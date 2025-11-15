Смертельный удар по военной экономике Третьего рейха

Расчёт гаубицы М-30 лейтенанта Кузнецова ведёт огонь у башни Вавельского замка в Кракове

Удар сокрушительной мощи

Командующий 1-м Украинским фронтом (1-й УФ) Конев наносил главный удар с Сандомирского плацдарма в направлении на Хмельник – Радомско. Сандомирско-Силезская операция была частью Висло-Одерской стратегической операции.

В ударную группировку входили войска 13-й, 52-й и 5-й гвардейской армий, 4-го гвардейскоготанковогои 31-го танкового корпусов.

Комфронта планировал в первый же день бросить в наступление 4-ю танковую и 3-ю гвардейскую танковую армии, чтобы они на третий день вышли на реку Пилицу и захватили плацдармы. Конев считал, что не надо ждать «чистого» прорыва и сразу использовать танковые соединения:

«Иметь такую технику и не использовать всю силу её удара, огня и манёвра, а планировать прорывы так, как это делалось в Первую мировую войну, держа танки в бездействии, пока пехота прогрызёт оборону противника насквозь, – всегда мне представлялось ошибочным».

Действительно, советские танковые армии образца 1944 г. представляли внушительную мощь. Так, в 3-ю гвардейскую танковую армию Рыбалко входили 6-й и 7-й гвардейский танковые корпуса, 9-й механизированный корпус, лёгкая артбригада, самоходная артбригада, моторизованная инженерная бригада, отдельный тяжелый танковый, отдельный мотоциклетный, миномётный, автотранспортный полк и другие части. Также во время операции армию Рыбалко усиливали и другие части, включая артдивизионы пушечных бригад РГК. Всего армия насчитывала более 55 тыс. человек, более 680 танков, свыше 230 лёгких, средних и тяжелых самоходок, свыше 800 пушек и миномётов (включая реактивные).

Основу ударной мощи 4-й танковой армии Лелюшенко составляли 10-й гвардейский танковый и 6-й гвардейский механизированный корпуса, плюс отдельная танковая и самоходно-артиллерийские бригады. 5 отдельных полков танков и самоходок. Всего 750 боевых машин.

Против армий Конева действовали 19 немецких дивизий из состава 4-й танковой и 17-й полевой армий. 10 дивизий держали Сандомирский плацдарм. В первой линии было 7 пехотных дивизий, в которых было по 6-8 тыс. солдат. В оперативном резерве был 24-й танковый корпус – 16-я и 17-я танковые, 20-я танково-гренадёрские дивизии (374 танка и САУ). На глубинных рубежах было две охранные дивизии, отдельные части и подразделения. Немецкий танк «Тигр» из 501-го тяжелого танкового батальона, подорванный и брошенный экипажем в польском городе Ченстохова. Январь 1945 года. 1-й Украинский фронт

Немецкую оборону крушили артиллерийским ударом небывалой мощности, массированным применением авиации, танков и инженерных войск. Так, на участках прорыва 1-го УФ плотность артиллерии на 1 км фронта была доведена до 230-250 орудий и миномётов (не считая танковых пушек и орудий прямой наводки). На километр прорыва приходилось от 13 до 17 инженерных рот.

Против каждой немецкой дивизии Конев выставил по общевойсковой армии с парой танковых корпусов, выстроенных в 2-3 эшелона. Так, против немецкой 68-й пехотной дивизии (8 тыс. при 120 орудиях) выступила 52-я армия Коротеева – 3 стрелковых корпуса, усиленных артиллерийским корпусом прорыва (около 1 тыс. орудий, миномётов и установок реактивной артиллерии), бригадой САУ, истребительно-противотанковой и инженерно-сапёрной бригадами, рядом отдельных танковых полков и т. д.

