Не забываем про хорошие новости

В состав дизельного топлива входят н-парафины — вещества, которые кристаллизуются при низких температурах, из-за чего горючее перестает фильтроваться топливными насосами и застывает. Дизельные фракции, которые получают разделением нефти, часто застывают уже при -10 °С, сообщили ученые.

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали метод получения арктических дизельных топлив с помощью переработки на цеолитном катализаторе прямогонных дизельных фракций. Как отметили ученые, для этого применяется российский катализатор, который кратно дешевле зарубежных аналогов.

"Наш способ переработки позволяет получать дизельное топливо, которое не застывает даже при -70 °С. Важно, что для производства не требуется водородсодержащий газ: благодаря этому технология реализуема не только на крупных НПЗ, но и на малотоннажных установках на отдаленных территориях", — рассказала доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.

Низкотемпературных свойств топлива удалось достичь благодаря преобразованию тяжелых н-парафинов в изопарафины и легкие н-парафины, объяснили специалисты ТПУ.

Производство такого топлива может быть развернуто непосредственно на нефтяных месторождениях для обеспечения их собственных потребностей. Для отдаленных северных территорий это особенно актуально, объяснили ученые, так как доставка топлива туда или стоит очень дорого, или просто невозможна.

Другим преимуществом предложенной технологии является высокая степень превращения сырья в полезный продукт, около 98 процентов, рассказали ученые. По их словам, для большинства процессов нефтепереработки этот показатель составляет всего 50-70 процентов.

"Сегодня существуют методы получения низкозастывающих видов дизельного топлива, однако они требуют не только водородсодержащего газа, но и катализаторов с содержанием платины, что весьма недешево. Кроме того, большая часть этих катализаторов производится за рубежом", — прокомментировала Киргина.

Исследование, по словам ученых, показало, что состав, получаемый при переработке на цеолите, может быть использован также для получения целого ряда других востребованных видов горючего — углеводородных газов, бензинов, керосинов и других типов дизельного топлива.

В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследования возможностей цеолитных катализаторов и подобрать параметры обработки нефтепродуктов для максимизации выхода различных видов топлива.

Исследование выполнено в рамках реализации гранта Российского научного фонда № 21-73-00095.

Томский политехнический университет — участник программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" по треку "Исследовательское лидерство". В программе развития ТПУ, по "Приоритету-2030", заложено три стратегических проекта — "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".

https://ria.ru/20220420/tpu-17...



В посёлке Белокаменка Мурманской области запущен самый большой в стране производственный цех высотой около 100 метров. В свою очередь он является частью ещё более грандиозного проекта, аналогов которому в мире просто не существует. Зачем в России строят бетонный флот, и куда он поплывёт, а также о других позитивных новостях недели расскажем в сегодняшнем выпуске.

Завод заводов

Самый большой цех в России с габаритами: 93 м – в высоту, 280 м – в ширину и 345 м – в длину заработал в Мурманской области. Режим работы цеха – круглосуточный, в дневную смену здесь будут заняты 5 тысяч человек. Сам он является частью Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений проекта «Арктик СПГ-2», где трудится 15 тысяч человек, которые возводят, пожалуй, самый интересный завод в современной России. Завод, который будет выпускать другие заводы.

Как вы знаете, Россия поставляет природный газ в другие страны по трубам. Но чтобы самим не зависеть от труб, которые зачастую проходят по территориям враждебных государств, газ можно перевозить и по морю в специальных танкерах в любую точку мира. Для этого его нужно сначала перевести в жидкое состояние с помощью высокого давления и охлаждения. В результате объём газа уменьшается в 600 раз, и транспортировать его становится выгодно. Для сжижения необходимы специальные заводы, которые часто строятся прямо на месте добычи газа. Вот такие заводы и собираются из огромных блоков в посёлке Белокаменка Мурманской области, а конкретно – в новом самом большом в стране цехе. Но это только часть процесса, ведь затем эти собранные модули грузятся на исполинские бетонные суда, которые производятся здесь же.

Зачем они понадобились – расскажем после сводки новостей.

Время новостей

Успешно завершены стендовые испытания первого опытного двигателя ПД-8 для самолётов Суперджет-100 и Бе-200.

Заложены скоростной катер специального назначения и два пассажирских катамарана на подводных крыльях.

КАМАЗ начал поставку первых мусоровозов на шасси КАМАЗ-Компас.

«Великолукский опытный машиностроительный завод запустил линию по сборке шторных полуприцепов.

Ленинградский механический завод запустил производство гидроцилиндров для дорожной техники.

В Можайске открыт завод «DoorHan – Горячее цинкование» производительностью до 40 000 тонн продукции в год.

На шахте «Усковская» запустили лаву с запасами 2,5 млн тонн угля.

В Северной Осетии – завод по обработке камня.

В Хабаровском крае – крупный свинокомплекс .

В Тверской области построен речной порт для приёма круизных судов.

В Перми начало работу наземное метро .

