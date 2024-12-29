Трагедия с самолетом

«Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно» - Расим Мусабеков В парламенте Азербайджана потребовали извинений от России из-за крушения самолета Баку − Грозный.

Член комитета Мили Меджлиса по международным отношениям Расим Мусабеков возложил ответственность за падение Embraer на Россию.

По его словам, судно подбило российское ПВО над Грозным, и в РФ пытаются «заметать следы этого». Вместо этого, говорит Мусабеков, российская сторона должна «действовать адекватно и принести извинения»:«Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения конечно перетекут в другую плоскость»Азербайджанский депутат Расим Мусабеков возложил ответственность за авиакатастрофу рейса «Баку-Грозный» на Рамзана Кадырова, кроме того он назвал его «князьком».«По всей вероятности, ответственность за этот инцидент в значительной степени ложится на чеченского князька Кадырова, у которого особый статус в России, и только самый главный человек в России - Путин - может в конечном итоге определить, можно высказать в адрес Кадырова что-либо или нет. Ждут результатов расследования? Думаю, они не этого ждут. Они ждут, когда созреет какое-то решение у президента Путина по этому вопросу»Напомним, за сбитый российский вертолет во время армяно-азербайджанского конфликта руководство Азербайджана извинилось словами «На войне как на войне!». И на этом всё.Тут же, еще только началось расследование, а они уже начинают требовать компенсацию!

Публичный конфликт между Азербайджаном и Россией из-за трагедии с рейсом Баку — Грозный набирает обороты.

Азербайджанские политики, представители блогосферы, которые на протяжении последнего года уверяли в том, что Азербайджан — самый верный союзник России, внезапно переобулись и начали вторить американским тезисам.

Дело даже не в том, что официальных выводов по итогам расследования еще сделано не было. Дело в том, что коллективный Запад, который к расследованию не допущен, уже поспешил в лице США обвинить во всем Россию, вызвав истерию среди перевозчиков во всём мире.

➖➖➖➖➖➖

Ни одно из должностных лиц на Западе не упоминает факт того, что именно украинские дроны стали угрозой, что на момент посадки самолета вводился план «Ковер», о котором всех летчиков уведомляют, о плохой видимости и тумане, о том, что глушение GPS может сказываться на отображении трекинга самолета, но никак не на видимости его на всех радарах.

➖➖➖➖➖➖

Одновременно в азербайджанском медиаполе мало того, что обвинили МИД России в подтасовке фактов и попытках «замести следы расследования» да «договориться», так еще и прямо пытаются разжечь внутрироссийский конфликт, называя (https://t.me/russkiegramoty/54440) Кадырова «князьком» и провоцируя Чечню на публичные действия.

📌Всё это сейчас разносится мировыми информационными помойками и органами информационной войны с целью демонстрации «неадекватности поведения России». Мировые перевозчики на волне скоординированной атаки начинают отменять рейсы на российский Кавказ, виня в этом Россию и забывая, что в момент трагедии по Чечне велась атака украинскими БЛА.

https://t.me/rybar/66713

Азербайджанские СМИ пишут (https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3987383.html):

"Власти Чечни накануне сообщали о том, что "по поручению Рамзана Кадырова они готовы оказать финансовую и другую помощь всем семьям погибших и пострадавших" в катастрофе летевшего из Баку в Грозный самолета AZAL. "Азербайджан не нуждается в какой-либо помощи. Ни государство, ни граждане не примут такую помощь. Мы оказываем и будем оказывать необходимую помощь своим гражданам. Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций".

Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил (https://www.currenttime.tv/a/deputat-parlamenta-azerbaydzhan...

"Какой смысл вообще летать в Россию, если местные князьки будут иметь на своих руках ПВО и шмалять направо-налево, исходя из собственных соображений? Я думаю, что это вопрос того, насколько Кремль сегодня в состоянии призвать к ответу своего удельного князька в лице Кадырова. Как известно, что у Кадырова там не только своё личное войско. Ему ещё и передали "Панцири", которые он использует для охраны своей резиденции или ещё чего-то".

https://t.me/russkiegramoty/54440

Как Азербайджан по-настоящему относится к России

Пока СМИ обсуждают обвинения азербайджанских депутатов и некоторых западных чиновников в адрес России, мы обнаружили гораздо более интересное и содержательное заявление, открывающее глаза всем лоббистам Азербайджана и пантюркизма в России. Речь идёт о заявлении бывшего азербайджанского чиновника Тамерлана Вахабова, который в последние годы активно участвует в политической жизни т.н.Украины на различных должностях, включая советника украинского МВД.

Что известно о Вахабове?

Вахабов, несмотря на свой возраст, побывал в разных местах не только в Азербайджане. Обучался в академии внутренних дел страны, затем работал во французском Интерполе, а после получил степень магистра в Высшой школе военно-морских сил, а затем – Университете Джорджтауна.