Вражескую оборону тщательно изучили. Господство в воздухе было у советской авиации. Командующий 1-м Украинским фронтом И. С. Конев на наблюдательном пункте

Прорыв обороны

Наступление армии Конева началось 12 января 1945 г. в 5 часов утра после 15-минутного огневого налёта. Передовые батальоны легко захватили передовую траншею, но затем столкнулись с заграждениями, сильным вражеским огнём. Конев приказал провести полноценную артподготовку. Огонь около 2 часов вели почти 12 тыс. орудий и миномётов. Авиация в воздух не поднялась – валил снег.

Артподготовка была эффективной. Основные силы немцев, оставив арьергарды, отошли на тыловой рубеж. В 11 час. 50 мин. пошли вперёд главные силы фронта и за два-три часа заняли первую и вторую траншеи главной полосы обороны противника. Сопротивление противника было незначительным. Уже в 14 час. Конев бросил в бой танковые армии Рыбакова и Лелюшенко, два танковых корпуса (всего более 2 тыс. танков и САУ).

К концу дня советские войска форсировали первую полосу обороны на 35-километровом участке, вышли ко второй, вклинившись в оборону немцев на 15-20 км.

К 10 час. 13 января передовые отряды вышли к река Нида и захватили плацдарм. На второй день сражения немцы попытались нанести контрудар силами 24-го танкового корпуса генерала Неринга. 16-я и 20-я танковые дивизии нацелились с севера на юг из района Кельце, а 17-я танковая дивизия с юга на север из района Пиньчув. Однако 17-я немецкая дивизия попала под удар флангов двух советских танковых армий и перешла к обороне в районе Хмельника. К исходу дня после яростного боя 17-я танковая дивизия была блокирована частями 10-го танкового и 6-го механизированного корпусов армии Лелюшенко. Немецкая дивизия, потеряв почти всю технику, стала отходить на север. Советские войска заняли Хмельник – важный узел обороны противника второй полосы обороны.

В районе Лесува 61-я гвардейская Свердловско-Львовская танковая бригада полковника Н. Жукова столкнулась с 501-м тяжелым танковым батальоном майора Сэмиша (54 обычных «тигра» и 18 «королевских»). В жестоком бою удар противника отразили. Обе стороны понесли большие потери. Погибли советский комбриг и немецкий комбат.

Немецкая 16-я танковая дивизия была скована 49-й мехбригадой в районе Радомице, а затем попала под удар основных сил армии Лелюшенко. Немецкие резервы были разбиты, большая часть техники утрачена. Штаб 16-й дивизии попал в плен, штаб 20-й дивизии – разгромлен. Немецкий 24-й корпус отступает к Кельце.

14 января основные силы 3-й гвардейской танковой армии вброд и по наведённым мостам форсировали р. Ниде. Южнее при поддержке двух танковых корпусов быстро наступали части 5-й гвардейской армии генерала Жадова.

Таким образом, оборона противника была взломана в ходе трёхдневных боёв. Советские войска во встречном сражении разбили резервы противника и начали его преследование. 4-я танковая армия обходила Кельце, гвардейская армия Рыбалко 15-го вышла к р. Пилица и захватила плацдармы на левом берегу. В разрыв между 5-й гвардейской армией и 60-й армией командование фронта ввело 59-ю армию, подкреплённую 4-м гвардейским Кантемировским танковым корпусом генерала Полубоярова (более 240 танков и самоходок).

Немецкие войска, оборонявшиеся вдоль Вислы между Сандомирским и Пулавским плацдармами, которые в ходе глубокого прорыва ударной группировки 1-го УФ и начавшегося наступления войск 1-го БФ Жукова оказались под угрозой окружения. Командование 4-й танковой армии начинает отвод соединений 42-го армейского корпуса в район Скаржиско-Каменна.

Обеспечивая отход 42-го корпуса немецкие войска в районе Кельце пытаются задержать русских. Город штурмуют соединения 3-й гвардейской, 13-й и 4-й танковой армий. К вечеру 15-го Кельце взяли. 3-я гвардейская армия Гордова и 25-й танковый корпус генерала Фоминых развивают наступление на север. Одновременно войска 6-й армии, преследуя противника на северном фланге, освободили города Островец и Опатув. Советский танк ИС-2 и грузовики с солдатами переправляются через Одер

Взятие Кракова

К исходу 15 января 1945 г. войска 5-й гвардейской армии вышли к Пилице, 59-й и 60-й армий – к третьей полосе противника северо-восточнее Кракова.