Бетонный флот

Заводы СПГ имеет смысл строить прямо на месте добычи газа, но иногда это обходится слишком дорого. Например, в русской Арктике достаточно богатых месторождений, но тянуть к ним коммуникации и долбить вечную мерзлоту для возведения заводов нецелесообразно. Поэтому родилась идея монтировать сам завод на палубу судна, которое можно подогнать к берегу и подключить к месторождению. А после окончания работ перевести такой плавучий остров на новое место. В случае с нашими объёмами добычи подобное судно должно быть очень крупным, и сегодня таких просто никто не производит. Вот почему в Мурманской области решили делать их самостоятельно, причём не из металла, а из железобетона.

Хотя для многих это звучит дико, но суда из бетона научили делать ещё в 19 веке. Они прекрасно держатся на воде, не подвержены коррозии, прочны и, главное, не требуют большого количества металла. Однако при этом неповоротливы и имеют слишком большую осадку, поэтому годятся лишь для очень ограниченного круга задач. Наши инженеры посчитали, что бетонное судно – это идеальная платформа для размещения на ней завода СПГ. Сверху на неё монтируется сам завод, а внутри платформы размещается хранилище газа. Производство таких платформ и было налажено в Мурманской области, для чего там был построен гигантский сухой док. В доке сооружается платформа, на неё устанавливается завод, затем док заполняется водой, вся платформа всплывает и с помощью буксиров доставляется на месторождение. Получается компактно и экономично. Но при этом есть и сложности.

Изначально планировалось создание трёх плавучих заводов. Первый уже, фактически, построен и по плану уже в этом году будет доставлен из Мурманска в акваторию Обской губы. Но судьба двух следующих заводов пока под вопросом. Проблема в том, что оборудование для них поставлялось иностранными компаниями, а после 24 февраля с этим возникли объективные сложности. У России есть своя технология сжижения природного газа, которая эксплуатируется в проекте «Ямал-СПГ», но она пока что требует доработки, и дело это небыстрое.

Впрочем, нет худа без добра. Дело в том, что ещё до ввода в строй новых плавучих заводов России все объёмы их продукции были законтрактованы покупателями на несколько лет вперёд. На 80% это были покупатели из стран Азии. Если запуск двух из трёх заводов откладывается, это повышает спрос на российский трубопроводный газ со стороны этих же покупателей, а мы получаем время для доработки собственных технологий сжижения.

Технологии же, как показывает практика, – дело наживное. А вот запасы газа, нефти и других ресурсов у страны либо есть, либо нет. У нас их предостаточно, поэтому все сегодняшние проблемы нужно воспринимать как временные. В любом случае, мы уже научились строить эти исполинские плавучие платформы, и такой опыт точно не пропадёт даром.

Теперь о других новостях отечественной науки и техники.

Сделали сами!

В «Объединённой двигателестроительной корпорации» разработали первую российскую энергетическую установку ГТА-8 для арктических платформ. Агрегат устойчив к экстремальным условиям: соленой воде, штормам и отрицательным температурам. Первые установки будут осуществлять энергоснабжение арктической ледостойкой платформы «Каменномысское-море» у берегов Ямала. Всего платформа получит четыре агрегата ГТА-8, суммарная мощность электростанции составит 32 МВт. Ранее для этих целей в Россию поставлялось импортное оборудование.

Инженеры московского научно-производственного предприятия «Спецкабель» создали сверхтонкий и сверхлегкий оптический кабель . Разработка открывает новые возможности перед космонавтикой, авиастроением и робототехникой, где наряду с оптическими характеристиками очень важны ограничения по массе и габаритам изделий. В настоящее время проводятся испытания образцов, серийный выпуск запланирован на 2023 год.

В МГУ создали отечественную навигационную оптическую систему , которая помогает нейрохирургам во время операций на мозге. По функционалу она не уступает зарубежным аналогам, а стоит 3 раза дешевле. Уже начато ее серийное производство концерном «Алмаз-Антей».

Тем временем учёные Южно-Уральского государственного университета получили математическую модель глаз насекомых, которую можно использовать для создания прототипа устройства на основе технологии компьютерного зрения. Модель является первой и единственной в мире, описывает плоскостное бинокулярное зрение сложного глаза, при этом делает возможным измерение расстояния и азимута до окружающих объектов. По словам разработчиков, видеосенсоры, похожие на глаза насекомых, представляют собой многообещающую альтернативу цифровым камерам. Они не имеют движущихся частей и не требуют какого-либо управления, в будущем на их основе могут быть созданы полностью автономные дроны.

Теперь о героях.

Время Человека

В Липецкой области из-за короткого замыкания загорелся частный дом. По счастливой случайности в это время двое работников электросетей Павел Насибян и Алексей Битюнев возвращались с обеденного перерыва и заметили дым. Бросившись на помощь, они обнаружили хозяйку, которая сказала, что в доме остался её 4-летний внук. Алексей сразу же вошёл внутрь, но не мог ничего разглядеть из-за плотного дыма. Вернулся на улицу и уточнив комнату, где, скорее всего, находился ребёнок, снова бросился в огонь. С трудом он обнаружил закрытую дверь, выбил её и увидел державшегося за кроватку мальчика, который тихо плакал. Взял его на руки и, прижав к себе, выбежал на улицу.

Мужчины передали ребёнка и принялись заливать огонь водой, но вскоре приехали пожарные и приступили к работе. Благодаря быстрым и смелым действиям Алексея Битюнева, мальчик не пострадал. Решается вопрос о награждении героя.

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