Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Бирюза и Синий

Во время блужданий по сети в поисках фото нашей страны набрела я на блог Алексея Сватова, который с большой любовью пишет о своем крае. Это материал о Байкале, о том, какой это необыкновенный край, который имеет свою богатейшую историю, помимо того, что и сам по себе удивительной красоты. Далее фото и рассказ автора.

Байкал окружен немалым количеством легенд и сказок. Есть у озера свои тайны и загадки. Одна из таких загадок – многочисленные рассказы о несметных сокровищах, которые хранит могучий старик Байкал в местах, недоступных для людей. И сокровищ таких у Байкала припрятано много.



Сокровища китайского каравана

В пещере утеса Саган-Заба зарыт золотой клад, спрятанный китайцами. Жители Поднебесной не смогли переправить его через озеро и спрятали подальше от глаз людских, а вход в пещеру тщательно замаскировали. Говорят, что он находится где-то вверху, в одной из щелей утеса. Там, на глубине 10 м есть большой темный зал, из которого по сторонам отходят горизонтальные коридоры. В конце одного из таких коридоров есть глубокий колодец, в котором-то и спрятано золото. Вход в эту таинственную пещеру до сих пор не найден. Ходят слухи, что даже если пещеру найти, то на следующий день таинственным образом дорога к ней забывается. (Может поэтому китайцы атакуют наше озеро, как саранча?-прим.)



Серебряный обоз

Еще одна легенда про сокровища, которые хранит Байкал, связана с почтовым обозом и торговой ярмаркой в Кяхте. Зимой 1867 года накануне Нового года из Иркутска в Култук прибыл почтовый обоз с серебряными монетами.



Золото Колчака

В начале Первой мировой войны Россия имела самый большой золотой запас в мире 1 миллиард 695 миллионов рублей или 1311 тонн золота. Часть этого золота ушла на обеспечение кредитов английских банков на закупку оружия для армии, а оставшаяся часть хранилась подальше от столиц, в Казани. Когда разгорелась Гражданская война, и красные, и белые это золото пытались захватить. Отряду Каппеля это даже удалось – в августе 1918 г. белогвардейцы взяли Казань со всем хранившимся в ней золотом, а к концу 1918 г. золотой запас России уже был в Омске, где в то время надежно обосновался адмирал Колчак.



Гражданская война продолжалась. Красные теснили белых, и к концу 1919г. Колчак покинул Омск. Для перевозки золота снарядили несколько поездов и бронепоезд. На этот раз вывезти золотой запас белогвардейцам не удалось: помешал Чехословацкий корпус. Чехословацкие части состояли из пленных чехов и словаков, захваченных в Первой мировой войне и согласившихся воевать против Красной армии. В 1919 году этот корпус захватил Сибирский железнодорожный путь (Транссибирскую магистраль), а командование корпуса приняло решение об эвакуации частей во Францию. Поезда Колчака были лишены возможности передвижения, так как буквально уперлись в чехословацкие эшелоны.



Тем временем красноармейцы уже добрались до Кругобайкальской железной дороги и угрожали ее взорвать, если им не выдадут Колчака и золотой запас. В обмен чехословакам пообещали не мешать их продвижению на восток. Так золотой запас попал в руки Советского правительства. Однако вот что интересно. При подсчетах выяснили, что за время пребывания у белогвардейцев количество золота сократилось на 182 тонны! А во многих ящиках вместо слитков оказались камни и кирпичи.



Как рассказывают легенды, часть золотого запаса чехословаки все же вывезли из Иркутска. На КБЖД один из поездов потерпел крушение, и вагоны с золотом пошли на дно Байкала. Старики говорят, что это крушение дело рук красных, которые подстроили падение огромного валуна на поезд. И хотя глубина Байкала в месте крушения поезда достигает 1400 метров, часть драгоценного груза с небольшой глубины все же тогда удалось поднять.



С тех пор золото Колчака не дает спокойно спать ученым и кладоискателям. Нет-нет, да и появятся любопытные находки или новые подробности. К примеру, в 2009 аппараты «Мир» на Байкале обнаружили остатки вагона и ящиков, возраст которых предположительно относится к началу 20 века. А в 2010 году аппарат «Мир-2» совершил еще одну важную находку: металлические конструкции, похожие на фермы железнодорожного моста, и 4 бруска с характерным золотым блеском. Достать находку, правда, не удалось из-за подвижного грунта, но точные координаты предполагаемых слитков были зафиксированы.



Золото Урановой экспедиции

Еще одна легенда о сокровищах Байкала относится к 50-м годам прошлого века. Зимой 1941 года в район Северомуйского хребта отравилась геологическая экспедиция для поиска урановых руд. Район, действительно, оказался богатым на уран, а попутно геологи обнаружили еще и богатые золотые месторождения. А 22 июня началась война. Геологам приказали продолжать работу, пока не придет смена. И до1944 года экспедиция продолжала свои исследования. Но за это время неизвестная болезнь стала причиной смерти большинства членов экспедиции.



Оставшиеся в живых 8 человек стали выбираться на берег Байкала своими силами. С собой они взяли только образцы урановой руды и 20 кг золота. До берега Байкала дошли лишь двое. Геологи нашли брошенную лодку и решили плыть на юг, к железной дороге, чтобы потом добраться до Москвы. Но этому плану не суждено было сбыться. Геологи попали в шторм, и их лодку прибило к маленькому необитаемому островку, где росли невысокие деревья. Лодку решили разгрузить, а золото закопали в центре островка. Там оно и лежит, где-то на острове посреди Байкала. И есть мнение, что остров этот входит в группу Малых Ушканьих островов.