16 января армии Конева преследовали противника. Немцы пытались закрепиться на реке Пилица, но не смогли. Реку вслед за танковыми частями форсировали войска 13-й армии Пухова, 52-й и 13-й гвардейской армий. 17-го были заняты города Радомско и Ченстохова.

Водные преграды помогала преодолевать высокая насыщенность наступающих войск инженерно-сапёрными частями. Первые эшелоны армий, особенно танковых, шли в прорыв с комплектом, даже сверхкомплектом переправочных средств. Также большую роль сыграл факт того, что основные силы противника были разбиты. И уже имеющиеся, хорошо оборудованные тыловые позиции противника были пустыми.

18 января части 3-й гвардейской и 6-й армии освободили Скаржиско-Каменна и соединились с войсками 1-го Белорусского фронта. Немецкий 42-й корпус смог избежать «котла», ушёл на северо-запад. В сторону Лодзи отходили и остатки 24-го танкового корпуса.

Таким образом, войска Конева разгромили основные силы немецкой 4-й танковой армии и во взаимодействии с 4-м Украинским фронтом нанесли поражение 17-й армии. Советские танки Т-34 в Польше во время Сандомирско-Силезской операции

К исходу 17-го части 59-й и 60-й армий вышли к предместьям Кракова. Первоначально город должен был брать 4-й Украинский фронт, но войска Петрова отстали от армий Конева. Поэтому часть сил 1-го УФ направили на южный фланг.

17-го сменилось командование группы армий «А»: вместо Йозефа Гарпе назначили Фердинанда Шёрнера. Также Гитлер устроил расследование по поводу сдачи Варшавы. В отставку был отправлен командующий 9-й армией фон Лютвиц, армию возглавил Т. Буссе. Лютвиц и командир 46-го танкового корпуса генерал Фрис были отданы под трибунал, но их оправдали.

Германское командование пыталось задержать русских на тыловых рубежах по линии Ладзь – Краков. Однако у командования 4-й танковой армии осталось две неполные дивизии и полторы бригады, остальные войска пробивались на северо-запад, и периодически их почти окружали. 19-го были потеряны Лодзь и Краков.

Соединения 1-й гвардейской танковой армии, нацеленные на Познань, просто обошли Лодзь. Прибывшие две дивизии танкового корпуса «Великая Германия» исправить положение уже не успевали. Их выгрузили в чистом поле, и они сразу попали под удар противника.

В районе Кракова гитлеровцы пытались организовать серьёзное сопротивление. Старая столица Польши прикрывала Силезский промышленный район. Город был подготовлен к длительной обороне. Вокруг города подготовили три оборонительных обвода с системой траншей, отсечных позиций, противотанковых рвов, дотов, минных полей и прочих заграждений. Улицы в городе были перекрыты железобетонными надолбами, баррикадами. Советские бойцы с пулемётом «Максим» ведут огонь у разрушенного моста через реку Висла в боях за освобождение Кракова

Многие объекты заминировали. Применили новый вид минирования – т. н. «пилоны». Это были массивные железобетонные трубы двухметрового сечения и четырёхметровой высоты; под подошву закладывалась взрывчатка, которую взрывали по проводам из «диспетчерского пункта». Эти столбы не вызывали подозрений, их ставили на тротуары и вдоль дорог. Рядом готовили огневые точки, которые открывали огонь после подрыва.

Однако длительную оборону Кракова, вроде Будапештской «крепости», организовать не удалось. К утру 19 января соединения 59-й армии Коровникова охватили город с севера и северо-востока, дивизии 60-й армии Курочкина – с востока и юго-востока, бригады 4-го гвардейского танкового корпуса обходили город с запада. У немцев осталась одна дорога на юг, туда они и ушли.