После этого работал в Атлантическом совете США. В Азербайджане он занимался реформированием агентства по поддержке малого и среднего бизнеса. По его словам, он работал на американском направлении в МИД Азербайджана, а также был координатором проекта МВД страны по противодействию обороту наркотиков.

Что сказал Вахабов?

▪️Поражение в Первой Карабахской войне, по словам Вахабова, открыло глаза на деятельность РФ, как основного разжигателя конфликта. Из-за этого Азербайджан и его власти отстранились от глубоких отношений с Россией и ориентировались на Запад.

▪️Деятельность Азербайджана в отношении России ориентирована на взращивание сепаратизма в тюркских регионах РФ и перетягивание их в орбиту Турции, Азербайджана и НАТО.

▪️Противодействие России должно вестись на всех фронтах, чтобы свести к минимуму экономическое присутствие, военные возможности и изолировать страну в нефтегазовой сфере.

▪️Политика Азербайджана ориентирована на Запад через энергетические и транспортные проекты (экспорт ресурсов и транзит). И Вахабов отмечает, что британская ВР обладает львиной долей всего в Азербайджане, а России там нет.

▪️Укрепление Организации тюркских государств. Именно ОТГ он называет противодействием России, а также говорит о необходимости вывода ВС Азербайджана на максимальный уровень совместимости с НАТО и выстраивании отношений с Израилем.

▪️Украинским властям он советует взять пример Азербайджана в ведении гибридной войны с Россией, а азербайджанскому руководству советует продолжать помощь т.н.Украине и не только в гуманитарной сфере.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Стоит ли говорить, что из уст бывшего азербайджанского чиновника сейчас прозвучало ровно то отношение пантюркистов к России, истинную суть которого мы объясняем не первый год?

https://t.me/rybar/66714

В дополнение к откровениям (https://t.me/rybar/66715) представителей Азербайджана по поводу крушения самолёта в Актау мы хотели бы зафиксировать несколько важных мыслей.

➖➖➖➖➖➖➖➖

Итак, один из бывших азербайджанских чиновников, который сейчас работает в интересах т.н.Украины (а до этого работал в Европе и США), рассказал много деталей, которые по сути были и так известны, но сейчас это можно назвать подтверждением:

➖Азербайджан в нынешней его форме не является нам другом или братом, как его принято продвигать в некоторых лоббистских политических кругах России наряду с Турцией. Политика Азербайджана с развала СССР направлена на укрепление связей с Западом и ослабление РФ по всем фронтам.

➖Связи с Израилем через горских евреев – это давно известный факт. Присутствие британских корпораций в инфраструктурных проектах – тоже секрет Полишинеля. Взаимодействие с украинскими властями также проходит по линии «горские евреи – украинские хабадники».

➖Ну и ОТГ: сколько раз за последний год (да и в прошлом тоже) мы говорили о том, какую цель преследует этот пантюркистский проект Великобритании по разложению России и Средней Азии и внедрению постсоветского пространства в орбиту своего влияния?

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Все слова о великой дружбе, «братские визиты» Алиева в Москву – все это просто политическая игра. Однако искреннее отношение Азербайджана к России демонстрируется в таких событиях, как Нагорно-Карабахский конфликт или же последняя ситуация с крушением самолета.

https://t.me/rybar/66716

Азербайджан в ближайшие дни изменит правила пребывания россиян на территории страны.

Начальник управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде ответил на вопрос местных СМИ о том, что с 1 января 2025 года РФ сокращает срок временного пребывания иностранных граждан (которым не нужна виза) на территории РФ. Теперь он составит 90 дней в течение календарного года (ранее 90 суток за 180 дней).По словам Гаджизаде, ужесточение правил рассматриваются в контексте прав граждан Азербайджана.

Страна будет исходить из принципов паритетности в вопросах временного пребывания и миграции. В связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила, касающиеся сроков временного пребывания россиян на территории Азербайджанской Республики.

https://t.me/aviapro1/67729

НО! Баку ждёт инвестиций России в восстановление Карабаха, заявил в интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев. Правда ожидания эти были до того, как упал самолет.

https://t.me/ru2ch/130498

А вот как на это реагировать?

