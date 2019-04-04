Судьба первого поколения президентов постсоветских республик, окончание

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Туркмения. Сапармурат Ниязов (1990−2006)

Сапармурат Ниязов (сидит по центру) до того, как покрасил волосы

В рейтинге культа личности, однако, президента Казахстана можно поставить только на второе место. Первое по праву принадлежит Туркменбаши, а именно Сапармурату Ниязову. Вряд ли бывший формовщик ленинградского Кировского завода, старший мастер электростанции в Ашхабадской области и член КПСС с 1962 года мог предполагать, куда приведёт его распад СССР.

Партийная карьера сделала Ниязова первым секретарём республиканской партии ещё в конце 1985 года. С тех пор глава Туркмении власть из своих рук не выпускал. Став в 1990 году президентом Туркменской ССР на безальтернативных выборах, в 1992 году — уже в независимой стране, живущей по новой конституции — он выдвинулся… на безальтернативные выборы. В 1993 году, когда в большинстве постсоветских республик ещё в самом разгаре шёл болезненный процесс становления новой государственности, туркменский Меджлис провозгласил Ниязова «лидером туркмен» (так и переводится «Туркменбаши»). В 1994-м всенародный референдум поддержал идею продлить полномочия президента автоматом до 2002 года, без перевыборов. Официальное пожизненное президентство Ниязов получил в 1999 году.

Внутренняя политика Туркменбаши обросла за долгие годы изоляции Туркмении слухами и анекдотами, и поэтому отфильтровать точные факты от домыслов не легче, чем в отношении фактов о КНДР. Ниязов учреждал новые праздники (праздник дыни, например), переименовал календарные месяцы, предписал делить жизнь человека по «жизненным циклам», отменил оперу, балет и цирк, запретил носить длинные волосы, видеоигры и грим для теледикторов… Наконец, самой главной книгой туркменского народа была провозглашена «Рухнама» — философское сочинение о великом туркменском народе, написанное самим Туркменбаши.

Сапармурат Ниязов умер в 2006 году от острой сердечной недостаточности. Несмотря на мягкий процесс передачи власти, культ личности первого президента значительно смягчился: многие памятники были убраны, имя Туркменбаши вычеркнуто из гимна, а один из главных символов его правления — Арка нейтралитета в Ашхабаде, символизирующая внешнюю политику нейтралитета новой Туркмении — была перенесена из центра на окраину города.

Киргизия. Аскар Акаев (1990−2005)

Аскар Акаев выбивается из ряда первых президентов, чем-то напоминая армянского Левона Тер-Петросяна. Как и последний, Акаев — представитель интеллигенции, не интересовавшийся политикой до перестройки. Но при этом он не гуманитарий, а специалист в области точных наук, достигший заметных результатов в оптике и исследованиях компьютерных технологий. Получив образование в Ленинграде и защитив докторскую в Москве, Акаев на закате перестройки стал президентом Академии наук Киргизской ССР.

Политика на 15 лет вырвала Акаева из науки. Он стал президентом по стандартной схеме — сначала через выборы в Верховном Совете в 1990 году, а потом и через всенародную кампанию 1991 года. Несмотря на правительственный кризис, схожий с событиями в России 1993 года, Акаев удержался у власти. Не стоит думать, что он так и оставался скромным академиком — критики президента упрекали его в том, что волна приватизации рубежа 1990–2000-х годов позволила «клану» Акаевых заполучить много ключевых мест в политике и экономике страны.

Несмотря на стабильную поддержку населения на трёх выборах и двух референдумах, события 2005 года, известные как «Тюльпановая революция» «оранжевого» типа, вычеркнули Акаева из политической жизни Киргизии, приведя не только к его бегству, но и к уголовным делам в отношении него и членов его семьи. С тех пор первый президент Киргизии живёт в России, занимается наукой и публикует серьёзные работы по экономике и глобальным проблемам.

Узбекистан. Ислам Каримов (1990−2016)

Как и Туркменбаши, Ислам Каримов умер на посту первого президента среднеазиатского государства. Хотя демократический фасад Узбекистана скорее напоминает казахскую систему. Инженер, партийный работник, министр финансов и первый секретарь ЦК узбекской компартии с 1990 года стал президентом, избранным Верховным Советом, а с 1991 года — всенародно избранным президентом. Несмотря на наличие альтернативных кандидатов на трёх последующих выборах в 2000, 2007 и 2015 годах, за Каримова голосовало более 90% избирателей.

Естественно, упрекали Каримова и в диктаторских наклонностях, и в жестоком подавлении оппозиции. Добавим, что культа личности Каримова при этом не сложилось. Неофициальный титул «Юртбаши» скорее является шуткой журналистов, нежели реальным намерением президента войти в историю с каким-то особым статусом. Установка памятников и переименования начались уже после смерти Каримова от инсульта и кровоизлияния в мозг, а на месте его захоронения построили мавзолей.

Таджикистан. Кахар Махкамов (1990−1991)

Конечно, на роль типичного президента-долгожителя из Средней Азии больше подходит нынешний руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, пришедший к власти в результате долгой гражданской войны 1990-х годов. Но формально не он был первым. Должность президента появилась в Таджикской ССР в 1990 году. К этому времени очевидным и уже привычным руководителем республики был Кахар Махкамов, с 1985 года — первый секретарь ЦК партии.

Верховный Совет избрал в 1990 году Махкамова своим председателем, а через полгода и президентом республики. В этом же году прошли массовые беспорядки в Душанбе: в город приехали бежавшие из Баку армяне, и поползли слухи, что им выделяют квартиры, в то время как в городе ощущался дефицит жилья; в итоге это привело не только к митингам, но и к погромам. Параллельно развивалось исламское движение, и Исламская партия возрождения требовала официального разрешения на деятельность.

Усложнявшийся политический процесс Махкамов не выдержал, и в конце августа 1991 года, когда ему выразили недоверие депутаты Верховного Совета, он подал в отставку, а в начале сентября сбросил с себя и обязанности первого секретаря партии. Политическая деятельность Махкамова продолжалась вплоть до его смерти в 2016 году, однако она была ограничена представительскими должностями в парламенте и в Евразийском экономическом сообществе.

Автор: Виктор Кириллов