Маршал Конев, который лично руководил освобождением Кракова, отмечал, что немцам дали уйти, чтобы спасти город от разрушения:

«Как ни соблазнительно было создать кольцо окружения, мы, хотя и располагали такой возможностью, не пошли на это. Поставив противника перед реальной угрозой охвата, наши войска вышибали его из города прямым ударом пехоты и танков».

Краков взяли целым и невредимым.

В этот же день передовые части фронта пересекли границу Германии. 20 января части 5-й гвардейской армии взяли город Розенберг. Батарея советских 76-мм дивизионных пушек ЗиС-3 ведёт огонь в Кракове. На дальнем плане видна позиция 122-мм гаубиц М-30 Колонна красноармейцев проходит мимо оборонительного средневекового бастиона Барбакан в освобождённом Кракове. 1-й Украинский фронт

Штурм Силезии

Сопротивление противника резко возросло. С одной стороны, советские армии были распылены на большом пространстве, тылы отстали. С другой стороны, гитлеровцы перебрасывали подкрепления с других участков фронта. В Силезию из Венгрии перебросили 20-ю и 8-ю танковые дивизии, с Запада – пехотную дивизию, в районе Бреслау – пехотную дивизию и народно-артиллерийский корпус. Объединив силы, пробился к своим 24-й танковый корпус Неринга и корпус «Великая Германия».

Падение Кракова открывало дорогу в индустриальный район Верхней Силезии. На сравнительно небольшой территории находились такие промышленные центры, как Катовице, Домброва-Гурнича, Сосновец, Бейтен, Глейвиц и другие. Здесь располагались сотни промышленных предприятий, заводов, шахт, рудников, доменных печей и т. д. Этот район был важной частью индустриальной, военной мощи Третьего рейха.

Главный рубеж обороны на подступах к Силезскому промышленному району проходил по западному берегу реки Пшемша и её притокам. Западный берег был господствующим, восточный был заболоченным, что затрудняло движение советских войск. Все населённые пункты превратили в узлы обороны, «крепости». Советские средние танки Т-34-85 из 5-го гвардейского механизированного корпуса в Польше во время Сандомирско-Силезской наступательной операции

Чтобы сокрушить оборону противника, маршал Конев 20 января развернул 3-ю гвардейскую танковую армию Рыбалко на 90 градусов. Теперь танки шли не на Бреслау, а на юг на город Оппельн (там находился штаб группы армий «А»), чтобы отрезать пути отхода немецких войск, которые противостояли 5-й гвардейской армии Жадова. Свежая 21-я армия Гусева, усиленная 31-м танковым корпусом Кузнецова и 1-м гвардейским кавкорпусом Баранова, наносила удар на Бейтен, охватывая Силезский район с севера и северо-запада. 59-я армия с 4-м гвардейским танковым корпусом наступала на Катовице; 60-я армия шла вдоль Вислы, заходя с юга.

На рассвете 21 января танки Рыбалко рванули на юг. Немцы, опасаясь окружения, стали отходить за Одер. К исходу 23-го соединения Рыбалко и Жадова прорвались к Одеру и заняли Оппельн. Проложив по льду деревянные настилы, русские захватили первый плацдарм на Одере. Севернее к реке вышли соединения 52-й армии Коротеева, южнее 21-я армия Гусева. 24-го к армии пробились части 4-й танковой армии Лелюшенко. Они начали форсировать Одер севернее Бреслау.

22-26 января армии ударной группировки 1-го УФ почти на 200-километровом фронте вышли к р. Одер, форсировали реку и в районах Штейнау, Брига и Оппельна захватили плацдармы. За расширение плацдармов шла упорная борьба. Танки Т-34-85 и пехота 4-го гвардейского танкового корпуса 1-го Украинского фронта наступают на западном берегу реки Одер Реактивный миномёт БМ-13 23-го гвардейского миномётного полка ведёт обстрел, поддерживая действия штурмовых групп в Бреслау (ныне польский город Вроцлав). Система размещена на шасси американского грузовика «Студебеккер», который поставлялся в СССР по ленд-лизу

Уход танковой армии Рыбалко на южный фланг осложнил захват Бреслау. Советская пехота с ходу не смогла взять «крепость». От штурма города Конев решил пока отказаться. В итоге город простоял в осаде до самого конца войны.