Азербайджан организовал поездку для детей украинцев, пригласив их на отдых в свою страну. Инициатором мероприятия выступило посольство Азербайджана на Украине. А сколько детей участников СВО Азербайджан пригласил отдохнуть на своих живописных курортах?https://t.me/aviapro1/66597

Ну зато обстановка в РАНхИГС - из-за толп азербайджанцев, замотанных в свои национальные флаги, сразу так и не подумаешь, что это российский ВУЗ. Причём не просто российский, а «президентский» - в этой академии готовят управленцев всех мастей, которые потом займут высокие кабинеты и будут управлять многонациональной державой.

https://t.me/aviapro1/67244 Но есть и хорошие новости. Тех бесконечных избиений, убийств, изнасилований и ограблений, совершаемых боевиками азербайджанской ОПГ-диаспоры, кому-то показалось мало. Непрерывной вакханалии с трёхцветными тряпками под лозунгами "Смерть русне!" - тоже. И будьте уверены, что пройдут эти запланированные мероприятия, не смотря на самолет и ли еще на что.

https://t.me/russkiegramoty/54034

С высоких трибун про Азербайджан и азербайджанцев было сказано:

"В основе отношений двух стран лежат...тесные, человеческие, культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков".

Беда в том, что тут нет ни единого слова правды. Вообще ни одного. Ноль. Это бессмысленные протокольные словеса.

Убийство азербайджанцами одних русских миротворцев и непрерывные унижения других, убийство экипажа русского вертолёта напоминать не будем. Недавно было, раны ещё не затянулись. Уточним лишь, что всё это осталось безответным и безнаказанным. Как и примерно всё на Украине.

Коллегакак-то писал, что у него "множество друзей-азербайжанцев". И это было откровенным преувеличением. Такой расклад - крайне необычная ситуация. Неестественная. Фантастическая. Даже если добрый русский человек полжизни прожил в Баку, а потом переехал в Россию, у него не может быть "множества" друзей-азербайжанцев. Таких случаев на планете Земля не зафиксировано. А если человек прожил в России всю жизнь, у него тем более не может быть "множества" друзей-азербайжанцев. И даже если добрый русский человек связан с каким-то специфическим бизнесом, у него теоретически могут быть двое-трое знакомых азербайджанцев. Но ни один из них никогда не будет ему другом. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Такого не бывает в природе. Нигде и никогда. Это вам любой русский из Азербайджана подтвердит. Такое бывает только в отчётах ФАДН. Но не в реальной жизни.

И немножко напомним о дружбе народов в Азербайджане. Для начала из книги Е.В.Семёновой "На этнической войне":

"На многих домах надписи: "Русские - оккупанты!", "Русские - свиньи!". Моя мама приехала по распределению из Курска в глухое горное азербайджанское село учить ребятишек русскому языку.

Пришла неделю назад в школу, а в коридоре надпись: "Русские учителя, идите в уборщицы!". Я говорю: "Вы что, ребята?". А они в меня плюют... Я их азбуке учила. Куда? Как? Ведь моя родина - Баку. Я убежала с дочкой с одной сумкой, за три минуты. Жуткая обида!"

Далее мемуар рэппера Давида "Птахи" Нуриева жившего в Баку 90-х:

"Мы стояли на балконе, внизу шла толпа людей и что-то пинали. Это была чья-то голова. У нас была квартира, её отжали. У нас соседку зарезали. Короче, жесть была".

Своей ностальгией по "сплочённости и единству" делится другой рэппер - Тимур "Брутто" Одилбеков , который родился там же, в Баку и имел "европейскую" внешность:

"Я прекрасно помню: мне 5, мы с мамой идем за ручку. И вот мы проходим вдоль своего дома, и вот мы выходим на остановку за хлебом. И вот с того дома детвора, которая постарше меня, им 8-10 лет, просто нас х*ярят камнями. Молча. Ну, типа клич кинули "русские!", и х*ярят камнями. И если это делают дети, значит, этим детям кто-то донёс информацию у себя на кухне".

Самое важное в рассказе Птахи - это фраза "всё началось в один день". Да, именно так это и бывает, когда вся многонационалочка - имитационно-фейковая. Ещё вчера дружба народов, песни про интернационал и Горбачёв, на полном серьёзе пишущий:

"Многонациональная среда с удивительным многоязычием, многообличием и многонародием...Корни дружбы, интернационализм - сильнейшие".

А уже завтра кровища, коптящие дымом пожарища и футбол человеческими головами. О том же рассказывают русские жителей Душанбе 90-х:

"Таджики были друзья, знакомые. Когда начались столкновения они вдруг оказались по другую сторону. Отпустили бороды - это был первый признак. Так было страшно и ужасно".

Ровно о том же рассказывал осетинский спортсмен Хасан Бароев:

"Люди бежали, бросив всё. Когда-то Душанбе считался продвинутым городом, жили все национальности - и вдруг ситуация резко изменилась".

И да, обязательно найдётся сосед армянин, который будет спасать азербайджанцев, сосед азербайджанец, который будет спасать армян, сосед таджик, который будет спасать русских, сосед Шиндлер, который будет спасать евреев. Без этого тоже не бывает. Но гораздо больше соседей примут самое активное участие в мюльфиртельской охоте на русских зайцев.

https://t.me/russkiegramoty/54444

Но еще не вечер...