мужа ревновала.
Отправился раз царь Баргузин в дремучие леса погулять, кручину развеять. Шел-шел. Вдруг видит: сидит на кусточке та самая птица-заряница. Решил поймать. Подкрался, а она на другой кусточек перепорхнула. Так и пошло: он - к ней, она - от него... Завела в глушь - неба не видно.
Хлопнула птица-заряница крылом о крыло, обернулась стройной девушкой.
- Узнал? - спрашивает.
- Узнал, - отвечает царь Баргузин. - Кто ты?
- Тайга, хозяйка лесов. Люб ты мне, вот и прилетаю в твои сны. Дочку и двух сыновей тебе родила! - Махнула кедровой веточкой, расступились деревья, и вырос перед гостем перламутровый дворец. Повела Тайга дорогого-желанного в богатые хоромы. Навстречу девочка и два мальчика выбежали.
- Батюшка пришел!
Тайга зарделась от счастья.
- Дочку Сармой назвала, - хвастает. - Старшенького - Култуком, а младшенького, как тебя, - Баргузином.
Устроили пир. Сарма отцу на колени забралась, ласково заглядывает в синие очи, смеется. Хозяйка лесов разливает царю Баргузину в перламутровую чашу пьяного дикого меда, уговаривает:
- Оставайся жить с нами. Детям отец нужен...
Отодвинул он от себя перламутровую чашу с диким пьяным медом и рассудил так:
- Не царское это дело - про свой народ забывать, гордую царицу Селенгу выставлять на посмешище. Не прилетай ко мне больше, милая Тайга. От детей не отказываюсь. Придут в гости, рад буду.
Горько заплакала хозяйка лесов, покатились хрустальные слезы по зеркальному полу - раздался нежный звон, будто на лугах голубые колокольчики запели. Подняла одну, протянула любимому:
- Возьми, пусть Селенга проглотит и запьет березовым соком. Родится мальчик, назовите Байкалом. Будет на кого под старость лет опереться...
Вернулся царь Баргузин домой, проглотила царица Селенга хрустальную слезинку, запила березовым соком и вскоре родила сына. Растет Байкал не по часам, а по секундам. Родители души в нем не чают, до того пригожий да послушный! Сарма, Култук и младшенький Баргузин к отцу в гости зачастили. Братца нянчат. Царица Селенга мужа в измене стала подозревать:
- Пришлые ребятишки-то на тебя пошибают! Откуда взялись? Тупит царь очи, молчит, как в рот воды набрал. Давай она Сарму, Култука и младшенького Баргузина выспрашивать, те и выложили:
- Наша матушка - хозяйка лесов, а батюшка - царь Баргузин... Помрачнела царица пуще тучи, напустилась на мужа:
- Коварный изменщик!
- Я не виноват, возмутился тот, - хозяйка лесов сама птицей-заряницей в мои сны прилетала, перламутровым гребешком кудри расчесывала. Наш Байкал из ее хрустальной слезинки родился... Помнишь, березовым соком запивала?
- Если так, - облегченно вздохнула царица Селенга, - пусть ребятишки у нас живут, но и про мать не забывают. Выходит, не чужие они Байкалу. Я тоже к ним привыкла, особенно к Сарме - шустрая девчонка!
Вымахал Байкал - шапкой звезды достает. И ум, и стать - все при нем. Сарма, Култук и младшенький Баргузин хоть и постарше его, но все еще из детских проказ не выросли. Теперь Байкал в оба за ними следит, чтобы где-нибудь беды не натворили. Царь Баргузин и царица Селенга радуются: серьезный молодец, такому и царство смело можно доверить, когда состарятся.
Поехал однажды Байкал на мамонте во зеленые луга песню иволги послушать и натолкнулся на дочь пастуха - Ангару. Сидит ненаглядушка под плакучей ивой, плетет венок из незабудок, а сарафан на ней радугой переливается. Глянули друг на друга и влюбились без памяти. Посадил Байкал свою суженую на мамонта и повез во дворец отцу-матери показать, родительского благословления попросить.
Царь Баргузин и царица Селенга его выбором остались довольны: милей и старательней Ангары во всем царстве невесты не сыщешь.
Стали свадьбу играть. Большой праздничный костер в ночь развели, чтобы вокруг него хороводы водить, молодых славить. И старого и малого пригласили на свадебный пир, а про Тайгу на радостях забыли.
Сарма, Култук и младшенький Баргузин шалят: подожгут от костра прутик и машут им, алые круги выписывают. Уголек возьми да и отскочи на сухую траву... Испугались шалуны и бросились в разные стороны. Охватило гудящее пламя смертельным кольцом веселую свадьбу.
А в это время хозяйка лесов - Тайга сидела в своем перламутровом дворце и горевала. Обидно ей, что на свадьбу не пригласили. Вдруг слышит, за окном глухари тревожно защелкали, мамонты заревели. Выбежала на крыльцо - обдало каленым дымом. Взвилась птицей-заряницей в ночное небо и ахнула: владения царя Баргузина горят! Огненные змеи ползут по хвойным распадкам вглубь дремучих лесов. Давай она причитать да плакать, хрустальными слезами пожар тушить. Не помогло. Решила тогда: «Если народ не могу спасти, спасу хотя бы леса...» И превратила царя Баргузина, царицу Селенгу, невесту Ангару в текучие реки, Байкал - в огромное прозрачное озеро, а подданных - в речушки и ручейки. Зашипели огненные змеи, наткнувшись на воду, и погасли.
Сарму, Култук и младшенького Баргузина в наказание за баловство разгневанная мать обернула в буйные ветры и предупредила, чтобы никогда не собирались вместе, иначе опять наделают бед.
Прошли века. Многое изменилось с тех пор: кончилось вечное лето, исчезли с лица земли мамонты, макушки гольцов покрыло нетающими снегами. Сибирь заселили тунгусы, вслед за ними на мохнатых лошадках прискакали из знойных степей буряты, а еще позже - вернулись далекие потомки поданных синеокого царя Баргузина и златоволосой царицы Селенги, чудом уцелевших во время великого пожара. Выслеживая в дремучих лесах соболя или изюбря, нет-нет да и увидят охотники птицу-заряницу. Промелькнет между деревьями и канет бесследно. Боится хозяйка лесов Тайга на глаза людям показываться: жестокие времена наступили - убьют.
То березкой, то осинкой в тихий час крадучись выйдет на обрывистый берег прозрачного озера, подолгу любуется на свое отражение и удивляется:
- До чего же Байкал на меня похож!
Оно и понятно: он же из ее хрустальной слезинки родился.