В ночь на 23 января Рыбалко получил новую задачу: развить наступление на юг, в район Глейвиц и вместе с общевойсковыми армиями уничтожить силезскую группировку противника. Задача была сложной: танкам нужно было идти по лесной местности, по заминированным путям, форсировать реки и ломать сопротивление противника. Параллельно 3-й гвардейской танковой армии наступал 31-й танковый корпус.

За день 24 января танкисты преодолели 50-60 км. Особенно тяжело было 7-му гвардейскому танковому корпусу генерала Иванова, который шёл вдоль восточного берега Одера и после форсирования реки Клодница втянулся в лесной массив. Немцы использовали тактику засад, минировали дороги. Преодоление 30-километрового участка продолжалось двое суток. Лишь к утру 27-го бригады 7-го корпуса вышли к Рыбнику и увязли в уличных боях.

Двигавшийся левее 9-й мехкорпус Сухова совместно с 31-м танковым корпусом 24-го занял Глейвиц. Но дальше продвинуться не смог, увязнув в боях с противником. Рыбалко ввёл в бой второй эшелон армии – 6-й гвардейский танковый корпус, который получил задачу прорваться к Катовице. Навстречу шли части 59-й армии и 4-го гвардейского танкового корпуса. 60-я армия освободила Освенцим, 9-й мехкорпус – Николаи.

Вырисовывался Силезский «котёл», в который могли попасть до 10 немецких дивизий. Конев отмечал:

«Я понимал, что если мы окружим вражескую группировку, насчитавшую, без частей усиления, 10-12 дивизий, и будем вести с ней бой, то её сопротивление может затянуться на очень длительное время. Особенно если принять во внимание район, в котором она будет сопротивляться. А в этом-то и вся соль. Силезский промышленный район – крупный орешек: ширина его 70 км и длина 110 км. Вся эта территория сплошь застроена главным образом железобетонными сооружениями и массивной кладки жилыми домами. Перед нами был не один город, а фактически целая система сросшихся между собой городов общей площадью 5-6 тысяч квадратных километров. Если противник засядет здесь и станет обороняться, то одолеть его будет очень трудно. Неизбежны большие человеческие жертвы и разрушения. Весь район может оказаться в развалинах…»

В результате командование 1-го УФ решило не замыкать кольцо окружения, а дать противнику уйти. 28 января притормозили наступление армии Рыбалко, дав локальные задачи по ликвидации противника в районах Рыбник и Николаи. Командующие 21-й и 59-й армии, наоборот, получили указание активно наступать, теснить врага. К вечеру после ожесточённых трёхдневных боёв взяли Катовице. Под сильным натиском русских с фронта и угрозой окружения гитлеровцы отступили на юго-запад, на Ратибор.

29 января 1945 г. весь Силезский промышленный район был освобождён. Далее войска Конева нацеливали на разгром бреславльской группировки и выход на Эльбу с одновременным ударом по Берлину с юга.

К исходу 30 января 59-я армия вышла на Одру, заняла плацдарм. 60-я армия повернула фронт на юг. Танковую армию Конев вывел в резерв для восстановления материальной части: почти половина машин была повреждена в бою или требовала ремонта.

Утрата Силезии была тяжёлым ударом по Германской империи. Министр вооружений 30 января докладывал Гитлеру:

«Я доложил ему по существу вопроса, что в области экономики и вооружений война закончена… После потери Верхней Силезии немецкая оборонная промышленность более не будет в состоянии хотя бы в какой-то степени покрыть потребности фронта в боеприпасах, оружии и танках».

Фюрер приказал спрятать доклад в сейф и никому не показывать. Жители Ченстохова встречают советских солдат, едущих на САУ СУ-76 Мирные жители общаются с советскими бойцами и командирами на улице освобождённого Кракова

Александр Самсонов

